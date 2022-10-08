9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)

С древнейших времен Кавказ соединял между собой Европу и Ближний Восток, был необходимым плацдармом для успешных походов европейских и восточных завоевателей.

Битва за Кавказ – одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) и сыгравшее важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. После 900-дневной обороны Ленинграда Битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны.

Сражение за Кавказ разворачивалось в чрезвычайно сложной обстановке. Весной 1942 г. Гитлер поставил своим войскам задачу лишить СССР основных экономических баз на юге страны и, главное, овладеть кавказской нефтью, без которой немецкая военная машина была обречена на поражение. Вследствие этого основные силы врага сосредоточивались на южном участке советско-германского фронта.

В июле немцы и их союзники основными силами вышли в низовья Дона, откуда готовились развить наступление в двух направлениях – на Кавказ (группа армий «А») и на Сталинград (группа армий «Б»). Кавказская группировка врага насчитывала 167 тыс. солдат и офицеров, 1130 танков, 4540 орудий и минометов, до 1 тыс.

самолетов.

Войска Северокавказского и Южного фронтов, оборонявшие донские рубежи, были немногочисленны и истощены предыдущими боями.

В преддверии решающего сражения с основными силами немецкой группы армий «А» советским правительством, штабом Закавказского фронта, советскими и партийными руководителями Северного Кавказа и Закавказья в августе и начале сентября 1942 г. был проведен комплекс оборонительных мероприятий, потребовавший полной мобилизации сил и ресурсов.

Военное превосходство к началу операции было полностью на стороне гитлеровских войск: советские войска уступали противнику в полтора раза по численному составу, а в авиации и танках в восемь-девять раз.

Перед советскими войсками стояла тяжелейшая задача: остановить дальнейшее продвижение противника, а затем, измотав основные силы наступающих в оборонительных боях, подготовить необходимые условия для контрнаступления.

При этом выполнение этих задач осложнялось и тем, что стремительное продвижение гитлеровских войск попросту не позволило создать оборонительные рубежи вдоль Дона.

26 июля 1942 года с переходом ударных частей группы армий «А» в наступление начался первый этап битвы за Кавказ – Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция.

Гитлеровские ударные группировки, обладавшие военной инициативой, стремительно продвигались вглубь Кавказа.

В начале августа были захвачены Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, к концу месяца гитлеровцы захватили Моздок, дошли до Эльбруса, а в начале сентября под контролем противника находилась большая часть Новороссийска.

Однако к началу осени тяжелейшие бои развернулись в центральной части Кавказского хребта. Сначала ситуация складывалась не в пользу советских войск. Только после вмешательства Ставки ВГК удалось изменить ход боевых действий. И именно там, на Кавказском хребте, противник впервые за долгое время был вынужден перейти к обороне.

В период с октября по декабрь 1942 года гитлеровское командование предприняло несколько попыток наступления в направлении Туапсе и Грозного, однако армии Закавказского фронта, активизировавших свои действия, вынудили противника вместо наступления окончательно перейти к обороне. Окончательно ситуация на Кавказе изменилась только к концу декабря 1942 года: гитлеровцы были остановлены в районе Моздока и Орджоникидзе, в юго-восточной части Новороссийска и на Главном Кавказском хребте. Все это время советские войска вели бои на 1000-километровом фронте, глубина которого доходила до 800 километров.

Задача, поставленная Ставкой ВГК, была частично выполнена: гитлеровские ударные группировки были измотаны и обескровлены в тяжелейших боях и не смогли пробиться в нефтеносные районы Баку и Грозного.

1 января 1943 года, Северная группа войск Закавказского фронта, перейдя в наступление , начала освобождение Кавказа от гитлеровцев.

Наступление советских войск было не менее стремительным, чем наступление вермахта летом 1942 года: через два дня после начала второго этапа битвы за Кавказ был освобожден Моздок, еще через неделю – Пятигорск, 21 января гитлеровцы были выбиты из Ставрополя.

Уже к 4 февраля вражеские войска были полностью вытеснены из Кавказского предгорья в низовья Кубани.

Преследуя отступающего противника, войска вновь сформированного Закавказского фронта, 12 февраля освобождают Краснодар.

Однако даже стремительное наступление советских войск не помогло решить главную задачу, поставленную Ставкой ВГК: Германия все же успела отвести войска с Северного Кавказа.

Вскоре наступающие советские войска вытеснили остатки группы армий «А» в район Таманского полуострова, где противник успел создать глубокую линию обороны, проходившую от Азовского до Черного моря.

В начале июня 1943 года советские войска на Таманском полуострове по указанию Ставки ВГК перешли к обороне.

Ситуация для укрепившейся на полуострове 400-тысячной группировки противника ухудшилась после успешных действий советских войск весной-летом 1943 года.

Именно поэтому уже 3 сентября Гитлер отдает приказ о выводе всех немецких войск с Кубани.

10 сентября высадкой десанта начинается Новороссийская операция. Одновременно с этим в наступление переходят части и соединения 18-й армии, а еще чрез три дня – войска 56-й армии.

16 сентября советские войска освобождают Новороссийск, после чего 56-я армия продолжает преследование противника и 9 октября 1943 года, очистив от гитлеровцев северную часть Таманского полуострова, выходит к Керченскому проливу, завершив Битву за Кавказ.

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в ходе Великой Отечественной войны. 442 дня и ночи советские войска, ведя тяжелейшие оборонительные и наступательные бои в сложнейших условиях, смогли сорвать планы гитлеровского командования и очистить территорию Советского Кавказа от противника.

http://vimpel-v.com/pamyat/day_slava/1336-9-oktjabrja-den-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemecko-fashistskih-vojsk-v-bitve-za-kavkaz-1943-god.html