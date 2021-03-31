 Красоты России. Псковские храмы и не только

Псков — один из древнейших русских городов, Псков — один из древнейших русских городов,

сильно пострадавший во время Великой Отечественной, очень спокойный, зеленый, красивый город, где даже в стандартных, наверное, для многих городов районах пятиэтажек приятно гулять, тем более, там тоже есть на что посмотреть. сильно пострадавший во время Великой Отечественной, очень спокойный, зеленый, красивый город, где даже в стандартных, наверное, для многих городов районах пятиэтажек приятно гулять, тем более, там тоже есть на что посмотреть.

Колокольня Церкви Успения Пресвятой Богородицы с Полонища (построена в 1810 г.) Колокольня Церкви Успения Пресвятой Богородицы с Полонища (построена в 1810 г.)

В 1936 году церковь закрыта. История ее использования до 1948 г. не известна. Фото послевоенных лет

В 1948 г. здание приспособили для размещения в нем фондов Государственного архива Псковской области. В 1985 году здание передали Отделу культуры Псковского облисполкома. В АРМ-4 разработан проект приспособления его под Молодежный политический театр. В 1991 году церковь была передана общине. Из церковных построек до настоящего времени дошел лишь кирпичный дом причта (1909 г.), остальные, деревянные, утрачены. А сегодня смотрится вот так. Часовня Воскресения Христова ("Царская") построена в 2003 году. Это мемориальная часовня возведена на привокзальной площади Пскова, увековечившая память об отречении Николая II от престола. Церковь Георгия Победоносца со Взвоза (построена в1494г.) Реконструкцию храма закончили в 2016 году. При этом вместо четырёхскатной крыши была восстановлена изначальная крестово-куполная конструкция храма.

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Церковь Анастасии Римлянки (1539 г.) Согласно псковским летописям, в 1487 году во время сильного мора (эпидемии) псковичи в один день возвели деревянную церковь во имя святой Анастасии, освятили и служили первую Божественную литургию, прося молитвенного заступничества у святой. Церковь Анастасии Римлянки (1539 г.)Согласно псковским летописям, в 1487 году во время сильного мора (эпидемии) псковичи в один день возвели деревянную церковь во имя святой Анастасии, освятили и служили первую Божественную литургию, прося молитвенного заступничества у святой. О постройке каменной церкви летописи не упоминают, однако в 1538 году она уже была. Это следует из сообщения о пожаре в Пскове, при котором сгорело двенадцать храмов, а в каменной церкви святой Анастасии разрушилась крыша и в огне погибло четыре человека. В 1786 году церковь была назначена к упразднению, однако по указу Псковской духовной консистории в 1787 году приписана к Нововознесенской, расположенной неподалеку. В 1808 году вновь подлежала закрытию, как пришедшая в ветхость. Однако псковичи добились отмены этого решения, обратившись с прошением к государю императору. В XIX – начале ХХ века церковь оставалась приписной к Нововознесенской, но действовала благодаря заботам настоятелей и прихожан. В годы Великой Отечественной войны здание церкви получило частичные повреждения кровли, стен, наружной и внутренней отделки. Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года церковь взята под охрану государства, как памятник федерального значения. В 1960 году, после проведения ремонтно-восстановительных работ, здание Анастасиевской церкви было передано Псковской областной библиотеке и долгие годы использовалось как книгохранилище. Сегодня это действующий приход. Полное название этого храма звучит как Церковь Святых Равноапостольных Царя Константина и матери его Елены. Основана она в 1681 году, по крайней мере, так гласит надпись на одной из храмовых икон. Построена Константино-Еленинская церковь в типичном архитектурном псковском стиле 16 века. У нее четыре столпа и три апсиды, она декорирована лопатками на четверике, бегунце и перебрике, барабаны украшены керамическими зелеными поливными кокошниками. Придел св. Власия с южной стороны приставлен уже в 18-19 века, а двухъярусная колокольня — в 19 веке. Уникальное место среди архитектурного наследия Пскова занимает Собор Рождества Иоанна Предтечи. Иоанновский монастырь был основан княгиней Ефросиньей Рогволдовной (теткой князя Довмонта). Собор имеет шлемовидные главы, характерные для XII века, древние формы крестов на куполах. Известно, что собор был расписан фресками, но во время большого ремонта в XV веке обмазку вместе с живописью сбили со стен. В соборе хранились драгоценные дары княжеских семей. В нише западной стены храма в 1978 году был обнаружен тайник – около 70 предметов искусства Византии и средневековой Руси. Часть найденных святынь хранится в Псковском музее, в Третьяковской галерее и других музеях России.

Храмов в городе с двухсоттысячным населением более сорока. Но чему удивляться? Городу века!

Совсем рядом с Рижским проспектом Ольгинская часовня (1999-2000 гг.) и Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья (1521 год, приделы возведены в 17в., глава - в 18 веке).

Все названия Ольгинская часовня, набережная, мост) связаны с великой княгиней Ольгой (ок. 890 — 11 июля 969), которая была правительницей Киевской Руси после гибели своего мужа Игоря. Именно с Ольгой связано первое упоминание о городе Пскове в летописях: « приведеним жены кн. Игорю от Пьскова именем Ольгу Псков. Ольгинская часовня Псков. Текст на стене Ольгинской часовни. Ольгинский мост «.Псков. Ольгинская часовняПсков. Текст на стене Ольгинской часовни.Ольгинский мост приведеним жены кн. Игорю от Пьскова именем Ольгу Два южных придела относятся к XVII-XVIII векам. Успенская церковь построена в 1444 году на месте паромной переправы через Великую (перестроена в 1521 году).Два южных придела относятся к XVII-XVIII векам.

Один из старейших — Морской храм святителя Климента Римского (упоминается в 1354г.) Церковь Климента папы Римского относится к храмам периода расцвета псковской школы зодчества. До наших дней он сохранился в первозданном состоянии. Храм имеет ряд конструктивных особенностей: повышенный цоколь четверика, подцерковье без апсид, упрощенный тип перекрытия четверика. Первое краткое описание церкви относится к 1763 г., когда она значится приписанной к архиерейскому дому. В это время церковь Климента и Петра описывается каменной, крытой тесом, глава обита чешуей. Его основной кубический объем на необычном повышенном цоколе с пониженными полуцилиндрами апсид с востока увенчан цилиндрическим барабаном с поздней главой полусферической формы, над которой возвышается малая шарообразная главка с четырехконечным крестом XVII в. Дальше по берегу реки Великой — Мирожский монастырь

Церковь Архидиакона Стефана (построеная в начале XV века перестроена на прежнем месте в конце XVII, освящена в 1713г.) и, по данным официального сайта Пскова, самое древнее сохранившееся здание Пскова (1156 г.) — Спасо-Преображенский Собор с фресками 12 го века.

Церковь Василия Великого на Горке 10 храмов Пскова включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главным храмом считается Собор Святой Троицы в Кремле. Церковь Василия Великого на Горке10 храмов Пскова включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главным храмом считается Собор Святой Троицы в Кремле.

По легенде в X веке по велению княгини Ольги здесь был воздвигнут деревянный храм, нынешний (четвертый) был построен в 1699 году. По легенде в X веке по велению княгини Ольги здесь был воздвигнут деревянный храм, нынешний (четвертый) был построен в 1699 году.

Если пройти от Собора по Вечевой площади через стену крепости мимо Троицкой башни, на территории Довмонтова города за законсервированными фундаментами несохранившихся церквей Если пройти от Собора по Вечевой площади через стену крепости мимо Троицкой башни, на территории Довмонтова города за законсервированными фундаментами несохранившихся церквей

можно увидеть Приказные палаты построенные в 1693-1695 гг. на месте разобранной стены. Псковский Кремль был построен на скале у слияния рек Великой и Псковы. Псковский Кремль (Кром). Вид от впадения Псковы в Великую Всего в Псковской крепости было пять формировавшихся в разное время поясов укреплений. Аэрофотосъёмка, вид всего ансамбля сверху

Первым был Кром (восстановлен во 2-й половине XX-го века), где расположен Троицкий Собор, затем Довмонтов город. Аэрофотосъёмка, вид на Псковский Кром с юга Вид c Довмонтова города, на заднем плане — крепостная стена с воротами, за ней — Троицкий собор и колокольня. В 2013 г. Псковский Кром (Кремль) вошёл в десятку «Символов России», победив в медиаконкурсе «Россия-10». Полную реставрацию псковского Кремля завершили в 2019 году.

Третья крепостная стена, носившая имя посадника Бориса, не сохранилась, но вот от четвертой сохранились небольшие фрагменты и Мстиславская башня. Последняя, пятая, частично сохранилась, особенно вдоль реки Великой. До утраты независимости река Великая служила Пскову торговым путем с городами Ганзы, после утратила свое значение и теперь это просто место отдыха. Вид на Кремль и реку Пскову с Троицкого моста...

Здесь тренируются на байдарках, Ловят рыбу (может быть где-то здесь сто лет назад ловил раков герой романа В.Каверина "Два Капитана" Саня Григорьев — в городе есть музей романа и памятник героям книги) И просто гуляют, любуясь видами, особенно после того, как там построили новую набережную. Набережная обустроена на высоком берегу реки Великой. На первом уровне - простор, идеальная светлая плиточка, скамейки. На втором, чуть выше, шикарная зеленая аллея - тоже со скамейками, памятниками и фонарями. Если хочешь принять солнечную ванну - гуляешь по низу, хочешь отдохнуть в теньке - поднимаешься чуть выше по пологим спускам (для инвалидов сделали) или по лестнице, и усаживаешься под густыми кронами деревьев. Оттуда вид тоже что надо. На третьем уровне - дома. Некоторые жилые, некоторые офисные, какие-то - музеи.

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Монумент установлен в 2015 году в память о подвиге псковского командира русской императорской армии подпоручика Владимира Котлинского при обороне крепости Осовец в Польше. Памятник находится возле Георгиевской улицы. Вдоль воды расположены причалы прогулочных корабликов.