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Красоты России. Псковские храмы и не только

Красоты России. Псковские храмы и не толькоПсков — один из древнейших русских городов, 
Красоты России. Псковские храмы и не толькосильно пострадавший во время Великой Отечественной, очень спокойный, зеленый, красивый город, где даже в стандартных, наверное, для многих городов районах пятиэтажек приятно гулять, тем более, там тоже есть на что посмотреть.
Красоты России. Псковские храмы и не толькоКолокольня Церкви Успения Пресвятой Богородицы с Полонища (построена в 1810 г.)

В 1936 году церковь закрыта. История ее использования до 1948 г. не известна.Красоты России. Псковские храмы и не толькоФото послевоенных лет

В 1948 г. здание приспособили для размещения в нем фондов Государственного архива Псковской области. В 1985 году здание передали Отделу культуры Псковского облисполкома. В АРМ-4 разработан проект приспособления его под Молодежный политический театр. В 1991 году церковь была передана общине. Из церковных построек до настоящего времени дошел лишь кирпичный дом причта (1909 г.), остальные, деревянные, утрачены. А сегодня смотрится вот так.Красоты России. Псковские храмы и не толькоКрасоты России. Псковские храмы и не толькоЧасовня Воскресения Христова ("Царская") построена в 2003 году. Это мемориальная часовня возведена на привокзальной площади Пскова, увековечившая память об отречении Николая II от престола.Красоты России. Псковские храмы и не толькоЦерковь Георгия Победоносца со Взвоза (построена в1494г.)Красоты России. Псковские храмы и не толькоРеконструкцию храма закончили в 2016 году.Красоты России. Псковские храмы и не толькоПри этом вместо четырёхскатной крыши была восстановлена изначальная крестово-куполная конструкция храма.

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Красоты России. Псковские храмы и не только

 

Красоты России. Псковские храмы и не только
Красоты России. Псковские храмы и не толькоЦерковь Анастасии Римлянки (1539 г.)Красоты России. Псковские храмы и не толькоСогласно псковским летописям, в 1487 году во время сильного мора (эпидемии) псковичи в один день возвели деревянную церковь во имя святой Анастасии, освятили и служили первую Божественную литургию, прося молитвенного заступничества у святой.

О постройке каменной церкви летописи не упоминают, однако в 1538 году она уже была. Это следует из сообщения о пожаре в Пскове, при котором сгорело двенадцать храмов, а в каменной церкви святой Анастасии разрушилась крыша и в огне погибло четыре человека. В 1786 году церковь была назначена к упразднению, однако по указу Псковской духовной консистории в 1787 году приписана к Нововознесенской, расположенной неподалеку. В 1808 году вновь подлежала закрытию, как пришедшая в ветхость. Однако псковичи добились отмены этого решения, обратившись с прошением к государю императору. В XIX – начале ХХ века церковь оставалась приписной к Нововознесенской, но действовала благодаря заботам настоятелей и прихожан.Красоты России. Псковские храмы и не толькоВ годы Великой Отечественной войны здание церкви получило частичные повреждения кровли, стен, наружной и внутренней отделки. Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года церковь взята под охрану государства, как памятник федерального значения.Красоты России. Псковские храмы и не толькоВ 1960 году, после проведения ремонтно-восстановительных работ, здание Анастасиевской церкви было передано Псковской областной библиотеке и долгие годы использовалось как книгохранилище.Красоты России. Псковские храмы и не толькоСегодня это действующий приход.

Полное название этого храма звучит как Церковь Святых Равноапостольных Царя Константина и матери его Елены. Основана она в 1681 году, по крайней мере, так гласит надпись на одной из храмовых икон.Красоты России. Псковские храмы и не толькоПостроена Константино-Еленинская церковь в типичном архитектурном псковском стиле 16 века. У нее четыре столпа и три апсиды, она декорирована лопатками на четверике, бегунце и перебрике, барабаны украшены керамическими зелеными поливными кокошниками. Придел св. Власия с южной стороны приставлен уже в 18-19 века, а двухъярусная колокольня — в 19 веке.Красоты России. Псковские храмы и не толькоУникальное место среди архитектурного наследия Пскова занимает Собор Рождества Иоанна Предтечи. Иоанновский монастырь был основан княгиней Ефросиньей Рогволдовной (теткой князя Довмонта).Красоты России. Псковские храмы и не толькоСобор имеет шлемовидные главы, характерные для XII века, древние формы крестов на куполах.  Известно, что собор был расписан фресками, но во время большого ремонта в XV веке обмазку вместе с живописью сбили со стен. В соборе хранились драгоценные дары княжеских семей.Красоты России. Псковские храмы и не толькоВ нише западной стены храма в 1978 году был обнаружен тайник – около 70 предметов искусства Византии и средневековой Руси. Часть найденных святынь хранится в Псковском музее, в Третьяковской галерее и других музеях России.Красоты России. Псковские храмы и не только

Храмов в городе с двухсоттысячным населением более сорока. Но чему удивляться? Городу века!

Совсем рядом с Рижским проспектом Ольгинская часовня (1999-2000 гг.) и Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья (1521 год, приделы возведены в 17в., глава - в 18 веке).Красоты России. Псковские храмы и не только

Красоты России. Псковские храмы и не толькоВсе названия Ольгинская часовня, набережная, мост) связаны с великой княгиней Ольгой (ок. 890 — 11 июля 969), которая была правительницей Киевской Руси после гибели своего мужа Игоря. Именно с Ольгой связано первое упоминание о городе Пскове в летописях: «приведеним жены кн. Игорю от Пьскова именем Ольгу«.Красоты России. Псковские храмы и не толькоПсков.  Ольгинская часовняКрасоты России. Псковские храмы и не толькоПсков. Текст на стене Ольгинской часовни.Красоты России. Псковские храмы и не толькоОльгинский мост
Успенская церковь построена в 1444 году на месте паромной переправы через Великую (перестроена в 1521 году).Красоты России. Псковские храмы и не толькоДва южных придела относятся к XVII-XVIII векам.
Красоты России. Псковские храмы и не только

Красоты России. Псковские храмы и не толькоОдин из старейших — Морской храм святителя Климента Римского (упоминается в 1354г.) Церковь Климента папы Римского относится к храмам периода расцвета псковской школы зодчества. До наших дней он сохранился в первозданном состоянии. Храм имеет ряд конструктивных особенностей: повышенный цоколь четверика, подцерковье без апсид, упрощенный тип перекрытия четверика.Красоты России. Псковские храмы и не толькоПервое краткое описание церкви относится к 1763 г., когда она значится приписанной к архиерейскому дому. В это время церковь Климента и Петра описывается каменной, крытой тесом, глава обита чешуей.Красоты России. Псковские храмы и не толькоЕго основной кубический объем на необычном повышенном цоколе с пониженными полуцилиндрами апсид с востока увенчан цилиндрическим барабаном с поздней главой полусферической формы, над которой возвышается малая шарообразная главка с четырехконечным крестом XVII в.Красоты России. Псковские храмы и не толькоДальше по берегу реки Великой — Мирожский монастырьКрасоты России. Псковские храмы и не только

Красоты России. Псковские храмы и не толькоКрасоты России. Псковские храмы и не толькоКрасоты России. Псковские храмы и не толькоКрасоты России. Псковские храмы и не толькоЦерковь Архидиакона Стефана (построеная в начале XV века перестроена на прежнем месте в конце XVII, освящена в 1713г.)Красоты России. Псковские храмы и не толькои, по данным официального сайта Пскова, самое древнее сохранившееся здание Пскова (1156 г.) — Спасо-Преображенский Собор с фресками 12 го века.Красоты России. Псковские храмы и не толькоКрасоты России. Псковские храмы и не только

Красоты России. Псковские храмы и не толькоЦерковь Василия Великого на ГоркеКрасоты России. Псковские храмы и не только10 храмов Пскова включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главным храмом считается Собор Святой Троицы в Кремле.
Красоты России. Псковские храмы и не толькоПо легенде в X веке по велению княгини Ольги здесь был воздвигнут деревянный храм, нынешний (четвертый) был построен в 1699 году.
Красоты России. Псковские храмы и не толькоЕсли пройти от Собора по Вечевой площади через стену крепости мимо Троицкой башни, на территории Довмонтова города за законсервированными фундаментами несохранившихся церквей
Красоты России. Псковские храмы и не только

Красоты России. Псковские храмы и не толькоможно увидеть Приказные палаты построенные в 1693-1695 гг. на месте разобранной стены.Красоты России. Псковские храмы и не толькоПсковский Кремль был построен на скале у слияния рек Великой и Псковы.Красоты России. Псковские храмы и не толькоПсковский Кремль (Кром). Вид от впадения Псковы в ВеликуюКрасоты России. Псковские храмы и не толькоВсего в Псковской крепости было пять формировавшихся в разное время поясов укреплений.Красоты России. Псковские храмы и не толькоАэрофотосъёмка, вид всего ансамбля сверху

Первым был Кром (восстановлен во 2-й половине XX-го века), где расположен Троицкий Собор, затем Довмонтов город.Красоты России. Псковские храмы и не толькоАэрофотосъёмка, вид на Псковский Кром с югаКрасоты России. Псковские храмы и не толькоВид c Довмонтова города, на заднем плане — крепостная стена с воротами, за ней — Троицкий собор и колокольня. В 2013 г. Псковский Кром (Кремль) вошёл в десятку «Символов России», победив в медиаконкурсе «Россия-10». Полную реставрацию псковского Кремля завершили в 2019 году.

Третья крепостная стена, носившая имя посадника Бориса, не сохранилась, но вот от четвертой сохранились небольшие фрагментыКрасоты России. Псковские храмы и не толькои Мстиславская башня.Красоты России. Псковские храмы и не толькоКрасоты России. Псковские храмы и не толькоПоследняя, пятая, частично сохранилась, особенно вдоль реки Великой.Красоты России. Псковские храмы и не толькоДо утраты независимости река Великая служила Пскову торговым путем с городами Ганзы, после утратила свое значение и теперь это просто место отдыха.Красоты России. Псковские храмы и не толькоВид на Кремль и реку Пскову с Троицкого моста...

Здесь тренируются на байдарках,Красоты России. Псковские храмы и не толькоЛовят рыбу (может быть где-то здесь сто лет назад ловил раков герой романа В.Каверина "Два Капитана" Саня Григорьев — в городе есть музей романа и памятник героям книги)Красоты России. Псковские храмы и не толькоИ просто гуляют, любуясь видами, особенно после того, как там построили новую набережную.Красоты России. Псковские храмы и не толькоНабережная обустроена на высоком берегу реки Великой. На первом уровне - простор, идеальная светлая плиточка, скамейки. На втором, чуть выше, шикарная зеленая аллея - тоже со скамейками, памятниками и фонарями. Если хочешь принять солнечную ванну - гуляешь по низу, хочешь отдохнуть в теньке - поднимаешься чуть выше по пологим спускам (для инвалидов сделали) или по лестнице, и усаживаешься под густыми кронами деревьев. Оттуда вид тоже что надо. На третьем уровне - дома. Некоторые жилые, некоторые офисные, какие-то - музеи.Красоты России. Псковские храмы и не только

Красоты России. Псковские храмы и не только1965 год
Красоты России. Псковские храмы и не толькоСегодня
Красоты России. Псковские храмы и не только
Красоты России. Псковские храмы и не толькоМонумент установлен в 2015 году в память о подвиге псковского командира русской императорской армии подпоручика Владимира Котлинского при обороне крепости Осовец в Польше. Памятник находится возле Георгиевской улицы.Красоты России. Псковские храмы и не толькоВдоль воды расположены причалы прогулочных корабликов.
Красоты России. Псковские храмы и не толькоВ 2015 году были проведены работы по обновлению Финского парка (проектировали парк финские специалисты, архитекторы и ландшафтные дизайнеры из города-побратима Куопио в 1990 году). Они были выполнены силами российских мастеров, что является несомненным поводом для радости, учитывая прекрасный результат.
Красоты России. Псковские храмы и не только
Красоты России. Псковские храмы и не только
 Красоты России. Псковские храмы и не только
фото сегодняисториягорода Советского СоюзаСветлана Митленко
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