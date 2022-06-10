Охота на «блуждающий миномет» ВСУ - корреспондент ФАН побывал на вылазке с молодым разведчиком из отряда «Дон»

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей провел две недели на позиции казачьего отряда «Дон» в Харьковской области Украины.
Опытный разведчик Василий с позывным Ариец был первым, кто заходил сначала в серую зону, а потом и вовсе протоптал тропу на украинскую территорию. Однако недавно он получил серьезное ранение, и его экстренно госпитализировали.
После этого даже штатные военнослужащие опасаются отправляться на вылазки без Кэпа — молодого парня по имени Даниил, родом из Донецкой Народной Республики (ДНР), начавшего сражаться несовершеннолетним, а уже в 17 лет командовавшего подразделением разведчиков. В числе других добровольцев он принимает участие в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины в составе отряда «Дон».Федеральное агентство новостей / Сергей Среда
Специальный корреспондент ФАН вместе с группой молодого командира выбрался на территорию, подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ), и своими глазами увидел, как ходят в разведку.
Деревня, которая теперь носит условное название «Стелла», была отбита у Вооруженных сил Украины (ВСУ) во второй половине апреля.Тогда развивалось наступление в Харьковской области, и отряд «Дон», куда входит Ариец, принял в нем участие. Украинские военные бежали, когда на подступах появились россияне.
Без отправленного на лечение Василия «Стелла» как-то опустела. Раньше к Арийцу заходили в гости разведчики из соседней бригады. Они шли пару километров, иногда даже под минометными обстрелами, чтобы посоветоваться с опытным товарищем. Ведь за плечами у мужчины есть опыт участия в добром десятке военных конфликтов, а потому перед ним часто стояли совсем молодые контрактники и офицеры.
Когда Ариец уехал в госпиталь, бойцы даже не поверили. Его крепко сбитая фигура всегда казалась всем монументальной, а потому непобедимой.
Появился Кэп
Взвод разведчиков второй день бродил неприкаянным, когда руководство «Дона» поставило задачу вычислить местоположение «блуждающего миномета», который каждый день обстреливал позиции из-за перелеска.
Ариец был не просто командиром, а главным вдохновителем разведывательных выходов, но теперь находился в госпитале. Вот тогда в группе и появился Кэп.Федеральное агентство новостей / Сергей Среда
Прежде на него не обращали особого внимания. Разведчики знали, что на другой стороне «Стеллы» вместе с другими бойцами подразделения удерживает позиции молодой парень, которого зовут Даня и у которого позывной — Кэп. Было известно, что он там старший и что руководить его назначил Дима Горец, командовавший опорным пунктом.
Кэп появился внезапно. Он пришел за продуктами для своей позиции. Обменявшись свежими бытовыми новостями, молодой парень спросил у разведчиков про миномет. Те отмахнулись: Ариец госпитализирован, а нового командира группы штаб еще не назначил.
Разведчики заинтересовались его словами. Они открыли карту и стали расспрашивать про маршрут, по которому ходил Даня. Тот показал свою тропу, и опытные бойцы были удивлены. В этот район не рисковали заходить — он считался хорошо заминированным.
Обнаружение «блуждающего миномета»
Разведчики Арийца уже вторую неделю пытались вычислить неуловимых минометчиков ВСУ. Они заходили в тыл к противнику, продолжив тропу Дани. У Кэпа тогда уже была своя группа разведчиков, и в тот день он с товарищами собирался подбить украинский танк. Именно на эту вылазку с ними отправился специальный корреспондент ФАН.
Когда первая партия уходит, Даня запускает беспилотник. Он облетает первую группу и барражирует над перелеском после осмотра протоптанной тропы. Если где-то будет замечен противник, Кэп подаст сигнал Ольхе по зашифрованному каналу радиосвязи и сумеет предупредить головной дозор.Федеральное агентство новостей / Сергей Среда
Даня видел, как танк противника выбрался на дорогу в перелеске и занял позиции на случай обороны. Только после этого Кэп выдвинулся вместе с ядром отряда.
Старший головного дозора вызвал Даню и предложил ядру подтянуться к дороге. Пришлось идти через все поле.
Первым шел сапер с позывным Пушкин. Этот молодой контрактник с ходу «прибился» к группе Кэпа. Когда его взвод получал приказ заминировать тот или иной участок, он просил Даню помочь ему в этом, если зона минирования находилась за линией окопов. Минеры тоже просили Кэпа помочь с прикрытием, и тот всегда откликался на эту просьбу.Федеральное агентство новостей / Сергей Среда
Это сотрудничество было взаимовыгодным. В свою очередь Кэп всегда мог рассчитывать на Пушкина во время разведывательных выходов. Тогда саперы очень нужны, поскольку пробираться приходится через заминированные участки.
До своих инженеров Кэпу было не достучаться: его назначили старшим на позиции, и он не мог уходить в разведку. Пушкин же был из другого подразделения, и Даня должен был получить разрешение у его командования на выход.
Руководитель молодого бойца никогда не отказывал Кэпу, поскольку доверял его опыту. Даня приходил к нему с идеей реализации боевой задачи, и тот практически сразу же выделял ему своего сапера и позволял тому войти в состав сводной группы.
Неделю назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку на позиции россиян. Ранним утром из лесопосадки выкатился танк и открыл огонь по их позициям. Одновременно с этим последовал такой же удар самоходной артиллерийской установки украинских сил.
Нападение было безрезультатным — она лишь пощекотало нервы российским бойцам. Но после этого к усилению группировки противника бронетехникой россияне начали относиться внимательнее. И вот накануне в лесу был замечен украинский танк. Именно его Кэп и решил уничтожить.Федеральное агентство новостей / Сергей Среда
Ольха трижды вызывал Даню. По зашифрованной связи тот просил его сообщить о причинах изменения группой установленного маршрута, однако ответа не получил. Старший головного дозора лишь пояснил, что есть работа для Пушкина, который шел вторым сапером и находился в составе ядра разведгруппы.
Кэп все понял, когда добрался до Ольхи. Головной дозор наткнулся на скрытую позицию целого отделения украинских диверсантов.
За восемь лет конфликта в Донбассе бойцы ВСУ научились воевать. Свои позиции они обустроили в густых зарослях кустов в овраге. Здесь пряталось целое отделение — разведчик насчитал там восемь лежанок.
Судя по всему, это был перевалочный пункт. Диверсанты останавливались здесь, чтобы осмотреться и выдвинуться в серую зону. Обустроенная позиция была совсем свежей: украинцы оставили там личные вещи и похоже не предполагали, что россияне заберутся сюда, ведь найденная локация находилась на подконтрольной ВСУ территории.
Неожиданно рядом прозвучали выстрелы из миномета. Он работал по «Стелле», и, судя по звуку выстрела, орудие находилось совсем рядом. До него был не больше 200 метров. Кэп подал команду всем быть внимательнее, а сам занял удобную для наблюдения точку.
Похоже это был тот самый «блуждающий миномет». Группа заняла круговую оборону, а глава отряда ждал появления пикапа с установленным в его кузове оружием.
Скоро выстрелы прекратились. Группа затаилась. Минут через 20 послышался звук мотора. К найденной позиции приближался тентованный грузовик. Он остановился как раз там, откуда работал миномет. Из лесопосадки выскочили три человека, запрыгнули в кузов, и машина двинулась по дороге.Федеральное агентство новостей / Сергей Среда
Минометчики двигались без опаски. Грузовик проехал мимо разведчиков на расстоянии пары десятков метров. Корреспондент ФАН, который отправился вместе с группой Кэпа для подготовки этого репортажа и сидел в тех же зарослях, слышал, как украинцы переговаривались между собой.
Танк ВСУ, который был изначальной целью вылазки, подбили на обратной дороге. Группа Кэпа уничтожила его и вернулась на позиции. Даня сообщил командованию координаты обнаруженной позиции врага, а когда «блуждающий миномет» начал работать на следующий день, выявленную локацию тут же обработали плотным огнем российские артиллеристы.
Обстрел оказался точным. На дороге, примерно в том месте, которое выявила группа Кэпа, появился черный дым, какой бывает в случае подрыва техники. По крайней мере в течение последующих двух недель, который провел спецкор ФАН на «Стелле», «блуждающий миномет» больше не беспокоил россиян.
Молодой капитан
После обнаружения миномета Кэп стал пользоваться уважением даже у самых опытных разведчиков. К его сводной группе примкнул боец с позывным Витязь, который в 2017 году участвовал с сирийской кампании в составе группировки Вооруженных сил Российской Федерации.Федеральное агентство новостей / Сергей Среда
К советам Кэпа начал прислушиваться офицер, командовавший взводом разведки подразделения военнослужащих. Этому не мешает даже разница в возрасте, хотя Даня младше него на десять лет. Кроме того, в отличии от Витязя, Кэп не имеет даже высшего военного образования.
Причиной доверия стал опыт Дани. Его позывной — это бытовое сокращение звания «капитан». Так его звали в Донбассе его подчиненные. Первый опыт командования взводом разведчиков Кэп получил в 17 лет, когда те общим голосованием выбрали молодого парня своим руководителем.
Военную науку молодой парень схватывал на лету, а в среду разведчиков влился за считанные месяцы. Когда их командир получил ранение и понял, что временно не сможет выполнять свои обязанности, он предложил кандидатуру Дани себе на замену. Бойцы единогласно проголосовали за это решение.Федеральное агентство новостей / Сергей Среда
Раненый командир имел звание капитана, поэтому подчиненные называли его по-дружески «Кэп». После того как Даня принял на себя командование взводом, этот позывной приклеился и к нему.
Однако мало кто в отряде «Дон» знает про эту историю. Корреспонденту ФАН ее рассказал сам молодой человек, когда отвечал на вопрос — откуда у него такой богатый военный опыт. Теперь юноша сражается в составе отряда «Дон», куда записался добровольцем. Командование уже выделило молодого парня, и теперь тот выполняет специальные задачи.
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