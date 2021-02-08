Boeing «не взлетел» без российского титана

Соединенным Штатам хватило месяца для осознания глупости, которую они сморозили. По всей видимости, их собственное ЧСВ моментами затмевает разум и логику. Как мы помним, в конце 2020 года США ввели очередные санкции против российских компаний – в этом списке оказалось 45 фирм из РФ. Среди них оказался и производитель титана «ВСМПО-Ависма», на минуту, лидер на рынке титановой продукции.

Боль от того, что Вашингтон наступил себе же на фаберже, заставила разум несколько проясниться. Как оказалось, американский Boeing не способен строить самолеты без титановой продукции «ВСМПО-Ависма». Еще в конце прошлого года была уверенность, что американцы приползут обратно. Так и случилось – Штаты оперативно включили заднюю, исключив «ВСМПО-Ависма» из санкционного списка, после чего Boeing буквально бросился в ноги к российской компании, поспешно заключив долгосрочный договор на поставку титановой продукции.

США почему-то думали, что «ВСМПО-Ависма» использует их технологии, поэтому и внесли в список санкций как «конечного военного пользователя», которому запрещается покупать американские товары и технологии. Однако российская компания никак не касается технологий Соединенных Штатов при производстве титана.

Вот тут-то Вашингтон и начал чесать репу, понимая, что сморозил какую-то дичь. Особенно когда в дверь постучали представители Boeing, которые с очень грустной миной рассказали, что лайнеры 787 Dreamliner, 777, 767 и 737 не взлетят без титановых комплектующих из РФ.

Было бы интересно понаблюдать за ситуацией с Boeing в случае, если бы «ВСМПО-Ависма» после выходки США отказалась поставлять свою продукцию американцам. Вы же сами отказались? Вот и ушел поезд. Однако на такой шаг, видимо, не позволяет пойти наличие импорта из США – прежде всего, это медицинское оборудование и ортопедические приспособления (на мой взгляд, самые сложно заменяемые позиции). Если бы мы начали друг друга прижимать точечными санкциями по «больным точкам» - нам бы тоже пришлось несладко. Поэтому создать для Boeing «титановый дефицит» было бы интересно с точки зрения понаблюдать, как они запрыгают, но пострадать от такого шага тоже не хочется.

Тем не менее, приятно наблюдать, как Вашингтон вырыл себе яму и с удовольствием в нее прыгнул, после чего поспешил извиниться и откатить ситуацию назад. К слову, сейчас Штаты роют себе еще одну, портя отношения с Канадой. Новая администрация США решила заморозить проект строительства нефтепровода Keystone XL, который Оттава ранее согласовала с Трампом. Канадцы уже потратили на проект почти миллиард долларов, и тут такая подстава. В свете этих событий в Канаде призвали принять санкции против США.

Эти случаи наносят очень серьезный ущерб репутации Соединенных Штатов – подобные метания из стороны в сторону дискредитируют Вашингтон как надежного партнера. Нам-то уже давно все понятно, а вот близким союзникам США еще только предстоит убедиться в американской «добропорядочности».

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