Пришло время платить по историческим счетам

Черная польская неблагодарность Красной армии за освобождение страны от нацистов может быть частично компенсирована только полным возмещением Варшавой понесенных Советским Союзом в этих боях человеческих и материальных потерь. Итак, правительство Польши, которому, видимо, мало бесконечных дрязг в отношениях с Россией, решило, в дополнение к этому, побить горшки еще и с Германией.

«Польша оценивает ущерб, нанесенный Германией в ходе Второй мировой войны, в 850 миллиардов долларов. Об этом заявил глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик. «Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны», — заявил Мулярчик, отметив, что вопрос о репарациях так и не был урегулирован



Скажу сразу. Мне нет никакого дела до польско-германских отношений. И даже с учетом того, что поляки действительно пострадали от гитлеровской оккупации, не приходится ни секунды сомневаться в том, что природа этих внезапно возникших претензий не столько историческая, сколько сугубо политическая.

И имеет отношение, прежде всего, к текущей геополитической ситуации.



А говоря точнее - к проекту газопровода «Северный поток-2», главным сторонником которого в Евросоюзе выступает Германия. Одновременность возбуждения темы польского иска к этой стране и полного провала польских усилий торпедировать «Северный поток-2», который лишит Варшаву легких денег за транзит российского газа, говорит сама за себя.



Вполне очевидно и то, что данная польская инициатива согласована с Вашингтоном, который вполне беззастенчиво пытается впарить Европе свой драгоценный заморский газ, вместо куда более дешевого российского.

И с этой целью, денно и нощно, стращает страны ЕС энергетической зависимостью от «российского агрессора».



Но повторяю – все эти польско-американские «закидоны» мне в данном случае совершенно не интересны.

А вот что действительно важно, так это озвученная тем же польским политиком в этой связи русская тема.

«В то же время, считает депутат, Польше нет смысла требовать компенсации от России, потому что она «не соблюдает международное право»

И вот тут начинается самое интересное. То самое, до чего России есть прямое дело. Итак «благородная» Польша не станет мараться исками к такой незаконопослушной стране, как РФ. Вот и замечательно.

Одной причиной высмеять раздухарившихся не в меру польских панов будет меньше. Тем более, что этих причин и без того – вагон и маленькая тележка.

Но это вовсе не повод для России закрыть данную тему вообще.

Потому что, в отличие от Варшавы, у Москвы нет ни одной причины не предъявить этой стране абсолютно законный и весьма солидный счет за материальные и человеческие потери, понесенные Советским Союзом в процессе освобождения Польши от немецко-фашистских захватчиков.



Юридическая обоснованность этого счета не вызывает ни малейших сомнений. СССР проводил свои военные операции на территории этой страны в 1944-45 гг. на абсолютно законных основаниях, письменно закрепленных в совместной декларации трех держав – участников Тегеранской конференции 1943 года – Советского Союза, США и Великобритании.

Где, в частности, сказано:

«Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших переговорах за круглым столом, и мы согласовали наши планы уничтожения германских вооруженных сил. Мы пришли к полному соглашению относительно масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга.» Тегеранская конференция

Таким образом, совершенно очевидно, что советские военные операции на территории Польши проходили на основе согласованных решений лидеров «Большой тройки», которая, де-факто и де-юре, была в то время высшей властью на планете Земля.



Соответственно, военные действия СССР на польской территории имели полностью легитимный характер, а понесенные им потери подлежат компенсации.

При этом поляки не вправе заявлять, что они, дескать, не просили русских освобождать их, поскольку эти действия СССР были узаконены итогами Тегеранской конференции глав антигитлеровской коалиции.

И, следовательно, поддержаны польским эмигрантским правительством в Лондоне, которое входило в состав этой коалиции.



Возможные ссылки Польши на большую уместность предъявления такого российского иска государству-агрессору - Германии должны быть отвергнуты на том основании, что репарационные отношения с Германией были в свое время юридически полностью завершены, но они никак не покрывают всей совокупности советских потерь.

Между тем, Польша вообще не участвовала в компенсации военных издержек СССР.

Хотя и получила из его рук свою государственность и впридачу огромные дополнительные территории.



Что же касается содержательной части российского иска, то представляется справедливым взять за основу цифру понесенных Красной армией безвозвратных и санитарных потерь, понесенных при освобождении Польши, включая вновь переданные ей германские земли.



Польские ссылки на то, что тогда это были территории Германии и, стало быть, включать понесенные там Советской армией потери в освобождение Польши неправомерно, являются юридически несостоятельными.

На той же Тегеранской конференции 1943 года, то есть еще до вступления Красной армии в Восточную Европу, было зафиксировано следующее:

Польский вопрос:

Было принято предложение У. Черчилля о том, что претензии Польши на земли Западной Белоруссии и Западной Украины будут удовлетворены за счет Германии, а в качестве границы на востоке должна быть линия Керзона (условная линия)

Таким образом, в 1944-45 годах Красная армия освобождала территорию Польши уже в её современных границах.

То есть речь должна идти о 600 тысячах советских солдат, погибших на данных территориях и еще примерно двух миллионах, получивших там ранения.

Думается, что справедливой цифрой компенсации за каждого погибшего за свободу Польши советского воина была бы довольно скромная сумма в один миллион долларов.

За каждого раненного будет достаточно 500 тысяч.

Таким образом, сумма польской компенсации только по прямым человеческим потерям СССР должна составить приблизительно один триллион американских долларов. Плюсуем к этой цифре еще примерно 100 млрд долларов материальных издержек советских фронтов, освобождавших нынешнее польское государство.

А также не забудем о послевоенной демографической катастрофе в СССР, спровоцированной, в том числе, огромными людскими потерями в Польше – минимум по два нерожденных ребенка на семью одного погибшего красноармейца.

Это еще где-то в районе 400 миллиардов долларов.



Итого, по самым подсчетам, Польша должна России, как правопреемнице СССР, за свое освобождение от нацистов примерно полтора триллиона долларов компенсации.

Раньше этот вопрос не стоял, потому что эта страна вела себя по отношению к России (СССР) достаточно прилично, и потому на многое в наших отношениях были причины закрывать глаза.

Сегодня таких причин уже не осталось.

От слова совсем. Их уничтожила сама Польша своим агрессивным антироссийским поведением и, в частности, беспримерно хамским отношением к памяти советских воинов-освободителей.

Такие вещи ни забвению, ни прощению не подлежат.

И, следовательно, пришло время для поляков платить по историческим счетам.

Россия не нанималась кого-то бесплатно освобождать.