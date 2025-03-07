Аккизов Якуб Алиевич (1942-1994) «Восьмое марта». 1963 год Восьмое марта в Подмосковье. Художница Ирина Воробьёва. 1989 год.

Плакаты с биографиями большевичек. 1971–1972 гг. АННА ИЛЬИНИЧНА ЕЛИЗАРОВА-УЛЬЯНОВА

(1864 -1935),

член Коммунистической партии с 1898 г.

Старшая сестра Владимира Ильича Анна Ильинична Елизарова-Ульянова еще в 1887 году привлекалась по делу своего брата Александра Ульянова, одного из организаторов покушения на царя Александра III, и была приговорена к ссылке на пять лет. Новости СМИ2

Помогая В. И. Ленину в организационных и литературных делах, она много сделала для выхода в свет таких капитальных его работ, как «Развитие капитализма в России», «Материализм и эмпириокритицизм» и других. Письма В. И. Ленина к старшей сестре – свидетельство того, как тесно она была связана с ним в своей политической деятельности.

Работая секретарем редакции газеты «Правда», редактором журнала «Ткач», она активно участвовала в подготовке и проведении Октябрьской революции.

После победы Советской власти в 1918-1921 годах А. И. Елизарова-Ульянова заведовала отделом охраны детства в Наркомсобесе и Наркомпросе. Уже тяжело больная, до последнего дня своей жизни она продолжала работу литератора, биографа членов семьи Ульяновых, редактора различных историко-партийных изданий.

МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА УЛЬЯНОВА

(1878 - 1937),

член Коммунистической партии с 1898 г.

Мария Ильинична Ульянова, младшая сестра B. И. Ленина, пришла в партию на пороге нового XX века.

С юношеских лет она познакомилась с тюрьмой и ссылкой. Но преследования не сломили ее.

В своей партийной и общественной деятельности она всегда руководствовалась советами Владимира Ильича, которого горячо любила.

Мария Ильинична была корреспондентом первой русской революционной марксистской газеты «Искра», работала в московской, киевской, самарской и саратовской партийных организациях.

С апреля 1917 года М, И. Ульянова не расставалась с Владимиром Ильичом, помогала ему в подготовке вооруженного восстания. В дни Октябрьской революции и в годы гражданской войны вела кипучую политическую деятельность как член редколлегии и ответственный секретарь газеты «Правда». Мария Ильинична много сделала для привлечения к газете женщин-работниц, для организации рабселькоровского движения. ФЕОДОСИЯ ИЛЬИНИЧНА ДРАБКИНА

(1883 - 1957),

член Коммунистической партии 1902 г.

Всю свою жизнь Феодосия Ильинична Драбкина отдала партии.

В 1905 году она входила в боевую техническую группу при Петербургском, комитете большевиков, перед которой стояла задача всеми способами добывать оружие, и выполняла опаснейшие поручения, доставляя из Финляндии револьверы и запалы для бомб из гремучей ртути. В каждой такой поездке Феодосия Ильинична (партийная кличка «Наташа») рисковала жизнью. Во время московского Декабрьского вооруженного восстания «Наташа» по поручению ЦК привезла из Петербурга в Москву чугунные оболочки для бомб и снаряжения к ним. С этим опасным грузом она пришла на квартиру М. Ф. Андреевой, у которой был склад оружия.

После Февральской революции, когда большевики подвергались преследованиям со стороны Временного правительства, Ф. И. Драбкина работала в секретариате ЦК РСДРП(б), во время VI съезда партии, который собрался в строжайшей тайне, была одним из его секретарей.

B октябрьские дни Феодосия Ильинична работала секретарём Военно-революционного комитета, а после победы Великой Октябрьской революции заведовала секретариатом ЦК, активно участвовала в организации нового, Советского государства.

ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА СТАСОВА

(1873 - 1966),

Герой Социалистического Труда, член Коммунистической партии с 1898 г.

На протяжении многих лет до революции в руках Елены Дмитриевны Стасовой в России были сосредоточены партийные связи. Секретарь Русского бюро ЦК партии, она знала огромное количество адресов, имён, явок. Елена Дмитриевна прошла через аресты, тюрьмы, ссылки, эмиграцию. В последний раз её арестовали и канун Февральской революции. Выйдя из тюрьмы, она немедленно включилась в работу Петроградского комитета партии и Петроградского Совета.

После июля 1917 года партия ушла в подполье. Ленин вынужден был снова скрываться, Одна из его тайных квартир – квартира Е. Д. Стасовой. Туда же был переправлен и партийный архив.

На VI съезде партии Елену Дмитриевну избрали в ЦК. После Октябрьской революции она – секретарь Петроградского комитета и Северного бюро ЦК РСДРП(б). Затем Москва, Е. Д. Стасова – секретарь ЦК партии. На этом посту она проделала большую работу по мобилизации коммунистов на фронты гражданской войны.

Старейший член КПСС, Е. Д. Стасова много сделала и для международного рабочего движения.

Заслуги ее были высоко оценены Советским правительством. Д. Стасова была удостоена звания Героя Социалистического Труда и награждена четырьмя орденами Ленина. ВЕРА КЛЕМЕНТЬЕВНА СЛУЦКАЯ

(1874 - 1917),

член Коммунистической партии с 1902 г.

В 1907 году среди делегатов V (Лондонского) съезда партии была худенькая молодая женщина с лучистыми большими глазами – Вера Клементьевна Слуцкая. К этому времени она уже несколько лет работала в партии, изведала арест и ссылку.

В трудные годы, наступившие после поражения первой русской революции, В. К. Слуцкая работала в глубоком подполье в Петербурге, но вынуждена была эмигрировать, когда же возвратилась на родину, была арестована вновь и выслана в Любань.

После Февральской революции В. К. Слуцкая снова приехала в столицу, была избрана в Петроградский комитет партии и возглавила партийную работу в одном из районов города.

В дни Октябрьского восстания Вера Клементьевна – один из руководителей революционного штаба Василеостровского района. «Наша Вера» – так называли её рабочие. Ее образ запечатлел американский писатель-коммунист Джон Рид в книге о русской революции «Десять дней, которые потрясли мир».

Погибла Вера Слуцкая от вражеской пули у Пулковских высот 30 октября 1917 года, успев увидеть только зарю новой эры.

КОНКОРДИЯ НИКОЛАЕВНА САМОЙЛОВА

(1876 - 1921),

член Коммунистической партии с 1903 г.

Конкордия Николаевна Самойлова начала свою революционную деятельность на Украине. В 1905 году она работала в Одессе. Между двумя революциями, выполняя задания партии, побывала в разных уголках нашей необъятной страны.

К. Н. Самойлова была делегатом V (Лондонского) съезда РСДРП. Здесь она встретилась с В. И. Лениным. После съезда несколько лет работала в Петербурге, была членом Петербургского комитета партии, позднее стала одним из организаторов и сотрудников газеты «Правда»; помогала работе социал-демократической фракции IV Государственной думы.

В период подготовки Октябрьского вооруженного восстания К. Н. Самойлова несет пламенное слово партии рабочим и солдатам. С ними она и в дни Октябрьской революции.

В годы гражданской войны Конкордия Николаевна борется за становление Советской власти на Волге и Украине. В 1921 году партия послала ее начальником политотдела на агитационный пароход «Красная звезда». Во втором рейсе Конкордия Николаевна заразилась холерой и умерла. Она погибла, как солдат бою, пала на своем посту. АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА КОЛЛОНТАЙ

(1872 - 1952),

член Коммунистической партии с 1915 г.

На второй день после приезда B. И. Ленина в Петроград в апреле 1917 года в Таврическом дворце шло объединенное заседание социал-демократических фракций Петроградского Совета. Владимир Ильич излагал свои знаменитые Апрельские тезисы. Меньшевики ополчились против них. И вот на трибуне красивая, удивительно моложавая женщина. Она горячо отстаивает точку зрения В. И. Ленина. Это - Александра Михайловна Коллонтай, известная революционерка.

Находясь в эмиграции с 1908 по 1917 год в Европе и в Америке, она много сил и энергии положила на разъяснение ленинской точки зрения на империалистическую войну.

Между февралем и октябрем 1917 года и в годы гражданской войны A. М. Коллонтай была одним из самых популярных талантливых ораторов партии. Особенно часто она выступала перед матросами Балтийского флота и перед солдатами. После победы Октябрьской революции А. М. Коллонтай – член Советского правительства первого состава, в котором занимала пост народного комиссара соцобеспечения (тогда госпризрения). Вместе c Инессой Арманд Александра Михайловна возглавила широкое движение женщин-работниц. Затем она – первая женщина полномочный – посол Советского Союза сначала в Норвегии, затем в Мексике, в Швеции.

Дипломат ленинской школы, Александра Михайловна Коллонтай до конца своих дней высоко держала знамя нашей страны за ее рубежами.

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА СТАЛЬ

(1872 - 1939),

член Коммунистической партии с 1890 г.

Людмилу Николаевну Сталь хорошо знали до революции партийные работники Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Петербурга, Одессы, Николаева и других городов. Изведала она и тюрьмы, и ссылки, и эмиграцию.

B. И. Ленин придавал большое значение участию русских большевиков в работе социал-демократических партий тех стран, где они находились в эмиграции. Выполняя задание Владимира Ильича, Л. Н. Сталь активно участвовала во французском социалистическом движении.

B напряженные дни подготовки Октябрьского вооруженного восстания она в Кронштадте – редактор «Кронштадтской правды», член Президиума комитета партии и член исполкома совета города моряков. В годы гражданской войны работала в политотделах армии, редактировала армейские газеты. Вместе с Красной Армией прошла по необъятным просторам России.

Удивительно подвижная, неуемная, Людмила Николаевна всегда рвалась на самые трудные для партии участки, умела организовывать вести за собой людей. МАРИЯ ФЕДОРОВНА АНДРЕЕВА

(1868 - 1953),

член Коммунистической партии с 1904 г.

Не случайно В. И. Ленин дал Марии Федоровне Андреевой партийную кличку «Феномен». Биография её необычна. Блестящая актриса Московского Художественного театра, светская дама, салон которой посещали представители родовитой денежной знати, стала большевичкой, финансовым агентом партии, удивительно изобретательным в раздобывании средств на ее нужды. Свое артистическое призвание, незаурядный талант она поставила на службу революции. Вместе с мужем, великим пролетарским писателем А. М. Горьким, по заданию партии ездившим в 1906 году в Америку, она выступала там, рассказывала правду о русской революции 1905 года. В годы эмиграции, проведенные с А. М. Горьким в Италии, Марии Федоровна выполняла многочисленные поручения Владимира Ильича.

Когда победила Октябрьская революция, среди многочисленных и разнообразных задач, вставших перед Советским правительством, возникла необходимость создания новой культуры, работы со старой интеллигенцией. И тут пригодились огромные знания, принципиальность и чуткость М. Ф. Андреевой. Её назначили комиссаром театров и зрелищ Петрограда. На этом посту она делала все для того, чтобы искусство стало достоянием народа. Велика её роль в приобщении актерской интеллигенции к Советской власти.

А попутно было еще много дел. Она работала в экспертной комиссии Наркомвнешторга, за границей собирала средства для голодающих Поволжья, затем была направлена Наркомвнешторгом на работу в Берлин.

ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА РОЗМИРОВИЧ

(1886 - 1953),

член Коммунистической партии с 1904 г.

Кипучую, яркую жизнь прожила Елена Федоровна Розмирович. В период подготовки резолюции 1905 года она находила конспиративные квартиры, тайники для хранения оружия, распространяла нелегальную литературу, прошла через ссылку. Уже после революции 1905 года в эмиграции она познакомилась с В. И. Лениным. С тех пор работала непосредственно под его руководством в России и за границей.

В 1914 году Е. Ф. Розмирович стала секретарём Русского бюро ЦК и секретарем большевистской фракции IV Государственной думы. После нового ареста была сослана в Сибирь. Во время Февральской революции она член Иркутского комитета партии. Затем в Петрограде – член бюро Военной организации при ЦК РСДРП(б). Елена Федоровна вела деятельную пропагандистскую работу среди солдат Петроградского гарнизона, редактировала газету «Солдатская правда», выполняла ответственные задания Военно-революционного комитета.

В дни боев за власть Советов Е. Ф. Розмирович сражалась на Пулковских высотах под Петроградом, затем работала в следственной комиссии революционного трибунала охраняла дело революции от ее внутренних врагов. ИНЕССА ФЕДОРОВНА АРМАНД

(1874 - 1920),

член Коммунистической партии с 1904 г.

Еще до революции Владимир Ильич Ленин привлекал Инессу Федоровну Арманд к самым сложным делам партии, придавал большое значение ее работе среди французских и швейцарских социалистов. При ее активном участии была организована во французской деревне Лонжюмо партийная школа.

В 1917 году вместе с В. И. Лениным и Н. К. Крупской Арманд вернулась в Россию. Принимая активное участие в подготовке Октябрьских революционных событий в Москве, товарищ Инесса была непререкаемым авторитетом для рабочих.

После Октябрьской революции И. Ф. Арманд прожила только три года. Но какие насыщенные три года! Она была первой заведующей отделом работниц в ЦК РКП(б), организовала в Москве французскую коммунистическую группу, участвовала в создании III Интернационала, много писала и, наконец, в трудные годы гражданской войны возглавляла хозяйственную жизнь столицы на посту председателя Мосгубсовнархоза.

Смерть И. Ф. Арманд была огромной потерей для партии. Н. К. Крупская писала в «Правде»: «Из семьи коммунистов ушел неустанный работник, беззаветно преданный делу, ушел человек с горячим сердцем, искренний, умный».

ГЛАФИРА ИВАНОВНА ОКУЛОВА-ТЕОДОРОВИЧ

(1878 - 1957),

член Коммунистической партии с 1899 г.

Глафира Ивановна Окулова-Теодорович в 1898 году в Красноярске познакомилась с В. И. Лениным, а через год вступила в ряды РСДРП. С тех пор вела нелегальную работу в разных городах России, находилась под негласным надзором полиции, подвергалась арестам. Февральская революция застала ее в Красноярске. Г. И. Окулова-Теодорович была избрана в президиум губисполкома и губком партии. На этих постах Глафира Ивановна боролась против меньшевиков и эсеров, пытавшихся подчинить своему в влиянию Советы.

В 1918 году ее избирают во ВЦИК, а затем и в члены Президиума ВЦИК.

Всю гражданскую войну Г. И. Окулова-Теодорович провела в армии: начальник политотдела Восточного фронта, член Реввоенсовета 1-й, 8-й и Запасной армий. Женщина-военачальник! Она принимала непосредственное участие в руководстве военными действиями.

Много сделала Глафира Ивановна для политического воспитания бойцов. ОЛЬГА АФАНАСЬЕВНА ВАРЕНЦОВА

(1862 - 1950),

член Коммунистической партии с 1893 г.

РОЗАЛИЯ САМОЙЛОВНА ЗЕМЛЯЧКА

(1876 -1947),

член Коммунистической партии с 1896 г.

Ольга Афанасьевна Варенцова и Розалия Самойловна Землячка, старые большевички, за плечами которых были годы революционного подполья, навечно вошли в историю борьбы москвичей за Советскую власть. Обе они приобрели военный опыт еще во времена революции 1905 -1907 годов. О. А. Варенцова вела тогда партийную работу в военной организации Петербурга, а Р. С. Землячка имела самое непосредственное отношение к вооруженной борьбе московских рабочих.

В 1917 году, после Февральской революции, Р. С. Землячка – первый секретарь Московского комитета большевиков, О. А. Варенцова в это же время возглавляла при МК партии Военное бюро по работе среди солдат.

В дни Октябрьского вооруженного восстания Р. С. Землячка руководила вооруженной борьбой рабочих Рогожско-Симоновского района Москвы. О. А. Варенцова стала членом боевой тройки городского района, возглавившей военные действия против юнкеров.

Утро 25 октября 1917 года застало Р. С. Землячку в гостинице «Дрезден» на Скобелевской площади (ныне Советской). Здесь шло заседание Московского комитета партии, Р. С. Землячка прочла телеграмму, только что полученную на Петрограда: большевики взяли власть.

На заседании немедленно перешли и обсуждению планов восстания в Москве. Землячка руководила этим заседанием. К вечеру на реквизированном автомобиле она объезжала участки боев, с опасностью для жизни пробралась в Замоскворечье и здесь приняла непосредственное участие в событиях. А в это же время уже пожилая (ей исполнилось 55 лет), физически слабая, О. А. Варенцова обосновалась одном из домов на Сухаревской площади и отсюда руководила боем против юнкеров. Не случайно участники боя утверждали: «Наша Ольга Афанасьевна стоит не одного специалиста по военным делам».

Отгремела гражданская война. Розалия Самойловна стала одним из крупных деятелей Советского государства.

Ольга Афанасьевна Варенцова до конца своей жизни вела большую партийную работу. СЕРАФИМА ИЛЬИНИЧНА ГОПНЕР

(1880 - 1966)

Герой Социалистического Труда, член Коммунистической партии с 1903 г.

С юношеских лет Серафима Ильинична Гопнер связала свою судьбу с большевиками. Вела партийную работу в Одессе, Николаеве. События революции 1905 года застали ее в Екатеринославе, где она была одним из руководителей большевистского подполья.

В годы реакции С. И. Гопнер вынуждена была эмигрировать. Она поселилась в Париже. Здесь встретилась с В. И. Лениным и по его указанию совмещала работу в парижской группе большевиков с активной деятельностью по Французской социалистической партии. Во время империалистической войны вела во Франции антивоенную агитацию.

В 1916 году вернулась из эмиграции в Россию, объехала ряд партийных организаций в различных городах, была арестована. Из тюрьмы ее освободила Февральская революция. Снова Серафима Ильинична включается в партийную работу.

Она участвовала в работе VII Апрельской всероссийской конференции большевиков, была делегатом IV чрезвычайного Всероссийского съезда Советов, ратифицировавшего Брестский мир.

Активная участница Октябрьской революции и гражданской войны на Украине, С. И. Гопнер до глубокой старости вела научную работу в Институте Мариса-Энгельса-Ленина.

ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА РЕЙСНЕР

(1895 - 1926),

член Коммунистической партии с 1918 г.

Лариса Рейснер! Одаренная, красивая девушка еще в юношеские годы не удовлетворялась ни своими первыми литературными успехами, ни занятиями наукой, которая тоже увлекала ее. Студенткой Петроградского психоневрологического института она заинтересовалась социальными вопросами и стала участвовать в работе студенческих и рабочих кружков.

Октябрьскую революцию Лариса Михайловна встретила восторженно и активно участвовала в ее событиях.

В дни борьбы за власть Советов ей была поручена охрана историко-культурных ценностей Зимнего дворца.

В гражданскую войну Лариса на фронте – комиссар Волжско-Камской (Волжско-Каспийской) флотилии. Имя её овеяно легендой, Она стала прототипом героини известной пьесы Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия».

После окончания гражданской войны Л. М. Рейснер стала одной из первых советских писательниц и, несмотря на раннюю смерть (она умерла, не дожив до 31 года), живет в своих талантливых книгах. НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА КОЛЕСНИКОВА

(1882 - 1964),

член Коммунистической партии с 1904 г.

Декабрьское вооруженное восстание в Москве. В школе, где работала учительницей Надежда Николаевна Колесникова, расположился пресненский штаб восстания. Она - комендант штаба рабочих дружин.

После поражения революции 1905 года - арест и суд. Н. Колесникова совершает беспримерный по смелости побег прямо из зала суда. Затем 10 лет подпольной работы в Баку. Опять арест и высылка в Каширу.

Октябрьскую революцию Н. Н. Колесникова встретила в Баку. Она - один на бакинских народных комиссаров, член Бакинской коммуны.

Шла гражданская война, Н. Н. Колесникова, превозмогая большое личное горе (в числе 26 бакинских комиссаров английские интервенты расстреляли мужа, отца ее двоих детой, Я. Зевина), на боевом посту в Астрахани. Ее избирают председателем Астраханского губкома партии.

Фронт все ближе и ближе подкатывался к Астрахани. Началась героическая эпопея «крепости на Волге». Надежда Николаевна вошла по Временный военно-революционный комитет Астраханского края, который возглавлял С. М. Киров. Рука об руку с ним и другими товарищами Н. Н. Колесникова участвовала в укреплении города, в мобилизации сил для отпора врагу.

КЛАВДИЯ ИВАНОВНА КИРСАНОВА

(1887 - 1947),

член Коммунистической партии в 1904 г.

Когда она пришла в партию, ей только что исполнилось 16 лет. Совсем юной девушкой во время революции 1905 года Клавдия Ивановна Кирсанова (товарищи звали ее Клавдичкою) в родной Перми вступила в боевую дружину и бесстрашно вела пропаганду в войсках.

Она подвергалась преследованиям со стороны царского правительства, отбыла четырехлетнюю каторгу, хлебнула горя в ссылке.

Великий Октябрь К. И. Кирсанова встретила на Урале. Ее избрали председателем Совета рабочих и крестьянских депутатов города Надеждинска.

Когда белогвардейские лазутчики пытались дезорганизовать жизнь в одном из районов города, женщина-председатель не растерялась. Она встала во главе рабочего отряда и лично руководила операцией по прочесыванию всей округи.

Колчак подступал к Надеждинску. В атаку полк красных воинов повела К. Кирсанова. В разгар боя она сама легла к пулемёту. ЖАННА ЛЯБУРБ

(1877 - 1919),

член Коммунистической партии с 1905 г.

Француженка Жанна Лябурб долгие годы жила в России и стала большевичкой.

Узнав о том, что французский десант высадился в Одессе, она добилась того, что ЦК РКП(б) направил ее туда для работы среди французских войск.

В Одессу Жанна Лябурб приехала в январе 1919 года и вошла в президиум Иностранной коллегии. Пламенное слово её нашло отклик в сердцах многих французов, моряков и солдат.

В числе других членов Иностранной коллегии Ж. Лябурб была схвачена и расстреляна в Одессе 2 марта 1919 года. На VII Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин сказал:

«…имя француженки, тов. Жанны Лябурб… стало известно всему французскому пролетариату и стало лозунгом борьбы, стало тем именем, вокруг которого все французские рабочие объединились для выступления против международного империализма»

ЕЛЕНА КИРИЛЛОВНА СОКОЛОВСКАЯ

(1894 - 1938),

член Коммунистической партии с 1915 г.

Среди славных имен, вошедших в историю гражданской войны на юге нашей страны, хорошо известно имя Елены Кирилловны Соколовской.

В октябре 1918 года ЦК РКП(б) направил E. Соколовскую в Одессу, оккупированную войсками Антанты. Здесь она вошла в руководящую тройку подпольного областного комитета партии и стала его секретарем. При ее активном участии была создана Иностранная коллегия, в задачу которой входила революционно-пропагандистская работа в войсках интервентов. Елена Соколовская - член президиума этой коллегии.

Смелая, удивительно изобретательная, в труднейших условиях она налаживала конспиративную работу и держала связь с подпольщиками в ряде городов Украины и Крыма. Одесские рабочие хорошо знали и любили эту героическую девушку.

«Всегда на посту, всегда спокойная, в любой момент готовая взять на себя самую тяжелую, самую опасную работу» - так отзывались о Елене Кирилловне Соколовской товарищи по подполью.

(Елена Кирилловна Светлова - это подпольная кличка, в действительности её звали Софья Ивановна Соколовская - Ж.Ч.)

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Фельетон «Мои мысли накануне 8 марта». Журнал «Юность». 1964 год. Пылесос

Страницы сатиры и юмора

Галка ГАЛКИНА

МОИ МЫСЛИ НАКАНУНЕ 8 МАРТА

Мне не спится… Я лежу, смотрю в потолок, и в голову лезут всякие мысли…

Завтра Восьмое марта… Международный женский день… Значит, и мой праздник! Надо выспаться… Надо набраться сил.

Почему же мне не спится?

Если не высплюсь, встану с разбитой головой…

Можно было бы встать попозже, но не дадут.

В семь часов позвонит Витька Витькин. Это наш профорг.

Он звонит каждый год. В семь утра. Самое время для проявления чуткости.

— Алло! — скажет он. — Кто у телефона?

— Галя! — отвечу я.

— Фамилия? — спросит он.

— Галкина! — отвечу я.

Дальше наступит минутная пауза. Это он ищет меня в списках. У него всегда составлены специальные списки для поздравляемых.

Потом он зачитает текст поздравления. Текст я знаю наизусть, ибо он обсуждался со всеми заранее…

«Дорогой товарищ (фамилия, и., о.), поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем в вашем лице всем нашим славным женщинам (девушкам) быть в первых рядах передовиков и смело шагать в ногу с нашими замечательными мужчинами (юношами)!»

— Спасибо, Витя! — скажу я.

— Не стоит! — ответит он. — Ты рада?

— Очень!

— Тогда я тебя вычеркиваю…

— Ну вычеркивай! — скажу я. Он вычеркивает меня из списка и вешает трубку…

После этого звонка надо будет быстро встать, одеться и привести себя и комнату в порядок.

Сейчас начнется приход гостей и новые поздравления.

Первым придет Генка Генкин. Он принесет веточку мимозы.

Он поздравит меня. Он хочет доставить мне приятное и выпить со мной чашку чаю.

Я буду тронута. Я побегу на кухню, поставлю чайник, приготовлю посуду.

Когда я вернусь с чаем, то увижу, что вместе с Генкой сидят Саня Сашин и Саша Санин. Они очень внимательные ребята. Они тоже пришли меня поздравить и оказать внимание: выпить со мною чашку чаю. Можно с чем-нибудь… Например, с котлетами.

Я буду тронута. Я поблагодарю их и предложу заменить чай на полный завтрак… Котлеты с картофелем и чего-нибудь еще…

Они с трудом согласятся… Милые, добрые ребята… Ради меня они согласны есть котлеты с картофелем и даже еще яичницу.

Я буду тронута. Я быстренько сбегаю в магазин, куплю продукты: мясо, яички, хлеб. Улыбаясь от счастья, я буду нести полную авоську. Прохожие будут смотреть на меня добрыми глазами. Сегодня мой день!

Дома я скорехонько почищу картошку, мгновенненько проверну мясо через мясорубку.

Будет уже что-нибудь около двух часов. Комната будет полна гостей. Все поздравляют. Все не хотят завтракать, чтобы лишний раз меня не утруждать.

Но, будучи людьми чуткими, все соглашаются пообедать.

Тронутая, я бегу снова в магазин.

Возвращаюсь, готовлю обед, накрываю на стол.

Все весело усаживаются.

Я бегу на кухню. Возвращаюсь с супом.

Оказывается, все уже выпили за мое здоровье.

Я тронута. Бегу на кухню. Возвращаюсь.

Радостная весть: оказывается, за мое счастье уже тоже выпили.

Я смущена. Я прошу не уделять мне столько внимания.

С трудом все соглашаются. Пока я приношу компот, за меня не пьют. Зато меня ждет сюрприз. На стене кто-то мелом крупно написал: «Да здравствует Женский день!»

Тронутая, я чуть не плачу.

Я бегу на кухню, мою посуду, быстренько готовлю кофе.

В комнате гремит радиола. Чуткие ребята завели ее на полную мощность, чтобы мне на кухне тоже было слышно.

Я возвращаюсь в комнату. Новый сюрприз! Нет мебели…

Ее всю вынесли на лестничную площадку.

Сегодня Женский день, и все хотят танцевать со мной.

Возникает спор, кому первому меня пригласить.

Спор с трудом удается урегулировать. Никто меня не приглашает. Я танцую одна. Для всех. Все сидят и смотрят на меня. Какие внимательные ребята! Какое мне оказывается внимание! Тронутая, я плачу!

Часы показывают одиннадцать. Никто и не думает уходить. Все хотят, чтобы я растянула удовольствие. Разойдутся примерно в час ночи.

Я быстренько перетащу мебель в комнату, помою пол, вытру стены. Потом лягу спать. Уснуть не смогу.

Будут болеть руки и спина. Это от счастья. У меня всегда так. Однако почему я не сплю сейчас?

Ведь сегодня еще не Восьмое марта… Можно отдохнуть…

А вдруг завтра все будет не так?..

Для того, чтобы завтра не было так, нужно, чтобы сегодня ребята думали о том, как доставить приятное нам, женщинам…

Но они спят… Им не лезут в голову мысли. Какие они счастливые!!!

Мысли Галки Галкиной

записал Г, ГОРИН.

"Хорошие девчата..." C 8 марта! Поют Донбасс и Новороссия!

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