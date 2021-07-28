Мы из Советского Союза

13 556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    +++++++++++++++++++++++++++++Русский народ дол...
  • Владимир Eвтушенко
    ++++++++++++++++++++++++++ Иначе плюсануть вам не могу, как будто МТ в параличе бьётся. Чем дальше, тем омерзи...Русский народ дол...
  • Людмила Ромакина (Кузнецова)
    Терпят, я думаю, по двум основным причинам. Во-первых, мы, вообще, народ терпеливый, неторопливый и милосердный. Долг...Русский народ дол...

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

На одном из форумов я наткнулся на настоящую реликвию — тщательно отсканированную подшивку журнала «Развлечение» за 1873 год. Это издание лёгкого жанра по разным сведениям выходило несколько десятилетий с 1859 года до начала XX века. «Развлечение» было юмористическим журналом с большим количеством сплетен, сатирических рассказов и фирменных иллюстраций-карикатур. Расцвет журнала связан с именем Фёдора Миллера, первым издателем «Развлечения». Миллер критиковал всё подряд, а многие едкие сатирические стрелы актуальны и сегодня. Но в то же время издание оставалось ориентированным на общественность, перемалывая косточки ярким светским персонажам.

1873 год — это время действия классических русских романов. Круг прототипов Анны Карениной явно был в числе читателей этого журнала, мог «Развлечение» попасть и в руки героев, похожих на братьев Карамазовых. Узнаете ли вы какие-то типажи среди карикатур «Развлечения»?..

Смотрите нашу полную подборку, разделённую на различные темы.

«Дела амурные»

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

«Дела семейные»

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

«Коммерческие и служебные дела»

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Светские карикатуры

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Общественная сатира

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

«Пьяные карикатуры»

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Карикатуры на образование

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

«Медицинские» карикатуры

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

«Московские нравы»

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

Сергей Лунёв
https://vatnikstan.

ru/archive/razvlechenie_pics/

историяискусствофотоностальгия
21
Обсудить

Картина дня

наверх
,,