Иллюстрации журнала «Развлечение» 1873 года

На одном из форумов я наткнулся на настоящую реликвию — тщательно отсканированную подшивку журнала «Развлечение» за 1873 год. Это издание лёгкого жанра по разным сведениям выходило несколько десятилетий с 1859 года до начала XX века. «Развлечение» было юмористическим журналом с большим количеством сплетен, сатирических рассказов и фирменных иллюстраций-карикатур. Расцвет журнала связан с именем Фёдора Миллера, первым издателем «Развлечения». Миллер критиковал всё подряд, а многие едкие сатирические стрелы актуальны и сегодня. Но в то же время издание оставалось ориентированным на общественность, перемалывая косточки ярким светским персонажам.

1873 год — это время действия классических русских романов. Круг прототипов Анны Карениной явно был в числе читателей этого журнала, мог «Развлечение» попасть и в руки героев, похожих на братьев Карамазовых. Узнаете ли вы какие-то типажи среди карикатур «Развлечения»?..

Смотрите нашу полную подборку, разделённую на различные темы.

«Дела амурные»

«Дела семейные»

«Коммерческие и служебные дела»

Светские карикатуры

Общественная сатира

«Пьяные карикатуры»

Карикатуры на образование

«Медицинские» карикатуры

«Московские нравы»

Сергей Лунёв

https://vatnikstan. ru/archive/razvlechenie_pics/

