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Куклята Любови Паршиной

Эти удивительные куклы украшают частные коллекции и галереи по всему миру, очередь на них расписана на несколько лет вперёд, а стоимость одной игрушки может составлять несколько десятков тысяч.
Впервые увидев фото работ Любови Паршиной я подумала, что это старые фото реальных детей. Они, словно живые, миниатюрные копии, поражающие своей точностью.

Любовь не только воссоздаёт выразительные и непосредственные образы, но и наделяет каждого персонажа своим характером, мимикой и настроением.Любовь Паршина, источник shnyagi.netЛюбовь Паршина
Куколки совсем миниатюрные, некоторые всего 8-9 см. Часто в этой среде для лиц используют молды, но Любовь каждое личико лепит вручную.Любовь Паршина, источник mosregtoday.ruЛюбовь Паршина
Вся работа начинается с отрисовки идеи и создания каркаса, затем вылепливается и запекается лицо и тело куклы, отшивается и вяжется или валяется одежда и дополнительные элементы.Любовь Паршина, источник vk.comЛюбовь Паршина
Все куклы подвижные, а эмоции художница берёт с фото реальных детей. Сюжеты из жизни, смотришь и вспоминаешь себя в детстве, как снег ловил на язык и обгрызал на ходу батон, идя из булочной.Любовь Паршина, источник vk.comЛюбовь Паршина
С детства девочка любила куклы, а будучи взрослой просто начала их создавать сама. И на один из дней рождения попросила в подарок набор полимерной глины. Так была слеплена первая игрушка.Любовь Паршина, источник livemaster.ruЛюбовь Паршина
Сам процесс творчества затягивал и приносил радость, а после того, как Любовь решила поделиться своими результатами в соцсетях неожиданно пошли заказы. Девушка даже не подозревала в тот момент, что её ёлочные игрушки будут просить коллекционеры с других материков, да ещё в статусе полноценных кукол.

Любовь Паршина, источник vk-list.comЛюбовь Паршина
Не всё получалось сразу, пришлось многому научиться, но постепенно наработались свои фишки и знания, которыми Любовь делится с таками же увлечёнными людьми.Любовь Паршина, источник sam.mirtesen.ru Любовь Паршина
Художница не только радует поклонников своими работами и расширяет линейку персонажей, но и обучает желающих. При этом ученики Любови создают просто уникальных кукол, даже не верится, что такое возможно.Любовь Паршина, источник t.meЛюбовь Паршина, источник ru.pinterest.comЛюбовь Паршина, источник bestlj.ruЛюбовь Паршина
Сейчас признанная мастерица делает кукол разных размеров и назначений, от будуарных до миниатюрных, большой популярностью пользуются портретные куклы, которых Любовь по фотографиям исполняет на заказ.
Страничка мастерицы в сети ВК: https://vk.com/kuklaparshina?offset=10&own=0

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