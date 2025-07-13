Куклята Любови Паршиной

Эти удивительные куклы украшают частные коллекции и галереи по всему миру, очередь на них расписана на несколько лет вперёд, а стоимость одной игрушки может составлять несколько десятков тысяч.

Впервые увидев фото работ Любови Паршиной я подумала, что это старые фото реальных детей. Они, словно живые, миниатюрные копии, поражающие своей точностью.

Любовь не только воссоздаёт выразительные и непосредственные образы, но и наделяет каждого персонажа своим характером, мимикой и настроением. Любовь Паршина

Куколки совсем миниатюрные, некоторые всего 8-9 см. Часто в этой среде для лиц используют молды, но Любовь каждое личико лепит вручную. Любовь Паршина

Вся работа начинается с отрисовки идеи и создания каркаса, затем вылепливается и запекается лицо и тело куклы, отшивается и вяжется или валяется одежда и дополнительные элементы. Любовь Паршина

Все куклы подвижные, а эмоции художница берёт с фото реальных детей. Сюжеты из жизни, смотришь и вспоминаешь себя в детстве, как снег ловил на язык и обгрызал на ходу батон, идя из булочной. Любовь Паршина

С детства девочка любила куклы, а будучи взрослой просто начала их создавать сама. И на один из дней рождения попросила в подарок набор полимерной глины. Так была слеплена первая игрушка. Любовь Паршина

Сам процесс творчества затягивал и приносил радость, а после того, как Любовь решила поделиться своими результатами в соцсетях неожиданно пошли заказы. Девушка даже не подозревала в тот момент, что её ёлочные игрушки будут просить коллекционеры с других материков, да ещё в статусе полноценных кукол. Любовь Паршина

Не всё получалось сразу, пришлось многому научиться, но постепенно наработались свои фишки и знания, которыми Любовь делится с таками же увлечёнными людьми. Любовь Паршина

Художница не только радует поклонников своими работами и расширяет линейку персонажей, но и обучает желающих. При этом ученики Любови создают просто уникальных кукол, даже не верится, что такое возможно. Любовь Паршина

Сейчас признанная мастерица делает кукол разных размеров и назначений, от будуарных до миниатюрных, большой популярностью пользуются портретные куклы, которых Любовь по фотографиям исполняет на заказ.

Страничка мастерицы в сети ВК: https://vk.com/kuklaparshina?offset=10&own=0