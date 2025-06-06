Вечный Пушкин. Почему его стихи звучат так остро и актуально по сей день

«Клеветникам России»

Сергей Михайлович, немногие знают, что Всероссийский музей А. С. Пушкина это целый комплекс, включающий шесть уникальных объектов. Как они связаны между собой?

Сергей Некрасов: Всех их, как и нас, – объединяет Пушкин. Так, в Царском Селе находится лицей, где он учился, и дача Китаевой, где после женитьбы на Наталье Гончаровой прошло первое счастливое семейное лето. Органично включаются в тему усадьба Державина на Фонтанке, 118, который «заметил и благословил» будущего великого поэта, и квартира Некрасова на Литейном пр., 36. Именно здесь располагалась редакция популярного и прогрессивного журнала «Современник», очень важного для Александра Сергеевича. Этот комплекс дает возможность в целом проследить развитие русской культуры и литературы XVIII–XIX веков, где Пушкин играл ключевую роль.

Все же больше всего внимания привлекают еще два мемориала, расположенные на набережной Мойки, 12. Какие раритеты там можно увидеть?

– В Музее-квартире Пушкина, единственной в Петербурге, хранится немало вещей, принадлежавших самому поэту и его жене. Письменный стол, его любимое вольтеровское кресло, жилет, курительная трубка, трость, перо, которым он писал…

Уникальные экспонаты представлены и в 17 залах экспозиции, рассказывающей о «Жизни и творчестве» поэта и его современников. Грамота императрицы Елизаветы Петровны Абраму Ганнибалу, прадеду Пушкина, стол Карамзина, за которым он писал «Историю государства Российского», первые издания «Руслана и Людмилы» и т.

д.Сохранился и рисунок Александра Сергеевича, изобразившего своих друзей Кюхельбекера и Рылеева во время восстания декабристов.

Известно, что Пушкин идейно был вместе с декабристами. Он воспевал свободу и в то же время оставался государственником. Как это в нем уживалось?

– Идеально. С одной стороны, он был человеком свободомыслящим, не терпевшим над собой никакой опеки или насилия. С другой – очень гордился своим дворянским родом, служившим России на протяжении свыше 600 лет. Гордился предками, которые создавали страну, и чувствовал ответственность перед их памятью за судьбу родины. Он не видел здесь никакого противоречия, для него это было естественно и понятно. У Пушкина в письме Жуковскому есть прекрасная фраза:

«Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».

Не случайно Пушкин и сегодня является своим для людей самых разных взглядов и политических партий, а его постулаты никто не оспаривает. Прочтите стихотворение «Клеветникам России», посвященное волнениям в Польше. Там говорится и о «наглой воле», «анафеме», которой грозят России, «славянских ручьях», сливающихся в «русском море» и «споре с Европой». Оно написано в 1831 году, но не покидает чувство, что затрагивает происходящее сегодня.

Сила Пушкина такова, что на Украине, например, пытаются бороться даже с его памятниками. С весны прошлого года снесли свыше 35 бронзовых фигур. Демонтируют историю и культуру?

– На Украине Пушкин провел около четырех лет жизни. Побывал во многих городах – Запорожье, Чернигове, Нежине, Мариуполе и других. Сохранилась карта территории страны, нарисованная его пером. Многие произведения, написанные Пушкиным, связаны с Украиной, ее людьми, прекрасной природой – «Песнь о вещем Олеге», «Полтава», главы из «Евгения Онегина». Долгое время это был край, где хорошо помнили о великом русском поэте. Его музеи были открыты в Одессе, Каменке, а в Киеве музей располагался в здании, где жил еще один выдающийся русский писатель – Булгаков.

Бюсты, мемориальные доски были установлены в десятках городов и сел, где останавливался поэт во время южной ссылки 1820 года. Но сегодня, когда все русское здесь уничтожается, взялись за культуру и, с особым рвением, за Пушкина, который является ее бесспорной доминантой. Хотя в Полтаве до сих пор живут его потомки, которые, кстати, породнились с Гоголем.

Человек чести

Позвольте вернуться к музею на Мойке, 12. Вы сказали, что там немало подлинных вещей, которыми пользовался Пушкин. А что-то новое удается найти?

– Хотелось, чтобы появлялись новые экспонаты, но спустя более двух веков это сложно. Поэтому стараемся найти предметы, принадлежавшие родственникам или кругу Пушкина. Например, не так давно приобрели одеяльце, которое Наталья Николаевна связала для своих внуков. Правда, тогда она уже носила фамилию Ланская, но сделано оно ее руками. Также купили в Финляндии чернильницу Закревского – в XIX веке генерал-губернатора этой части России. Пушкин не раз бывал в его доме в Петербурге, восхищался красотой жены. Сейчас основной корпус материалов о жизни и творчестве поэта давно изучен, но мы все равно надеемся на счастливые находки.

Два года назад приятным сюрпризом для молодежи стала Пушкинская карта. Как вы относитесь к данному проекту?

– Отличная инициатива. Благодаря карте многие молодые люди от 14 до 22 лет имеют возможность приобщиться к искусству, ходить в театры, на выставки, в музеи, что для нас особенно важно. Мы одними из первых присоединились к новой программе Министерства культуры, и она у нас успешно работает. Ведь чтобы заинтересовать молодежь, надо говорить на ее языке, иначе нас не услышат и не поймут. А мы бы хотели, чтобы после экскурсии молодой человек взял в руки томик Пушкина или открыл аудиокнигу и почитал его стихи и прозу.

В вашем музее интерактивные технологии развиваются очень активно. Интересно, что сказал бы Пушкин о дополненной реальности?

– Думаю, остался доволен, он ведь был прогрессивным человеком. Вот и мы регулярно на сайте показываем онлайн-выставки, видеозаписи экскурсий. В соцсетях размещены подкасты, где ведущие специалисты музея знакомят посетителей с жизнью и творчеством поэта.

Я сам дважды там выступал и рассказывал о учебе Пушкина в Лицее, лицейском братстве, 19 октября. Только в соцсети ВКонтакте у нас 110 тысяч подписчиков. А в этом году планируем создать мультимедиа-гид «Путешествие поэта» на основе цифровой платформы «Артефакт».

Сегодня время гаджетов, но и здесь Пушкин впереди. В пандемию он стал самым популярным поэтом в мире среди слушателей аудиокниг. А что значит Пушкин сегодня, в чем его актуальность для жителей XXI века?

– Главным остается его творческое наследие. Он был, есть и будет «солнцем русской поэзии». Но Александр Сергеевич подает нам пример и во многих других отношениях. Он был потрясающим другом, человеком чести, не боялся бросить вызов. Через многое прошел, но никогда не дал слабины и не поступил против совести. Он раскрыл русскую душу, не случайно его называют русским национальным поэтом. Кроме того, у него была ярко выраженная гражданская позиция. Он писал, что «два чувства дивно близки нам… любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Эти чувства Пушкин пронес через всю жизнь и нам, его потомкам, завещал любить свою страну.

Цитаты о Пушкине

Словно зеркало русской стихии,

Отслужив назначенье свое,

Отразил он всю душу России!

И погиб, отражая её...

(Н. Рубцов, поэт)

Вот так всегда: июнь, шестое, Пушкин,

И целый день звучат стихи.

(В. Дуликов, поэт)

Пушкин был по преимуществу поэт, художник, и больше ничем не мог быть по

своей натуре. Он дал нам поэзию, как искусство, как художество… Придет время,

когда он будет в России поэтом классическим, по творениям которого будут

образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство.

(В. Г. Белинский, литературный критик)

Пушкин – это лучшее, что есть в каждом из людей. Это доброта и талант, смелость

и простота, верность в дружбе и бескрайность в любви, уважение к труду и людям

труда… И ещё мы любим и постоянно оплакиваем Пушкина, потому что он погиб

за честь свою и честь своей поэзии. Вот это многогранное единство, эту гармонию

личности и в творчестве, и в жизни хотелось бы донести до всех, кто вступает на

пушкинскую тропу.

(Д. С. Лихачев, филолог)

«Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление

русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он может явиться через

двести лет».

(Н. В. Гоголь, писатель)

Что Пушкин для нас? Великий писатель? Нет больше: одно из величайших явлений

русского духа!

(Д.С. Мережковский, писатель)

«…подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвел, в лице

Татьяны, русскую женщину».

(В.Г. Белинский, литературный критик)

«Не понимать русского Пушкина – не иметь права называться русским».

(Ф. М. Достоевский, писатель)

«А Пушкин – наше все».

(А. Григорьев, поэт)

У нас все ведь от Пушкина.

(Ф. Достоевский, писатель)

То Пушкин, наш поэт великий,

Задумчиво явился нам.

И утешеньем, и уликой,

Наставшим временам.

(В. Сологуб, писатель)

И было сердцу ничего не надо,

Когда пила я этот жгучий зной…

«Онегина» воздушная громада

Как облако, стояла надо мной.

(А. Ахматова, поэтесса)

Он - это чудное мгновение,

Запечатленное в веках!

Он - воплощенье вдохновенья,

И перед ним бессилен страх.

(И. Северянин, поэт)

Его стихи читая - точно я

Переживаю некий миг чудесныйВдруг пронеслась нежданная струя…

(А. Майков, поэт)

Ничто не оставлено им

Под солнцем живым без привета.

На все отзывался он сердцем своим

Что просит у сердца ответа.

(Е. Баратынский, поэт)

О память сердца! Ты сильней

Рассудка памяти печальной.

(К. Батюшков, поэт)

Тебя ж как первую любовь

России сердце не забудет! ...

(Ф. Тютчев, поэт)

«Бессильны времени пласты

Из века в век к ногам поэта

Признанием в любви – цветы.

(Н. Мордовина, поэтесса)

https://spb.aif.ru/culture/vechnyy_pushkin_pochemu_ego_stihi...

https://cbs-bboldino.nnov.muzkult.ru/media/2020/06/02/125505...