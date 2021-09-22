Произвол в Техасе и правозащитники

Более того, чтобы мир (включая жителей самих США) не увидел, что происходит на границе между Техасом и Мексикой, в том районе уже по привычной для «светоча демократии и свободы слова» запрещены полёты беспилотников.

Несмотря на это, информация просачивается. В наш век информационных технологий, когда у каждого первого (даже у нищих беженцев с Гаити) есть смартфон с камерой и мобильным интернетом, скрыть что-то невозможно. Это только российскую армию на Донбассе семь лет никак заснять не могут, а фотографий и видео из Техаса уже полный интернет.

На границе скопилось по меньшей мере 15 тысяч нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в США. А вооружённые до зубов американские пограничники и конные техасские рейнджеры улыбаются им, машут руками и спрашивают «Как дела?» (спойлер: нет). На самом деле всячески мешают беженцам, стреляют в воздух, бьют, наезжают на них лошадьми, унижают и угнетают всеми доступными им способами.

И знаете что? На месте не обнаружено ни одного активиста BLM! И никого из оскаровской комиссии, которая следит, чтобы в каждом голливудском фильме выполнялись нормы по количеству сильных женщин, геев и афроамериканцев.

А вдруг среди беженцев есть чеченские геи? Американское правительство и различные правозащитники так ведь о них переживали! Негры, как видно по фотографиям, точно есть – значит и геи с лесбиянками могут быть. Но ни одного SJW-активиста на их защиту не прибежало!

Ни тебе тех, кто борется с объективизацией красивых женщин в компьютерных играх. Ни тех, кто возмущался, почему в игре про Чехию пятнадцатого века нет негров (равно как и в третьем «Ведьмаке»). Ни тех, кто делал графа Ростова и Маннергейма неграми. Где все борцы за права меньшинств? Где Анита Саркисян, когда она так нужна?

Вот и получается, что борьба за права человека на Западе сплошь и рядом – грантоедство и фикция. И борются за эти права только там, где с этой борьбы можно поиметь какую-то прибыль (например, многих активистов корпорации подкупают, чтобы не доставали, давая им должности типа «консультант по вопросам дайвёрсити»).

А нет денег – нет и борьбы.

Но вы туда не смотрите, лучше обратите внимание, как в России педофилов обижают! Это оплачивается…