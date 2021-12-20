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Мы из Советского Союза

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Физкультура и спорт 20-30-х годов

Подборка фотографий физкультурников и спортсменов, сделанных на заре существования Советского Союза 

Самый первый физкультурный парад, на котором присутствовал еще сам Ленин, состоялся 25 мая 1919 года на Красной площади столицы. Участниками парада преимущественно являлись отряды Всеобуча, то есть те, кто прошел обязательную военную подготовку.

С 1918 года такую подготовку обязаны были проходить все трудящиеся от 18 до 40 лет.

Физкультура и спорт 20-30-х годов

Физкультура и спорт 20-30-х годовНесмотря на некую хаотичность физкультурных мероприятий, с каждым годом количество их участников неуклонно росло: в 1924 году – 18 тысяч человек, в 1928 – 30 тысяч, в 1931 году - 40 тысяч, в 1932 - 70 тысяч, в 1933 - 80 тысяч.

Купальщицы. 1928. Фото Б. ИгнатовичаФизкультура и спорт 20-30-х годов

Ленинград. Знаменосцы сводного отряда пловцов на физкультурном параде. 1930Физкультура и спорт 20-30-х годов

Москва. Стадион «Динамо». 1930-е. Фото Э. ЕвзерихинаФизкультура и спорт 20-30-х годов

Женщины-милиционеры выполняют гимнастические упражненияФизкультура и спорт 20-30-х годов

Москва. ЦПКиО им. М. Горького.Теннисисты. 1930-е. Фото Э. ЕвзерихинаФизкультура и спорт 20-30-х годов

Ленинград, тридцатые. На занятиях по физподготовке в Высшем Военно-Морском училище им. Фрунзе.Физкультура и спорт 20-30-х годов

Москва, Хамовники, 1925 годФизкультура и спорт 20-30-х годов

На большом празднике столичного студенчества. Москва, 1928 годФизкультура и спорт 20-30-х годов

Душ. 1932. Фото Б. Игнатовича.Физкультура и спорт 20-30-х годов

Ленинград, 1933. Колонны физкультурников Союза транспортного машиностроения.

Фото В. Федосеева.Физкультура и спорт 20-30-х годов

Ленинград, 1933. Колонны физкультурников на площади Урицкого (Дворцовая пл.)Физкультура и спорт 20-30-х годов

Физкультурники. 1933. Фото И. ШагинаФизкультура и спорт 20-30-х годов

Молодость. 1937. Фото Б. Игнатовича.Физкультура и спорт 20-30-х годов

На лодочной станции. 1937. Фото Б. ИгнатовичаФизкультура и спорт 20-30-х годов

1934 год. Москва. Красная площадь. Парад физкультурников. Делегация Узбекской ССР.Физкультура и спорт 20-30-х годов

Москва.

Лучший друг физкультурников. 1935. Фото И. Шагина.Физкультура и спорт 20-30-х годов

Парад физкультурников, 1935 год. Источник: архив Н. М. ГринбергФизкультура и спорт 20-30-х годов

Физкультура и спорт 20-30-х годов

Москва. Физкультпарад. 1936.Физкультура и спорт 20-30-х годовФизкультура и спорт 20-30-х годов

Физкультура и спорт 20-30-х годов

1936 год. Москва. Красная площадь. Фотограф Марк Марков-ГринбергФизкультура и спорт 20-30-х годов

Москва. Колонна спортсменов. 1937. Фото И. Шагина.Физкультура и спорт 20-30-х годов

Москва. Физкультпарад. 1938. Фото Э. ЕвзерихинаФизкультура и спорт 20-30-х годов

Физкультура и спорт 20-30-х годов

Москва. В парке. 1938. Фото Э. ЕвзерихинаФизкультура и спорт 20-30-х годов

Москва. Северный речной порт. 1938. Фото Э. ЕвзерихинаФизкультура и спорт 20-30-х годов

Москва. Парад на Красной площади. 1939. Фото Э. ЕвзерихинаФизкультура и спорт 20-30-х годов

1939 годФизкультура и спорт 20-30-х годов

Парад физкультурников в Москве 1940 г.Физкультура и спорт 20-30-х годов

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