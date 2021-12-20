Физкультура и спорт 20-30-х годов

Подборка фотографий физкультурников и спортсменов, сделанных на заре существования Советского Союза

Самый первый физкультурный парад, на котором присутствовал еще сам Ленин, состоялся 25 мая 1919 года на Красной площади столицы. Участниками парада преимущественно являлись отряды Всеобуча, то есть те, кто прошел обязательную военную подготовку.

Несмотря на некую хаотичность физкультурных мероприятий, с каждым годом количество их участников неуклонно росло: в 1924 году – 18 тысяч человек, в 1928 – 30 тысяч, в 1931 году - 40 тысяч, в 1932 - 70 тысяч, в 1933 - 80 тысяч.



Купальщицы. 1928. Фото Б. Игнатовича

Ленинград. Знаменосцы сводного отряда пловцов на физкультурном параде. 1930

Москва. Стадион «Динамо». 1930-е. Фото Э. Евзерихина

Женщины-милиционеры выполняют гимнастические упражнения

Москва. ЦПКиО им. М. Горького.Теннисисты. 1930-е. Фото Э. Евзерихина

Ленинград, тридцатые. На занятиях по физподготовке в Высшем Военно-Морском училище им. Фрунзе.

Москва, Хамовники, 1925 год

На большом празднике столичного студенчества. Москва, 1928 год

Душ. 1932. Фото Б. Игнатовича.

Ленинград, 1933. Колонны физкультурников Союза транспортного машиностроения.

Фото В. Федосеева.

Ленинград, 1933. Колонны физкультурников на площади Урицкого (Дворцовая пл.)

Физкультурники. 1933. Фото И. Шагина

Молодость. 1937. Фото Б. Игнатовича.

На лодочной станции. 1937. Фото Б. Игнатовича

1934 год. Москва. Красная площадь. Парад физкультурников. Делегация Узбекской ССР.

Москва.

Парад физкультурников, 1935 год. Источник: архив Н. М. Гринберг

Москва. Физкультпарад. 1936.

1936 год. Москва. Красная площадь. Фотограф Марк Марков-Гринберг

Москва. Колонна спортсменов. 1937. Фото И. Шагина.

Москва. Физкультпарад. 1938. Фото Э. Евзерихина

Москва. В парке. 1938. Фото Э. Евзерихина

Москва. Северный речной порт. 1938. Фото Э. Евзерихина

Москва. Парад на Красной площади. 1939. Фото Э. Евзерихина

1939 год

Парад физкультурников в Москве 1940 г.