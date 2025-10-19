Микромир Байкала

Вот что рассказывает Ростислав Мишин о своей любви к байкальской природе:

«Моя любовь к Байкальской природе началась не с любования восходами и закатами, простирающимися над кажущейся бесконечной водной гладью, которые, без сомнения, незабываемы, а с погружения в микромир Прибайкалья в районе небольшого поселка Большие Коты, расположенного прямо на берегу озера.

„Маленькая жизнь“ летом на берегах Байкала прямо-таки кипит — не зря в поселке находится байкальская биологическая станция Научно-исследовательского института биологии ИГУ, где проходят практику студенты-биологи со всего мира, изучая редкие и эндемичные виды растений и животных.

За шесть лет съемок в Иркутской области, на территории Прибайкальского национального парка, в окрестностях поселков Большие Коты, Листвянка и Хужир (о. Ольхон), накопились десятки, если не сотни кадров, самые интересные из которых я предлагаю вашему вниманию в этой подборке». Черный муравей — древоточец Кобылка Ребристый рагий На посадку! Усач цветочный Жук-усач и восковик перевязанный Жук-нарывник Крестовик(?) *кто подскажет, какой именно паучок? Бычий слепень Паук-волк с Ольхона. Красивый и добрый) Одиночка, живет в норках, паутину для ловли добычи не плетет — по ночам выбирается из норы и отправляется на охоту. Отдельная фотосессия для прудовой улитки И немного чешуекрылых, дневных и ночных Боярышница и карликовая лилия Голубянки Зеленая пяденица Тополевый бражник, на взлете Непарный шелкопряд И еще немного… Завтрак для двоих — черный муравей и жук-нарывник Паучок на цветке рододендрона после дождя …Всюду жизнь — и на отвесной скале над Байкалом …и раз уж речь зашла о растениях — цветущий рододендрон, после дождя и «последние подснежники» — Прострел раскрытый, он же Сон-трава, на самом деле, относится к семейству лютиковых, но в народе его часто называют просто «подснежник», из-за раннего цветения, в апреле-мае. «Привеет!». Жук-усач «Свидание». Шашечница и жук-нарывник Крестовик в засаде Паук-бокоход, он же паук-краб Cкакунчик, паучок высотой чуть больше 2 мм. Очень любопытный, подвижный, прыгает внезапно и на расстояние в десятки раз превышающее длину тела. Еще один скакун, самочка, 3 мм в холке «Водяной». Личинки стрекоз — распространенные обитатели лесных водоемов: прудов, озер и болот. Хищники, живут и стерегут добычу на дне и стеблях водных растений. Парочка бокоплавов Корейский (по-моему) муравьиный лев на ветке полыни Ну, и напоследок, — небольшая лесная зарисовка