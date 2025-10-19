Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

Микромир Байкала

Вот что рассказывает Ростислав Мишин о своей любви к байкальской природе:
«Моя любовь к Байкальской природе началась не с любования восходами и закатами, простирающимися над кажущейся бесконечной водной гладью, которые, без сомнения, незабываемы, а с погружения в микромир Прибайкалья в районе небольшого поселка Большие Коты, расположенного прямо на берегу озера.

„Маленькая жизнь“ летом на берегах Байкала прямо-таки кипит — не зря в поселке находится байкальская биологическая станция Научно-исследовательского института биологии ИГУ, где проходят практику студенты-биологи со всего мира, изучая редкие и эндемичные виды растений и животных.
За шесть лет съемок в Иркутской области, на территории Прибайкальского национального парка, в окрестностях поселков Большие Коты, Листвянка и Хужир (о. Ольхон), накопились десятки, если не сотни кадров, самые интересные из которых я предлагаю вашему вниманию в этой подборке».Фотография: Микромир Байкала №2 - BigPicture.ruЧерный муравей — древоточец Фотография: Микромир Байкала №3 - BigPicture.ruКобылка Фотография: Микромир Байкала №4 - BigPicture.ruРебристый рагий Фотография: Микромир Байкала №5 - BigPicture.ruНа посадку! Усач цветочный Фотография: Микромир Байкала №6 - BigPicture.ruЖук-усач и восковик перевязанный Фотография: Микромир Байкала №7 - BigPicture.ruЖук-нарывник Фотография: Микромир Байкала №8 - BigPicture.ruКрестовик(?) *кто подскажет, какой именно паучок? Фотография: Микромир Байкала №9 - BigPicture.ruБычий слепень Фотография: Микромир Байкала №10 - BigPicture.ru Фотография: Микромир Байкала №11 - BigPicture.ruПаук-волк с Ольхона. Красивый и добрый) Одиночка, живет в норках, паутину для ловли добычи не плетет — по ночам выбирается из норы и отправляется на охоту. Фотография: Микромир Байкала №12 - BigPicture.ruФотография: Микромир Байкала №13 - BigPicture.ruОтдельная фотосессия для прудовой улитки Фотография: Микромир Байкала №14 - BigPicture.ruФотография: Микромир Байкала №15 - BigPicture.ruФотография: Микромир Байкала №16 - BigPicture.ruИ немного чешуекрылых, дневных и ночныхФотография: Микромир Байкала №17 - BigPicture.ruБоярышница и карликовая лилия Фотография: Микромир Байкала №18 - BigPicture.ruГолубянки Фотография: Микромир Байкала №19 - BigPicture.ruФотография: Микромир Байкала №20 - BigPicture.ruЗеленая пяденица Фотография: Микромир Байкала №21 - BigPicture.ruФотография: Микромир Байкала №22 - BigPicture.ruТополевый бражник, на взлете Фотография: Микромир Байкала №23 - BigPicture.ruНепарный шелкопряд Фотография: Микромир Байкала №24 - BigPicture.ruИ еще немного… Фотография: Микромир Байкала №25 - BigPicture.ruЗавтрак для двоих — черный муравей и жук-нарывник Фотография: Микромир Байкала №26 - BigPicture.ruПаучок на цветке рододендрона после дождя Фотография: Микромир Байкала №27 - BigPicture.ru…Всюду жизнь — и на отвесной скале над БайкаломФотография: Микромир Байкала №28 - BigPicture.ru…и раз уж речь зашла о растениях — цветущий рододендрон, после дождя Фотография: Микромир Байкала №29 - BigPicture.ruи «последние подснежники» — Прострел раскрытый, он же Сон-трава, на самом деле, относится к семейству лютиковых, но в народе его часто называют просто «подснежник», из-за раннего цветения, в апреле-мае.

 Было большим везением встретить цветущий прострел в июне. Фотография: Микромир Байкала №30 - BigPicture.ru«Привеет!». Жук-усач Фотография: Микромир Байкала №31 - BigPicture.ru«Свидание». Шашечница и жук-нарывник Фотография: Микромир Байкала №32 - BigPicture.ruКрестовик в засаде Фотография: Микромир Байкала №33 - BigPicture.ruПаук-бокоход, он же паук-краб Фотография: Микромир Байкала №34 - BigPicture.ruCкакунчик, паучок высотой чуть больше 2 мм. Очень любопытный, подвижный, прыгает внезапно и на расстояние в десятки раз превышающее длину тела. Фотография: Микромир Байкала №35 - BigPicture.ruЕще один скакун, самочка, 3 мм в холке Фотография: Микромир Байкала №36 - BigPicture.ru«Водяной». Личинки стрекоз — распространенные обитатели лесных водоемов: прудов, озер и болот. Хищники, живут и стерегут добычу на дне и стеблях водных растений. Фотография: Микромир Байкала №37 - BigPicture.ruПарочка бокоплавов Фотография: Микромир Байкала №38 - BigPicture.ruКорейский (по-моему) муравьиный лев на ветке полыни Фотография: Микромир Байкала №39 - BigPicture.ruНу, и напоследок, — небольшая лесная зарисовка

