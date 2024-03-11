Богатыри Земли Русской, ч.9

«ЛЮБЯЩИЙ МУЖ И ОТЕЦ, ОПОРА И ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СЕМЬИ». 34-летний повар из Новосибирска погиб в зоне СВО. Он погиб в феврале 2023 года недалеко от Червонопоповки в ЛНР.

Роман Ткаченко родился 28 сентября 1988 года в Новосибирске. В 2005 году окончил школу № 124 на улице Волочаевской (ныне расформирована). Учился в колледже на специальности «коммерсант промышленности». Срочную службу проходил в Белоруссии в ракетных войсках с 2011-го по 2012 год. После армии выбрал делом своей жизни работу повара.

Романа не стало 17 февраля 2023 года. У него остались жена и маленький сын.

«Муж был мобилизован 26 сентября 2022 года, – рассказала Сибкрай ru вдова бойца. – Последний раз мы его видели 7 января, он приезжал после лечения в госпитале и санатории. Говорил, что любит нас и скоро вернется домой. О его гибели я узнала от сослуживца 20 февраля. Рома был душой компании – добрый, отзывчивый. Любящий муж и отец, опора и поддержка для семьи, на которого можно было полностью положиться и ни о чем не думать, который решит все вопросы, и в горе, и в радости найдет нужные слова».

© Сибкрай

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Волошин Данил Алексеевич, позывной «Малой».

23.01.2001-02.08.2023

Родился и проживал в районном поселке Посевная, учился в местной школе. Закончил политехнический бердский колледж по специальности электрогазосварщик. Проходил срочную военную службу в рядах Российской армии.

Мобилизованный, оператор БПЛА. В зоне СВО с осени 2022 года. 135 подтвержденных поражений. Погиб 2-го августа 2023 года во время боя, поддерживая разведчиков Александрийской бригады.

Что рассказывал Данил оператору «Черные Гусары»:

"Самый сложный день, наверное, это был день, когда мы сюда заехали. Сразу начались обстрелы. Было непривычно, немного страшно. Сейчас уже ну прилетело и прилетело, не попали - и ладно. Чтобы посоветовал новичкам? При обстрелах нужно слушать приказы командиров и «занулиться». А на счёт дронов... Дрон заметить очень тяжело, но, если услышал - лучше встать где-нибудь под деревом и вообще не шевелиться".

Награжден Орденом Мужества посмертно.

https://t.me/art_arta/1233

ПАМЯТИ ПЕТРА МИНЕЕВА. Героически погиб 26 февраля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Петр Константинович Минеев родился 14 июня 1991 года в Свердловске в семье медиков. С двухлетнего возраста проживал в Ульяновске. Там он ходил в детский сад №231. С 1 по 3 классы учился в 75-ой школе города Ульяновска. Затем семья переехала в село Архангельское Чердаклинского района, где они с братом закончили сельскую общеобразовательную школу. С 2007 по 2012 год Пётр учился на инженерном факультете Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии (ныне Ульяновский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина), где получил высшее образование в области ремонта и технического обслуживания машин в АПК.

В 2009 году Петр женился, в браке с супругой у них родилось двое детей, дочь Полина и сын Александр.

После окончания учебы в 2012 году был призван в ряды Вооруженных сил России. Срочную службу в армии проходил на должности механика-радиотелефониста.

Отличник боевой подготовки. Имел 1-й разряд горной подготовки.

С 2019 года проходил контрактную службу в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова второй степени бригаде — тактическом соединении Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, войсковой части № 73612 (31-й оДШБр ВДВ РФ, в/ч 73612).

В 2021 году поступил в Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана.

Петр был разносторонней личностью. Занимался спортом, столярным искусством, производством церковной утвари. Самостоятельно изготовил ряд тренажеров из древесины.

Принимал участие в развитии и популяризации смешанных единоборств в родном регионе, в том числе, участвуя в соревнованиях. Он является одним из основателей спортивной Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Ульяновской области.

Увлекался альпинизмом. Награжден значком «Альпинист России».

В 2022 году Петр принимал участие в миротворческой миссии в Казахстане.

Потом специальная военная операция на территории Украины. 26 февраля 2022 года Петр Минеев героически погиб, выполняя долг перед Отечеством.

Петр был птурщиком (ПТУР — противотанковая управляемая ракета).

26 февраля 2022 года гранатометно-пулеметное отделение, в которое был распределен и Петр, на вертолетах, загруженных боеприпасами и вооружением, высадились на аэродроме по Гостомелем. При выгрузке боеприпасов со стороны украинской артиллерии начался минометный обстрел. Под непрекращающимся огнем Петр Минеев вместе с боевым товарищем Альбертом Сабитовым направились к установке ПТУР, чтобы доставить вооружение в укрытие и продолжить выполнение задачи. В этот момент в боеприпасы попал снаряд, произошел взрыв. Ребята погибли.

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Петр Константинович Минеев награжден орденом Мужества посмертно.

Петр лично и в составе спортивной федерации занимался благотворительностью. Спустя время после гибели семья и близкие продолжают узнавать больше о всех, кому Петр помогал делом.

Вместе с фондом его доброе дело живет.

Благотворительный фонд имени Петра Минеева был основан в мае 2022 года.

В июне 2022 года в Ульяновске состоялся Всероссийский турнир по смешанному боевому единоборству памяти кавалера ордена Мужества Петра Минеева и всех героев, погибших при защите интересов России.

28 марта 2023 года в Архангельской средней школе состоялось открытие доски памяти участнику специальной военной операции Петру Минееву.

Старший брат Петра — Владимир Константинович Минеев, спортсмен, боец ММА, военный (в настоящее время находится в зоне СВО).

Светлая память, Воину!

https://t.me/geroirossii/6274

https://t.me/geroirossii/6283

В ШУРЫШКАРСКОМ РАЙОНЕ ЯНАО ПРОСТИЛИСЬ С ПОГИБШИМИ В БОЯХ ЗА АВДЕЕВКУ ГЕРОЯМИ

В Шурышкарском районе прошли церемонии прощания с Юрием Рябковым и Алексеем Тыликовым, погибшими при освобождении Авдеевки. Об этом сообщил глава районной администрации Олег Попов.

– Проводили в последний путь наших земляков, погибших при выполнении воинского долга.

В Шурышкарах простились с Юрием Рябковым. Он отправился служить по контракту осенью прошлого года. У бойца остались мама, супруга, растут сыновья. Для них он навсегда останется образцом мужества и патриотизма.

Алексей Тыликов тоже заключил контракт прошлой осенью. Он родился и жил в Овгорте. И, к сожалению, не успел обзавестись своей семьей.

Наши земляки пожертвовали самым дорогим, что есть у человека - жизнью, встав на защиту безопасности страны, во имя мира и спокойной жизни будущих поколений.

Смерть их не была напрасной. Оба бойца погибли при освобождении Авдеевки. Населенного пункта, откуда систематически обстреливался Донецк, гибли мирные жители, дети.

https://t.me/specnazAlpha/22106

Два токаря и два Сергея из Ленобласти погибли на СВО В ходе спецоперации погиб житель Кировска Сергей Шакимов и житель города Отрадное Сергей Алексеев. Оба мужчины 1978 года рождения.

На страницах местных администраций опубликованы слова соболезнования близким и родным погибших.

https://t.me/sp_1703/56636

Публикуем по просьбе читателя канала Спецназа в память о боевом товарище. Гвардии младший сержант Гиндуллин Роман Нафисович, командир отделения 10-й отдельной бригады специального назначения ВС России. В зоне СВО с первого дня, неоднократно принимал участие в выполнение боевых задач различной сложности. В ходе продвижения на Изюмском направлении Роман вскрыл, а следом и корректировал удар по позиции батареи РСЗО ВСУ, которая была уничтожена.

Младший сержант Гиндуллин в составе своего подразделения неоднократно принимал участие в стрелковых боях с противником, некоторые из которых были очень тяжелыми. Всегда действовал смело, решительно и находчиво. Пользовался уважением других разведчиков группы и роты. Был награжден медалью Жукова. Роман погиб 15 ноября 2023 года в ходе выполнения боевой задачи в Крынках. Разведчики бригады, в том числе Роман, несколько дней отражали накаты морской пехоты ВСУ, которая стремилась выйти за Крынки в прилегающий лес через позиции наших сил. Когда-нибудь мы расскажем о тех трех днях ада более подробно.

Посмертно младший сержант Роман Гиндуллин награжден орденом Мужества.

Вечная память

https://t.me/okspn/29665

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ФЕДЧЕНКО. Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Николай Федченко был мобилизован осенью 2022 года. Воевал на линии соприкосновения. 28 февраля 2023 года получил смертельное ранение при артобстреле.

Посмертно награжден орденом Мужества.

С Николаем простились 12 марта в Рассказово под звуки военного оркестра и залпы оружейного салюта.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Светлая память, Герою!

https://t.me/specnazAlpha/22181

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДРА СОКОЛОВА. Оказавшись в окружении противника, подорвал себя гранатой, спасая ценой своей жизни боевых товарищей.

Александр родился 16 января 2000 года в городе Кириши Ленинградской области. В 2016 году окончил 9 классов киришского лицея. Продолжил обучение в киришском медицинском колледже. В период учёбы был воспитанником региональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения Ленинградской области «Кречет» и бойцом поискового отряда «Небо Ленинграда».

С 2022 года был волонтёром, а затем медбратом в киришском госпитале, где проходили лечение больные коронавирусной инфекции. В ноябре добровольно поступил на службу по контракту во 2-ю отдельную гвардейскую бригаду специального назначения. С учетом хорошей специальной подготовки был зачислен в состав бригады без прохождения срочной службы.

С 24 февраля 2022 года гвардии ефрейтор Соколов участвовал в СВО на территории Украины.

27 февраля 2022 года подразделение, в котором находился Соколов, попало в засаду. В составе своего подразделения заходил в Харьков 27 февраля 2022 года.

В ходе боя Александр был тяжело ранен и во время отхода разведотряда из города, Александр остался прикрывать отход своих товарищей. Ведя бой, и позволив остальным разведчикам отойти, Соколов подорвал себя гранатой чтобы не попасть в плен живым, спасая ценой своей жизни боевых товарищей.

До лета 2022 года числился пропавшим без вести. 20 июня 2022 года останки героя были захоронены на кладбище «Мерятино» (Кириши).

12 июля 2022 года Указом Президента РФ (закрытым) за мужество и героизм, проявленные во время исполнения воинского долга, гвардии ефрейтору Александру Игоревичу Соколову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

26 июля Медаль «Золотая Звезда» была передана матери награждённого Наталье Владимировне Соколовой в штабе Западного военного округа в Санкт-Петербурге.

Гвардии ефрейтор Александр Соколов навечно зачислен в списки 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады спецназа ГУ ГШ ВС РФ.

Вечная память, Герою!

https://t.me/geroirossii/6297

По просьбе читателя тг-канала Спецназначения, чей младший брат погиб держа оборону в школе в Харькове 27 февраля 2022 года. Рядовой Артем Солоха, разведчик-пулеметчик 2-й отдельной бригады спецназа. В составе своей роты 27 числа заходил в Харьков, находился в составе группы старшего лейтенанта Максима Серафимова. Заняв оборону в школе, Артем вел огонь из пулемета по личному составу противника, в том числе отбивался из 12,7-мм пулемета Корд, ведя огонь по БТР-4Е. Посмертно он награжден орденом Мужества, ему был 21 год. Похоронить и достойно проститься с Артемом смогли лишь в августе 2022 года.

Вечная память

https://t.me/okspn/29638

Еще 2 военнослужащих 2-й ОБрСпН, погибшие 27 февраля 2022 года в ходе боя в Харькове и удостоеные звания Героя Российской Федерации. капитан Жихарев Александр Николаевич, погиб в бою в школе №134. Посмертно удостоен звания Героя России. Командир роты.

старший лейтенант Серафимов Максим Владимирович, погиб в бою в школе №134. Посмертно удостоен звания Героя России. Командир группы.

https://t.me/okspn/29640

Также по просьбе читателя тг-канала Спецназ, в память о погибших в Харькове боевых товарищах. Разведчики 2-й ОБрСпН. рядовой Евгений Маркелов, разведчик-радист. Погиб 27 февраля в ходе боя в районе дендропарка в Харькове.

ефрейтор Андрей Шапкин, старший разведчик-пулеметчик. Погиб 27 февраля в ходе боя в районе дендропарка в Харькове.

ефрейтор Павел Казаков, разведчик-пулеметчик. Погиб 27 февраля в ходе боя в районе дендропарка в Харькове.

Погибшие разведчики посмертно награждены орденами Мужества.

https://t.me/okspn/29654