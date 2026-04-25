Как при Ларге русский корпус Румянцева разбил 80-тысячную турецко-татарскую армию.

Аллегория победы Екатерины ii над турками, Стефано Торелли 1772

Ситуация перед сражением

Весной 1770 года турецкая армия при поддержке крымской конницы перешла в наступление. Малочисленный корпус генерала Репнина, расположенный в Молдавии, который понёс серьёзные потери от эпидемии чумы, не мог противостоять врагу и отступал.

Русские войска отступили под давлением превосходящих сил врага и закрепились на позициях у Рябой Могилы. Вражеская конница блокировала отряд Репнина.

На помощь передовому корпусу выступил с 1-й армией Румянцев. 17 июня 1770 года русские войска разбили большую татарско-турецкую армию у Рябой Могилы («Разгром турецко-татарской армии у Рябой Могилы»). Враг бежал. Однако вскоре войска крымского хана были усилены турецким корпусом. Турки и татары заняли позицию у реки Ларга, левом притоке Прута. Численность османской армии доходила до 80 тыс. человек (65 тыс. конницы и 15 тыс. пехоты) при 33 орудиях. Османское командование выбрало удобную позицию. Турецкие войска располагались за рекой Ларга, на высоком плато. С севера (фронта) турок прикрывала непроходимая вброд река Ларга, с запада – реки Балаш и Прут, с юга и юго-востока – река Бабикул. С северо-востока и востока серьёзных естественных препятствий не было, и это было самое уязвимое место турецкого лагеря. Турки укрепили позицию четырьмя ретраншементами (фортификационное сооружение в виде вала со рвом впереди). Самое опасное направление было укреплено сильным подковообразным ретраншементом, чтобы противник не смог обойти позицию справа.

План Румянцева

Петр Александрович отказался от построения войска в одно большое каре, разбив его на несколько дивизионных и полковых, которые были более мобильны и могли действовать автономно друг от друга. Граф сделал ставку на выучку солдат, предоставив им возможность проявлять инициативу. Перед фронтом каре на передовых позициях действовал рассыпной строй егерей.

Неприятель расположился на укрепленных позициях за рекой, участок находился достаточно высоко и позволял хорошо просматривать окрестности.

Утром 16 июля состоялся военный совет. П. А. Румянцев предложил не использовать в предстоящем сражении «рогатки». Все поддержали командующего. Тогда же он произнес историческую фразу: «Слава и достоинство наше не терпят, чтобы сносить присутствие неприятеля, стоящего в виду нас, не наступая на него».

Под командованием Петра Александровича было 38 тысяч солдат. Русские превосходили лишь количеством артиллерийских орудий. Несмотря на значительный перевес противника, Румянцев решил атаковать первым. Нападение было неожиданным: русское войско начало наступление с фланга в ночь на 18 июля.

Костры, разведенные с вечера у солдатских палаток, П. А. Румянцев приказал не тушить. Наблюдателей противника это ввело в заблуждение: они полагали, что русские находятся в лагере, даже когда переправа через Ларгу завершилась.

На противоположном берегу дивизии генералов Ф. В. Бауэра, П. Г. Племянникова и князя Н. В. Репнина построились шестью отдельными каре и устремились к турецким позициям. Татарская конница пыталась было контратаковать, но ее отбили, нанеся большой урон.

Главную роль в отражении контратаки сыграл оставленный Румянцевым при себе значительный резерв. Командование над ним он вскоре передал генералу П. И. Олицу, а сам лично возглавил штурм вражеских укреплений, к которым уже вплотную подошли неуклонно наступающие русские дивизии.

Хотя враги, особенно турецкие янычары, сражались с отчаянной храбростью, все четыре линии их окопов к полудню оказались взяты. Это морально сломило татар и турок. Увидев, что русские уже готовятся штурмовать ретраншемент, они бросили укрепленный лагерь и обратились в беспорядочное бегство.

Крайне утомленные ночными передвижениями и восьмичасовым сражением, русские солдаты не имели сил настойчиво преследовать побежденных врагов. Тем не менее больше 1000 турок и татар было убито, а 2000 — взято в плен. Все 33 пушки, как и остальное имущество, находившееся в лагере, досталось нашей армии в качестве трофеев. Потери при этом составили всего лишь 90 человек — 29 убитых и 61 раненый.

- Неприятель с таковыми великими силами имел лагерь на превысокой и неприступной горе с обширным ретраншаментом, и его канонада командовала всею окрестностию. Но чего не может преодолеть воинство, усердствующее к славе своей монархини! Мы, несмотря на все сии выгодные позиции, на рассвете с разных сторон поведши атаку, выбили штурмом неприятеля из всего его лагеря, поражая сопротивляющихся и брав одно за другим укрепления, коих было в оном четыре, - писал граф в реляции императрице Екатерине II о сражении.

В этом сражении Румянцев использовал новые тактические приёмы. Армия наступала несколькими походными колоннами, которые становились частями будущего боевого порядка. Этим облегчалось боевое развёртывание войск. Войска шли без рогаток, которыми ранее защищались от вражеской конницы. Штык был признан главной защитой солдата. Армия была разбита на дивизионные и полковые каре (ранее войска выстраивались в одно большое каре), что позволяло одновременно наступать и маневрировать силами. Успеху русской армии способствовало использование рассыпного строя егерей перед главными силами. Активно использовалась артиллерия под командованием генерала Мелиссино. Среди отличившихся командиров выделялись прославившиеся впоследствии Потёмкин, Гудович, Кутузов, Михельсон, Ферзен, Ласси и другие.

Рождение русской военной доктрины

Примерно за год до этой победы Екатерина II, вдохновляя Петра Александровича Румянцева, писала ему:

«Не спрашивали римляне… в каком числе против них неприятель; но где он? — наступали на него и поражали, и не многочислием своего войска побеждали многособранные против них толпы. А мы — русские. Милости Божеские за правость нашу в сей войне — с нами».

После Ларги победоносный русский командующий мог уже с полным правом и основанием ответить:

«Да позволено мне будет, всемилостивейшая государыня, настоящее дело уподобить делам древних римлян, коим Ваше Императорское Величество велели мне подражать…»

Да и в официальной реляции императрице он не без гордости сообщает ей, «что еще с толиким ударом не был от наших войск рассыпан неприятель и никогда в толиком порядке и предприятии не действовал наш фронт».

Тактика Румянцева полностью себя оправдала! После победы у Ларги он окончательно проникся уверенностью в верности своих новаторских решений.

Битва при Ларге сломила боевой дух крымских татар. Великий визирь всемерно пытался приободрить хана сочувственными посланиями, объясняя разгром гневом Всевышнего за несоблюдение рядовым составом воинского порядка и нежелание подчиняться правилам военного искусства, доставившим «неверным», но дисциплинированным врагам, блистательную победу. Но никогда больше крымская орда не осмеливалась ввязываться в серьезные боевые столкновения с русской армией.

Нашим же солдатам эта победа, наоборот, вселила бесконечную веру в собственные силы.

Битва при Ларге подкосила моральных дух турецкой армии и укрепила веру русских в свои силы. В сочетании с новой тактикой это заложило основу для успешного исхода одного из ключевых сражений русско-турецкой войны 1768-1774 годов: битвы при Кагуле, которая стала крупнейшей победой над турецкой армией в Европе.