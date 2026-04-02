Территория Героев...(203)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Гвардии старший сержант Линев Алексей Гвардии старший сержант Алексей Линев, заместитель командира группы бригады армейского спецназа России.

Родился в 1986 году в Перми, в начале 2000-х проходил срочную службу в войсках ПВО. После демобилизации трудился на различных должностях в нефтегазовой отрасли.

Выполнял боевые задачи на Покровском участке фронта. В июне 2025 года в ходе выполнения боевой задачи в населенном пункте Новониколаевка в составе своего подразделения корректировал удары по выявленным огневым точкам противника, который пытался контратаковать позиции, которые помимо спецназовцев удерживало еще 11 человек из мотострелкового соединения, разведчикам также удалось захватить рацию противника. В результате последующих боев, в Новониколаевке оставалось всего 4 человека, среди которых был и Алексей.

Противник, который посчитал, что в селе никого нет, спокойно передвигался там. Все это время наши военнослужащие по двойкам укрывались в различных точках Новониколаевки и старались корректировать удары БПЛА. 5 сентября, все еще находясь в селе, старший сержант Линев получил тяжелое ранение после подрыва на мине, которая была установлена противником с помощью БПЛА. Лишь 6 октября, когда опустился туман, в село смогли зайти свежие силы, после чего Алексей был эвакуирован. В итоге в Новониколаевке он пробыл более 114 суток несмотря на полученные ранения.

Указом президента от 14 февраля 2026 года гвардии старшему сержанту Алексею Линеву присвоено звание Героя России, награда была вручена 20 февраля министром обороны в НЦУО.

Также награжден знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени и медалью Жукова, «За боевые отличия». Второй разведчик, который находился вместе с ним, был награжден орденом Мужества.

https://t.me/okspn/44064

Рядовой Коротков Алексей Рядовой Алексей Коротков в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату укрепленных позиций ВСУ на важном направлении.

Противник оказывал сопротивление и активное огневое воздействие штурмовым группам в населенном пункте, ведя артиллерийский обстрел.

Дождавшись благоприятных условий и оценив обстановку, российские штурмовики зашли во фланг оборонительных позиций, на которых закрепились боевики, а затем пользуясь внезапностью, атаковали.

Действуя в ближнем бою, Алексей из стрелкового оружия уничтожили двух военнослужащих ВСУ.

Продвигаясь в условиях городской застройки, подразделение продолжило преследование отступающего противника. Затем, российские штурмовики зачистили позиции ВСУ, перегруппировались и заняли оборону, в готовности отражать контратаки.

Несмотря на постоянные обстрелы, сбросы взрывчатых устройств с беспилотных летательных аппаратов и попытки ВСУ вернуть под свой контроль оборонительный участок, рядовой Алексей Коротков с товарищами удержал позиции до подхода основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/11219

Младший сержант Шумаков Михаил Михаил Шумаков в составе мотострелкового подразделения выполнял боевую задачу по удержанию важного стратегического рубежа, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

Украинские боевики, стремясь прорвать оборону, предприняли попытку атаковать позиций наших подразделений.

Шумаков, действуя в обороне, своевременно обнаружил перемещение штурмовых групп ВСУ. Михаил занял выгодную огневую позицию и хладнокровно, прицельным огнем уничтожил до пяти наступающих военнослужащих ВСУ.

Грамотные действия младшего сержанта Михаила Шумакова способствовали отражению атаки украинских боевиков, а также не допустили прорыва противника в зоне ответственности подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/11220

Рядовой Боровой Иван Подразделение Ивана Борового выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику.

После успешного захвата боевых позиций подразделение Борового отбило контратаку с применением ударных дронов. Иван грамотно организовал оборону, и штурмовая группа успешно уничтожила противника.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Ивана Борового, было также уничтожено в бою два беспилотных летательных аппарата и семь боевиков ВСУ.

https://t.me/rabotaembrat/11221

Капитан Иванов Дмитрий Капитан Дмитрий Иванов выполняет боевые задачи в должности командира инженерно-саперного взвода.

На одном из тактических направлений проведения СВО

Иванов лично провел разведку путей подхода к вражескому пункту управления и скрытно разминировал десять самодельных взрывных устройств, чем обеспечил безопасный подход штурмовиков к объекту для выполнения задачи.

Благодаря мужеству и профессионализму капитана Дмитрия Иванова, нашими подразделениями был уничтожен вражеский пункт управления и запуска БПЛА, что в свою очередь создало условия для успешного продвижения наших штурмовых групп в глубину обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/11223

Рядовой Шевченко Олег Подразделение рядового Олега Шевченко выполняло задачу по обороне позиций.

Группа Олега подверглась атаке ударных дронов противника, в ходе которой был ранен товарищ военнослужащего. Олег, несмотря на воздействие ударных БПЛА, лично эвакуировал раненого сослуживца на безопасное расстояние и оказал ему первую медицинскую помощь, тем самым спас ему жизнь.

Благодаря мужеству и оперативно оказанной первой медицинской помощи, жизнь боевого товарища Олега Шевченко была спасена.

https://t.me/rabotaembrat/11222

Младший сержант Павлухин Геннадий Младший сержант Геннадий Павлухин выполняет боевые задачи в должности cтрелка – помощника гранатомётчика.

На одном из тактических направлений проведения СВО Павлухин в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату вражеских позиций.

В условиях активного применения противником ударных БПЛА, Геннадий скрытно подобрался к блиндажу и огнем из стрелкового оружия уничтожил боевиков ВСУ, чем создал благоприятные условия для дальнейшего развития успеха штурмовой группы.

Благодаря отважным и решительным действиям младшего сержанта Геннадия Павлухина штурмовые группы продвинулись в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/11234

Лейтенант Давыденко Максим Лейтенант Максим Давыденко выполняет боевые задачи в должности командира взвода БПЛА.

На одном из тактических направлений проведения СВО Давыденко патрулировал с неба территорию над подразделениями своих войск.

В ходе боевого дежурства Давыденко заметил несколько БПЛА противника мультикоптерного типа, движущихся в район сосредоточения личного состава. Используя накопленный опыт Максим лично уничтожил четыре вражеских гексакоптера типа «Баба -Яга».

Благодаря решительным и профессиональным действиям лейтенанта Максима Давыденко на позициях наших подразделений не было допущено потерь среди личного состава, а противник не имел успеха и потерял вооружение.

https://t.me/rabotaembrat/11224

Гвардии младший лейтенант Хилков Владислав Гвардии младший лейтенант Владислав Хилков выполняет боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности командира мотострелковой роты.

Штурмовая группа под командованием Хилкова выполняла боевую задачу по захвату укреплённых позиции противника в лесополосе.

При продвижении к позициям противника Владислав спланировал скрытный обходной маневр. Преодолев сложную местность, используя естественные укрытия, он вывел группу к ключевой точке обороны противника. Вместо прямого столкновения, которое могло привести к потерям, Хилков обошел врага с фланга. Вступив в бой с украинскими боевиками, используя средства связи, обеспечил точную корректировку огня минометных и гранатометных расчетов. После огневого воздействия, Владислав отдал приказ на штурм, в результате которого противник понес большие потери и был вынужден отпустить.

Благодаря слаженным действиям личного состава под умелым командованием гвардии младшего лейтенанта Владислав Хилкова, позиции противника были захвачены и удержаны до прибытия сил закрепления.

https://t.me/rabotaembrat/11237

Ефрейтор Гавшин Андрей В ходе ведения наступательных действий ефрейтор Андрей Гавшин в составе расчета артиллерийского орудия выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских штурмовых групп.

При выполнении задачи по нанесению поражения вражеской технике и живой силе, огневая позиция орудия Гавшина подверглась ответному артиллерийскому огню.

Российские артиллеристы продолжили выполнение боевой задачи, быстро перераспределив огонь своего орудия по артиллерийским позициям украинских боевиков.

Благодаря смелым и точным действиям ефрейтора Андрея Гавшина, его умению безошибочно определять дальность до цели, выбирать точку прицеливания, точно наводить орудие и вести быстрый и меткий огонь, расчетом были уничтожены два миномета и до десяти человек личного состава противника.

https://t.me/rabotaembrat/11228

Гвардии младший сержант Кузнецов Сергей Гвардии младший сержант Сергей Кузнецов в должности наводчика-оператора танкового батальона выполняет задачи в ходе проведения специальной военной операции.

Действуя в составе экипажа танка, Кузнецов выполнял боевую задачу по огневому поражению противника с закрытой огневой позиции.

В ходе выполнения боевой задачи Сергей, используя свои навыки, быстро наводил орудие по целям, указанным командиром танка и по его команде вёл стрельбу из танковой пушки по противнику. Кузнецов произвёл пять прицельных выстрелов из танкового орудия, которыми была уничтожена замаскированная пулеметная точка и более 15 украинских боевиков. После выполнения боевой задачи экипаж танка вернулся в исходный район.

Благодаря точным и уверенным действиям гвардии младшего сержанта Сергея Кузнецова поставленная боевая задача была выполнена, что позволило наступающим штурмовым подразделениям занять новые позиции и закрепиться на них без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/11238

Сержант Сибиков Алексей Отделение под командованием сержанта Алексея Сибикова получило задачу выбить противника из укрепленного опорного пункта на одном из тактически значимых направлений. Грамотно проведя разведку местности, Сибиков определил основные направления движения российских штурмовиков и лично возглавил штурмовую группу.

Используя рельеф местности, штурмовая группа выдвинулась на рубеж атаки. Сибиков, управляя действиями огневой группы несмотря на постоянный обстрел со стороны противника, обеспечил успешное и быстрое продвижение штурмовой группы вглубь опорного пункта, в результате чего оборонительный рубеж был взят в течение короткого времени.

Понимая, что противник предпримет попытку выбить штурмовиков с выгодной позиции, Алексей организовал оборону и грамотно рассредоточил огневые средства штурмовой группы на опасных направлениях возможной атаки противника.

Благодаря грамотному планированию, российские штурмовики успешно удерживали позиции до подхода основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/11229

Младший сержант Душамов Даниёр Подразделение Даниёра Душамова выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику.

В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Проявив отвагу и самоотверженность, Даниёр одним из первых зашел на опорный пункт, лично уничтожил четверых военнослужащих ВСУ, чем обеспечил дальнейшее продвижение штурмовой группы.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Даниёра Душамова, задача была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/11242

Рядовой Сныткин Александр Рядовой Александр Сныткин выполняет боевые в составе подразделения противовоздушной обороны.

На одном из тактических направлений проведения СВО в ходе боевого дежурства на посту воздушного наблюдения рядовой Сныткин обнаружил ударные БПЛА противника, приближающиеся к охраняемому объекту.

Используя переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-С», Александр, проявив высокий профессионализм, уничтожил два ударных БПЛА противника, чем обеспечил сохранность вооружения и личного состава подразделения.

Благодаря решительности и профессионализму рядового Александра Сныткина, на охраняемом объекте не было допущено потерь среди личного состава и техники, а противник не имел успеха и потерял вооружение.

https://t.me/rabotaembrat/11233

Старщий лейтенант Сливак Александр Расчет артиллерийского орудия под командованием старшего лейтенанта Александра Сливака выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений, находящихся на важном рубеже обороны и подавлению артиллерии, бронетехники и живой силы боевиков.

Сливак, руководя расчетом, обеспечил непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вёл бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.

Обеспечивая артиллерийскую поддержку российским подразделениям, находящимся в обороне, расчет орудия под командованием Александра уничтожил пункт управления БПЛА противника, а также до десятка украинских боевиков.

Умелое руководство вверенным подразделением, профессионализм и отвага старшего лейтенанта Александра Сливака, а также слаженные действия его подчиненных, позволили российским подразделениям удержать занимаемые рубежи обороны, нанести серьезный урон украинским боевикам и, в дальнейшем, создать условия для прорыва обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/11244

Ефрейтор Лысак Никита Ефрейтор Никита Лысак выполнял боевую задачу по прикрытию штурмовых групп.

В ходе выполнения задачи, в условиях применения противником ударных беспилотных летательных аппаратов, Никита лично уничтожил из вооружения боевой машины пять военнослужащих ВСУ и создал безопасный коридор для продвижения штурмовых групп.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям ефрейтора Никиты Лысак, задача была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/11241

Лейтенант Попков Руслан Штурмовая группа под командованием лейтенанта Руслана Попкова выполняла боевую задачу по зачистке лесного массива от украинских вооруженных формирований на важном направлении наступления российских войск.

В ходе выполнения задачи группой был обнаружен опорный пункт противника с глубоко эшелонированной обороной, установленными минно-взрывными заграждениями и оборудованными замаскированными огневыми точками.

Проведя разведку местности с применением квадрокоптера, штурмовикам удалось незаметно подобраться к позициям обороняющихся боевиков. Обезвредив минные заграждения, а затем, используя рельеф местности, укрывающий от огня противника, группа заняла удобную, обзорную огневую позицию в готовности атаковать. Далее, проведя доразведку, лейтенант Попков передал координаты выявленных средств поражения противника на командный пункт российского артиллерийского подразделения.

В результате удара российской артиллерии был уничтожен наблюдательный пункт боевиков, а также замаскированная огневая точка.

В ходе стремительного боя, действуя в составе штурмовой группы, Руслан Попков лично уничтожил двух украинских боевиков.

Внезапность действий штурмовой группы дезорганизовала оборону и вызвала панику в рядах противника.

В результате прицельного огня из стрелкового оружия, точной корректировке огня артиллерии, противник был вытеснен с занимаемых позиций и обращен в бегство.

Своевременные и грамотные действия группы под командованием лейтенанта Руслана Попкова обеспечили успех наступательных действий. В результате выполнения поставленной боевой задачи вражеский опорный пункт полностью перешел под контроль российских сил, а также были созданы условия для продвижения второго эшелона наших подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/11245

Рядовой Алексеев Дмитрий Рядовой Дмитрий Алексеев выполняет боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности старшего наводчика гранатометного взвода мотострелковой роты.

В ходе штурмовых действий Дмитрий, проявляя самоотверженность и отвагу, огнем из стрелкового оружия уничтожил личный состав ВСУ на укрепленной позиции, создав благоприятные условия для продвижения своей штурмовой группы.

Благодаря уверенным и отважным действиям рядового Дмитрия Алексеева, поставленная боевая задача по захвату вражеских позиций была выполнена, что позволило наступающим штурмовым подразделениям занять более выгодные рубежи и закрепиться на них без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/11251

Старший матрос Маслов Олег Инженер-сапер старший матрос Олег Маслов получил задачу выдвинуться на передовые позиции и разминировать минно-взрывные заграждения на пути планируемых действий штурмовых подразделений.

Оперативно и скрытно выдвинувшись, Маслов последовательно разминировал подходы к опорному пункту противника и постепенно продвигался в глубину, и вел инженерную разведку с флангов оборонительных позиций украинских боевиков.

В ходе движения Олег был обнаружен противником и попал под минометный обстрел. Несмотря на близкие разрывы он обезвредил мины на пути следования штурмовых групп, что позволило провести успешную атаку на позиции украинских боевиков и захватить важный опорный пункт.

Мужество и самоотверженность инженера-сапера Олега Маслова позволили обеспечить значительное продвижение в глубину обороны противника на хорошо оборудованном противником оборонительном рубеже с минимальными потерями.

https://t.me/rabotaembrat/11247

Младший сержант Бень Денис Младший сержант Денис Бень выполняет боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности командира отделения мотострелковой роты.

На одном из тактических направлений СВО в ходе боя Бень выполнял боевую задачу по огневому поражению противника. Проявляя отвагу и самоотверженность, а также накопленный опыт, Денис в условиях применения противником кассетных боеприпасов, грамотно командовал штурмовой группой.

Под руководством Беня в ходе боя была выполнена задача по уничтожению минометного расчета противника и личного состава ВСУ на указанном участке местности. Благодаря слаженным действиям штурмовой группы под умелым командованием младшего сержанта Дениса Беня, позиции противника были захвачены и удержаны до прибытия сил закрепления.

https://t.me/rabotaembrat/11252

Младший сержант Ивикеев Владислав Герой России Владислав Ивикеев рассказал подробности штурма Красноармейска

Для младшего сержанта Ивикеева освобождение Красноармейска стало первой боевой задачей. Его штурмовая группа отправилась туда одной из первых.

Бойцы двигались только под покровом ночи. Путь сквозь позиции противника им прокладывал командир с помощью БПЛА. Задача была дерзкой: выбить врага с опорных пунктов, закрепиться и стать щитом, под прикрытием которого в город пойдут основные силы.

Когда Владиславу присвоили звание Героя России, он был в шоке и сперва решил, что над ним шутят.

«Героем я себя не считаю. Мы все вместе одно дело делаем», — говорит Владислав.

Рядовой Жаслан Бектасов – военнослужащий артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад».

Участвует в СВО с 2023 года. Решил подписать контракт, когда друзья и братья ушли добровольцами. Он прошёл учебку и был распределён в артиллерию.

Жаслан отметил сплоченность бойцов в подразделениях группировки:

«У нас все разных национальностей в каждом расчёте. Несмотря на эти обстоятельства, мы все объединились».

До СВО Андриан Шивит-Оол был промысловым охотником. Он уроженец Республики Тыва и по национальности тувинец. Его опыт оказался просто неоценим на спецоперации! Сегодня он — стрелок мотострелковой роты 31-го мотострелкового полка «Башкортостан».

С помощью автомата АК-12 с оптическим прицелом Андриан уничтожил 26 камикадзе-дронов ВСУ и за это удостоен медали «За отвагу».

https://max.ru/heroesofZ/AZ0t4dIcS_s Оперативная доставка тяжелых «сюрпризов» прямо в укреп врагу, на расстояние до 27 км. Арта не подводит! — говорят артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии.

Мастерство боевой работы демонстрируют старший наводчик Артур Нургалиев и командир орудия Иван Богданов. По словам командира взвода – старшего офицера батареи Степана Фофанова, точность расчетов такова, что отправленный ими снаряд залетает даже в небольшие «окошки» в «лисьих норах». См. видео по ссылке

«Сначала хотела быть ветеринаром. Но потом решила уже: надо людей лечить», — признается фельдшер дивизиона Анастасия Удалова. Недавно она удостоена медали Луки Крымского за помощь множеству бойцов, получивших ранения в зоне СВО. Вручение состоялось прямо в госпитале, где она работает.

Одновременно были вручены награды военнослужащим, находящимся там же на лечении. Например, командир танка Вадим Семенов удостоен медали Жукова.

https://max.ru/heroesofZ/AZ0zdRT1Dd0

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Ефрейтор

Командир штурмового отделения

Шарыпово, Красноярский край

Погиб (н.п. Вишнёвое, Запорожская область, Россия) при наступательной операции по направлению города Гуляй-поле

https://герои-сво.рф/geroi/pashinov-vladimir-aleksandrovich/ Гвардии Рядовой

Стрелок

Новосибирск Олег имел мирную профессию — электрик и никак не был связан с воинской службой. Но, когда началось СВО, он неоднократно пытался отправиться защищать мирное население Донбасса. В феврале 2024 года ему удалось подписать контракт с МО РФ и в составе мотострелковой дивизии отправитьсяив зону СВО. На боевом задании, сражаясь за н. п. Бердычи, Олег погиб. Любимый муж и отец. Указом Президента Российской Федерации Олег был награждён орденом Мужества (посмертно). https://герои-сво.рф/geroi/raspopin-oleg-olegovich-2/ Рядовой Воинская должность: командира мотострелкового (танкового) взвода

г. Тамбов Погиб: Украина, н.п.Песчанное Человек своего слова, самый храбрый и мужественный ! https://герои-сво.рф/geroi/tuev-nikita-aleksandrovich/ станица Петровская, Краснодарский край 12.10.1997 - 25.07.2023 26 сентября 2022 года Михаил был мобилизован и без колебаний встал на защиту мирного населения и интересов нашей страны в составе войсковой части. Там, на передовой, он оставался для всех жителей нашего района настоящим героем, истинным патриотом своей земли. Сослуживцы отмечали его решительность, смелость, особое чувство товарищества, ответственность. Нескольких ребят в сложные моменты он вынес с поля боя, сохранив их жизни. В июле 2023 года, при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции, под плотным артиллерийским огнем противника, младший сержант Михаил Боярко, заслонив собой, спас своего командира ценою собственной жизни. За героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, младшему сержанту Боярко Михаилу Вадимовичу Указам Президента Российской Федерации посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. https://герои-сво.рф/geroi/boyarko-mihail-vadimovich/ Сержант Лекомцев Вадим Лекомцев Вадим Эдуардович Разведчик Вадим Эдуардович погиб 01.03.2026, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции. Вадим родился 15 июня 1990 года в селе Кез, Удмуртская Республика. Детство провёл в этих местах, где он впервые познакомился с добротой и преданностью, которые стали его внутренними ориентирами. https://герои-сво.рф/geroi/lekomcev-vadim-eduardovich/ Гвардии рядовой Бузмаков Иван Бузмаков Иван Сергеевич Пулеметчик

село Дзякино, Удмуртская Республика Родился 07.10.1997 Погиб 28.12.2023 при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции близ н.п. Крынки. Награжден орденом Мужества посмертно https://герои-сво.рф/geroi/buzmakov-ivan-sergeevich/ Доброволец Швыткин Юрий На 61-м году жизни скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и участник спецоперации Юрий Швыткин. Швыткин был патриотом, боевым офицером и надежным товарищем. Защищал страну добровольцем в зоне СВО. Швыткин был заместителем председателя Комитета по обороне и активно занимался вопросами поддержки участников спецоперации и их семей. Швыткин родился в 1965 году в Красноярске, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Академию управления МВД России. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполнял специальные задачи в различных регионах СССР. Позднее занимал руководящие должности в органах внутренних дел Красноярского края и участвовал в боевых действиях в Чечне. С 2001 года был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, а с 2016 года – депутатом Государственной Думы VII и VIII созывов. Швыткин – полковник полиции. Был награжден тремя орденами Мужества, медалью «За боевые заслуги». Принимал участие добровольцем в специальной военной операции на Украине. В 2024 году он в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА. https://t.me/SpecnazRussii/46421 Военнослужащий Храпчуков Алексей Храпчуков Алексей Александрович родился 05.02.1993 года в с.Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия. С 1999 года проживал с семьей в п. Челутай 3 км. С 2000 года по 2009 году обучался в Челутаевской школе №2. 15 сентября 2023 года по зову сердца заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. С доблестью и честью исполнял свой воинский долг в ходе специальной военной операции, проявляя стойкость и мужество.

Погиб 3 февраля 2025 года в ходе СВО. Награжден медалью «За храбрость». https://герои-сво.рф/geroi/hrapchukov-aleksej-aleksandrovich/ Военнослужащий Ермаков Олег С прискорбием сообщаем, что в ходе СВО героически погиб Ермаков Олег Анатольевич. Миасс, Челябинская область https://герои-сво.рф/geroi/ermakov-oleg-anatolevich/ Рядовой Ефимов Юрий Ефимов Юрий Юрьевич – рядовой из Белорецка, Республика Башкортостан. Юрий родился в 2000 году в Белорецке и провёл детство в этих местах, окончив местную школу и Белорецкий металлургический колледж. После обучения он устроился на работу, но служба привлекала его сильнее, и в декабре 2024 года он по собственной воле заключил контракт с Министерством обороны, решив отправиться на передовую. Как воин, Юрий проявил себя ответственным и собранным бойцом. Его товарищи по службе отмечали, что он всегда был готов прийти на помощь и не терял бдительности даже в самых сложных ситуациях. Он не умел стоять в стороне, когда требовалась поддержка, и его надёжность ценили в подразделении. Юрий Юрьевич погиб в августе 2024 года при выполнении боевой задачи. Прощание состоялось в Аллее Героев Белорецка, Юрия похоронили с воинскими почестями. https://герои-сво.рф/geroi/efimov-jurij-jurevich/ Военнослужащий Кондратьев Никита Ангарск, Иркутская область Кондратьев Никита – выпускник Ангарского автотранспортного техникума. Он погиб, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции. Земляки помнят его как человека надёжного, скромного и всегда готового прийти на помощь. https://герои-сво.рф/geroi/kondratev-nikita/ Рядовой Царик Павел Царик Павел Николаевич Группа Эвакуации г. Иркутск 12.09.1990 - 23.10.2025 Погиб: Донецкая Народная Республика, нп.Попов Яр Павел с позывным Пархомыч,был замечательным человек и настоящим героем, на своих плечах вытащил раненного товарища, тем самым сохранив его жизнь, доблестно исполнял все поставленные задачи и не боялся смотреть в глаза смерти, для своих сыновей он всегда будет Героем с большой буквы. Награждён Орденом Мужества (посмертно). https://герои-сво.рф/geroi/carik-pavel-nikolaevich/ Прапорщик Огнев Игорь Огнев Игорь Александрович Фельдшер Игорь родился 10 июля 1994 года в Кургане. После окончания школы он поступил в Курганский базовый медицинский колледж. На третьем курсе Игорь был призван на срочную службу в армию РФ. После демобилизации он вернулся в колледж и успешно окончил его в 2016 году. В 2017 году, женился.Родилась дочка. С супругой прошли долгую дорогу, учились вместе,прошли армию, СВО. Игорь был человеком слова, открытым, честным и добрым. Он всегда смотрел на жизнь с позитивом, радовался каждому дню и был готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждался. В сентябре 2022 года Игорь был призван в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Он служил в разных войсках: был наводчиком, пехотинцем, нес оперативную службу по эвакуации населения, а также был фельдшером. За время службы он дважды получал серьезные ранения. 17 сентября 2025 года Игорь Огнев погиб при выполнении боевой задачи (Донецкая Народная Республика,Красноармейский р-н, Коптево). Посмертно он был награжден орденом «Мужества». https://герои-сво.рф/geroi/ognev-igor-aleksandrovich/ Сержант Белокур Андрей Белокур Андрей Павлович Белорецк, Республика Башкортостан 24 мая 2023 года подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился добровольцем на СВО. Служил в ДНР, в городе Новогродовка. Был командиром боевой машины мотострелкового отделения. По словам командира взвода, Андрей Павлович выполнял очень сложные задачи, казалось бы, не выполнимые. 12 октября 2024 года Андрей Белокур получил ранение, несовместимое с жизнью. Награждён медалями «За боевые отличия» и «За храбрость». Посмертно — орденом Мужества. Андрей был отзывчивым, никому не отказывал в помощи. Очень любил своих детей, был настоящим патриотом. https://герои-сво.рф/geroi/belokur-andrej-pavlovich/ Сержант Мурзин Виталий Разведчик Горячий Ключ, Краснодарский край 30.03.1995 - 18.11.2025 Мурзин Виталий Леонидович Ушел на СВО добровольцем

Усердно работали по позициям 9 мая в праздник Великой Победы он сообщил, что уходит на задачу, И … пропал без вести

Его долго искали и нашли во вражеском блиндаже, в ноябре месяце, опознали по жетону

Рядом находились тела вражеских солдат. Предположительно он их ликвидировал, но отдал за это жизнь Награды: За боевые заслуги

За боевые отличия

За отвагу

Орден мужества https://герои-сво.рф/geroi/murzin-vitalij-leonidovich/ Военнослужащий Кудряшов Павел Кудряшов Павел Алексеевич родился 23 июля 1990 года в городе Эжва, Республика Коми. Он ушёл на специальную военную операцию, чтобы защищать интересы своей Родины, свой дом, родных и близких. С полной преданностью выполняя свой воинский долг, Павел Алексеевич геройски погиб при исполнении воинской обязанности. https://герои-сво.рф/geroi/kudryashov-pavel-alekseevich/ Военнослужащий Брованов Александр Брованов Александр Николаевич 14.08.1979-19.07.2024 героически погиб в ходе СВО. Александр родился в г. Северодвинске. Погиб под Макеевкой, Луганская Народная Республика, Сватовский район. Он - ветеран боевых действий, ранее прошёл Чечню. Наследнику славных воинских традиций деда - фронтовика Великой Отечественной, герою наших дней вечная слава! https://vk.com/wall-518053_549296 Доброволец Болотов Баир Баир Болотов — забайкальский чабан, для которого защита Родины стала естественным продолжением жизни, основанной на труде и ответственности. Он родился в 1982 году в селе Баян-Булак, где прошло его детство и школьные годы. После окончания местной школы молодой человек посвятил себя земле, трудился скотником в Будалане, а затем долгие годы был чабаном в Цокто-Хангиле, зная ценность каждому дню и каждому животному. Его жизнь складывалась в ритме природы и тяжёлого труда, но осенью 2024 года Баир принял судьбоносное решение. Руководствуясь чувством ответственности и пониманием, что его опыт и стойкость нужны на передовой, он добровольно заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции. В составе 36-й бригады, в батальоне «Шторм-2», Баир нёс службу, проявляя те же качества, что и в мирной жизни: надёжность, выдержку и готовность быть опорой для сослуживцев. Те, кто служил с ним, помнят его как человека, который не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь, и чья внутренняя сила вдохновляла других. Погиб Баир при выполнении боевого задания, отдав свою жизнь при исполнении воинского долга. https://герои-сво.рф/geroi/bolotov-bair/ Рядовой Козлитин Денис Козлитин Денис Александрович родился 23 ноября 1990г. в городе Шахты, Ростовская область В 1998г. пошёл в первый класс МБОУ СОШ номер 42 г.Шахты. В 2006г. окончил девять классов. После школы окончил Горный техникум. 29 июня 2011г. пошёл в армию, служил в городе Волгоград, войсковая часть: 22220 штаб 20 гв. мсд в сухопутных войсках. После армии работал на АО тандер, потом на ООО Авангард. Женился, родились двое детей сын 2019 г. рождения и дочь 2022 г. рождения проживали в посёлке Майский. 18 октября 2022г. был мобилизован проходил спецподготовку в городе Ставрополь 247-м гвардейском десантно-штурмовом полку Козлитин Денис Александрович воевал в Херсонской области в городе Алешки, затем был переведён в Донецкую область, должность стрелок помощник гранатометчика. Погиб 23 июня 2023г. при выполнении боевых задач в первом эшелоне обороны в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Указом президента Российской Федерации награждён орденом Мужества посмертно Приказом командира воинской части 54801 награждён медалью За доблесть. https://герои-сво.рф/geroi/kozlitin-denis-aleksandrovich/ Гвардии рядовой Слюсаренко Григорий Гвардии рядовой Слюсаренко Григорий Петрович погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Родился 8 августа 1988 года в городе Сыктывкар, Коми АССР. Заключил контракт 1 октября 2025 года и проходил службу в должности стрелка-радиотелефониста отделения захвата 2-ой штурмовой роты мотострелкового батальона. Отправился на СВО, чтобы защищать интересы своей Родины, свой дом, родных и близких. С полной преданностью выполнял свой воинский долг и геройски погиб. https://герои-сво.рф/geroi/sljusarenko-grigorij-petrovich/ Сержант Захаров Александр Разведчик Новоаннинский, Волгоградская область Погиб 26 февраля 2025 года в зоне специальной военной операции, его помнят как человека, который никогда не отступал перед опасностью и был готов пойти на риск ради спасения товарищей. https://герои-сво.рф/geroi/zaharov-aleksandr/ Военнослужащий Белов Иван Уроженец деревни Ивановское Тверской области Иван Белов. Ему был двадцать один год. Ваня – воспитанник Зубцовского детского дома. Учился в школе №2 в Зубцове. Был активным парнем, участвовал в общественной жизни, хорошо играл в футбол, пел под гитару и часто выступал на концертах. В ноябре 2024 года поступил на военную службу по контракту. Погиб 11 января 2025-го при выполнении боевой задачи. Для своего сынишки и брата, друзей и боевых товарищей Иван навсегда остался самым смелым, сильным и любимым. https://t.me/SpecnazRussii/46533 Гвардии прапорщик Володченко Максим Гвардии прапорщик Максим Владимирович Володченко, заместитель командира группы 16-й бригады армейского спецназа России. Родился в городе Клинцы Брянской области в 1984 году, в 18 лет подтвердил разряд кандидата в мастера спорта по многоборью и тяжелой атлетике. Срочную службу проходил в Погранвойсках на одной из застав. В 2013 году подписал контракт и встал на должность разведчика-пулеметчика в 16-й ОБрСпН. В бригаде Максим регулярно участвовал в спортивных мероприятиях от своего отряда, занимал призовые места. Выполнял задачи в ходе КТО на Северном Кавказе, в 2014 участвовал в операции по возвращению Крыма. Также выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике. С началом СВО занимал должность командира отделения, в последующем был назначен на должность заместителя командира разведгруппы. Максим всегда был примером для группы. Стал вторым отцом для молодых ребят, которые приходили в разведку, передавал им опыт, знания, всегда участвовал в выполнении боевых задач. Гвардии прапорщик Максим Володченко погиб 17 января этого года в ходе выполнения задачи на Краснолиманском участке фронта в результате удара FPV. Посмертно награжден орденом Мужества, также был награжден медалями «За отвагу», Жукова, «За воинскую доблесть» II степени. https://t.me/okspn/44204 Военнослужащий Чудов Александр Александр Сергеевич Чудов родился и вырос в городе Сыктывкар, Республика Коми. Он был примерным семьянином и заботливым сыном, всегда готовым прийти на помощь близким. В апреле 2024 года Александр Сергеевич заключил контракт и отправился на специальную военную операцию, чтобы защищать интересы своей Родины. С полной преданностью и мужеством он выполнял свой воинский долг, проявляя лучшие качества русского солдата. Александр Сергеевич геройски погиб при исполнении воинского долга. https://герои-сво.рф/geroi/chudov-aleksandr-sergeevich/ Военнослужащий Гафуров Охунджон Гафуров Охунджон Рустамович – молодой защитник из Нижневартовска, для которого долг перед Родиной стал высшей ценностью. Он родился 26 января 2004 года и вырос в своём городе, где его знали как ответственного и доброго парня. Решение служить он принял осознанно, понимая, что его сила и характер нужны на передовой. В ходе специальной военной операции он нёс службу с отвагой, проявляя стойкость в самых сложных ситуациях. Сослуживцы вспоминают его как надёжного товарища, который всегда мог поддержать и на которого можно было положиться. Для семьи он оставался любящим сыном и верным братом, человеком с твёрдыми принципами и открытым сердцем.

7 февраля 2026 года Охунджон Рустамович погиб при выполнении боевого задания, отдав свою жизнь за безопасность Отечества. https://герои-сво.рф/geroi/gafurov-ohundzhon-rustamovich/ Младший лейтенант Запара Сергей Командир мотострелковой роты Троицк, Челябинская область Сергей Александрович Запара родился 1 августа 1976 года. Впервые принял участие в боевых действиях на территории Малороссии в 2014-2015 годах в составе разведывательного батальона «Спарта» под командованием Арсения Павлова. Служил пулеметчиком-разведчиком, получил первое ранение.

В сентябре 2022 года прибыл в военный комиссариат Ноябрьска, был мобилизован в звании старшего прапорщика. С октября 2022 года проходил службу в батальоне «Кедр», в декабре прибыл на территорию Донецкой Народной Республики. Выполнял боевые задачи в районе Кременного лесничества, участвовал в освобождении населенного пункта Торское. В декабре 2024 года заключил контракт с Министерством обороны, назначен командиром мотострелковой роты.

За время службы получил тяжелое и четыре легких ранения. Был награжден медалями «За воинскую доблесть» двух степеней, медалью «За взятие Авдеевки», медалями «За отвагу» и «Суворова». С повышением в должности получил первое офицерское звание младший лейтенант. 20 февраля 2026 года при выполнении боевой задачи близ населенного пункта Новопавловка группа Сергея столкнулась с диверсионно-разведывательной группой противника. В ходе завязавшегося боя Сергей и двое его товарищей погибли. Посмертно удостоен ордена Мужества. https://герои-сво.рф/geroi/aleksandrovich-zapara-sergej/ Подполковник Крюков Алексей Подполковник Алексей Крюков, сотрудник РОСН «Малахит» УФСБ по Свердловской области (она же екатеринбургская «Альфа»). Родился в Екатеринбурге, в 1999 году после окончания школы поступил в Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. В 2006 году пройдя отбор был зачислен в состав уральской «Альфы». В составе своего подразделения неоднократно участвовал в оперативно-боевых мероприятиях, был награжден медалью «За отвагу». Как сообщается на сайте Международной ассоциации ветеранов «Альфы, подполковник Крюков погиб 28 февраля 2022 года в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Посмертно награжден орденом Мужества. https://t.me/okspn/44073 Доброволец Копылов Александр В феврале 2024 года во время штурма Авдеевки погиб ветеран легендарной обороны Славянска, дончанин Александр Копылов "Байкал". Александр родился 1 сентября 1977 года в Донецкой области УССР. Срочную службу служил с 1995 по 1997 год в рядах батальона морской пехоты ВСУ в городе Саки Автономной Республики Крым, после демобилизации вернулся в родной регион и женился. До начала Русской весны в 2014 году работал на шахте и воспитывал двоих детей. После начала противостояния на Майдане в начале 2014 году Александр яро выступал против госпереворота в стране и даже обдумывал отправляться в Киев вместе с сотрудниками спецподразделения "Беркут". Из-за победы "хунты" начались массовые волнения на юго-востоке, Александр в марте присутствовал на пророссийских митингах, а в апреле был среди тех первых местных активистов, которые встречали в Славянске отряд "Крым" Игоря Гиркина "Стрелкова". Участвовал в возведении баррикад на начальных этапах обороны города, нёс службу на блокпостах, а после стал личным телохранителем мэра города Вячеслава Пономарёва. Через несколько недель Александр не желал больше оставаться в "личке" и принял решение уйти от мэра, отправившись на самую передовую. В середине мая был ранен и вывезен в Донецк, где стал заведующим наспех построенного первого местного госпиталя, принимавшего раненых ополченцев. Александр там пробыл всего несколько недель, больше переживая за ополченцев, оставшихся в Славянске. В итоге, не долечившись, "Байкал" вернулся обратно в окружённый город и в составе роты "Моторолы" принял участие в знаменитом бою на Семеновке 3 июня 2014 года. Тогда украинские бронетехника и авиация штурмовали пригород Славянска и ополченцам с большими усилиями удалось отразить нападение. С выходом из Славянска продолжил воевать против ВСУ на других участках фронта, а после вынужденного выезда министра обороны ДНР Игоря Гиркина "Стрелкова" ушёл из ополчения и уехал к семье в Россию, которая там жила на правах беженцев. "Байкал" всегда поддерживал Игоря Гиркина и назад служить в Республику не возвращался, в том числе и во время перестройки ополчения в Народную милицию. За время первого этапа войны 2014-го Александр был награждён медалями "За оборону Славянска" и "За боевые заслуги Новороссии". К началу Специальной военной операции в 2022 году жил и работал в России. Изъявил желание отправиться добровольцем на фронт, местный военкомат дважды ему отказывал из-за его давней службы в рядах ВСУ. Не сообщая жене и детям, "Байкал" "прощупывал почву" и жаждал принять участие в продолжении битвы за Донбасс. В сентябре 2022 года им был заключён контракт с 239-м гвардейским танковым казачьим полком, Александр попал в 1-ю роту штурмового подразделения "Шторм". Участвовал в боевых действиях в ЛНР, в частности за битву в Кременной получил медаль "За отвагу". После этого в 2024 году воевал под Авдеевкой, был в первой штурмовой группе, которой в феврале была поставлена задача пролезть через трубу и оказаться у ВСУ в тылу. 10 числа группа "Байкала" вылезла из трубы и вступила в бой против солдат ВСУ в городской застройке, над ними активно кружили квадрокоптеры, проводившие "сбросы" сверху вниз. Одна из мин упала рядом с Александром, от полученных осколочных ранений он скончался на месте. Нашли тело штурмовика и защитника легендарного Славянска только через неделю, уже после окончательной зачистки города. Посмертно награждён орденом Мужества https://t.me/cs_association_0/7188 Рядовой Богатырев Сергей Богатырев Сергей Сергеевич Старший стрелок штурмовой роты Красногорск, Московская область 21.08.1982 - 22.08.2024 Погиб: Херсонская обл., пос. Песчаное Орден Мужества, посмертно https://герои-сво.рф/geroi/bogatyrev-sergej-sergeevich/ СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ! «Ты только вернись». Песня на стихи офицера, участника СВО, журналиста, писателя Сергея Медведева

Стихи, на которую была написана музыка, принадлежат перу писателю, журналиста, публициста и поэта Сергея Юрьевича Медведева. Он участник специальной военной операции. Сборник его стихов называется "Мой позывной простой, В записке добровольцы".