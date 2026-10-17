Стихи о главном 27

Парням из 2-й отдельной бригады спецназа, погибшим в Харькове в феврале 2022 года, посвящается...

Мы в миллионом городе одни...

Вокруг враги: на каждого их - сотни,

Окружены мы... ляжем все сегодня

У покорёженной и выбитой брони...

Возле сожжённых из засад бортов

Мы ляжем все, но перед этим знатно

Рванём в замес, чтоб навыком десантным

Заминусить бандеровских хохлов.

А их, как грязи... и огонь плотней.

Прилёты мин берут всё чаще в вилку,

Кровавый борщ и адская горилка -

Вот так встречают в братской стороне.

Здесь им без разницы, что Гитлер, что Альянс:

За шнапс и сникерс им роднее НАТО,

И лишь кричат сквозь дым по-русски матом,

И из ПТУРов расстреливают нас.

Кто жив, мы держимся за школьными дверьми...

Нам на прорыв бы, темноты дождавшись,

Ведь не придут уже на помощь наши,

Мы в миллионном городе одни.

Сергей Ефимов

Андрюхи не стало, убило Серёгу,

Денис до Победы увы не дожил,

И Ванька недавно отдал душу Богу,

А Игоря снайпер вчера положил.

Мурад подорвался на вражеской мине

И Маги душа у Аллаха давно.

Батыру, Руслану и мелкому Грине,

Как Лёхе и Шурке уже всё равно...

Алтын, Барракуда, Каскад и Высокий,

Москва, Кострома, Воробей и Шаман,

Зелёный и Батя, Рубеж и Сорока,

Малой и Палёный, Чума и Курган.

И так каждый раз то по чуть, то по многу,

Один за другим словно бы по звонку,

Взмывают на небо до Господа Бога

И строятся снова в Бессмертном полку.

Отцы наши на смерть стояли и деды,

И мы теперь будем - до смерти стоять!

И с нами всегда - от беды до Победы,

Бок о бок шагает Небесная рать!

Станислав Ведринцев, позывной "ПОЭТ", член Союза писателей России, участник СВО

"Крымский дух вам не сломить! "

Это не просто слова, а строки из песни, написанной на стихи

13-летней девочки Кати из Крыма. В одну из последних ночей, когда Крым вновь отбивал атаку врага, под звук работы ПВО, ребенок написал стихотворение про Крым и крымчан.

Знайте, вместе мы обязательно победим!!



Чем сильнее давит небо,

Тем сильнее Крыма племя.

Невозможно нас убить,

Крымский дух вам не сломить.



Не прогнёмся под хохлом,

И под ляхом тоже.

Русский дух кипит в народе,

Крым-России воин.



И задрав свой наглый чуб,

Зависти наполненный.

Не сломить им Крымский люд,

Непобедимым прозванный.



Под западным ефрейтором

Не прогнется крыша,

Не сгниет отваги честь,

Гордостью здесь дышат.



Сла́дка будет наша месть,

За гостей непрошенных.

За ночей бессонных счет,

И за небо чёрное.



Не прогнется наш народ,

Сколько не пытайтесь,

Коль придете вы войной,

Крови нахлебаетесь.



Не бесстрашен крымский люд,

Страх в нас есть, не спорю,

Но прогнуться под врагом,

Крым не соизволит.



На колени встать нам суждено

Только перед Богом.

Друг за друга, ведь один

В поле-то не воин.

С️трельба велась прямой наводкой

По дому, где засел солдат.

Он вытер пот со лба пилоткой,

Взял снова в руки автомат.

Он был один в горевшем доме,

И санитар себе, и друг…

Вокруг – враги. И тут в проеме

Увидел женщину он вдруг.

На палку-посох опираясь,

В платке и юбке до земли,

Стояла, словно не касаясь

Она осколков и пыли.

С️олдат опешил, как от чуда.

А та, кивнув на потолок,

Сказала: «Уходи отсюда

В другую комнату, сынок!»

Он понял: возражать напрасно,

Такая прозвучала власть,

Что без вопросов было ясно:

Промедлить миг – значит, пропасть!

Он сделал, как она сказала –

Еще не осознав того,

Что эта женщина спасала

От верной гибели его!

Дорогу в пять шагов длиною

Солдат в два шага одолел,

И тут же за его спиною

Рвануло так, что дом взлетел.

Из глаз исчезло поле боя.

Потом был плен и лагеря…

Где не давала мысль покоя:

Что выжил он в том доме зря!

П️рошли года. Стал ветераном

Солдат почетным, и теперь

Настало время новым ранам

От нескончаемых потерь.

С️то верст прощальных он отмерил,

И, хоть не верил в Бога сам,

Зашел раз в храм и не поверил

Однажды собственным глазам

Стоял, застыв, он в Божьем доме,

Не понимая ничего:

Та женщина, как в том проеме

Опять смотрела на него.

На палку-посох опираясь,

Платок и юбка до земли…

Она стояла, улыбаясь.

Вблизи и будто бы вдали!

Солдат неверными шагами

К иконе, щурясь, подошел

Но надпись древними слогами,

Как ни старался, не прочел.

«Кто это?.. – к старице согбенной

Он обратился. – Чей портрет?!»

«Икона Ксении Блаженной!» –

Ему послышалось в ответ.

С️олдат опешил, как от чуда,

И вдруг услышал, как тогда:

«Не уходи, сынок, отсюда

Теперь надолго никуда!»

Вновь было возражать напрасно.

Такая прозвучала власть,

Что без вопросов стало ясно:

Ослушаться – значит, пропасть!

Шел ветеран-солдат из храма.

И, хоть нелегок груз годов,

Он вновь, как в молодости прямо,

Без промедленья был готов

Все сделать, как она сказала.

Не осознав еще того,

Что в этот раз она спасала

От вечной гибели его!

Монах Варнава Санин

РЯБИНА

Всем женщинам-медикам, погибшим в зоне СВО посвящается...

Торопилась красная рябина

Не ко сроку летом вдруг поспеть.

Августа лишь только половина...

Облетели листья уж на треть.

Торопилась девица, краснела,

Наливалась соком каждый день.

Только в час ракетного обстрела

Уронила ветви на плетень.

Тонкий стан осколками порезан,

Гроздья растоптал чужой сапог.

Медсестра по имени Алеся

Повязала на излом платок:

"Я тебя, рябинушка, не брошу!

Поправляйся, милая, скорей

Чтобы встретить зимнюю порошу,

Надо верить в доброту людей."

...Плачет иволга у самой речки,

Зацвела рябина во дворе...

На могилке тихо тает свечка,

В память о погибшей медсестре.

Наталья Преснякова, мать участника СВО

БЕССМЕРТИЕ ЮНЫХ

Наши деды уходили на войну

И, накинув год в военкоматах,

Защищали дом, родных, страну, –

Юные бесстрашные солдаты.

Мы сейчас живём, благодаря

Тем, кто пал, Отчизну защищая…

Крестное знамение творя,

Их на панихидах поминаем.

И мой дед, что без вести пропал,

И другой, дошедший до Берлина, –

Каждый Родине свой долг отдал,

Долг священный – воина и сына!

Если враг начнёт войну опять,

То, своими жизнями рискуя,

Вновь пойдут мальчишки воевать,

Чтоб собой закрыть страну родную.

Оксана Москаленко, член Союза писателей России

Художник — Машины рисовашки

Мои все спят. А я сижу,

Смотрю, как чайник закипает,

Огонь глазами провожу,

Ведь он нас точно понимает.

Мои все спят. Я соберусь,

Чтоб не забыть о чем-то важном,

И тихо-тихо оглянусь

На взвод, что каждый день отважен.

Пойду, своих я разбужу,

Ведь нам уже пора работать.

«Доброе утро!» — им скажу. —

«Вставай, родной, чего глазами хлопать?»

На проводы возьму друзей

Кто не пойдет сегодня с нами,

Он сохранит весь наш музей,

Что мы обжили с пацанами.

Налитый чай. Последний хлеб.

На небе туча появилась.

Потом покушаем, в обед.

Что бы ни было, что бы ни случилось.

Ну, мы поехали. Пора.

И пусть нам страшно будет после.

Записка раннего утра —

На месте, где уже не гости.

Икона смотрит мне в глаза.

Я шесть имен скажу устами:

«Ну, я пошел. Ну, нам пора.

Ты сбереги нас с пацанами»

Автор: Владислав Манюк

ДРОН...

Он кровью хАркал и блевал,

А я тащил его в подвал,

"Небратский" дрон вокруг летал

И нас упорно он искал,

Противно выл он и скулил,

Терял и снова находил,

Кружил над крышами домов,

Скользил змеюкой меж стволов,

К земле вплотную припадал,

Над ивой, коршуном взмывал,

Бросался вниз из-под небес,

Чтоб сбросить точно свой "подвес"!

Нам оставалось метров сто,

Но шансов тут, как в "Спортлото",

Точней - один на миллион!

Уж больно цепок этот дрон!

Там оператор не дурак,

Не обмануть его никак:

Он просчитал - в конце пути

У нас "открытка" впереди!

А парень, как назло, упал,

Он много крови потерял,

Внезапно рухнул на песок

Теперь он - сто кг. - мешок!

И, чтоб не волоком тащить,

Его я начал тормошить:

- Давай, браток, еще чуток,

Ну, напрягись один разок!

В ответ мычание и стон

И бред - "Я знаю - это сон!"

В миры иные отошёл...

Достал последний "обезбол"...

Я для себя его берег

На случай, если, не дай Бог,

Нам по пути не повезет

Меня достанет тот урод!

Тогда обоим нам - конец!

Ты, если ранен, - не боец,

Но, надо смерть мне победить

И парня к схрону дотащить!

Сорвал зубами колпачок:

"Я помогу тебе, браток!

Не умирай в конце пути!

Нам надо чуточку пройти"!

Воткнул иглу ему в плечо,

А сам взмолился горячо:

- "Во имя веры и любви,

Спаси, Господь, и сохрани!"

Боец глаза свои открыл,

Сказал мне - Ты меня тащил?

А я "в отключке" был, прости!

Сейчас попробую идти!

- Здесь дрон летает, как шакал!

Я честно все ему сказал!

- И нет нам шанса - выбирать,

Тут надо быстро пробежать!

Вон, видишь, там - высокий дом,

Над ним висит тот самый дрон,

А мы с тобой должны бежать

И на ходу еще - стрелять!

Давай, братишка, соберись,

За жизнь свою, давай, борись,

Ты за плечо меня бери

И что есть сил за мной беги!

Сказал он тихо - Быть тому!

Еще минуточку займу,

И фотографию достал

Взглянул разок, поцеловал,

Сказал смущенно - Вот она -

Моя красавица жена,

А Рядом дочка - Натали,

Как плод немыслимой любви!

Ну все, братишка, я готов,

Давай, вперед, не тратя слов!

И мы рванули напрямик,

А дрон навстречу в тот же миг,

Но, закачался налету,

Скользнул к ближайшему кусту

И там раздался взрыв, алея,

У дрона села - батарея...

Олег Прусаков, позывной "Дырокол", отряд "Штурмовой", 24 МСП, участник СВО, ветеран боевых действий, член Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

Наверняка есть Божий календарь,

Где вписаны Рожденья и Уходы.

Вчера, сейчас. И так же было встарь.

Составлен на века, а не на годы.

От взглядов посторонних он закрыт.

Не верьте убеждающим в обратном.

По горло предсказаниями сыт.

Нельзя об этом думать в деле ратном.

Всевышний смотрит в этот календарь,

который сам же выдумал когда-то.

Печать готовит Ангел-Секретарь

заверить окончательную дату.

В готовности Архангел Гавриил

спуститься вниз за Воинами Света.

Мне дату Бог пока не утвердил.

Я благодарен Господу за это.

Дмитрий Матюшкин, член Союза писателей России, участник СВО

ИГРА. НЕ ВЕРНУВШИЙСЯ

Привет, сынуля!

Как твоё плечо?

Писал, что часто ноет при отдаче...

А я тебе иконку на удачу

В конверт кладу.

Увидимся ещё.

Твой книжный шкаф почти сгубила пыль.

Цветы живут, но редко расцветают.

Я думал, ты придёшь в начале мая.

Но снег сравнял с землёю нашу быль.

Взрослеют братья.

Младший в первый класс

Идёт такой же ровною походкой.

Всё ищет твой знакомый профиль в сводках,

Но спать уходит грустным каждый раз.

Скучает мама.

Бабушка в слезах

Всё чертит крест над старою иконой

И молится молитвою знакомой,

Сжимая свечку в жилистых руках.

О чём ещё сказать?

Твоя сестра

Впервые встала на ноги у двери.

Ей, как и нам, хватает силы - верить,

Что ты вернёшься...

Взвизгнет детвора.

Отбросит мама спицы и клубок.

Зайдется лаем радостным собака...

Мы так устали ждать и тихо плакать,

Мой так и не вернувшийся сынок...

Антон Смёрдов

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

Когда-нибудь умрёт последний выстрел,

Последний взрыв остынет набегу.

Над полем смерти жизни коромыслом

Повесит дождик радугу-дугу.

Пройдутся ливни бреднем по окопам,

Очистит ветер души блиндажей…

Домой любовь вернётся автостопом,

Казалось, невозможная уже.

Не без труда разденется в прихожей,

Прихрамывая в детскую пройдёт,

И сделает планету непохожей

На ту, что задыхалась пятый год…

Михаил Душин, член Союза писателей России, участник СВО

Камень лежал у дороги –

Серый, бесчувственный, твёрдый.

Жил без забот и тревоги

И притворялся, что мёртвый.

В мире ни холод, ни пламень

Животворящая сила –

Слово, вошедшее в камень,

Сразу его оживило.

Стал он страдать и бояться

Смерти, как все новосёлы,

Против неё разрастаться

Быстро в деревни и сёла.

В области, в дальние страны

И в числовые порядки.

Только она, как ни странно,

Всё наступала на пятки.

Грозно пугала гробницей,

Внешнею тьмой, сатаною.

Он научился молиться

Богу и стал тишиною!

Вадим Терёхин, председатель правления Калужского областного отделения Союза писателей России

Было наяву иль во сне?

Всё, что было, было ль со мной?

Как мечтали мы о весне!

Мама, я вернулся домой!

Проплывает клин журавлей.

В непривычной впредь тишине

помечтай. Да вот тяжелей

радоваться жизни вдвойне.

Сердца ль стук, осколок в груди?

Дать весны б испить и другим...

Только их теперь не буди.

Только я вернулся живым...

Журавли курлычут-поют.

В напоённый день синевой

вдруг порой с надеждою жду

вновь услышать свой позывной.

Василий Борисов, офицер запаса

НОВЫЙ ВИТОК

Нас неслабо война потрепала,

Превратив нас в живых мертвецов,

Вымеряя отрезок немалый,

Отрывая от мам и отцов.

Ведь война, постучав в наши двери,

Научила нас жить вопреки,

Привыкать к невозвратным потерям

И не плыть по теченью реки.

Собираем товарища вещи -

Он в бунгало* уже не придет,

Тишина, став пронзительней, резче,

Укоризненно сердце гнетёт.

Нам ведь многого, честно, не надо,

Нам не нужно ни вилл, ни порше,

Лишь была бы любимая рада,

Да покой воцарился в душе.

Наши парни сильны, но устали,

Так подолгу не видя мальцов,

И за этот отрезок немалый,

Потеряв матерей и отцов.

Нам бы воздухом впрок надышаться,

Нам любви бы и ласки глоток,

Но не хочет война завершаться

И уходит на новый виток.

Антон Семёнов, участник СВО

Художник Валентина Ильиных

МОНУМЕНТ

На Северо-Западной границе,

Где Псков — как вечный часовой,

Могучих сосен вереницы

Хранят таинственный покой

Защитник наш застыл в металле,

К нему приходят стар и мал,

Чтоб мы войну вовек не знали,

Он жизнь за Родину отдал

На плитах сзади — битв картины,

Священный ратный, славный путь,

Взлетают к небу исполины,

Чтоб в лике вечности блеснуть

Спустился воин с неба к нам,

А мы идём к нему с поклоном,

К его немеркнущим следам,

Могучим каменным пилонам

Пилоны рвутся в небеса,

Пронзив лазурную черту,

И поднимая в высь глаза,

Стремимся в эту высоту

Где Белый мох хранит молчанье,

В тиши старинных рубежей,

Стоит герой — венец признанья

И славы павших сыновей.

диакон Максим Кузнецов

Деревня догорала в темноте.

Мальчишка лет семи смотрел с пригорка,

как дым сползал по склону и густел,

въедался в ноздри, отдавал прогорклым:

заборы там, внизу — из кизяка.

Свой дом повыше.

Повезло.

…Румын когда-то,

по курам расстрелявши два рожка,

стащил горшок из печки, автоматом

грозя: молчите, все вы — partisanen,

и пятился, а сам косил глазами

по сторонам: чего б ещё схватить?

У тёти сын недужил — лихорадка.

И бабушка в той комнате с кроваткой

поставила в окно табличку: Т И Ф —

так шастать перестали.

Офицер

на улице нашёл сестрёнку Любу

и сунул шоколад.

А на лице —

улыбка до ушей, аж видно зубы.

И карточку достал и лопотал

про dotter у соседей на квартире.

Да фриц как фриц.

Ну в форме.

Без креста.

Не то что эти, в вычурных мундирах,

и с цепью на груди какой-то крест.

…А матерей гоняли на работы:

пахать, но хоть не на чужбине — здесь.

Он помнит, бригадир помялся что-то

в дверях и вдруг сказал: вас будут жечь.

Воды — и на чердак!

Скирду спалите,

пусть дым затянет.

Вон идут уже.

А дальше — мамин голос: Витя, Витяааааа!..

И те, с цепями, во дворе соседском,

и голоса на нашем и немецком:

— На выход!

— Schneller!

На руках дитя.

— Куда ж я с ним? Младенец…

И блестя,

откуда ни возьмись, в руке у фрица

огромный нож.

И малыша —на нож,

подкинув в воздух.

— Ну, теперь идешь?

…Ему десятилетиями снится:

соседку затолкали в строй — и к ним.

Издалека уже тянулся дым.

Хвать мать, и Любу рвут из рук.

И оземь.

Но бабушка успела: у земли

ловила, проглотивши пыль и слёзы,

пока невестку со двора вели.

А вдоль дороги был густой овраг.

И старший из племянников за руку

в сплошную зелень сдёрнул — там, в кустах,

сбежал по склону, но споткнулся, рухнул,

катились с мамой вместе.

Так и спас,

пока другие с вёдрами под крышей,

в дыму, не видя этого, не слыша,

водой плескали, потушить стремясь

огонь, что подползал от сена, сбоку.

Уже луна и звёзды.

Никого:

ни птицу не услышать, ни собаку.

Зола и пепел.

Лишь над головой

кизячный дым.

И слышен дальний бой.

Он выживет.

Он станет мне отцом.

А я страшусь смотреть ему в лицо,

когда дома дымятся в темноте,

и убивают взрослых и детей.

Ольга Старушко

БЕЗОБЛАЧНЫЙ ЭТЮД

Небо чистое, аж не верится,

А за полем уже хохлы;

Хоть бы кустики, хоть бы деревце,

Чтоб укрыться от пустоты.

И кругом, как назло, ни облачка –

Вот же летняя благодать!

Только нам под прицелом ворога

Даже голову не поднять.

До чего же она обманчива,

Эта летняя тишина:

Затаила над полем замшевым

Винтокрылую смерть война.

Пересилить себя – и ладушки:

Поплотнее к землице жмись;

Не дождётся кого-то матушка,

Тут без чуда не обойтись.

Небо чистое, аж не верится:

Всё до зёрнышка на виду...

Мы с тобой непременно встретимся –

Обещаю, не подведу!

Олег Постников, член Союза писателей России

ЗАПИСОЧКИ

Броня застёгнута под горлышко

И крестик убран под рубашку

Сбиваю берцем зашнурованным

Росу и юные ромашки.

И суетой в кричащей рации

Приказы.. Спутают нам карты

И зáмер в нервном ожидании

Патрон в патроннике на старте

И позывные уже вписаны

В бездушном канцелярском счёте

И прочтены уже записочки

В церквях с молитвой по пехоте.

И жизни пулями разменяны

Мечты, что прерваны на вдохе

И гильзы пулемётно-стреляные

Горячие, как нерв эпохи.

А с облаков глаза бездушные

И птицы, что гудят в полёте

И может быть грехи отпущены

У тех, чьи жизни на излёте.

Берёзы гордые - расстреляны

Стоят, культёй вгрызаясь в Пламя

А нам сегодня брат доверенно

На террикон поставить Знамя

Про эти малые высоточки

Вы в интернете не прочтёте

Но чтоб вернулись мы.. с Победою

СВОи записочки оставьте о Пехоте...

Позывной Русский, участник СВО

ТРЕТИЙ ТОСТ

Были мы пацанами

Без бород и седин.

Закалились боями –

Превратились в мужчин.

Выполняли задачи

В интересах полка.

Не стеснялись удачи

И ста грамм в два глотка.

Повидали немало,

Но об этом молчим.

Многих наших не стало –

Память Вечная им.

Сергей Лобанов, член Союза писателей России, участник СВО

Художник Валентина Ильиных

Мечтала щедрая земля: "Дождя и хлеба!"

Шептали губы вслед псалма: "Прости мя, Мати..."

В мгновенье вспышки грянул гром. Напротив неба

вопрос извечный разрешить сошлись две рати.

Рубили яростно с плеча и как умели,

сцепившись, рвали на куски что было силы,

одежды чистые багря, жизнь не жалели -

рекою крови эту землю напоили.

Воздали в песнях по трудам героям павшим:

"Гордиев узел разрубить сошлись две рати

так, что костей не разделить на их и наших!"

И кто-то ненароком вспомнил: "Были братья..."

Василий Борислв, офицер запаса

Окончен бой. Вновь переклик.

Замрёт сердечный стук.

Ещё двоих победный миг

не досчитает вдруг.

Потом, мозолистой рукой

сжимая карандаш,

боец напишет стих простой

и спрячет в камуфляж.

Он пониманьем «от сохи» –

высоких фраз не жди.

Но оживут судеб штрихи

биением в груди.

Тогда поймёшь, что каждый взляд,

что между строк живёт,

нам говорит: «Нельзя назад!

Вперёд, мой друг! Вперёд!»

Инна Кучерова, член Союза писателей России, волонтëр

Художник Валентина Ильиных

Здесь небо бывает разное,

То синее, то ванильное,

Здесь небо бывает «грязное»

Над трассой автомобильною.

Таксисты и дальнобойщики,

Гражданские и военные,

РЭБисты и дронобойщики,

Водилы обыкновенные,

Мы все для врага статистика,

Разведка, удар, сожжение,

Разрушенная логистика,

Игра на опережение.

Здесь небо бывает разное,

То синее, то ванильное,

Но чаще оно опасное,

Тревожное и могильное.

Инна Кучерова, член Союза писателей России, волонтëр

Наши дни. Трасса Донецк-Мариуполь. Смотри под ноги и слушай небо...

Ангелы с неба глядят на войну.

Ангелы знают, конечно,

Что это значит – уйти в тишину.

Это легко и кромешно.

В вечности нет преходящих минут.

Там, в довоенные годы

Матери ангелам торты пекут,

Водят отцы хороводы...

Это такая игрушка – война,

В общем-то, очень дурная.

Но почему-то всё больше она –

Жжёт от Днепра до Дуная.

И, за волной отражая волну,

Всею душою намоленною

Ангелы с неба глядят на войну –

Так и не остановленную.

Елизавета Евстигнеева, член Союза писателей России

СОЛДАТ И РЕБЁНОК



Кто он? Да просто русский парень,

Большой души, с родным лицом.

Глаза с отливом тёплым, карим,

И сам, конечно, молодцом.



Пришёл к разрушенному дому

В освобождённое село.

Арта ещё ругалась громом,

Враг где-то огрызался зло.



Вдруг отворилась дверь подвала,

Девчушка выползла на свет.

Его увидев, закричала:

— Дядь, дядечка, ты русский, нет?



И сжалось сердце у солдата:

— Конечно, русский, ангел мой.

Она коснулась автомата:

— А ты возьмёшь меня с собой?



Там мама с бабушкой уснули,

Я не могу их разбудить.

И Шарик был, нас караулил,

Но перестал домой ходить.



Он молча ангелочка обнял,

Играла желваками боль.

И даже прослезились оба —

Там прослезился бы любой.



Она — от радости, возможно,

Он вспомнил про своих детей.

И очень нежно, осторожно

Наш воин вытер слёзки ей.



Взял за руку: — Пойдём, малышка! —

И на ходу добавил: — Там

Недалеко мои братишки,

А здесь смерть ходит по пятам.



Но тут, как чёрт из табакерки,

Испачкав тенью небосвод,

На них жужжащей карой сверху

Летел фашистский беспилот.



И негде от беды укрыться,

И до подвала не успеть.

На что-то надо бы решиться —

Так быстро приближалась смерть.



— Не бойся, милая игрушка.

Иди ко мне, — сказал солдат. —

Прикрой на всякий случай ушки.

Он резко вскинул автомат.



Короткими очередями

Боец стал отгонять его.

Убийца равнодушный замер,

Навёл на них свой глаз кривой



И бросился. За миг до взрыва

Наш героический солдат

В нечеловеческом порыве

Швырнул в подлюку автомат.



И, как орёл, раскинув крылья,

Ребёнка он закрыл собой —

Стеной надёжной и мобильной,

Встав между жизнью и судьбой.



Огонь. Неимоверный грохот.

Тряхнуло землю, скрыло высь.

Испуганно притихла кроха.

Наш воин в забытьи повис.



Каким-то чудом жив остался

И жизнь малышке сохранил.

И в горячке вставать пытался,

Да только не хватало сил.



Кто он? Да тот, кто людоедам

Народ в обиду не даёт

И нашу новую Победу,

Воюя с бесами, куёт.



Анатолий Вашурин

«Ты знаешь, Боже, как устал…»



Ты знаешь, Боже, как устал.

Куда глаза ни поверни…

Я верить в чудо перестал.

Хоть каплю веры мне верни…



Куда ни глянь — одно ворьё,

Куда ни глянь — рыдает мать…

Один украл, кричит: «Моё!»,

И жажду эту не унять.



Россию пилят по кускам,

Детей — в атаку, на убой…

Боль словно молот по вискам.

Молю, верни сынов домой!



Кому стоять уже за Русь?

По всем дворам лишь тишь да гладь.

Я об одном теперь молюсь:

Дождётся пусть сыночка мать.



Всё больше вижу новостей:

Украл — и снова миллиард.

В крови их руки до костей,

А страх тюрьмы побил азарт.



Плевать хотели на народ,

С каналов нам на стол — лапша.

Откуда взялся этот род?

Забывший, что главней душа…



Нет страха в них и ни на грамм,

Тебя совсем же не боятся…

Порою строят личный храм...

Кому в нём только поклоняться?



Твердят с высоких нам трибун,

Мол, поясочки подзатянем.

Там на лгуне такой же лгун.

Наелись! Верить мы не станем.



Ты знаешь, Боже, как устал.

Куда глаза ни поверни…

Я верить в чудо перестал.

Хоть каплю веры мне верни…



(Георгий 24.07.2026) https://t.me/Georgiypoems/9521

Есть люди, чей жизненный путь, даже будучи коротким, оставляет глубокий след в сердцах окружающих. Саша был именно таким — открытым, искренним и необычайно доброжелательным.

В его жизни всегда было место развитию: от танцевальной группы «Сами с усами» в детстве до профессионального освоения сложной техники в колледже. Друзья и напарники всегда отмечали его редкую честность и готовность взять на себя ответственность. Он не искал легких путей, будь то спорт или работа, и всегда старался быть опорой для близких. Его решение уйти на СВО было продиктовано не поиском славы, а глубоким пониманием того, что в трудный час мужчина не может оставаться в стороне.

Сегодня мы чтим память воина, который до последнего оставался верен своей совести и боевому братству.

ПОЗЫВНОЙ "РОНИН"

Во Втором Новотроицке, зимней порою,

Родился мальчишка на радость семье.

В Татарск переехал с открытой душою,

Был ловким и в спорте, и в честном труде.

Профессию выбрал — сельхозмашиниста,

Работать в «Аврору» он позже пришел.

Володя хвалил продавца-активиста:

«Я парня честнее еще не нашел!»

В июле ушел, от семьи всё скрывая,

«Не плачьте, родные», — в дверях произнес.

А после друзьям объяснил, уезжая,

Ответив на их молчаливый вопрос:

«Что, все на диване мы будем сидеть-то,

Когда полыхает сегодня война?»

Шагнул по контракту в суровое лето,

Туда, где мужская отвага нужна.

Сначала — штурмы под луганской Сычёвкой,

И «Ронин» — такой получил позывной.

В «Фантоме» освоил пилота сноровку,

В донецкой разведке — пилот боевой.

Декабрь. Авдеевка. Снежная вьюга.

Два дня до рождения — жизни финал.

Спасая в крови истекавшего друга,

Он в этом бою свой покой отыскал.

Ему Орден Мужества дан был посмертно,

И дочка Алёна без папы растёт...

Служил своей Родине честно и верно,

И память о Саше вовек не умрёт.

Посвящается: Карпов Александр Сергеевич

06.12.2000 - 04.12.2024

Антон Гусев, позывной "Столица", участник СВО

Светлая память Герою. Для его дочки Алёны, для родных и всех, кто знал Сашу, он навсегда останется примером настоящего человека.



Солнца больше нет —

Небеса в дыму,

Вот и весь ответ —

Кто узнал войну.

Думал — далеко,

Думал — не дойдёт?

Было так легко…

А теперь — прилёт!

Рядом бродит смерть —

То пришла война.

Отступать — не сметь!

За тобой — страна.

Одолей свой страх

(Вот же, волчья сыть!),

Враг на то и враг,

Чтобы — победить!

Нина Попова, поэт, кандидат филологических наук, заместитель ответственного секретаря Правления Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

У могилы неизвестного солдата,

Сгорбившись старухою, война

Говорила, что она не виновата,

Что в своих деяньях не вольна.

Что на Божий свет еë выносят люди,

Спящую, на собственных руках.

А потом, без церемоний всяких будят,

Заставляя смерть нести и страх.

Может быть она и вовсе не хотела,

Братских стать причиною могил.

Только ей, увы, теперь совсем нет дела,

Кто еë впервые разбудил...

Станислав Ведринцев, позывной "ПОЭТ", член Союза писателей России, участник СВО

Почисти оружие, брат, просто почисти.

Успеешь ты сфоткаться круто, но после,

В штанах «пять одиннадцать» и в новеньких «криспи»,

Рисуясь квадратами пресса на торсе.

Ни сырость, ни пекло тебе не друзья тут,

Оружие - вот верный друг для спецназа,

И к чистке не стоит относиться предвзято,

Чтоб утыканий не знать и отказов.

Проверь, как подсумки висят на системе,

Уверен, они по уму, только всё же

Проверь ещё раз, чтобы мы к этой теме

Не возвращались, тебе же не сложно.

Потом будут джамбо, кресты, ёлки-палки,

Сейчас холостим, смена рук с автоматом,

Выносливость здесь не уступит качалке,

Поэтому бёрпи по протоколу табата.

Проверь ЛЦУ, теплаки, коллиматор,

Чтоб их батарейки не стали причиной

Тебе неживым оказаться солдатом,

Не будь легкомысленным с этой рутиной.

Кретин в топографии - горе в бригаде,

Поэтому азимут, компас, привязка...

Немного под запись в рабочей тетради,

И это лишь присказка, брат, а не сказка.

Дружище, ещё потерпи и свободен,

Аптечка, жгуты, ИПП, турникеты...

Ну, навыки в целом нормальные, вроде,

Неужто прошёл курс Катулина где-то?

Теперь можешь фоткаться - что, передумал?

Ненужная крутость в картинках красивых,

Ведь сила не требует звёздного шума,

Проверил,

почистил

и... живы.

Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России

Диванные войска

(грустное)

Был ранним утром доведён стране приказ.

ВОЙНА! Такое проходили мы не раз.

Там на пороге тень иль военком?

Ответь, звонишь ты, колокол, по ком?

В нелёгкий бой идут "диванные войска".

Страна огромная пусть подождёт пока

у телека не сделают редут

и место поудобней не займут.

Про эСВэО теперь по первой, по второй.

Встал Соловьёв ещё за всю страну горой.

Великий гуманист Российский МИД -

и тот стал троллить европейских гнид.

Нелёгкий бой ведут "диванные войска".

Страна огромная пусть подождёт пока

бой у экрана с совестью идёт

и победивший денег не сдаёт.

Такое время, что теперь нельзя молчать

и за свои поступки надо отвечать.

Ошибся дверью. - Кто теперь такой?

Ну что ж. Отмойся на передовой.

Нелёгкий бой ведут "диванные войска".

Страна огромная пусть подождёт пока

ворвался в спор "Кто прав, кто виноват?"

"диванных аналитиков" отряд.

А градус выше и удары всё больней.

Всё чаще слёзы вдов, сирот и матерей.

Но крепче и надёжней всех броней

та справка - "Экономике нужней".

Нелёгкий бой ведут "диванные войска".

Страна огромная пусть подождёт пока,

ведь сети и носки ещё плетут

и, помолясь, на передок везут.

Про эСВэО сейчас кто только не поёт.

Солдат диванный убеждён, что патриот,

и, даже не заглядывая вдаль,

конечно, согласился б на медаль.

Нелёгкий бой ведут "диванные войска".

Страна огромная пусть подождёт пока

с диванов номинальные мужи

с пультами защищают рубежи.

Василий Борисов, офицер запаса