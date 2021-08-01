Ига не было, Золотой орды не было. А это что?

А начнем по пунктам.

1) Письменных источников о нашествии татаро-монголов на Русь, о создании ими гигантской могущественной империи на самом деле очень много. Древнерусских, европейских, персидских, китайских, и это далеко не полный список..

В европейских и русских источниках их обычно называют "татары". В китайских и персидских - "монголы". Причем эти источники согласуются между собой по хронологии важнейших событий, географии и ключевым личностям и подтверждают друг друга. Например Рашид-ад-Дин сообщает не только о подготовке монгольского наступления на Восточную Европу, но и довольно подробно описывает события похода Батыя на русские княжества, в некоторых случаях дополняя и уточняя свидетельства русских летописцев. Основной труд Рашид-ад-Дина, «Сборник летописей», неоднократно публиковался в отрывках (публикации И. Березина, В. Тизенгаузена), а в 1948 - 1952 гг. издан в научном переводе, снабженном многочисленными комментариями. Миниатюра из «Сборника летописей» Рашид-ад-дина. 1301—1314 гг.

Некоторые современные "историки" утверждают, что все до единой русские летописи фальсифицированы Карамзиным и Мусиным-Пушкиным в 19 веке, что вообще-то и само по себе бред, но он усугубляется иностранными, заведомо независимыми источниками.

Они тоже все подделаны? Весь этот огромный массив рукописей на десятках языков, на древних пергаментах, хранящихся в многочисленных мировых музеях и библиотеках и хорошо увязанных с археологическими находками и другими историческими документами? Целый, прямо-таки, заговор. Интересно: а кто же возглавляет заговор, а главное: зачем?

Кстати, насчет собственно самих монгольских документов. Сторонники отсутствия монгольского нашествия на Русь говорят что у монголов письменности не было и так и не появилось вплоть до 20 века. Как, мол, они смогли управлять такой империей без письменности?

Да очень просто - они воспользовались письменностью покоренных государств. Монголы её просто перенимали для общения внутри пространств захваченных государств. В частности, Золотая Орда использовала арабскую. Вот грамота на правление на арабском, которая был выдана русскому князю (ярлык хана Тимур-Кутлуга, 1397 г). А вот металлическая пайзца (знак ханской власти), 1361 год. На ней арабской вязью написано (плохо видно) что тот, кто не будет слушать хана Кельдибека, тот будет убит.

Неудивительно, что дневники купца Афанасия Никитина (15-го века) написаны на смеси арабского и русского. Вот арабская молитва купца Никитина

Сторонники, опровергающие факт монгольского нашествия, признают лишь наличие одного письменного артефакта, так называемого "чингисова камня" с уйгурской надписью, словно после этого ничего более монгольская империя не использовала. Они видимо преполагали, что Русь была завоевана Чингисханом. И всю критику обращают на отсталость и дикость кочевников времен Чингисхана, в то время как Евразию завоевал (вроде даже школьникам это должно быть известно) хан Батый, его внук. И нужно смотреть на состояние Монгольской империи и доступные татаро-монголам цивилизационные достижения на тот момент, на вторую половину 13 века и позднее.

2. Следущий аргумент сторонников теории отсутствия Золотой Орды, это отсутствие архитектурных памятников этого государства и якобы выдуманную столицу монголов Каракорум. Это может на первый взгляд показаться странным, если упустить такой нюанс - город этот был "столицей империи" лишь несколько десятков лет, а потом веками опустевал, разрушался в войнах, потом снова заселялся/застраивался.

И что характерно, новые жители города имели дурацкую привычку использовать старые постройки в качестве стройматериала для новых. Вспомните хотя бы историю Китайской стены. Сколько раз ее свои же местные и разбирали по камушку?

И поэтому, к примеру, вы не найдете сейчас в Москве здание старше чем 1420 года, хотя вот буквально еще в 30-х годах на территории московского Кремля был небольшой храм 1328 года. Порушили уже в наше время. Никто же в здравом уме не будет утверждать что Москва как развитый город, столица, возникла не ранее 15 века? А если принять во внимание, сколько рушат городские власти даже памятников федерального значения уже сегодня, то о чем может идти разговор?

Итак, тот факт что целых зданий не сохранилось, не значит что у татаро-монголов не было никакой архитектуры и значит не было империи. Все у них было, в свое время. Фрагменты же их зданий есть даже в московском историческом музее:



Это фрагменты Кондуйского дворца монгольского феодала, 14-й век. "Фальсификаторы-археологи" (какие проказники), раскопавшие его в Читинской области, пишут, что это был крупный дворцовый комплекс, окруженный двухярусными террасами и брусья балюстрады нижней террасы опирались на каменные изваяния драконов, которые тут представлены. Ну ведь все выдумали, гады! (если что, то это ирония)



А вообще на сегодня известно больше сотни городов и городищ, которые были основаны татаро-монголами. Не одним Каракорумом империя монголов была жива.

И самое смешное, что даже сибирский город Тюмень, является, по-видимому, бывшей столицей татаромонгольского улуса (области).

3) Лингвистические заимствования в русском языке.

Чтобы говорить о лингвистике нужно для начала хотя бы понимать на каком языке говорили татаро-монгольские завоеватели. Реальная история говорит, что даже на самых ранних этапах становления империи Чингисхана она представляла из себя конгломерат тюркоязычных и монголоязычных племен. А во времена завоеваний Батыя, когда в империю были включены земли половцев (кипчаков) и других азиатских тюркоязычных кочевников и государств - ни о какой монголоязычности армии вторжения говорить вообще не приходится. Надо понимать что для монголов тех времен было нормой пополнять армии воинами из покоренных народов, и настал тот момент когда и русские дружины точно так же вошли в состав татаромонгольских войск и участвовали в их походах в Иран и Китай. Собственно из этого банального факта и растет совершенно дурацкая идея о том что татаро-монголы = русские.

Таким образом, Русь была завоевана преимущественно тюркоязычными войсками, отчего в русском языке присутствует огромное количество тюркизмов. Вовсе не обязательно что все эти заимствования являются результатом нашествия, но те же письменные источники позволяют примерно понять когда какие слова и почему появились. Именно с татарским игом в русский язык вошли слова "яма, ямщик" (конный курьер), деньги (татарские мелкие монеты), "таможня" (пост для обложения данью). Хотя и о монголизмах в русском тоже вопрос не однозначный - их мало, но они якобы есть.

4) Культурные заимствования

Здесь мы в который уже раз сталкиваемся с опровергательским кульбитом, при котором завоевание Руси приписывается полудиким "забайкальским кочевникам", в то время как в реальности монгольская империя времен Батыя успела тогда уже захватить очень много и впитать очень много культурных особенностей покоренных народов до того как пойти на Русь.

Смотрим состояние на 1237 год.



Соответсвенно влияние тюркской культуры в русском быту можно видеть на каждом шагу до сих пор.

Начиная с ковров на стенах, до снимания обуви в доме.

5) Экономические последствия



Об этом свидетельствуют как многочисленные письменные источники тех же европейских путешественников, так и археологические находки. Вот например керамика Золотой Орды 14 века: Это как раз находки с того самого городища Селитренного, о котором Кунгуров на голубом глазу пишет следующую чушь:

Известно целых две столицы Золотой орды – Сарай-Бату {Селитренное} и Сарай-Берке. До наших дней от них не дошло даже развалин. Историки и тут нашли виноватого – Тамерлана, который пришел из Средней Азии и порушил эти самые цветущие и населенные города Востока. Сегодня археологи откапывают на месте якобы великих столиц великой евразийской империи только остатки глинобитных хижин да самую примитивную домашнюю утварь. Все ценное, дескать, разграбил злой Тамерлан. А камни, будто бы… пошли на строительство Астрахани. Правда, от Астрахани до Сарай-Бату полторы сотни верст, но историки точно знают, что даже камни после тимурова погрома выкопали и увезли. Поэтому археологи находят на месте бывшее «столицы» только бытовой мусор, черепки глиняной посуды да нательные крестики.

Это вот это - бытовой мусор??? ... и таблички к этим витринам: Если под ними понимать всплеск богатства и технологий у завоевателей, как понимает Кунгуров, то и тут все в порядке.

Это вот это он называет "примитивной домашней утварью??

И с золотишком, серебром и ювелиркой там все в порядке было:

И это тоже бытовой мусор??? Ага, с

табличками к этим витринам:

6) Деньги

Я думаю это уже излишне говорить, что если Кунгуров чего-то не видел, то это не значит что его не было. См. выше.

7) Оружие

Вот здесь мне особенно понравилось.

Кунгуров, слава богу, знает что основное оружие монголов - лук. Но он и его опроверг! Лук оказывается практически бесполезен на поле боя. И вот почему:



Я по физике в школе имел оценки не выше тройки, но отлично знаю из практики, что стреле, выпущенной из лука, сообщается то усилие, которое развивают мышцы рук при его натяжении. То есть примерно с тем же успехом вы можете взять рукой стрелу и попробовать пробить ею хотя бы эмалированный таз. За неимением стрелы используйте любой заостренный предмет вроде половинки портняжных ножниц, шило или нож. Как успехи? Верите вы после этого историкам?



Вот это, конечно, феерично. Сначала признаться в полном невежестве в вопросе, а потом тут же уверенно выдать такую ахинею.



Нет, дружок, стрела развивает усилие на цели на порядок большее чем рука, натягивающая тетиву.

Потому что стрела разгоняется тетивой на расстоянии, допустим, 70 см с усилием меняющимся от 50 кгс до 0, а тормозится о доспех на расстоянии порядка сантиметра. Соответсвенно мы должны приложить к стреле намного большее усилие, чтоб ее остановить на намного меньшей дистанции, чем на которой она разгонялась. Это в некотором смысле элементарное правило рычага. Увеличиваем расстояние - уменьшаем потребное усилие, и наоборот.

Поэтому достаточно тяжелая стрела со стальным наконечником вполне способна пробить и кольчугу и пластинчатый доспех. Но не любой, конечно, и не с любой дистанции, а такого и не требовалось.

Поэтому английские лучники вполне успешно боролись с закованными в броню французскими рыцарями. Или Столетней войны тоже не было?



А еще по мнению Кунгурова у монголов не было металлургии, и соответсвенно не могло быть железного оружия.

А вот это все мираж значит. Или нет, археологи подбросили в раскопки Каракорума:





Интересно, как Кунгуров обосновывает неминуемые сложности с металлом у монголов:



Я мало что смыслю в металлургии, однако, все же могу очень приблизительно прикинуть, сколько тонн железа нужно, чтобы вооружить хотя бы 10-тысячную монгольскую армию. Вообще-то столь малочисленное войско никак не могло покорить Китай, Индию, Русь и прочие страны. Поэтому историки, не мелочась, пишут о 30-тысячной конной орде Батыя, отправленной на завоевание Руси, но эта цифра представляется совершенно фантастической. Если даже считать, что доспехи у монгольских воинов были кожаные, щиты деревянные, а наконечники стрел каменные, то на подковы, копья, ножи, мечи и сабли все же требуется железо.

Теперь стоит призадуматься: откуда диким кочевникам были известны высокие на тот момент железоделательные технологии? Ведь руду еще надо добыть, а для этого уметь ее найти, то есть малость разбираться в геологии. Много ли в монгольских степях древних рудных приисков? Много ли там находят археологи остатков горнов? Они, конечно, те еще кудесники — найдут все что угодно где надо. Но в данном случае сама природа предельно осложнила археологам задачу. Железная руда на территории Монголии даже сегодня не добывается (хотя небольшие месторождения в последнее время открыты).



Тут все опять великолепно. Исходное признание, ход рассуждений, уровень представлений о предмете.



Во-первых, примитивная сыродутная печь для изготовления железа - это никакие не высокие технологии. Это может быть буквально яма, обмазанная глиной и двумя дырками. В обсуждаемом регионе такие печи были известны за тысячелетия до обсуждаемых событий. Впрочем, это старый текст Кунгурова, а к моменту нового поста ему уже напихали видимо сведений про то, что монголы жили и в лесах тоже, и прекрасно себе выплавляли там железо и ковали оружие.



Тогда Кунгуров родил новую гениальную теорию, что кочевники-скотоводы Монголии оказывается не могли в принципе получать/создавать прибавочный продукт, то есть не могли торговать и покупать железо у "лесовиков", до оно им и не нужно было.

О как!:

Кочевое скотоводство являет собой настолько примитивный тип хозяйствования, что не позволяет создавать прибавочный продукт. Прибавочный продукт дат только одно – эксплуатация, а кочевники (что индейцы в американских прериях, что ненцы-оленеводы, что те же монголы) не знали такого явления, как эксплуатация, ибо она была невозможна в силу семейно-родового уклада жизни и по причине НЕтоварного характера производства. Ведь производил кочевник почти исключительно еду, и еду исключительно для себя. Ну, допустим, заберешь ты у него два ведра кумыса – что с ним делать? Продать в степи некому, да и денег ни у кого нет. Сам два ведра не выпьешь, испортится продукт. С мясом та же ситуация – забрать можно пять баранов, а съесть – не съешь. Да и кто тебе отдаст?



Нужны ли были кочевнику в быту железные предметы? Нет, он вполне обходился костяным ножом для разделки барана и костяной же иглой для того, чтобы ниткой из животных жил сшить себе грубую одежду. Седла им были не нужны, подковывать коней в степи не надо, косить сено на зиму тоже не надо. Травостой высокий, а зимы малоснежные, поэтому скот на подножном корму круглый год. Чтоб соорудить юрту, гвозди не нужны. Чтоб ее протопить, не нужно заготавливать дрова, потому нужды в пиле и топоре нет, топили кизяком, то есть сушеным навозом. Воняло, конечно, но кочевники привыкли.



То есть Кунгурову вдруг взбредилось что кочевнику не нужно железо и вообще ничего, кроме еды, а значит не нужно производить что-либо на продажу.

Причем "доказал" он это самозацикленными мантрами вида - кочевники не имели прибавочного продукта, потому что их хозяйство было примитивным и им ничего было не нужно, потому что у них не было эксплуатации, а хозяйство было примитивным, потому что кочевники производили только еду только для себя и им ничего было не нужно.



У самих кочевников тем не менее было совсем другое мнение.





Стремена, удила, наконечники стрел и дротиков, сабли, топоры и ножи, шлемы и даже - о ужас! - гвозди. Почему так?

Наверное потому что степные кочевники и Прикаспия, и Средней Азии и Монголии имели скотоводческо-набеговые хозяйства. Они помимо охоты и выпаса баранов активно воевали с соседями ради добычи, и был у них нормальный феодальный строй, с богачами и эксплуатацией, прибавочным продуктом, торговлей.

Вот не хотели они обходиться костяными ножами и иглами и ведром кумыса. А хотели богатства, славы, женщин и рабов. И были готовы в любой момент собраться всей шайкой и отправиться в поход, оставив немудреное на самом деле хозяйство на женщин, подростков и стариков. Сюрпрааайз.

8) Фольклор или культура современных монголов это совсем уж аргумент мышиного порядка, на фоне всего множества материальных доказательств. 800 лет уж прошло, пардон. Было время деградировать.

9) Генетика

Историки уверяют, что на просторах Евразии нет и следа пребывания монгольских завоевателей в виде характерных монгольских гаплогрупп и приводит тут карту, где эти следы нормально так распространяются на запад вплоть до Европы, пусть и в малых количествах.

Надо ли напоминать, что на самом деле если кто нас и завоевывал, так это тюрки. А вот с тюрками у нас как раз генетически все в порядке - есть такая общая гаплогруппа R1a1, которая что у половины русских есть, что у киргизов с туркменами.

К слову, вот так выглядит сам товарищ Кунгуров, яростно отрицающий влияние татаро-монголов на генетику русских. Может он в зеркале видит светлоглазого блондинистого викинга?



И еще пара моментов напоследок.

Если хоть немного интересоваться русской архитектурой, то быстро обнаруживаешь, что есть как бы два четких кластера в сохранившихся средневековых постройках на территории России - домонгольские, до 1237 года и московские, с начала 15 века. А между ними - почти 200 лет пустоты. Та же фигня - в тонких ремеслах, искусстве. И это неоспоримый признак жуткого упадка, вызванного разорительным нашествием и последующим игом. Ничем другим это не объясняется.

Так что пора ниспровергателям, если не самообразовываться, то хотя бы посетить музеи. Чтоб не выглядеть лопухами типа Кунгурова.

https://yandex.ru/q/question/kakie_artefakty_i_istoricheskie...

https://gosh100.livejournal.com/69452.html