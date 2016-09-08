Мы из Советского Союза

13 527 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Заповедник войны

Андрей Чесноков

Экспедиция на Большой Тютерс — это путешествие во времени, а не в пространстве. С 18 сентября 1944 года, когда немцы сдали позиции и обратились в бегство, остров так и простоял нетронутым — сплошь покрытый порохом, стреляными гильзами и взведенными минами

CRYPMT.jpg1 сентября 1943 года немецкий патруль обнаружил брешь в проволочном ограждении. Неподалеку нашлась и резиновая лодка. Было ясно, что ночью на остров Большой Тютерс, где обосновалась артиллерия вермахта, проникла советская разведгруппа. Весь гарнизон был поднят по тревоге. 800 человек прочесывали скромные 8 кв. км острова в поисках нескольких диверсантов. Вскоре было найдено их укрытие: лежанки, запас продовольствия и медикаментов, патроны, детали от радиостанции.

Немцам так и не удалось поймать наших солдат. Пришлось спешно менять оборонительные позиции и возводить новые фортификационные сооружения. Однако, согласно бортовому журналу советской подлодки М-96, с которой десант высадился на Тютерс, обратно на борт бойцы тоже не вернулись. Их судьба осталась загадкой.TASS_177177.jpgСегодня на Большом Тютерсе людно и шумно. Здесь трудятся саперы, геологи, волонтеры и журналисты, деловито подгазовывают грузовики и пикапы, взлетает и садится вертолет.

Но вечером, когда работы стихают и на остров опускаются сумерки, кажется, будто советские разведчики все еще прячутся где-то рядом, в лесных зарослях или за ближайшим камнем. Вот-вот из-за холма, бряцая оружием, покажется немецкая поисковая группа. Время на Большом Тютерсе словно остановилось. Остров выглядит так, будто война на нем закончилась только вчера.

ОСТРОВА ФИНСКОГО ЗАЛИВАGrand-Travel-Finland-Gulf.gifБольшой Тютерс не всегда был необитаемым. Первые археологические находки на острове датируются VI веком. С XVI века остров был заселен народами финно-угорской группы. Мимо внешних островов Финского залива проходил путь «из варяг в греки». Воды близ Большого Тютерса имели дурную славу: здесь процветало пиратство, гибли корабли. Незадолго до начала Второй мировой на острове располагалась финская деревня с населением более 400 жителей.

Бурые дюны

Большой Тютерс — небольшой необитаемый остров, всего 2,5 км в поперечнике. С западной стороны по-карельски ощетинились острые скалы. На востоке раскинулись песчаные дюны. Пейзаж здесь напоминает Куршскую косу, облюбованную фотографами. С гребня дюны открывается живописный вид, особенно на рассвете. Но вот на глаза попадаются обрывки колючей проволоки. Начинаешь замечать столбы, вдоль которых было натянуто заграждение. Опустив взгляд, понимаешь: песок буквально перемешан с «соломкой» артиллерийского пороха и сотнями гильз.eDSC01852.jpgНа этой же дюне до прошлого года стояла своего рода визитная карточка Большого Тютерса — 88-миллиметровая зенитная пушка FlaK, нацеленная в небо. Она была покрыта двухметровым слоем песка, наружу торчал один ствол. В прошлом году орудие откопали, тягачом перевезли в бухту, а оттуда катером отправили на материк.

Если бы не эта зенитка и ее 15 сестер-близнецов, война могла бы закончиться намного быстрее. Фарватер Финского залива проходит ровно посередине между Гогландом, крупнейшим островом архипелага, и Большим Тютерсом. В марте 1942-го после почти трех месяцев героической обороны Гогланда отряд красноармейцев, вовремя не получив подкрепления с материка, был вынужден отступить. Гогланд заняли финны, Большой Тютерс — немцы. Попытки вернуть острова не увенчались успехом, и морской выход из блокадного Ленинграда был закрыт. Береговая артиллерия не позволяла надводным кораблям покинуть залив, а натянутые сети и минные заграждения не давали пройти подводным лодкам.

В 1944 году, когда Финляндия подписала мирный договор с СССР, Большой Тютерс был спешно оставлен немцами. Уходя, они заминировали остров и взорвали почти все, что могло представлять хоть какую-то ценность.

— Да что там говорить! Испорчено было все, до чего фашисты добраться успели, — вздыхают волонтеры, показывая простреленное ведро, — и это вы еще котлы полевых кухонь не видели. Мы их будем вывозить вместе с мусором. Немцы внутрь гранаты кидали. Ничего не осталось.

«Подарки» под ногамиlogo-RGOVS.jpg

Оружие, боеприпасы, детали амуниции, предметы быта и личные вещи солдат — все это обычно становится добычей «черных копателей». Острова Финского залива для поисковиков-любителей практически недосягаемы. Мы добирались на Большой Тютерс на вертолете. Посадочной площадки на острове, разумеется, нет, но для военного Ми-8 это не проблема: он садится на расчищенный пятачок прямо рядом с армейскими палатками. Чуть поодаль — лагерь Русского географического общества. Палатки РГО яркие, туристические, не такие большие, как у военных. Ничего похожего на дороги здесь тоже нет. По рабочим точкам солдат и волонтеров развозят армейские грузовики. В роли скоростного транспорта повышенной комфортности — пикапы Volkswagen Amarok.

На отлогом песчаном берегу оборудован понтонный причал для десантного катера. Недалеко от него высится гора ржавых цилиндров. В Германии каждый артиллерийский снаряд хранился и транспортировался в отдельном металлическом тубусе (красноармейцы перевозили боеприпасы в деревянных ящиках). Этих тубусов здесь несколько сотен, а всего на острове их десятки тысяч. В этой же куче кудри колючей проволоки, обломки не подлежащей восстановлению техники.RIAN_02858064.HR.ru.jpgВсе это волонтеры собрали за день пребывания на острове. Им предстоит пробыть здесь целый месяц. И это лишь один из этапов комплексной экспедиции «Гогланд», которая длится уже пятый год.

— Если не считать анклавного Калининграда, внешние острова Финского залива являются самой западной точкой нашей страны. Можно сказать, порогом, — говорит генерал-майор Валерий Кудинский. — Это наш дом, и хочется содержать его в чистоте. Да и на природу посмотрите. Ржавые железки в этом пейзаже лишние.

Расчистка острова вовсе не механическое собирательство. Работать головой здесь приходится больше, чем руками, а ошибиться можно только один раз.

— Довольно часто из земли вылезают «подарки» тех времен, — сетует один из саперов, — снаряды в основном. Иногда мины. Вы лучше за эту ленточку не заходите пока.

Как-то утром нам сообщили о новой находке, посадили в пикапы и привезли на место. Поисковики обнаружили уцелевший оружейный склад с минами. Мы держались на почтительном расстоянии, пока саперы делали свою работу. Спустя несколько минут нас пригласили подойти поближе. Поскольку мины лежали на хранении, у них отсутствовал взрыватель. Взведенные взрывные устройства уничтожаются на месте, и посторонние туда не допускаются.

Как оказалось, на складе хранились S-мины, также известные как «лягушки». Прежде чем взорваться, такая мина выпрыгивает из земли на высоту около метра, после чего 350 металлических шариков уничтожают все живое в радиусе десятков метров. Как-то не сговариваясь, мы все приняли решение не сходить с полностью разведанных дорожек.eDSC01838.jpgПолевые работы

ЭКСПЕДИЦИЯ «ГОГЛАНД»

logo-RGOVS.jpg
Комплексная экспедиция «Гогланд» начала работу осенью 2012-го. Регион действия экспедиции — 14 внешних островов Финского залива. Крупнейший из них — Гогланд площадью 21 кв. км, расположенный в 180 км к западу от Санкт-Петербурга. Второй по величине остров — Большой Тютерс, на нем и будут вестись основные работы в этом сезоне. Также планируется обследовать острова Сескар и Соммерс. Команда насчитывает более сотни участников. Среди них военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона и эксперты Русского географического общества: археологи, историки, геологи, экологи. Отдельно стоит упомянуть волонтеров, каждый из которых прошел непростой конкурс РГО. Именно им предстоит выполнять работы по поиску, идентификации и реставрации военного вооружения, установлению личностей захороненных здесь бойцов, а также очистке острова от мусора.

Растворенные имена

Приехав на очередную расчищенную от мин площадку, мы увидели останки трех немецких военнослужащих. Их подняли на поверхность, чтобы перезахоронить в более доступном месте, на военном кладбище рядом с деревней Сологубовка Ленинградской области. В рамках совместной программы с Народным союзом Германии по уходу за военными могилами там уже нашли свое последнее пристанище около 55 тысяч солдат вермахта.eDSC01897.jpgСудя по сохранившимся фрагментам формы, перед нами оказались бойцы кригсмарине, люфтваффе и сухопутных войск. На пуговицах моряков изображен якорь, у летчиков — аббревиатура LW, у пехоты пуговицы гладкие. Большой удачей считается находка хорошо сохранившегося личного жетона военнослужащего: за 70 лет многие из них ушли слишком глубоко в почву.

Спешно покидая Большой Тютерс, немцы подорвали большую часть орудий. Однако значительная часть вооружения сохранилась в отличном состоянии. В ходе предыдущих экспедиций реставраторы вывезли 88-миллиметровые зенитки FlaK, 20-миллиметровые швейцарские «Эрликоны», а также редчайшую малокалиберную зенитную пушку «Бофорс» производства Швейцарии.

Большую часть техники забрали с острова в прошлом году, но что-то еще осталось. В самый край живописной скалы врос ржавый остов крупнокалиберной пушки. Массивный и непоколебимый, но лишенный ствола, он напоминает огромный замок без ключа. Замок от блокадного Ленинграда.

Эхо войны

На бумаге война заканчивается подписанием договора о капитуляции. На деле все гораздо сложнее. Нужно похоронить погибших, собрать обломки по всей огромной стране, снять бремя с природы. Нужно ответить на вопросы.151A0316.jpgК примеру, руководитель экспедиции «Гогланд» Артем Хуторской рассказал нам о самолете Красной армии, который, согласно архивным источникам, был сбит над островом. Отыскать его пытаются уже несколько лет. В 2015 году были обнаружены дюралюминиевые фрагменты обшивки фюзеляжа. К сожалению, по ним невозможно определить, что это был за самолет и как он оказался над Большим Тютерсом.

Эту историю Артем поведал нам перед отъездом. А спустя пару недель новостные агентства сообщили: на острове Большой Тютерс найдены обломки советского бомбардировщика Пе-2 и установлены имена членов экипажа. Командир Михаил Казаков, стрелок-радист Арсений Тыщук и штурман Михаил Ткаченко вылетели к острову в ночь с 8 на 9 сентября 1943 года. Через восемь дней после высадки секретной разведгруппы с подводной лодки М-96.eDSC01956.jpgБольшая находка даст историкам новые данные для работы с архивом. Возможно, они помогут пролить свет на судьбу советских разведчиков. Тогда и на этот вопрос появится ответ. 

ТЕХНИКА

Пе-2RIAN_00475029.HR.ru.jpgСамый массовый пикирующий бомбардировщик производства СССР. По советской традиции назван в честь конструктора Владимира Петлякова, но в армии получил шутливое прозвище «Пешка». В Финляндии его называли «Пекка-Емеля», а по классификации НАТО самолет именуется «оленем» — Buck.

FlaKDET9AE-1.jpg88-мм зенитная пушка, также известная как «восемь-восемь». Благодаря высокой начальной скорости снаряда использовалась не только для борьбы с авиацией, но и в качестве противотанкового и противокорабельного орудия. Считается самым известным орудием Второй мировой войны.

«Эрликон»

iblkas04188918.jpg20-мм зенитная пушка со скорострельностью 450 выстрелов в минуту (для сравнения: у FlaK — до 20 выстрелов в минуту). Была сконструирована немецким инженером Рейнхольдом Беккером, но производилась в Швейцарии: в Германии производство многих видов оружия было запрещено Версальским договором.

S-минаManeesi_S.jpgВыпрыгивающая противопехотная мина была разработана на основе Schrapnell-Mine времен Первой мировой, отсюда и название — S-mine. Если старая модель выпрыгивала из земли по команде с пульта, то новая срабатывала автоматически. Американцы прозвали ее «прыгучей Бетти», а русские — «лягушкой».

Фото: Alamy / Legion-media, Григорий Поляковский (х4), РИА Новости, Legion-media (x2), MKFI, Евгений Одиноков / РИА Новости 

Редакция благодарит компанию «Фольксваген» за организацию поездки. Amarok — железный автомобиль, которому по зубам Большой Тютерс.

Источник →

фото сегодняПалаткиСветлана МитленкоВеликая Отечественная война
13
Обсудить

Картина дня

наверх