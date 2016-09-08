Заповедник войны

Экспедиция на Большой Тютерс — это путешествие во времени, а не в пространстве. С 18 сентября 1944 года, когда немцы сдали позиции и обратились в бегство, остров так и простоял нетронутым — сплошь покрытый порохом, стреляными гильзами и взведенными минами

1 сентября 1943 года немецкий патруль обнаружил брешь в проволочном ограждении. Неподалеку нашлась и резиновая лодка. Было ясно, что ночью на остров Большой Тютерс, где обосновалась артиллерия вермахта, проникла советская разведгруппа. Весь гарнизон был поднят по тревоге. 800 человек прочесывали скромные 8 кв. км острова в поисках нескольких диверсантов. Вскоре было найдено их укрытие: лежанки, запас продовольствия и медикаментов, патроны, детали от радиостанции.

Немцам так и не удалось поймать наших солдат. Пришлось спешно менять оборонительные позиции и возводить новые фортификационные сооружения. Однако, согласно бортовому журналу советской подлодки М-96, с которой десант высадился на Тютерс, обратно на борт бойцы тоже не вернулись. Их судьба осталась загадкой. Сегодня на Большом Тютерсе людно и шумно. Здесь трудятся саперы, геологи, волонтеры и журналисты, деловито подгазовывают грузовики и пикапы, взлетает и садится вертолет. Но вечером, когда работы стихают и на остров опускаются сумерки, кажется, будто советские разведчики все еще прячутся где-то рядом, в лесных зарослях или за ближайшим камнем. Вот-вот из-за холма, бряцая оружием, покажется немецкая поисковая группа. Время на Большом Тютерсе словно остановилось. Остров выглядит так, будто война на нем закончилась только вчера.

ОСТРОВА ФИНСКОГО ЗАЛИВА Большой Тютерс не всегда был необитаемым. Первые археологические находки на острове датируются VI веком. С XVI века остров был заселен народами финно-угорской группы. Мимо внешних островов Финского залива проходил путь «из варяг в греки». Воды близ Большого Тютерса имели дурную славу: здесь процветало пиратство, гибли корабли. Незадолго до начала Второй мировой на острове располагалась финская деревня с населением более 400 жителей.

Бурые дюны

Большой Тютерс — небольшой необитаемый остров, всего 2,5 км в поперечнике. С западной стороны по-карельски ощетинились острые скалы. На востоке раскинулись песчаные дюны. Пейзаж здесь напоминает Куршскую косу, облюбованную фотографами. С гребня дюны открывается живописный вид, особенно на рассвете. Но вот на глаза попадаются обрывки колючей проволоки. Начинаешь замечать столбы, вдоль которых было натянуто заграждение. Опустив взгляд, понимаешь: песок буквально перемешан с «соломкой» артиллерийского пороха и сотнями гильз. На этой же дюне до прошлого года стояла своего рода визитная карточка Большого Тютерса — 88-миллиметровая зенитная пушка FlaK, нацеленная в небо. Она была покрыта двухметровым слоем песка, наружу торчал один ствол. В прошлом году орудие откопали, тягачом перевезли в бухту, а оттуда катером отправили на материк.

Если бы не эта зенитка и ее 15 сестер-близнецов, война могла бы закончиться намного быстрее. Фарватер Финского залива проходит ровно посередине между Гогландом, крупнейшим островом архипелага, и Большим Тютерсом. В марте 1942-го после почти трех месяцев героической обороны Гогланда отряд красноармейцев, вовремя не получив подкрепления с материка, был вынужден отступить. Гогланд заняли финны, Большой Тютерс — немцы. Попытки вернуть острова не увенчались успехом, и морской выход из блокадного Ленинграда был закрыт. Береговая артиллерия не позволяла надводным кораблям покинуть залив, а натянутые сети и минные заграждения не давали пройти подводным лодкам.

В 1944 году, когда Финляндия подписала мирный договор с СССР, Большой Тютерс был спешно оставлен немцами. Уходя, они заминировали остров и взорвали почти все, что могло представлять хоть какую-то ценность.

— Да что там говорить! Испорчено было все, до чего фашисты добраться успели, — вздыхают волонтеры, показывая простреленное ведро, — и это вы еще котлы полевых кухонь не видели. Мы их будем вывозить вместе с мусором. Немцы внутрь гранаты кидали. Ничего не осталось.

«Подарки» под ногами

Оружие, боеприпасы, детали амуниции, предметы быта и личные вещи солдат — все это обычно становится добычей «черных копателей». Острова Финского залива для поисковиков-любителей практически недосягаемы. Мы добирались на Большой Тютерс на вертолете. Посадочной площадки на острове, разумеется, нет, но для военного Ми-8 это не проблема: он садится на расчищенный пятачок прямо рядом с армейскими палатками. Чуть поодаль — лагерь Русского географического общества. Палатки РГО яркие, туристические, не такие большие, как у военных. Ничего похожего на дороги здесь тоже нет. По рабочим точкам солдат и волонтеров развозят армейские грузовики. В роли скоростного транспорта повышенной комфортности — пикапы Volkswagen Amarok.

На отлогом песчаном берегу оборудован понтонный причал для десантного катера. Недалеко от него высится гора ржавых цилиндров. В Германии каждый артиллерийский снаряд хранился и транспортировался в отдельном металлическом тубусе (красноармейцы перевозили боеприпасы в деревянных ящиках). Этих тубусов здесь несколько сотен, а всего на острове их десятки тысяч. В этой же куче кудри колючей проволоки, обломки не подлежащей восстановлению техники. Все это волонтеры собрали за день пребывания на острове. Им предстоит пробыть здесь целый месяц. И это лишь один из этапов комплексной экспедиции «Гогланд», которая длится уже пятый год.

— Если не считать анклавного Калининграда, внешние острова Финского залива являются самой западной точкой нашей страны. Можно сказать, порогом, — говорит генерал-майор Валерий Кудинский. — Это наш дом, и хочется содержать его в чистоте. Да и на природу посмотрите. Ржавые железки в этом пейзаже лишние.

Расчистка острова вовсе не механическое собирательство. Работать головой здесь приходится больше, чем руками, а ошибиться можно только один раз.

— Довольно часто из земли вылезают «подарки» тех времен, — сетует один из саперов, — снаряды в основном. Иногда мины. Вы лучше за эту ленточку не заходите пока.

Как-то утром нам сообщили о новой находке, посадили в пикапы и привезли на место. Поисковики обнаружили уцелевший оружейный склад с минами. Мы держались на почтительном расстоянии, пока саперы делали свою работу. Спустя несколько минут нас пригласили подойти поближе. Поскольку мины лежали на хранении, у них отсутствовал взрыватель. Взведенные взрывные устройства уничтожаются на месте, и посторонние туда не допускаются.

Как оказалось, на складе хранились S-мины, также известные как «лягушки». Прежде чем взорваться, такая мина выпрыгивает из земли на высоту около метра, после чего 350 металлических шариков уничтожают все живое в радиусе десятков метров. Как-то не сговариваясь, мы все приняли решение не сходить с полностью разведанных дорожек. Полевые работы

ЭКСПЕДИЦИЯ «ГОГЛАНД»

Комплексная экспедиция «Гогланд» начала работу осенью 2012-го. Регион действия экспедиции — 14 внешних островов Финского залива. Крупнейший из них — Гогланд площадью 21 кв. км, расположенный в 180 км к западу от Санкт-Петербурга. Второй по величине остров — Большой Тютерс, на нем и будут вестись основные работы в этом сезоне. Также планируется обследовать острова Сескар и Соммерс. Команда насчитывает более сотни участников. Среди них военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона и эксперты Русского географического общества: археологи, историки, геологи, экологи. Отдельно стоит упомянуть волонтеров, каждый из которых прошел непростой конкурс РГО. Именно им предстоит выполнять работы по поиску, идентификации и реставрации военного вооружения, установлению личностей захороненных здесь бойцов, а также очистке острова от мусора.





Растворенные имена

Приехав на очередную расчищенную от мин площадку, мы увидели останки трех немецких военнослужащих. Их подняли на поверхность, чтобы перезахоронить в более доступном месте, на военном кладбище рядом с деревней Сологубовка Ленинградской области. В рамках совместной программы с Народным союзом Германии по уходу за военными могилами там уже нашли свое последнее пристанище около 55 тысяч солдат вермахта. Судя по сохранившимся фрагментам формы, перед нами оказались бойцы кригсмарине, люфтваффе и сухопутных войск. На пуговицах моряков изображен якорь, у летчиков — аббревиатура LW, у пехоты пуговицы гладкие. Большой удачей считается находка хорошо сохранившегося личного жетона военнослужащего: за 70 лет многие из них ушли слишком глубоко в почву.

Спешно покидая Большой Тютерс, немцы подорвали большую часть орудий. Однако значительная часть вооружения сохранилась в отличном состоянии. В ходе предыдущих экспедиций реставраторы вывезли 88-миллиметровые зенитки FlaK, 20-миллиметровые швейцарские «Эрликоны», а также редчайшую малокалиберную зенитную пушку «Бофорс» производства Швейцарии.

Большую часть техники забрали с острова в прошлом году, но что-то еще осталось. В самый край живописной скалы врос ржавый остов крупнокалиберной пушки. Массивный и непоколебимый, но лишенный ствола, он напоминает огромный замок без ключа. Замок от блокадного Ленинграда.



Эхо войны

На бумаге война заканчивается подписанием договора о капитуляции. На деле все гораздо сложнее. Нужно похоронить погибших, собрать обломки по всей огромной стране, снять бремя с природы. Нужно ответить на вопросы. К примеру, руководитель экспедиции «Гогланд» Артем Хуторской рассказал нам о самолете Красной армии, который, согласно архивным источникам, был сбит над островом. Отыскать его пытаются уже несколько лет. В 2015 году были обнаружены дюралюминиевые фрагменты обшивки фюзеляжа. К сожалению, по ним невозможно определить, что это был за самолет и как он оказался над Большим Тютерсом.

Эту историю Артем поведал нам перед отъездом. А спустя пару недель новостные агентства сообщили: на острове Большой Тютерс найдены обломки советского бомбардировщика Пе-2 и установлены имена членов экипажа. Командир Михаил Казаков, стрелок-радист Арсений Тыщук и штурман Михаил Ткаченко вылетели к острову в ночь с 8 на 9 сентября 1943 года. Через восемь дней после высадки секретной разведгруппы с подводной лодки М-96. Большая находка даст историкам новые данные для работы с архивом. Возможно, они помогут пролить свет на судьбу советских разведчиков. Тогда и на этот вопрос появится ответ.



ТЕХНИКА

Пе-2 Самый массовый пикирующий бомбардировщик производства СССР. По советской традиции назван в честь конструктора Владимира Петлякова, но в армии получил шутливое прозвище «Пешка». В Финляндии его называли «Пекка-Емеля», а по классификации НАТО самолет именуется «оленем» — Buck.



FlaK 88-мм зенитная пушка, также известная как «восемь-восемь». Благодаря высокой начальной скорости снаряда использовалась не только для борьбы с авиацией, но и в качестве противотанкового и противокорабельного орудия. Считается самым известным орудием Второй мировой войны.



«Эрликон»

20-мм зенитная пушка со скорострельностью 450 выстрелов в минуту (для сравнения: у FlaK — до 20 выстрелов в минуту). Была сконструирована немецким инженером Рейнхольдом Беккером, но производилась в Швейцарии: в Германии производство многих видов оружия было запрещено Версальским договором.



S-мина Выпрыгивающая противопехотная мина была разработана на основе Schrapnell-Mine времен Первой мировой, отсюда и название — S-mine. Если старая модель выпрыгивала из земли по команде с пульта, то новая срабатывала автоматически. Американцы прозвали ее «прыгучей Бетти», а русские — «лягушкой».

Фото: Alamy / Legion-media, Григорий Поляковский (х4), РИА Новости, Legion-media (x2), MKFI, Евгений Одиноков / РИА Новости



Редакция благодарит компанию «Фольксваген» за организацию поездки. Amarok — железный автомобиль, которому по зубам Большой Тютерс.