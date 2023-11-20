Выступление в печати Е.Лигачёва от 15 августа 2002 года

Разбирая сохранённую старую прессу…

КУЛЬТ И ЛИЧНОСТЬ

По поводу выступления губернатора Томской области В.М Кресса в газете «Томский вестник»

Жители Нарыма, руководство Парабельского района Томской области выразили намерение поставить памятник И.В. Сталину, отбывавшему в царское время в этих местах ссылку за революционную деятельность по освобождению трудового народа от гнёта царизма, эксплуатации капитала.

В ответ на это губернатор Томской области В.М. Кресс выступил с заявлением, опубликованном в газете «Томский вестник». Не считаясь с мнением горожан, он заявил: «Ни о каком монументе Сталину в Нарыме речи быть не может». Это у них называется демократия. Нет! И быть по сему.

В связи с этим считаю своим долгом высказать суждения об И.В. Сталине и занятой вами, господин В.М. Кресс, позиции.

Я не хочу делать из вождя советского народа ни ангела, ни злодея. Он руководил страной и за все в ответе. Я хочу рассказать землякам в рамках газетной статьи правду о нем. Считаю это своим долгом. Это необходимо, ибо правильная оценка деятельности И.В. Сталина даст верное представление о Коммунистической партии, Советском Союзе и его народе, о нашей истории. К тому же так называемые демократы (а вы из их числа; право, точно не знаю, в скольких партиях вы уже побывали) навалили на И.В. Сталина горы подлой лжи и клеветы. Для них страшен даже мертвый И.В. Сталин, влияние его могучих ленинских идей, великих дел на сознание людей труда, на всю их жизнь. Причем правда сознательно смешивается со злым вымыслом, фальсификацией. Как известно, полуправда — самая опасная ложь.

Да, был культ личности, но и личность была. Давайте, Виктор Мельхиорович, обратимся к тем, кто подвергался необоснованным репрессиям или являлся заклятым врагом Советской власти. Послушаем, какую оценку они дают И.В. Сталину. Видный советский писатель В.В. Карпов, прошедший в годы правления И.В. Сталиным тюрьму, лагеря, а затем штрафной батальон во время войны, получивший звание Героя Советского Союза, впоследствии руководивший Союзом советских писателей, в свой недавно вышедшей в свет книге назвал И.В. Сталина великим стратегом, созидателем дружбы народов, чего не было ни в одной стране за всю историю человечества.

У. Черчилль, посвятивший свою жизнь удушению Советского Союза, фактически считал И.В. Сталина непревзойденным руководителем России, принявшим страну с сохой (деревянный плуг), а оставивший ее с могучей индустрией, наукой и атомной бомбой — второй державой мира. Сюда можно добавить, что И.В. Сталин сумел в голы Второй мировой войны создать антигитлеровскую коалицию из стран, враждебных СССР, куда входила и Великобритания во главе с У. Черчиллем. Поразительно! Выдающееся достижение исторического значения!

П.Н. Милюков, известный общественный деятель, лидер кадетов царской России, махровый антисоветчик, вынужден был в 1943 году в эмиграции, когда шла Сталинградская битва, написать следующие слава: «Русский народ не только принял советский режим как факт, он примирился с его недостатками и оценил его преимущества. Советский гражданин гордится своей принадлежностью к режиму. Он не чувствует над собой палки сословия, другой крови. дубину хозяев по праву рождения». Перечень отзывов можно продолжить.

Правда состоит в том, что Советский Союз спас человечество от немецко-фашистского порабощения, без Советского Союза союзники — США и Великобритания — не могли бы справиться с гитлеровской Германией. По признанию У. Черчилля, Красная Армия сломала хребет военной машины Германии.

После войны за 5—8 лет были воссозданы из пепла сотни тысяч сожженных, разоренных немецкими агрессорами деревень, городов, заводов и фабрик, школ и жилых домов. На полную мощность, превысив довоенный уровень, заработали народное хозяйство, наука. социальная сфера, восстановленные на современной основе. Постоянно снижались потребительские цены. Вскоре Советский Союз первым в мире вырвался в космос, первым создал атомную электростанцию, достиг военно-стратегического равновесия с США.

И все это потому, что в стране были социалистический строй, Советская народная власть, КПСС — правящая партия во главе с И.В. Сталиным.

Разрушители Советской власти за десять лет в процессе формирования капитализма в стране довели экономику до развала, трудовой народ — до обнищания, а общество — до нравственного разложения, особенно молодежь, насадили сверху донизу коррупцию, взяточничество, преступность в небывалых размерах. Крупная собственность, принадлежащая при Советской власти народу, государству, схвачена крупной буржуазией, и ей принадлежит власть в стране.

Это видно на примере нашей Томской области. где целые отрасли экономики в упадке (сельское хозяйство, лесная промышленность, рыбная, легкая, стройиндустрия, предприятия оборонной промышленности и другие), а многие населенные пункты пришли в запустение, больше 40% населения области находятся в состоянии бедности. И при этом вы пишете, что вам «дороги идеалы свободы и прав личности».

Какую же надо иметь наглость, чтобы довести область до такого состояния и при этом постоянно топтать советское прошлое, великие достижения советского народа?! Я никогда не слышал от вас ни одного доброго слова в адрес Советской власти, вы источаете лишь яд.

Найдите ещё такую страну, как Советский Союз, где бы люди той национальности, государство которой (в частности, немецкой) напало бы на другое государство, чиня там массовые зверства. а представители этой национальности, как. к примеру, вы, Виктор Мельхиорович, получили бы высшее образование, высокие должности и не испытывали каких-либо (исключая годы войны) ограничений в правах. Разве могло быть такое в Германии с русскими, украинцами, белорусами и представителями других народов? Такое во сне не приснится. А творцом дружбы народов был И.В. Сталин.

Да, за И.В. Сталиным числятся не только великие свершения, но и серьезные ошибки, в том числе грубые нарушения социалистической законности и необоснованные репрессии, КПСС осудила эти извращения, и не «демократы»», а коммунисты устранили их вредные последствия.

Вместе с тем мы должны, если действительно хотим понять сложные явления общественной жизни, строго руководствоваться принципами историзма, т.е. учитывать условия, в которых протекает деятельность той или иной исторической личности. В 30-е годы Советский Союз находился в капиталистическом окружении под постоянной угрозой нападения извне и непрерывными попытками диверсий со стороны иностранных разведок совместно с представителями разбитых Советской властью в прошлом господствующих классов и социальных групп. Поэтому приходилось идти на ограничение демократии, но при этом советская демократия, социально-экономические права граждан (право на труд, на бесплатное образование и медицинское обслуживание, на доступное жилье и другие) были намного шире, чем на буржуазном Западе.

Что такое нарушение социалистической законности в 30-е годы, я знаю не понаслышке, не из книг, а из жизни нашей семьи, в которой есть исключенные из партии, расстрелянные, впоследствии полностью оправданные. Между тем их сыновья и дочери стали членами Компартии, настоящими коммунистами. Они понимали, что дело не в Советской власти, а прежде всего в острейшей классовой борьбе в процессе строительства социализма, в диверсиях международного империализма.

Одна примечательная деталь. После ХХ съезда Компартии, на котором были обнародованы действительные и мнимые факты расправы, осужден культ личности, после этого съезда прошло пять лет (1956 — 1961 гг.) до выноса тела И.В. Сталина из мавзолея. За это время мимо гроба Ленина и Сталина прошли миллионы людей — и ни одной провокации. Будучи первым секретарем Томского обкома КПСС в 1966 году, т.е. десять лет спустя после ХХ съезда Компартии, я побывал н Музее И.В. Сталина в селе Нарым, просмотрел сотни отзывов посетителей музея и не нашел ни одной враждебной записи в адрес И.В. Сталина.

В наше время особо вызывает чувство глубокого уважения бескорыстие И.В. Сталина. После смерти он не оставил никакой недвижимости, а из одежды: шинель, поношенные сапоги, мундир Генералиссимуса, который никогда не носил. А господин Ходорковский (глава компании «ЮКОС») обладает за счет грабежа народного добра личным богатством в 3,7 млрл. долларов, при этом не выплачивает, кстати говоря, не 6ез вашей помощи, налоги государству в размере десятков миллиардов рублей.

И последнее. Почему вы не протестуете против постановки памятников царю Николаю II, Столыпину, Колчаку и другим российским правителям? Известно, что Николай II залил Россию кровью рабочих и крестьян, подавил с особой жестокостью выступление трудящиеся в 1905 году в Москве на Красной Пресне, на Украине, организовал расстрел мирной демонстрации в Санкт-Петербурге и Якутии. Царская Россия при Николае II была фактически дважды повержена в войне с Японией и кайзеровской Германией. А о том, кто руководил победоносной войной с немецкими захватчиками и их союзниками, а именно И.В. Сталин, либо замалчивается, либо — злостная клевета.

Возьмем Столыпина. Это он с позволения Николая II покрыл Россию виселицами после подавления революции 1905 года. Недаром его виселицы в ту пору стали называть «столыпинским галстуком».

Колчак — верховный правитель России, с огнем и мечом прошел по Сибири и Уралу, по его приказу пороли крестьян целыми волостями (административно-территориальная единица), сжигали дома, привязывали партизан к деревьям в тайге и оставляли на съедение гнусу (мне рассказывали об этом земляки). Колчак запродал Сибирь английским, французским, японским интервентам. Сравнивать Сталина с Николаем II, Столыпиным, Колчаком и иже с ними — это значит сравнивать великана с пигмеями.

Нарымчане хотят поставить памятник И.В. Сталину потому, что старшее поколение со Сталиным прошло победоносный путь борьбы, построило новое справедливое общество, испытывая при этом вместе с ним лишения и невзгоды. Сталин — это и большая часть их жизни. И это передается новым поколениям.

Надо всегда быть с народом, поддерживать его добрые пожелания. С народом не заблудишься!



Е.К. ЛИГАЧЕВ.

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