И последние магазины советской эпохи, сразу четыре

Ранее у нас были:

"Лейпциг" и "Ганга"

"Балатон" и "Букур"

"Прага" и "Ванда"

За чем сюда приезжали со всей страны и женщины, и мужчины? Что такое "Сигнатюр", "Родопи" и "Медвежья кровь"? А также - как изменился магазин после распада СССР? И что на его месте располагается в наше время? Об этом и не только расскажу сегодня. Новости СМИ2

Огромный универмаг

Магазин "София" открылся на Большой Полянке в 1980 году. Там были представлены товары из Народной Республики Болгарии. Поэтому название торговой точке дали в честь столицы этой страны. В Москве на тот момент уже работало множество других похожих магазинов: "Лейпциг", "Власта", "Ядран", "Балатон", "Польская мода" и др. Болгарская "София" стала филиалом Московско-Ленинского универмага. Открытие всех этих магазинов было направлено на укрепление сотрудничества между социалистическими государствами-участниками СЭВ (Совета экономической взаимопомощи). Магазин "София" (справа) на Большой Полянке, 1988. Вид в сторону не менее известной и популярной польской "Ванды". Автор фото: В. Кошевой.

Разместить магазин решили в огромном здании №28к1, которое построили на Большой Полянке несколько раньше, в 1972 году. Однако уже тогда желающих расположиться в этом здании оказалось немало. Московско-Ленинскому универмагу даже пришлось устраивать отбор претендентов. Победителем в этом соревновании стала "София". К открытию готовились очень ответственно.

Во-первых, посетили с визитом Болгарию и побывали там на многих предприятиях.

Во-вторых, некоторые товары заказывали сильно заранее (примерно за год). Прилавки и другие необходимые для функционирования магазина предметы производили на отечественных заводах. В том числе Московском экспериментальном. Магазин "София" на Большой Полянке, 1980. Из журнала "Городское хозяйство Москвы" за 1980 год (№8).

Магазин занял два этажа стилобата (платформа такая) жилого дома на Большой Полянке. На первом продавали товары для мужчин; на втором - для женщин. Поскольку пространство было не маленьким, то работало здесь довольно много людей. На момент открытия 140 человек, включая продавцов и кассиров. На углу фасада с одной стороны установили буквы, которые складывались в название магазина. Над ним сделали герб Софии. С другой стороны также была надпись похожими буквами: "Болгарские товары". Первый этаж имел панорамное остекление. На втором окна уже были немного скромнее по размерам.

Стойкий аромат

Отделка магазина внутри была типичной для своей эпохи. Минималистичные интерьеры с узкими колоннами, квадратными и прямоугольными светильниками, встроенными в потолок. Для удобства покупателей также предусмотрели подвесные указатели. Помимо названия отдела там ещё была картинка. Она символизировала товары, которые тут продавались. Сами навигационные конструкции подсвечивались. Отдел керамики в магазине "София" на Большой Полянке, 1980. Автор фото: Г. Киселёва. Риа Новости.

Торговали в "Софии" практически всеми видами товаров болгарского производства. Например, одеждой. Здесь можно было купить демисезонные пальто; такой же предмет гардероба, но уже шерстяной и сделанный из ткани рубчик; хлопчатобумажные блузки с национальной болгарской вышивкой; сарафаны; платья; юбки; халаты и даже спортивные костюмы из джинсовой ткани. Также в ассортименте имелась обувь. Правда не такая разнообразная. Особенно это касалось мужских моделей. В основном ботинки и полуботинки упрощённых моделей с микропористой подошвой. Отдел верхней одежды в магазина "София" на Большой Полянке, 1980. Из журнала "Городское хозяйство Москвы" за 1980 год (№8).

Женщины ходили в "Софию" за косметикой и парфюмерией. Здесь были шампуни, мыло, кремы и, конечно, любимое многими болгарское розовое масло. Популярностью пользовались и духи "Сигнатюр". Маленький флакон был украшен голубой лентой и упакован в белую коробочку с золотыми узорами. Сейчас специалисты в области парфюмерии характеризуют аромат, как цветочно-древесный, мускусный, пудровый и пряный. А ещё в качестве характеристики выделяют очень сильную стойкость. Духи "Сигнатюр". Стоили вроде в диапазоне от 6 до 10 рублей.

Болгарский дефицит

Ещё в "Софии" можно было купить болгарские сигареты. Например, таких марок: "Стюардесса", "Родопи" или "ВТ". Кроме этого в ассортименте магазина имелись вина: "Варна", "Медвежья кровь", "Лудогорско". Ко всему прочему, здесь торговали разным текстилем и керамическими изделиями. Большой популярностью пользовались болгарские сервизы. Ну и куда же без кожгалантереи. Она здесь была представлена неплохим ассортиментом. Этикетка болгарского вина "Лудогорско".

Сказать, когда "София" закрылась, точно не могу. Во всяком случае табличку с этим названием (не оригинальную) вы могли встретить на здании даже в 2008 году. Через пару лет её уже сняли, однако следы оставались аж до 2021. Тогда постройку отремонтировали. Сейчас помещения бывшего магазина из Болгарии занимают разные торговые точки. Например, продуктовый супермаркет и товары для животных. Присутствует и заведение общепита. Бывший универмаг "София" в 2008 году. Яндекс.Панорамы.

О когда-то любимом для многих болгарском универмаге внешне уже ничего не напоминает. Остались только многочисленные товары, которые люди покупали в "Софии". Многие покупки сохранились до сих пор.

Еще один магазин из этой серии - "Ядран".

Где находился этот магазин? Почему открыть его было сложнее, чем другие торговые точки из стран социалистического лагеря? Как помещение выглядело внутри? За какими товарами сюда приезжали со всех уголков столицы? А также - что такое "джинсовый" сервиз? Как некоторые хозяйки использовали купленные тут баночки для специй? И что сейчас находится на месте некогда самого популярного магазина советской Москвы?

Непростые отношения

В 1974 году на Профсоюзной улице в Москве открылся югославский магазин "Ядран". Разместили его в здании №152к2. Сейчас совсем рядом находится станция метро "Тёплый стан". Из предыдущих материалов вы уже знаете, что в столице, начиная с конца 1960-х, стали открывать торговые точки с товарами из стран-участниц СЭВ (Совета экономической взаимопомощи). Чтобы укреплять сотрудничество между государствами-членами объединения и Советским Союзом. Ну и заодно развивать социалистическую экономику. Однако с Югославией дела обстояли несколько сложнее, чем с остальными. Встреча И. Броз Тито и Л.И. Брежнева в Москве, 1972. Фото Б. Кауфмана/ Риа Новости

В отличие от других стран она имела статус ассоциированного члена. То есть не являлась до конца полноценным участником организации. Да и вообще отношения СССР и Югославии можно было назвать непростыми. Углубляться не буду. Статья всё-таки не об этом. Если кратко, они то ухудшались, то налаживались. В начале 1970-х случилась очередная "оттепель". В то десятилетие Л.И. Брежнев и И. Броз Тито совершали частые взаимные визиты. Товарооборот между странами постоянно увеличивался. На этой дружественной волне договорились открыть в Москве магазин югославских изделий. Он заработал на Профсоюзной улице в сентября 1974 года. Если приглядеться, то можно различить буквы, складывавшиеся в название "Ядран" на здании по середине. Вид на Профсоюзную улицу в сторону центра, 1980-1982.

Название "Ядран" переводится с сербского языка, как "Адриатика". Речь, конечно же, об одноимённом море, которое омывало берега тогдашней Югославии. Место для открытия магазина в Москве выбрали на окраине. Метро там тогда ещё не было. Поэтому ездили наземным транспортом от ближайших на тот момент станций: "Юго-Западной" и "Беляево". Здание представляло собой типичную одноэтажную торговую постройку. Но её общая площадь являлась весьма большой - 700 квадратных метров.

Здесь продавалось почти всё

Внутри помещение было интересным. С круглыми колоннами, которые отделали мозаикой. Любопытно оформленными столами с продукцией. Для удобства покупателей имелись таблички с названиями разных секций. "Ядран" считался, пожалуй, самым популярным магазином советской Москвы. Здесь продавали практически всё. Причём качество было хорошим. Поэтому сюда с разных концов столицы ездили люди, часто выстраиваясь в длинные очереди за дефицитными товарами. Торговый зал магазина "Ядран", 1975. Автор фото: Маршани/ Риа Новости

Огромным спросом пользовались сумки, перчатки и другая кожгалантерея. Многие женщины мечтали о югославских сапогах. Продавалась и одежда: пальто, водолазки, вышитые хлопковые блузки. Есть воспоминания, что последние были всегда упакованы, а до покупки их запрещали открывать и мерить. Поэтому некоторые женщины брали сразу две штуки разных размеров, чтобы хоть какая-то подошла. А потом пытались надеть их сразу около кассы. Но лично я такого не припоминаю. Люстры и хрустальные вазы в магазине "Ядран", 1975. Автор фото: Маршани/ Риа Новости

Также на прилавках были шампуни, парфюмированные дезодоранты, духи (например, флакончик в кожаном чехле) и некоторые другие косметические товары. Разные аксессуары вроде солнцезащитных очков. Целый отдел магазина занимали светильники и люстры оригинального дизайна. Любители могли приобрести даже сигареты нескольких югославских марок. Но, наверное, одними из самых популярных товаров являлись посуда и разные кухонные штучки. Например, керамические банки для специй. В них некоторые советские хозяйки хранили крупы. Ну и как не упомянуть о знаменитых сервизах. Один из них состоял их чашек, блюдец и кофейника. Запомнился своей очень яркой и непривычной расцветкой, похожей на джинсы, с красными сердечками. "Джинсовый" сервиз из магазина "Ядран".

Ни Югославии, но "Ядрана"

Кроме того, в ассортименте были разные сувениры: фигурки, маленькие куклы и игрушки со странными лицами, брелоки, пепельницы и другие товары. Кстати, когда магазин отмечал 10 и 15 лет своей работы (в 1984-м и 1989-м годах), покупатели могли получить массу разных подарков. Например, скатерти, салфетки с фирменной вышивкой, значки и т.п. Резиновые игрушки из магазина "Ядран", купленные в 1970-х годах.

В разных источниках и воспоминаниях можно встретить информацию, что "Ядран" проработал до начала 2000-х. Возможно, это правда. Югославия, как государство, перестало существовать в 2003 году. Довольно быстро в нулевые помещения заняли другие представители торговли: различные магазины. В том числе и с детскими товарами. Сейчас в этом здании точно располагается аптека. Также по картам Яндекса показывает, что внутри находится продуктовый магазин с дешёвыми товарами. Сама постройка смотрится не очень хорошо. Её фасад немного меняют новые арендаторы. Но в целом здание выглядит так, как будто ремонта не было давно. Ну и, конечно, уже никто из москвичей и жителей страны не стремится сюда попасть. Никаких особенных и уникальных товаров здесь больше не продают. Здание бывшего югославского магазина "Ядран" в 2021 году. Вид с улицы Тёплый Стан. Панорамы google.

Но был в Москве еще один венгерский магазин. Зачем в СССР понадобился ещё один магазин венгерских товаров?

Дайте два

В советские времена СССР содержал не только свои республики, управляя ими из центра всей страны – из столицы города Москвы. Власть и экономические интересы простирались и дальше за границы страны. Создание различных объединений и активное участие в них, способствовали росту влияния и достижениям в экономической и политической сферах. Ярким примером может служить организация СЭВ (Совет экономической взаимопомощи), которая служила целям активному влияние в Восточной Европе. Усилению влияния СССР через экономические связи с ближайшими соседями. 1984 год. Вот как выглядел магазин "Будапешт". Фото Немировского В.

В качестве обмена и участия в товарообороте СССР позволял открывать торговые представительства здесь в стране, а именно в Москве. Практически у каждого государства члена СЭВ был магазин в Москве, где продавались товары из «далекого Запада», что являлось манией и желанным призом за скудную и однообразную жизнь (что вы будете отрицать) в стране.

Практически у всех стран участников СЭВ были магазины в Москве, но некоторые открыли и по два магазина. Такой страной счастливицей стала Венгрия, у которой в столице было аж два магазина: один на Мичуринском проспекте с названием Балатон (самое большое и знаменитое своими курортами в стране) и другой магазин – Будапешт. Про него и расскажу. Магазин открыли в 1982 году на Зеленодольской улице в районе Волгоградский, так раньше назвался район Кузьминки. Специально для магазина построили отдельное здание на пустоши.

Здесь, на пустоши, было пустое место, где в праздники ставили установки для запуска салютов, а в другие времена года времена года пустовал, кроме зимы, когда на таких просторах можно покататься на лыжах или потаскать за собой санки с ребенком. Ну хоть такое развлечение.

Строительство самого магазина «Будапешт» продолжалось четыре года с 1978 по 1982 год и за это время даже появление нового магазина сильно не уменьшило территорию пустыря, что не изменило привычек проводить здесь время зимой и летом. Территорию стали застраивать только после распада СССР, когда строительный бум захватил умы и стал наполнять кошельки инвесторов звонкой монетой. Земля стала предметом торга и активно захватывалась для строек. Пустырь на Зеленодольской - отличное место для фейерверков.

Здесь построили рынок с товарами «как и везде», затем ещё один торговый центр, прокат машин и выставка продажа готовых дачных домов. А затем здесь построили очень большой торговый центр, затмивший всё, что было здесь построено до этого.

А пустошь осталось в памяти коренных жителей Кузьминок и на фотографиях в сети и домашних архивах.

Что дают

Открытие такого магазина, да ещё и с иностранными товарами, отличными от другого однообразного ширпотреба отечественного производства, вызвало феноменальный исход.

Огромные очереди желающих поглядеть, а то и купить неважно что, выстоялись на входе в магазин «Будапешт».

Главное за чем шли – это была игрушка Кубик Рубика (свежая игрушка, созданная Эрне Рубиком в 1974 году).

Как покупали Кубик Рубика. Воспоминания москвичей. Источник: из общедоступных источников

Кубик Рубика продавался и в магазине на Мичуринском проспекте, но это было далеко и сложно доехать, и поэтому жители ближайших домой и кварталов хлынули рекой в магазин за игрушкой: достать дефицит.

Кроме вожделенного Кубика, конечно здесь были и другие товары. Судя по фотографиям и воспоминаниям: товаров было много, но это уже ближе к 1990 годам (начиная с середины 1980-х годов). Отделы с кожгалантереей и обувью. Сумки разных видов и знакомые всем «дипломаты». С ними ходили в школу или на работу. А дома хранили важные документы. Сейфов же не было.

Естественно был и отдел женской косметики, где было много средств для женщин и детской косметики: кремы, помады и всякие сопутствующие товары для женской красоты. Детская косметика: детское косметическое молочко, масло для тела, всякие присыпки.

Самое интересное, что был и отдел продовольствия, где продавали консервы с овощами, фруктами, замороженными овощами. Товары очень были знакомы и обожаемы многим москвичам. Помню товары марки «Globus», к примеру, неочищенные помидоры и вкусные фрукты от «Хунгаро-фрукт»

Было и кафе, где можно было попить молочный коктейль, и кое-что ещё. Курильщики Кузьминок перекрыли дорогу в борьбе за сигареты и, конечно, на фоне магазина "Будапешт". Фото 1990 года.

Куда делся магазин в постперестроечное время

После того как началась перестройка и всё, что с ней связано. В страну хлынул поток товаров, не только из Европы, но и из других стран, чтобы «закрыть» жажду потребления и всеобщего дефицита. Роль магазина «Будапешт» постепенно стала угасать и практически сошла на нет.

Осталось только здание магазина, а ближайшую территорию катания на лыжах застроили странным рынком «Афганец», но и он долго не продержался и ему на смену пришёл огромный торговый центр «Кузьминки мега молл». Открытие должно было состояться в феврале 2024 года. Что пострили на месте пустыря и рынка "Афганец".

Сам же магазин остался в виде здания, облепленного разными вывесками и практически не узнаваем, так как нет ни герба, ни названия, ни намёка на венгерский след. Остались только воспоминания о былом магазине. А молодое поколение вообще не знает про магазин товаров из Венгрии и скорее не понимает зачем нужно было давиться в очереди, чтобы купить игрушку Кубик Рубик. Ведь можно было вызвать курьера или забрать в постамате. Ну и кроме магазина "Прага" был еще один чешский магазин.

В 1949 году появился Совет экономической взаимопомощи. Это была межправительственная организация для развития сотрудничества социалистических стран. Сначала в неё входили СССР и некоторые государства Европы (ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Венгрия, Болгария). Позже в этом списке оказались ещё несколько, из других частей мира. К 1960-м уровень экономических отношений между членами СЭВ значительно вырос. Здание секретариата СЭВ, 1970-1971. Фото И. Денисенко

На протяжении практически всего десятилетия в Москве строили высоченное здание секретариата организации. А на столичных улицах начали открываться магазины с товарами из стран так называемой "народной демократии". В каждом продавали разное: косметику, нижнее бельё, сумки, парфюмерию, игрушки и др. Главное, что всё являлось импортным. Одним из таких магазинов стала чехословацкая "Власта". Её двери для покупателей распахнулись в 1966 году. Магазин "Власта" на Ленинском проспекте, 1969. Фото Р. Алфимова

Расположили магазин на первом этаже жилого дома №82/2 на Ленинском проспекте. Само здание возвели ещё в 1958 году. Формально это хрущёвка, но улучшенной серии СМ-6. Там хорошие планировки, достаточно просторные кухни (больше 8 квадратов), а высота потолков составляет 2,8 метра. "Власта" находилась напротив другого известного магазина под названием "Лейпциг" (товары из ГДР). Он открылся в доме №87 годом раньше. Но в 1979-м переехал в новое помещение на улице Академика Варги в Тёплом Стане.

"Цебо" и "Яблонэкс"

Название "Власта", по всей видимости, отсылало к популярному в Чехословакии тех времён женскому имени. Перевести его можно, как "родина" или "родная". Никаких данных на счёт того, почему выбрали его для будущего магазина, лично мне найти не удалось. Помещение на Ленинском было угловым. С одной стороны красовалась вывеска на русском языке, с другой - на латинице. Оформили их размашистыми прописными буквами синего цвета. Сверху было нечто похожее на замок Пражский град в Чехии. Вечером это всё красиво подсвечивалось. Оформление магазина "Власта" на Ленинском проспекте, 1976-1979.

Внутри покупателей ждало изобилие разных товаров. Здесь можно было приобрести всевозможную кожгалантерею: сумки, портфели, кошельки, перчатки. Некоторые приезжали во "Власту" за парфюмерией. Другие за обувью фирмы "Цебо". Особой популярностью пользовались сабо с деревянной подошвой и металлическими заклёпками, а также яркие кроссовки. Кроме того, в магазине располагался отдел сравнительно недорогой бижутерии фирмы "Яблонэкс" (броши, серьги, бусы и др.). Отдел бижутерии в магазине "Власта", 1971. Фото В. Карпова. РИА-Новости.

Пожалуй, одним из самых популярных был отдел посуды. В нём, в первую очередь, продавали чешские фарфоровые сервизы. Также ходовыми товарами являлись разные изделия из стекла и хрусталя: кувшины, стаканы, бокалы, фужеры, даже какие-то маленькие тарелочки в виде черепах. Одним словом, ассортимент был внушительным. Помимо этого, здесь торговали разной мелочью вроде сувенирной продукции.

Сервизы и хрусталь уже не в моде

Хотя "Власта" и считалась чехословацкой, формально она принадлежала московской конторе "Ювелирторг". Но практически все товары там были импортными. Интересно, что работал магазин достаточно долго. В том числе и после распада СССР. По крайней мере, ещё в 1990-х годах там точно покупали разную посуду. Честно говоря, точной даты закрытия "Власты" мне найти не удалось. Витрина магазина "Власта" на Ленинском проспекте, 1975. Фото Р. Денисова, РИА-Новости.

Сейчас на месте бывшего кусочка Чехословакии в Москве располагается магазин кухонной мебели. Никаких напоминаний о знаменитой в прошлом "Власте" тут не сохранилось.



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