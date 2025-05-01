И последние магазины советской эпохи, сразу четыре

Ранее у нас были:
"Лейпциг" и "Ганга"
"Балатон" и "Букур"
"Прага" и "Ванда"
За чем сюда приезжали со всей страны и женщины, и мужчины? Что такое "Сигнатюр", "Родопи" и "Медвежья кровь"? А также - как изменился магазин после распада СССР? И что на его месте располагается в наше время? Об этом и не только расскажу сегодня.
Огромный универмаг
Магазин "София" открылся на Большой Полянке в 1980 году. Там были представлены товары из Народной Республики Болгарии. Поэтому название торговой точке дали в честь столицы этой страны. В Москве на тот момент уже работало множество других похожих магазинов: "Лейпциг", "Власта", "Ядран", "Балатон", "Польская мода" и др. Болгарская "София" стала филиалом Московско-Ленинского универмага. Открытие всех этих магазинов было направлено на укрепление сотрудничества между социалистическими государствами-участниками СЭВ (Совета экономической взаимопомощи).Магазин "София" (справа) на Большой Полянке, 1988. Вид в сторону не менее известной и популярной польской "Ванды". Автор фото: В. Кошевой.
Разместить магазин решили в огромном здании №28к1, которое построили на Большой Полянке несколько раньше, в 1972 году. Однако уже тогда желающих расположиться в этом здании оказалось немало. Московско-Ленинскому универмагу даже пришлось устраивать отбор претендентов. Победителем в этом соревновании стала "София". К открытию готовились очень ответственно.
Во-первых, посетили с визитом Болгарию и побывали там на многих предприятиях.
Во-вторых, некоторые товары заказывали сильно заранее (примерно за год). Прилавки и другие необходимые для функционирования магазина предметы производили на отечественных заводах. В том числе Московском экспериментальном.Магазин "София" на Большой Полянке, 1980. Из журнала "Городское хозяйство Москвы" за 1980 год (№8).
Магазин занял два этажа стилобата (платформа такая) жилого дома на Большой Полянке. На первом продавали товары для мужчин; на втором - для женщин. Поскольку пространство было не маленьким, то работало здесь довольно много людей. На момент открытия 140 человек, включая продавцов и кассиров. На углу фасада с одной стороны установили буквы, которые складывались в название магазина. Над ним сделали герб Софии. С другой стороны также была надпись похожими буквами: "Болгарские товары". Первый этаж имел панорамное остекление. На втором окна уже были немного скромнее по размерам.
Стойкий аромат
Отделка магазина внутри была типичной для своей эпохи. Минималистичные интерьеры с узкими колоннами, квадратными и прямоугольными светильниками, встроенными в потолок. Для удобства покупателей также предусмотрели подвесные указатели. Помимо названия отдела там ещё была картинка. Она символизировала товары, которые тут продавались. Сами навигационные конструкции подсвечивались.Отдел керамики в магазине "София" на Большой Полянке, 1980. Автор фото: Г. Киселёва. Риа Новости.
Торговали в "Софии" практически всеми видами товаров болгарского производства. Например, одеждой. Здесь можно было купить демисезонные пальто; такой же предмет гардероба, но уже шерстяной и сделанный из ткани рубчик; хлопчатобумажные блузки с национальной болгарской вышивкой; сарафаны; платья; юбки; халаты и даже спортивные костюмы из джинсовой ткани. Также в ассортименте имелась обувь. Правда не такая разнообразная. Особенно это касалось мужских моделей. В основном ботинки и полуботинки упрощённых моделей с микропористой подошвой.Отдел верхней одежды в магазина "София" на Большой Полянке, 1980. Из журнала "Городское хозяйство Москвы" за 1980 год (№8).
Женщины ходили в "Софию" за косметикой и парфюмерией. Здесь были шампуни, мыло, кремы и, конечно, любимое многими болгарское розовое масло. Популярностью пользовались и духи "Сигнатюр". Маленький флакон был украшен голубой лентой и упакован в белую коробочку с золотыми узорами. Сейчас специалисты в области парфюмерии характеризуют аромат, как цветочно-древесный, мускусный, пудровый и пряный. А ещё в качестве характеристики выделяют очень сильную стойкость.Духи "Сигнатюр". Стоили вроде в диапазоне от 6 до 10 рублей.
Болгарский дефицит
Ещё в "Софии" можно было купить болгарские сигареты. Например, таких марок: "Стюардесса", "Родопи" или "ВТ". Кроме этого в ассортименте магазина имелись вина: "Варна", "Медвежья кровь", "Лудогорско". Ко всему прочему, здесь торговали разным текстилем и керамическими изделиями. Большой популярностью пользовались болгарские сервизы. Ну и куда же без кожгалантереи. Она здесь была представлена неплохим ассортиментом.Этикетка болгарского вина "Лудогорско".
Сказать, когда "София" закрылась, точно не могу. Во всяком случае табличку с этим названием (не оригинальную) вы могли встретить на здании даже в 2008 году. Через пару лет её уже сняли, однако следы оставались аж до 2021. Тогда постройку отремонтировали. Сейчас помещения бывшего магазина из Болгарии занимают разные торговые точки. Например, продуктовый супермаркет и товары для животных. Присутствует и заведение общепита.Бывший универмаг "София" в 2008 году. Яндекс.Панорамы.
О когда-то любимом для многих болгарском универмаге внешне уже ничего не напоминает. Остались только многочисленные товары, которые люди покупали в "Софии". Многие покупки сохранились до сих пор.
Еще один магазин из этой серии - "Ядран".
Где находился этот магазин? Почему открыть его было сложнее, чем другие торговые точки из стран социалистического лагеря? Как помещение выглядело внутри? За какими товарами сюда приезжали со всех уголков столицы? А также - что такое "джинсовый" сервиз? Как некоторые хозяйки использовали купленные тут баночки для специй? И что сейчас находится на месте некогда самого популярного магазина советской Москвы?
Непростые отношения
В 1974 году на Профсоюзной улице в Москве открылся югославский магазин "Ядран". Разместили его в здании №152к2. Сейчас совсем рядом находится станция метро "Тёплый стан". Из предыдущих материалов вы уже знаете, что в столице, начиная с конца 1960-х, стали открывать торговые точки с товарами из стран-участниц СЭВ (Совета экономической взаимопомощи). Чтобы укреплять сотрудничество между государствами-членами объединения и Советским Союзом. Ну и заодно развивать социалистическую экономику. Однако с Югославией дела обстояли несколько сложнее, чем с остальными.Встреча И. Броз Тито и Л.И. Брежнева в Москве, 1972. Фото Б. Кауфмана/ Риа Новости
В отличие от других стран она имела статус ассоциированного члена. То есть не являлась до конца полноценным участником организации. Да и вообще отношения СССР и Югославии можно было назвать непростыми. Углубляться не буду. Статья всё-таки не об этом. Если кратко, они то ухудшались, то налаживались. В начале 1970-х случилась очередная "оттепель". В то десятилетие Л.И. Брежнев и И. Броз Тито совершали частые взаимные визиты. Товарооборот между странами постоянно увеличивался. На этой дружественной волне договорились открыть в Москве магазин югославских изделий. Он заработал на Профсоюзной улице в сентября 1974 года.Если приглядеться, то можно различить буквы, складывавшиеся в название "Ядран" на здании по середине. Вид на Профсоюзную улицу в сторону центра, 1980-1982.
Название "Ядран" переводится с сербского языка, как "Адриатика". Речь, конечно же, об одноимённом море, которое омывало берега тогдашней Югославии. Место для открытия магазина в Москве выбрали на окраине. Метро там тогда ещё не было. Поэтому ездили наземным транспортом от ближайших на тот момент станций: "Юго-Западной" и "Беляево". Здание представляло собой типичную одноэтажную торговую постройку. Но её общая площадь являлась весьма большой - 700 квадратных метров.
Здесь продавалось почти всё
Внутри помещение было интересным. С круглыми колоннами, которые отделали мозаикой. Любопытно оформленными столами с продукцией. Для удобства покупателей имелись таблички с названиями разных секций. "Ядран" считался, пожалуй, самым популярным магазином советской Москвы. Здесь продавали практически всё. Причём качество было хорошим. Поэтому сюда с разных концов столицы ездили люди, часто выстраиваясь в длинные очереди за дефицитными товарами.Торговый зал магазина "Ядран", 1975. Автор фото: Маршани/ Риа Новости
Огромным спросом пользовались сумки, перчатки и другая кожгалантерея. Многие женщины мечтали о югославских сапогах. Продавалась и одежда: пальто, водолазки, вышитые хлопковые блузки. Есть воспоминания, что последние были всегда упакованы, а до покупки их запрещали открывать и мерить. Поэтому некоторые женщины брали сразу две штуки разных размеров, чтобы хоть какая-то подошла. А потом пытались надеть их сразу около кассы. Но лично я такого не припоминаю.Люстры и хрустальные вазы в магазине "Ядран", 1975. Автор фото: Маршани/ Риа Новости
Также на прилавках были шампуни, парфюмированные дезодоранты, духи (например, флакончик в кожаном чехле) и некоторые другие косметические товары. Разные аксессуары вроде солнцезащитных очков. Целый отдел магазина занимали светильники и люстры оригинального дизайна. Любители могли приобрести даже сигареты нескольких югославских марок. Но, наверное, одними из самых популярных товаров являлись посуда и разные кухонные штучки. Например, керамические банки для специй. В них некоторые советские хозяйки хранили крупы. Ну и как не упомянуть о знаменитых сервизах. Один из них состоял их чашек, блюдец и кофейника. Запомнился своей очень яркой и непривычной расцветкой, похожей на джинсы, с красными сердечками."Джинсовый" сервиз из магазина "Ядран".
Ни Югославии, но "Ядрана"
Кроме того, в ассортименте были разные сувениры: фигурки, маленькие куклы и игрушки со странными лицами, брелоки, пепельницы и другие товары. Кстати, когда магазин отмечал 10 и 15 лет своей работы (в 1984-м и 1989-м годах), покупатели могли получить массу разных подарков. Например, скатерти, салфетки с фирменной вышивкой, значки и т.п.Резиновые игрушки из магазина "Ядран", купленные в 1970-х годах.
В разных источниках и воспоминаниях можно встретить информацию, что "Ядран" проработал до начала 2000-х. Возможно, это правда. Югославия, как государство, перестало существовать в 2003 году. Довольно быстро в нулевые помещения заняли другие представители торговли: различные магазины. В том числе и с детскими товарами. Сейчас в этом здании точно располагается аптека. Также по картам Яндекса показывает, что внутри находится продуктовый магазин с дешёвыми товарами. Сама постройка смотрится не очень хорошо. Её фасад немного меняют новые арендаторы. Но в целом здание выглядит так, как будто ремонта не было давно. Ну и, конечно, уже никто из москвичей и жителей страны не стремится сюда попасть. Никаких особенных и уникальных товаров здесь больше не продают.Здание бывшего югославского магазина "Ядран" в 2021 году. Вид с улицы Тёплый Стан. Панорамы google.
https://dzen.ru/a/ZoFGYli17iuenVoV
https://dzen.ru/a/ZVjHohnpV0UxuSUn
https://dzen.ru/a/Y_Sqlvju6gl5j1o4
Свежие комментарии