Ярославский удалец Борис Крайнов

Преамбула

— Молодой боец Борис Крайнов

был руководителем отряда.

В ноябре, отважен и суров;

он ушёл в Петрищево; — так надо…

Зою он три дня напрасно ждал.

Был в Клубкове повод сомневаться.

Очень скоро командир узнал; —

ей теперь навечно восемнадцать…

" — Победим мы! Враг будет разбит! "

Те слова пронёс он до конца с собою…

В сорок третьем был Борис убит.

Смертью храбрых пал на поле боя.

Борис Сергеевич Крайнов родился в 1923 году в Ярославской области. Рос в большой и дружной семье. Родители, Александра Васильевна и Сергей Филиппович; с детства приучили детей к труду и ответственности. С малых лет Борис охотно плотничал, помогал ухаживать за домашней живностью. В свободное время летом пропадал на речке; — купался и рыбачил.

В школе он был прилежным учеником, лет с десяти пристрастился к чтению. В наши дни сложно представить, чтобы шестнадцатилетнего юношу называли по имени-отчеству, а в те далёкие времена это никого не удивляло.

Закончив семь классов школы, после непродолжительных курсов, Борис Крайнов начал преподавать основы физической культуры в пятьдесят четвёртой школе. До начала Великой Отечественной войны оставалось меньше двух лет…

Несмотря на то, что юноше уже было восемнадцать лет, в первый раз в военкомате Борису отказали.

Второй раз он подал заявление в «группу Спрогиса», (воинская часть № 9903), в середине октября сорок первого года и его приняли.

После краткого обучения Борис Крайнов во главе отряда, командиром которого он был назначен, отправился выполнять боевые задания.

Его фронтовая дорога была славной, хоть и длилась всего год с небольшим. Борис вернулся живым из Петрищево, потеряв своих боевых товарищей. Зоя погибла как героиня, а предатель В. Клубков был расстрелян весной сорок второго года…

Пройдя Смоленщину, Белоруссию, в сорок третьем году близ деревни Кошельки, (Новгородская область), Борис Крайнов пятого марта принял свой последний бой. Оттащил раненого боевого товарища, (это был гвардии сержант Фадеев А.С.), и получил смертельное ранение в голову…

Двадцать второго июня сорок первого года Борис слушал по радио сообщение В. М. Молотова о начале войны. Слова "Победа будет за нами!" особенно запомнились юноше.

— Ещё вчера был мир…и счастье…

И вдруг зловеще тишина.

А после, разорвав на части

спокойствие, пришла война!

— Несла, проклятая, с собой

разруху, боль, лихие беды…

Последним стать мог первый бой…

И как же долго до Победы…