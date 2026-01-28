Снесенное и утерянное, ч. 14

Александринская церковь в Иркутске Построена в 1910—1914 годах в неорусском стиле по проекту архитектора А. С. Покровского, на средства купчихи А. Н. Портновой. После закрытия в 1934 году помещения храма использовались под склад, позднее под шиноремонтный завод. Здание церкви разрушено в 1961 году.

Воскресенский собор в Бежецке Тверской губернии

Воскресенский собор построен в 1707—1726 годах.

Это был пятиглавый храм, выдержанный в духе архитектуры предшествующего столетия. В 1775 году позади основного здания строится тёплая соборная церковь, освящённая в честь Казанской Иконы Божией матери. В 1780-х годах к юго-востоку от Воскресенского собора была построена колокольня, сочетавшая в своей архитектуре черты барокко и раннего классицизма.

В 1839—1842 годах Воскресенский собор был перестроен по проекту Тверского губернского архитектора Ивана Фёдоровича Львова. Пятиглавие собора осталось без изменения, но апсида была возведена заново, фасады храма и трапезной полностью переделаны в стиле позднего классицизма.

В начале 1930-х годов Воскресенский собор вместе с колокольней были полностью разрушены. От всего ансамбля сохранилась лишь тёплая Казанская церковь, утратившая главку. Какое-то время в ней располагались магазины, в наши дни здание заброшено.

Церковь Космы и Дамиана в Нижнем Новгороде

Построена в 1872—1890 годах по проекту архитектора Льва Даля, сына известного лингвиста Владимира Даля. Разрушена примерно в 1930—1940 годах. Сейчас на её месте стоит административное здание «Нижновэнерго». Памятная табличка.

Здание построено в стиле неоклассицизма.

Замок Миллера в Царицыне Особняк одного из самых известных Царицынских купцов — Владимира Михайловича Миллера был построен на склоне реки Царица в начале XX века, сразу став визитной карточкой города.

Величественное здание было возведено вблизи горчичного завода Миллеров и сада «Конкордия», который был одним из немногих мест для жителей города, где можно было укрыться от летнего зноя. Во время Сталинградской битвы здание получило множество повреждений, которые всё же были не критичны, поэтому в послевоенное время его планировали восстановить, в том числе рассматривалась идея размещения в замке театра юного зрителя. К сожалению, в 1970-х годах было принято решение снести руины особняка для дальнейшего строительства гостиницы на его месте. Сейчас на территории одного из самых красивых домов Царицына располагается торговый центр.

Антониевская церковь в Чите

Деревянная церковь в честь Антония Дымского при мужской гимназии возведена в 1891 году. В 1922 году на пожертвования прихожан для храма была изготовлена красивая изгородь, произведён ремонт храма, но уже в 1927 году Антониевская церковь была разобрана по распоряжению советской власти. Разобрали даже фундамент, и пустили камень на замощение Ленинградской улицы (бывш. Николаевской).

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, что на Горицах в Ростове Великом, Ярославская губерния Храм, построенный в 1794—1795 годах, имел большое градостроительное значение, так как стоял на небольшом всхолмлении (горицах), у перекрёстка Московской (ныне Ленинская) и Рождественской (ныне Московская) улиц. На этом месте располагался единственный в Ростове женский монастырь — Рождественский Девичий, перенесённый в конце XIV века в центр города. Церковь уничтожена в 1947 году. На её месте сооружено здание женского общежития сельскохозяйственного техникума.

Храм Димитрия Солунского у Тверских ворот в Москве

Деревянный храм в честь Димитрия Солунского существовал на этом месте с XVI века, первую каменную церковь возвели в 1625 году. В 1791—1795 старый храм был разобран, возведён новый однокупольный в стиле классицизма. Однако колокольня уцелела старая, 1645 года, интересная кубической формой яруса звона под шатром. В 1832 году храм был ещё раз перестроен. В 1920-е годы храм был закрыт. Уничтожен при реконструкции Тверской улицы (после революции ул. Горького) в 1934 году. На месте снесённого храма был построен дом №17 («Дом под юбкой»).

Лютеранская церковь в Курске. Было-стало

Построена в 1893--1895 годах на пожертвования евангелическо-лютеранской общины, образовавшейся в 1825 году в Курске. Церковь строили из красного кирпича в готическом стиле, присущем большинству церквей протестантов и католиков. Наверху башни был установлен остроконечный шпиль. У входа в церковь стояли фигуры апостолов, которые были изготовлены в Риге, а изображения Христа в Дюссельдорфе. Имелся свой орган, изготовленный в Егендорфе. В 1924 году церковь закрыли. В 1940 году здание начали перестраивать, разобрали шпиль, перед входом пристроили входную постройку. Внутри же всё переделали под административное здание. А в 1971 году сюда переехала Курская прокуратура, которая до сих пор располагается в данном здании.

Церковь Иоанна Богослова при Детском приюте Кутайсовой в Нижнем Новгороде

Построена в 1903 году в стиле русских храмов XVII века по проекту архитектора Д. А. Вернера для воспитанников Нижегородского детского приюта имени графини О. В. Кутайсовой. Величественная пятиглавая церковь с колокольней была рассчитана на 150 человек. В 1924 году Иоанно-Богословский храм был закрыт и отдан под склад, а в 1930 году разрушен. На его месте построили массивное, в стиле советской архитектуры здание Совнархоза. Здание совнархоза Горьковского экономического района.

Октябрь 1957 года.

Спасо-Всеградский собор в Вологде, или как собор танками ломали В Вологде на центральной площади с 1692 года стоял каменный Спасо-Всеградский собор. Он был построен на месте деревянного в память об избавлении города от моровой язвы в середине XVII века. Собор имел важное историческое и культурное значение для города, но только не для советской власти. Закрыли собор в 1925 году, вскоре переделав его под кинотеатр и снеся колокольню и купола. Уже в 1935 году советскими властями было принято решение о сносе здания кинотеатра, однако что-то помешало его осуществить. Потом началась война, и стало не до собора. Окончательно собор был стёрт с лица земли только в 1972 году. При разрушении использовались танки, предположительно потому, что стены собора оказались слишком крепкими для подрыва взрывчаткой. Только представьте: танками ломали собор! Только в стране, перевёрнутой наоборот, такое было возможно.

Многие старинные деревянные дома по всей России приходят в упадок: либо их жители и власти равнодушны к исторической ценности этих построек, либо у них попросту нет денег на их восстановление.

В деревне Черевково в Архангельской области женщина по имени Татьяна живет в доме, которому больше 120 лет. Однажды, сдирая старые обои, она нашла под ними обрывок газеты с объявлением о первом канцлере Германской империи Отто фон Бисмарке. Изначально этот дом принадлежал купцам Гусевым, но после революции 1917 года семью из него выселили. Постройка пока еще в неплохом состоянии: сохранились резные фигуры на фасаде, изготовленные на заказ двери и расписные стены. Директор краеведческого музея Боровска Александр Морозов рассказывает, что в России издавна строили именно деревянные здания: избы, часовни, водяные мельницы. Постройки из кирпича могли себе позволить только богатые люди. «Мастера создавали крестьянские избы как конструкции из кубиков Lego: они могли без единого гвоздя собрать дом, а затем разобрать его и перевезти на другое место. Гвозди для таких построек просто не требовались». Еще одна жительница деревни Черевково — Нина Васильевна — уже 64 года живет в другом доме Гусевых. Она вспоминает, что в прошлом здесь размещалась дирекция совхоза и библиотека. Это здание сохранилось хуже, чем-то, в котором живет Татьяна. «Такие дома нужно восстанавливать, но на это ни у кого нет денег», — говорит она. Морозов рассказывает, что некоторые жители снимают резные оконные рамы и устанавливают пластиковые окна. «Даже статус исторических памятников не спасает эти умирающие шедевры».

И на сегодня все.