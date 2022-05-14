Как выглядела Москва во время Великой Отечественной

1. Объявление о начале Великой Отечественной войны, 22 июня 1941Евгений Халдей/МАММ / МДФ
2. Главная улица Москва - улица Горького (ныне Тверская). сентябрь 1941Александр Устинов/МАММ/МДФ
3. Раздача противогазов на площади Маяковского (ныне Триумфальная), 1941Наум Грановский/МАММ / МДФ
4. Аэростат на Пушкинской площади, 1941Сергей Струнников/МАММ / МДФ
5. Москва фронтовая. На Можайском шоссе у Кутузовской избы, октябрь - декабрь 1941Михаил Грачев/МАММ / МДФ
6. Рытье противотанковых рвов под Москвой, сентябрь - октябрь 1941Дмитрий Бальтерманц/МАММ / МДФ
7. Cбитый немецкий самолет на площади Свердлова (ныне Театральная), 1941 Архивное фотоФото 1941 г. Сбитый фашистский бомбардировщик Ju 88 на Театральной площади.
Фото 1941 г. О. Кнорринга.
Фото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.
Фото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.
Фото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.
Фото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.
Фото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.
Фото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.
8. Бомбоубежище на станции «Маяковская», 1941Аркадий Шайхет/МАММ / МДФ
9. Площадь Маяковского (ныне Триумфальная)Александр Устинов/МАММ / МДФ
10. Разгрузка бревен, 1941 годОлег Кнорринг/МАММ / МДФ
11. Ополченцы под Москвой. Отряд велосипедистов, 1941Аркадий Шайхет/Частное собрание
12. «Резервы идут на фронт», 1941 годАркадий Шайхет/Частное собрание
13. Противотанковые заграждения в центре МосквыБорис Вдовенко/МАММ / МДФ
14. Москва в дни обороны. На страже столицы от воздушного врагаНеизвестный автор/МАММ / МДФ
15. Гастроном на улице Горького (ныне Тверская)Сергей Струнников/МАММ / МДФ
16. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 в честь годовщины Октябрьской РеволюцииМАММ/МДФ
17. Колонна немецких военнопленных у Белорусского вокзала (Тверская), 1944Евгений Умнов/МАММ / МДФ
18. Объявление Победы. Красная площадь.
19. Салют Победы, 9 мая 1945Сергей Коршунов/МАММ / МДФ
20. Маршал Советского Союза Георгий Жуков принимает Парад победы 24 июня 1945 годаЕвгений Халдей/МАММ / МДФ
https://a-dedushkin.livejournal.com/1020099.html
https://a-dedushkin.livejournal.com/993636.html
https://si.rbth.com/zgodovina/86602-moskva-foto-druga-svetov...
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