Как выглядела Москва во время Великой Отечественной

1. Объявление о начале Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 Евгений Халдей/МАММ / МДФ

2. Главная улица Москва - улица Горького (ныне Тверская). сентябрь 1941 Александр Устинов/МАММ/МДФ

3. Раздача противогазов на площади Маяковского (ныне Триумфальная), 1941 Наум Грановский/МАММ / МДФ

4. Аэростат на Пушкинской площади, 1941 Сергей Струнников/МАММ / МДФ

5. Москва фронтовая. На Можайском шоссе у Кутузовской избы, октябрь - декабрь 1941 Михаил Грачев/МАММ / МДФ

6. Рытье противотанковых рвов под Москвой, сентябрь - октябрь 1941 Дмитрий Бальтерманц/МАММ / МДФ

7. Cбитый немецкий самолет на площади Свердлова (ныне Театральная), 1941 Архивное фото Фото 1941 г. Сбитый фашистский бомбардировщик Ju 88 на Театральной площади.

Фото 1941 г. О. Кнорринга.

Фото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.

Фото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.

Фото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.

Фото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.

Фото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.

Фото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.

8. Бомбоубежище на станции «Маяковская», 1941 Аркадий Шайхет/МАММ / МДФ

9. Площадь Маяковского (ныне Триумфальная) Александр Устинов/МАММ / МДФ

10. Разгрузка бревен, 1941 год Олег Кнорринг/МАММ / МДФ

11. Ополченцы под Москвой. Отряд велосипедистов, 1941 Аркадий Шайхет/Частное собрание

12. «Резервы идут на фронт», 1941 год Аркадий Шайхет/Частное собрание

13. Противотанковые заграждения в центре Москвы Борис Вдовенко/МАММ / МДФ

14. Москва в дни обороны. На страже столицы от воздушного врага Неизвестный автор/МАММ / МДФ

15. Гастроном на улице Горького (ныне Тверская) Сергей Струнников/МАММ / МДФ

16. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 в честь годовщины Октябрьской Революции МАММ/МДФ

17. Колонна немецких военнопленных у Белорусского вокзала (Тверская), 1944 Евгений Умнов/МАММ / МДФ











18. Объявление Победы. Красная площадь.

Александр Устинов/МАММ / МДФ

19. Салют Победы, 9 мая 1945 Сергей Коршунов/МАММ / МДФ

20. Маршал Советского Союза Георгий Жуков принимает Парад победы 24 июня 1945 года Евгений Халдей/МАММ / МДФ

https://a-dedushkin.livejournal.com/1020099.html

https://a-dedushkin.livejournal.com/993636.html

https://si.rbth.com/zgodovina/86602-moskva-foto-druga-svetov...