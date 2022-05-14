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Как выглядела Москва во время Великой Отечественной

Противотанковые ежи, аэростаты и военная техника.

1. Объявление о начале Великой Отечественной войны, 22 июня 1941Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойЕвгений Халдей/МАММ / МДФ

2. Главная улица Москва - улица Горького (ныне Тверская). сентябрь 1941Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойАлександр Устинов/МАММ/МДФ

3. Раздача противогазов на площади Маяковского (ныне Триумфальная), 1941Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойНаум Грановский/МАММ / МДФ

4. Аэростат на Пушкинской площади, 1941Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойСергей Струнников/МАММ / МДФ

5. Москва фронтовая. На Можайском шоссе у Кутузовской избы, октябрь - декабрь 1941Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойМихаил Грачев/МАММ / МДФ

6. Рытье противотанковых рвов под Москвой, сентябрь - октябрь 1941Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойДмитрий Бальтерманц/МАММ / МДФ

7. Cбитый немецкий самолет на площади Свердлова (ныне Театральная), 1941 Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойАрхивное фото1731 Сбитый фашистский бомбардировщик Ju 88. Площадь Свердлова.jpgФото 1941 г. Сбитый фашистский бомбардировщик Ju 88 на Театральной площади.
1941Фото 1941 г. О. Кнорринга.
Margaret Bourke-White5.jpgФото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.
Margaret Bourke-White4Фото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.
Margaret Bourke-White3.jpgФото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.
Margaret Bourke-White2.jpgФото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.
Margaret Bourke-White1.jpgФото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.
Margaret Bourke-White7.jpgФото 1941 г. Margaret Bourke-White из архива Life.

8. Бомбоубежище на станции «Маяковская», 1941Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойАркадий Шайхет/МАММ / МДФ

9. Площадь Маяковского (ныне Триумфальная)Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойАлександр Устинов/МАММ / МДФ

10. Разгрузка бревен, 1941 годКак выглядела Москва во время Великой ОтечественнойОлег Кнорринг/МАММ / МДФ

11. Ополченцы под Москвой. Отряд велосипедистов, 1941Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойАркадий Шайхет/Частное собрание

12. «Резервы идут на фронт», 1941 годКак выглядела Москва во время Великой ОтечественнойАркадий Шайхет/Частное собрание

13. Противотанковые заграждения в центре МосквыКак выглядела Москва во время Великой ОтечественнойБорис Вдовенко/МАММ / МДФ

14. Москва в дни обороны. На страже столицы от воздушного врагаКак выглядела Москва во время Великой ОтечественнойНеизвестный автор/МАММ / МДФ

15. Гастроном на улице Горького (ныне Тверская)Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойСергей Струнников/МАММ / МДФ

16. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 в честь годовщины Октябрьской РеволюцииКак выглядела Москва во время Великой ОтечественнойМАММ/МДФ

17. Колонна немецких военнопленных у Белорусского вокзала (Тверская), 1944Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойЕвгений Умнов/МАММ / МДФКак выглядела Москва во время Великой Отечественной
Как выглядела Москва во время Великой Отечественной
Как выглядела Москва во время Великой Отечественной
Как выглядела Москва во время Великой Отечественной
Как выглядела Москва во время Великой Отечественной
Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойКак выглядела Москва во время Великой ОтечественнойКак выглядела Москва во время Великой ОтечественнойКак выглядела Москва во время Великой Отечественной
Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойКак выглядела Москва во время Великой ОтечественнойКак выглядела Москва во время Великой ОтечественнойКак выглядела Москва во время Великой ОтечественнойКак выглядела Москва во время Великой Отечественной18. Объявление Победы. Красная площадь.

13 часов 55 минут. 9 мая 1945Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойАлександр Устинов/МАММ / МДФ

 

 19. Салют Победы, 9 мая 1945Как выглядела Москва во время Великой ОтечественнойСергей Коршунов/МАММ / МДФ

20. Маршал Советского Союза Георгий Жуков принимает Парад победы 24 июня 1945 годаКак выглядела Москва во время Великой ОтечественнойЕвгений Халдей/МАММ / МДФ

https://a-dedushkin.livejournal.com/1020099.html

https://a-dedushkin.livejournal.com/993636.html

https://si.rbth.com/zgodovina/86602-moskva-foto-druga-svetov...

города Советского СоюзаСветлана МитленкоВеликая Отечественная войнафотоностальгия
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