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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3

1950-е — 1       1950-е — 2
Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3 Москва. 1950-е гг. Фотограф Э. Евзерихин
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Завод «ЗиС». Цех по производству велосипедов. 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Выпускники-углеводородники геофака КГУ получают направления на разработку нефтяных месторождений ТАССР. Казань, 1954 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Директор и парторг беседует с приезжими. Авто Всеволод Тарасевич. Сталинградская обл., совхоз Крепь, 1954 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Подруги-трактористки, 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Одесса, морской торговый порт. Советская китобойная флотилия Слава. По добыче китов вышла на 1-е место среди 17-ти флотилий разных стран. В кружке - капитан-директор А. Соляник. 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Таганрогский комбайновый завод им. Сталина. Самоходные комбайны выходят из ворот завода. Борис Кузьмин, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Рабочий и руководитель автомобильного завода, Москва, 1954 год. Фото сделан фотографом Анри Картье-Брессоном во время его посещения автомобильного завода ZIS в Москве.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Работницы фабрики игрушек в Дымково перевозят продукцию фабрики на лодке через реку Вятку в город Киров. 1954 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Ужгородский госуниверситет получил от МГУ им. Ломоносова приборы и оборудование для физико-математического факультета. Студенты (слева направо) А. Парлаг, О. Кевер, Т. Мудрак и лаборант Гегелюш распаковывают ящики.

1954 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Чабаны колхоза "Галаба" ("Победа") Сары-Ассийского района Сурхандарьинской области Узбекистана. Фото Всеволода Тарасевича. 1954 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Эльза Хохловкина «В Сокольниках», 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Праздничный ужин в обычной советской семье. 1954 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3В новой квартире, из журнала "Советский Союз", 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Всероссийский смотр сельской худ. самодеятельности в Большом театре. Сводный хор участников смотра исполняет «Марш советских патриотов» Вано Мурадели, 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Хор колхозниц Архангельской области. 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Летнее кафе на территории ВСХВ, Москва, 1954 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ныне ВДНХ) в Москве, 1954 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ныне ВДНХ) в Москве, 1954 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Фото 1954 года, сделанное с американского крейсера. Советский танкер «Туапсе» в плену, порт Гаосюн (Тайвань).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Москва. Новостройки. Анри Картье-Брессон, 1954 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Агитпункт на улице Чайковского. Из архива Мартина Манхоффа. Москва, район Арбата, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Аттракционы в Парке "Сокольники", 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3В летном кафе во время празднования Дня Воздушного флота. Тушино. 1954-й год. Фото Л. Портер
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Закусочная-автомат: подача холодных закусок, бутербродов, различных напитков, кондитерских изде­лий полностью автоматизирована. Оплата жетоном. Аттракцион находился в Гастрономе №40 на Лубянке, 1954.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Зал кафе-автомата № 9 Моснарпита, 1954 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Москва. ГУМ после реконструкции. Первые покупатели отдела парфюмерии. Фотограф М. Редькин. 1954 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Московский ЦУМ. Фото Мартин Манхоф. Москва. 1954г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Новоселье в Первомайском районе. Новые знакомые, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3В Государственном универсальном магазине. 1954 г. Фото М. Озерский
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Буфет в ГУМе, Москва, 1954

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3

В обувном магазине, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Образование Комитета государственной безопасности, 13 марта 1954 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Передача Крыма, 19 февраля 1954 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Пляжный фотограф. Крым, фото – Исаак Тункель. 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Заядлые шахматисты. Фотограф Исаак Тункель. Украинская ССР, Крымская область. Июнь 1954 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией. Фотограф Валентин Хухлаев. Москва. 30 мая 1954 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3День международной солидарности трудящихся. Ленинград, 1 мая 1954 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Ленинград. Дворцовая площадь. 1954 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Московские девушки 1954 г. А. Картье-Брессон
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3На стадионе «Динамо», 1954 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Сборная СССР по хоккею с шайбой, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Чемпионат мира по хоккею с шайбой, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Главная Арена страны. 1954 год. Проект застройки Юго-западного района (вид с юго-запада). Из кн. Н. Кулешов, А. Позднев. "Высотные здания Москвы". 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Кoгда в CCСР сoветские учёныe сoздали пeрвую в миpe устанoвку для управляeмого термoядерного cинтеза и дoстигли тeмпературы плазмы 10 млн. градуcов (1954г.), в Еврoпе всё ещё cуществовали чeловеческие зooпарки ( Бeльгия 1958 г.)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Группа бывших матросов у макета «Варяга» в Музее революции. 1954 год (50-летие гибели крейсера)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Колхозники на экскурсии в московском метро, 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Очередь в Мавзолей Ленина. Москва, 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Студенты Московского авиационного института прыгают с парашютом. Фотография В. Тюккеля. 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Тщательная чистка экспонатов, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Установка гигантского портрета Горького в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Москва. 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3В цехе ширпотреба электросварщик комсомолка Нина Ковшар обрабатывает детские грузовые автомашины. Москва, 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Ленинград. Покупка шляпки в Доме ленинградской торговли, 1954 год. Фото Анри-Картье Брессон
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Строительство Ленинской дамбы в Казани 1954-55 годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Москва. Разборка старых домов на пл. Восстания. 1954 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Проект Пантеона - памятника вечной славы великих людей Советской страны. Л.Поляков, Х.Вулых, В.Пелевин, А.Рогачев. 1954 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Проект Пантеона великих вождей 1954 года. Там распологались бы тела Сталина и Ленина (были бы перемещены из Мавзолея), тела других заслуженных лиц. Располагался бы в начале пр. Вернадского
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Работы над макетом легкового автомобиля ГАЗ-21 «Волга» в конструкторском бюро Горьковского автозавода. 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Троллейвоз на шасси карьерного МАЗ 525 ХТТУ. Грузовой троллейбус. 1954 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Трактор МТЗ-2  выпускался с 1954 по 1958 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3ГАЗ-ТР «Стрела» с реактивным самолетным двигателем, 1954 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Ленинград. 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Лужники, 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Нижний Тагил, 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Невский проспект, 1954 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Ночной подвоз. Главная аллея, центрального подвала ГУМа, Москва,  1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3На Тоцком учебно-артиллерийском полигоне Южно-Уральского военного округа во время проведения корпусного учения, в 09 часов 34 минуты (по московскому времени), 14 сентября 1954 года

2 июня 1955 г.  День рождения космодрома Байконур:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Письмо от 12 мая 1955 года из Ленинградского отделения Художественного фонда СССР в Костюмерные мастерские Теапромснабкомбината о выдаче напрокат скульптору Михаилу Константиновичу Аникушину костюма времён А. С. Пушкина для работы над памятником, который 19 июня 1957 года установят на площади Искусств.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3"Вечерний Ленинград". 1955. 22 февраля.
В 55 году и подумать не могли, как выйдут из этого положения нынешние: скоро дети вообще читать могут разучиться, и возможно, вообще не будут знать, кто такой Александр Сергеевич, не говоря уже о его великолепном творчестве...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3А.В. Ковалёв. Расцветай, земля  колхозная. 1955г. Декоративная тарелка.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Александр Дейнека, Стихи Маяковского (1955). Первые оттепельные картины с романтизацией новой молодёжи. Слева изображены сталинистские антиподы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Первая советская антарктическая экспедиция в 1955 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Ленинградские дети у Адмиралтейства в саду Трудящихся имени Максима Горького, 1955 год. Фотограф Эдвард Кларк.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Катание с ледяной горки в Екатерининском саду. Ленинград, 1955 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Катания на санках в одном из столичных парков, зима 1955 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Зима на Моховой улице, 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Москворецкая набережная. Сброс снега в Москву-реку. 1955 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Москва. Мороженщица в сквере на площади Свердлова (Театральная). 1955г. Автор М. Филимонов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Пассажиры в Московском метро, 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Пассажиры в Московском метро, 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Предновогодняя витрина, 1955 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Казань, Черное озеро, 1955 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Туманный вечер, 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Дочь физика, 1955

Старт мотопробега Москва – Варшава – Москва на площади Киевского Вокзала. 21 апреля 1955 г. Фотограф В. Хухлаев:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Кepченский pыбозавод. 1955 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Участники Кронштадского восстания 1905 г. рассказывают матросам линкора «Октябрьская революция» о службе при царе и восстании матросов. Кронштадт, 1955 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Освоение целины, 1955 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Нина и её новый холодильник, 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Радио Regency TR-1 было самым маленьким беспроводным радио, которое появилось на рынке в 1955 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Съезд духовных христиан (молокан), Краснодарский край, Армавир, 1955 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Красная Площадь, 1955 год

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3

Петровка у Столешникова переулка, Москва, 1955

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3

Улица Горького (Тверская) в Москве, 1955 год.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3

Шофёры общаются на Яузской набережной, 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Перевозка молока, 1955 год; фотограф — швед Георг Одднер
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3"За рулём мой отец, в кузове его родной младший брат..." Из домашнего фотоальбома (vladimir8773, G+). Март 1955 года. ЗиС-151
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Такси с открытым верхом. Ленинские горы, Москва, 1955 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Мойка тоннелей в Московском метрополитене. Москва, 1955 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Уборщица на станции метро "Арбатская". Москва, 1955 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Московские пробки. Новослободская улица, угол Сущёвского вала, 1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Москва. Улица Чкалова  1955
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Перед футболом у стадиона "Динамо". Москва. 1955 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Милиция пытается утихомирить толпу перед матчем «Спартака» и «Вулверхэмптона». Москва. 1955 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 31955 – 1960 годы. У Бауманского районного дома пионеров
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3

Киев. 1955 год. Фонтан "Слон" в Пионерском парке.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3Новорождённые в телеге в одном из роддомов Москвы, 1955
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Продолжение следует...

историяЧёшевафотоностальгия
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