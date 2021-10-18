Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 3

1950-е — 1 1950-е — 2

Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...

Москва. 1950-е гг. Фотограф Э. Евзерихин

Завод «ЗиС». Цех по производству велосипедов. 1954 год.

Выпускники-углеводородники геофака КГУ получают направления на разработку нефтяных месторождений ТАССР. Казань, 1954 год

Директор и парторг беседует с приезжими. Авто Всеволод Тарасевич. Сталинградская обл., совхоз Крепь, 1954 год

Подруги-трактористки, 1954 год.

Одесса, морской торговый порт. Советская китобойная флотилия Слава. По добыче китов вышла на 1-е место среди 17-ти флотилий разных стран. В кружке - капитан-директор А. Соляник. 1954

Таганрогский комбайновый завод им. Сталина. Самоходные комбайны выходят из ворот завода. Борис Кузьмин, 1954

Рабочий и руководитель автомобильного завода, Москва, 1954 год. Фото сделан фотографом Анри Картье-Брессоном во время его посещения автомобильного завода ZIS в Москве.

Работницы фабрики игрушек в Дымково перевозят продукцию фабрики на лодке через реку Вятку в город Киров. 1954 год

Ужгородский госуниверситет получил от МГУ им. Ломоносова приборы и оборудование для физико-математического факультета. Студенты (слева направо) А. Парлаг, О. Кевер, Т. Мудрак и лаборант Гегелюш распаковывают ящики.

Москва. Новостройки.

Анри Картье-Брессон, 1954 г.

1954 г.Чабаны колхоза "Галаба" ("Победа") Сары-Ассийского района Сурхандарьинской области Узбекистана. Фото Всеволода Тарасевича. 1954 годЭльза Хохловкина «В Сокольниках», 1954Праздничный ужин в обычной советской семье. 1954 г.В новой квартире, из журнала "Советский Союз", 1954Всероссийский смотр сельской худ. самодеятельности в Большом театре. Сводный хор участников смотра исполняет «Марш советских патриотов» Вано Мурадели, 1954 год.Хор колхозниц Архангельской области. 1954 год.На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 1954 год.Летнее кафе на территории ВСХВ, Москва, 1954 годВсесоюзная сельскохозяйственная выставка (ныне ВДНХ) в Москве, 1954 годВсесоюзная сельскохозяйственная выставка (ныне ВДНХ) в Москве, 1954 годФото 1954 года, сделанное с американского крейсера.Агитпункт на улице Чайковского. Из архива Мартина Манхоффа. Москва, район Арбата, 1954Аттракционы в Парке "Сокольники", 1954 год.В летном кафе во время празднования Дня Воздушного флота. Тушино. 1954-й год. Фото Л. ПортерЗакусочная-автомат: подача холодных закусок, бутербродов, различных напитков, кондитерских изде­лий полностью автоматизирована. Оплата жетоном. Аттракцион находился в Гастрономе №40 на Лубянке, 1954.Зал кафе-автомата № 9 Моснарпита, 1954 годМосква. ГУМ после реконструкции. Первые покупатели отдела парфюмерии. Фотограф М. Редькин. 1954 гМосковский ЦУМ. Фото Мартин Манхоф. Москва. 1954г.Новоселье в Первомайском районе. Новые знакомые, 1954В Государственном универсальном магазине. 1954 г. Фото М. ОзерскийБуфет в ГУМе, Москва, 1954

В обувном магазине, 1954

Образование Комитета государственной безопасности, 13 марта 1954 года

Передача Крыма, 19 февраля 1954 года

Пляжный фотограф. Крым, фото – Исаак Тункель. 1954

Заядлые шахматисты. Фотограф Исаак Тункель. Украинская ССР, Крымская область. Июнь 1954 года

Празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией. Фотограф Валентин Хухлаев. Москва. 30 мая 1954 года

День международной солидарности трудящихся. Ленинград, 1 мая 1954 года

Ленинград. Дворцовая площадь. 1954 г.

Московские девушки 1954 г. А. Картье-Брессон

На стадионе «Динамо», 1954 год

Сборная СССР по хоккею с шайбой, 1954

Чемпионат мира по хоккею с шайбой, 1954

Главная Арена страны. 1954 год. Проект застройки Юго-западного района (вид с юго-запада). Из кн. Н. Кулешов, А. Позднев. "Высотные здания Москвы". 1954

Кoгда в CCСР сoветские учёныe сoздали пeрвую в миpe устанoвку для управляeмого термoядерного cинтеза и дoстигли тeмпературы плазмы 10 млн. градуcов (1954г.), в Еврoпе всё ещё cуществовали чeловеческие зooпарки ( Бeльгия 1958 г.)

Группа бывших матросов у макета «Варяга» в Музее революции. 1954 год (50-летие гибели крейсера)

Колхозники на экскурсии в московском метро, 1954 год.

Очередь в Мавзолей Ленина. Москва, 1954 год.

Студенты Московского авиационного института прыгают с парашютом. Фотография В. Тюккеля. 1954 год.

Тщательная чистка экспонатов, 1954

Установка гигантского портрета Горького в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Москва. 1954 год.

В цехе ширпотреба электросварщик комсомолка Нина Ковшар обрабатывает детские грузовые автомашины. Москва, 1954 год.

Ленинград. Покупка шляпки в Доме ленинградской торговли, 1954 год. Фото Анри-Картье Брессон

Строительство Ленинской дамбы в Казани 1954-55 годы

Москва. Разборка старых домов на пл. Восстания. 1954 г.

Проект Пантеона - памятника вечной славы великих людей Советской страны. Л.Поляков, Х.Вулых, В.Пелевин, А.Рогачев. 1954 г.

Проект Пантеона великих вождей 1954 года. Там распологались бы тела Сталина и Ленина (были бы перемещены из Мавзолея), тела других заслуженных лиц. Располагался бы в начале пр. Вернадского

Работы над макетом легкового автомобиля ГАЗ-21 «Волга» в конструкторском бюро Горьковского автозавода. 1954 год.

Троллейвоз на шасси карьерного МАЗ 525 ХТТУ. Грузовой троллейбус. 1954 год

Трактор МТЗ-2 выпускался с 1954 по 1958 год

ГАЗ-ТР «Стрела» с реактивным самолетным двигателем, 1954 год

Ленинград. 1954 год.

Лужники, 1954

Нижний Тагил, 1954 год.

Невский проспект, 1954 год.

Ночной подвоз. Главная аллея, центрального подвала ГУМа, Москва, 1954

На Тоцком учебно-артиллерийском полигоне Южно-Уральского военного округа во время проведения корпусного учения, в 09 часов 34 минуты (по московскому времени), 14 сентября 1954 года

2 июня 1955 г. День рождения космодрома Байконур:

















Письмо от 12 мая 1955 года из Ленинградского отделения Художественного фонда СССР в Костюмерные мастерские Теапромснабкомбината о выдаче напрокат скульптору Михаилу Константиновичу Аникушину костюма времён А. С. Пушкина для работы над памятником, который 19 июня 1957 года установят на площади Искусств.

"Вечерний Ленинград". 1955. 22 февраля.

В 55 году и подумать не могли, как выйдут из этого положения нынешние: скоро дети вообще читать могут разучиться, и возможно, вообще не будут знать, кто такой Александр Сергеевич, не говоря уже о его великолепном творчестве...

А.В. Ковалёв. Расцветай, земля колхозная. 1955г. Декоративная тарелка.

Александр Дейнека, Стихи Маяковского (1955). Первые оттепельные картины с романтизацией новой молодёжи. Слева изображены сталинистские антиподы

Первая советская антарктическая экспедиция в 1955 г.

Ленинградские дети у Адмиралтейства в саду Трудящихся имени Максима Горького, 1955 год. Фотограф Эдвард Кларк.

Катание с ледяной горки в Екатерининском саду. Ленинград, 1955 год.

Катания на санках в одном из столичных парков, зима 1955 года.

Зима на Моховой улице, 1955

Москворецкая набережная. Сброс снега в Москву-реку. 1955 г

Москва. Мороженщица в сквере на площади Свердлова (Театральная). 1955г. Автор М. Филимонов

Пассажиры в Московском метро, 1955

Пассажиры в Московском метро, 1955

Предновогодняя витрина, 1955 год.

Казань, Черное озеро, 1955 год.

Туманный вечер, 1955

Дочь физика, 1955

Старт мотопробега Москва – Варшава – Москва на площади Киевского Вокзала. 21 апреля 1955 г. Фотограф В. Хухлаев:







Кepченский pыбозавод. 1955 год.

Участники Кронштадского восстания 1905 г. рассказывают матросам линкора «Октябрьская революция» о службе при царе и восстании матросов. Кронштадт, 1955 год.

Освоение целины, 1955 год

Нина и её новый холодильник, 1955

Радио Regency TR-1 было самым маленьким беспроводным радио, которое появилось на рынке в 1955 году

Съезд духовных христиан (молокан), Краснодарский край, Армавир, 1955 год

Красная Площадь, 1955 год

Петровка у Столешникова переулка, Москва, 1955

Улица Горького (Тверская) в Москве, 1955 год.

Шофёры общаются на Яузской набережной, 1955

Перевозка молока, 1955 год; фотограф — швед Георг Одднер

"За рулём мой отец, в кузове его родной младший брат..." Из домашнего фотоальбома (vladimir8773, G+). Март 1955 года. ЗиС-151

Такси с открытым верхом. Ленинские горы, Москва, 1955 год.

Мойка тоннелей в Московском метрополитене. Москва, 1955 год

Уборщица на станции метро "Арбатская". Москва, 1955 год.

Московские пробки. Новослободская улица, угол Сущёвского вала, 1955

Москва. Улица Чкалова 1955

Перед футболом у стадиона "Динамо". Москва. 1955 год.

Милиция пытается утихомирить толпу перед матчем «Спартака» и «Вулверхэмптона». Москва. 1955 год

1955 – 1960 годы. У Бауманского районного дома пионеров



Киев. 1955 год. Фонтан "Слон" в Пионерском парке.

Новорождённые в телеге в одном из роддомов Москвы, 1955

_____

Продолжение следует...