Как Сталинград выглядел до Великой Отечественной

Хорошо известны фотографии Сталинграда, лежащего в руинах. Но знаете ли вы, каким знаменитый город был до прихода туда вражеских войск?

Даже те иностранцы, кто поверхностно знаком с историей Второй мировой войны, обязательно слышали имя этого советского города на Волге. Именно в Сталинграде Красная Армия сломала хребет вермахту и положила начало коренному перелому в мировом конфликте. Комсомольский сквер, 1937 г. ТАСС

Город заплатил за эту победу высокую цену — в результате ожесточенных уличных схваток, артиллерийских обстрелов и авиационных налетов один из самых быстрорастущих промышленных центров Советского Союза оказался в руинах. Памятник летчику Герою Советского Союза Хользунову. Blokadnik/pastvu.com

Свою историю героический город, первоначально называвшийся Царицыным, ведет с конца XVI века. Впервые он фигурирует в грамоте царя Федора Иоанновича от 1589 года как основанный для защиты русских земель от набегов степных кочевников. Со временем граница государства сместилась южнее, и находившийся на сосредоточении сухопутных и речных путей военный форпост постепенно превратился в крупный торговый центр. Нижняя Октябрьская улица и Октябрьская площадь. Трусов/pastvu.com

Гражданская война в России стала тяжелым испытанием для Царицына.

Обороняемый красными, он в период с июля 1918 года по октябрь 1919 года выдержал три крупных штурма со стороны белогвардейских войск. В дальнейшем он несколько раз переходил из рук в руки противоборствующих сторон. В итоге, в Царицыне были разрушены промышленные предприятия, вышли из строя канализация, водопровод и городская электростанция. Сталинград в 1932 году. Blokadnik/pastvu.com

Иосиф Сталин в качестве председателя Реввоенсовета Северо-Кавказского военного округа (орган военно-политического руководства объединениями Красной Армии) принял активное участие в обороне города. В 1925 году в честь этих заслуг Царицын был переименован в Сталинград. Гостиница «Большая Сталинградская». Blokadnik/pastvu.com

В том же году на Площади Павших Борцов Революции в центре города был открыт памятник Ленину. Прямо рядом с ним располагался символ старого Царицына — православный Александро-Невский собор, который будет взорван в 1932 году. Памятник «вождю мировой революции» проживет немного дольше, вплоть до уличных боев за город конца 1942 года. Площадь им. В.И. Ленина. Sputnik

В 1930 году в Сталинграде открылся первый в стране тракторный завод — один из крупнейших в Европе. Помимо тракторов, здесь было налажено производство легких танков Т-26 и знаменитых средних Т-34. В период войны работа в цехах не останавливалась вплоть до того момента, пока 13 сентября 1942 года на территорию завода не прорвались немецкие пехотные подразделения. Готовая продукция Сталинградского тракторного завода. Иван Шагин/Sputnik

Краевой драматический театр имени Максима Горького был культурным центром Сталинграда. Здание, построенное еще в период Российской империи, было сильно повреждено в ходе боев и восстанавливалось в течение почти семи лет. Краевой драматический театр имени Максима Горького. prostislav1/pastvu.com

Вплоть до разрушительного налета немецкой авиации 23 августа 1942 года Центральный универмаг города считался одним из самых красивых в стране. В конце Сталинградского сражения подвал здания облюбовал штаб 6-й армии во главе с Фридрихом Паулюсом. Здесь 31 января 1943 года фельдмаршал и был взят в плен советскими войсками. Центральный универмаг. Личный архив Л.А.Кочетковой/pastvu.com

Одним из самых видных зданий в городе была паровая мельница, до революции 1917 года принадлежавшая семье предпринимателей из поволжских немцев по фамилии Гергардт. В 1942 году железобетонный каркас и толстые стены позволили советским войскам превратить ее в важный пункт обороны, прикрывающий пути к Волге. После войны полуразрушенную мельницу решили не сносить и не реставрировать, оставив ее как памятник тем страшным и героическим событиям. Мельница Гергардта. Общественное достояние

В бывшем доме купца Воронина, ставшем в советскую эпоху Дворцом Пионеров, было все, что нужно городской молодежи: музыкальные комнаты, балетная студия, лаборатория юных натуралистов, клуб юных моряков и многое другое. После войны сильно поврежденное здание было снесено. Дворец пионеров. Blokadnik/pastvu.com

На Привокзальной площади города располагался фонтан «Бармалей», посвященный одноименной стихотворной сказке Корнея Чуковского. Он представлял собой композицию из шести детей, водящих хоровод вокруг крокодила. В ходе Сталинградской битвы этот фонтан прославился на весь мир благодаря необычным и характерным фотографиям военных корреспондентов: радость на детских лицах резко контрастировала с мрачными руинами окружавших площадь домов. Фонтан «Бармалей» на фоне Музея обороны Царицына имени товарища Сталина. pstvora/pastvu.com

Вот еще фотографии с сайта Pastvu. Детский дом организации Межрабпом, бывший дом Миллера. После революции в нём разместился ТЮЗ. Здание серьёзно пострадало во время войны, но не рухнуло, и до 1960-х стояло заброшенным, а потом его снесли. Дом стоял рядом с нынешней парковкой ТРЦ "Пирамида". "Дом с лебедями", построенный в 1920-х годах (угол улиц Мира и Ленина). Он тоже пострадал во время войны, и его восстановили в сильно изменённом виде. Физиотерапевтический институт им. Семашко, 1925-1942 гг. Здание Горсовета, 1925-1942 гг. Сейчас в нём расположен Волгоградский областной краеведческий музей. Музей обороны Царицына, конец 1920-х годов. На месте клумбы в 1930 году был построен знаменитый фонтан. Вокзал после перестройки 1931 года. Сталинградский ТЮЗ, 1930-1941 гг. Дом коммунальщиков, 1937-1941 гг. Здание было разрушено во время Сталинградской битвы. Площадь Павших Бойцов, 1937-1938 гг. В верхней части снимка видны руины собора Александра Невского, взорванного в 1932 году. С другого ракурса. Государственное издательство, 1930-е годы Александро-Невский собор и памятник Ленину на площади Павших Борцов. Соседствовали они, как вы уже поняли, недолго. Собор уничтожили в 1932 году, а памятник был разрушен во время войны.

Центр города в 1931-м Центр города в 1931-м

Дом науки и искусств, 1930 год. Он был открыт ещё при царе, но при новой власти сохранил свои функции. Дом науки и искусств, 1930 год. Он был открыт ещё при царе, но при новой власти сохранил свои функции.

Он же. Во время войны здание сильно пострадало, и в начале 1950-х его перестроили в сталинском стиле. Он же. Во время войны здание сильно пострадало, и в начале 1950-х его перестроили в сталинском стиле.

Центральный универмаг, который построили прямо перед войной, в 1938 году. Во время войны был разрушен, и в 1949 г. восстановлен по новому проекту. Сейчас здесь расположена гостиница "Интурист". Выше была еще одна фотография. Центральный универмаг, который построили прямо перед войной, в 1938 году. Во время войны был разрушен, и в 1949 г. восстановлен по новому проекту. Сейчас здесь расположена гостиница "Интурист". Выше была еще одна фотография.

Пролеткультская улица, до 1942 г. Она проходила параллельно нынешней Комсомольской, сейчас на этом месте жилые кварталы послевоенной застройки. "Дом приезжих" на Тракторном заводе. Сохранился до сих пор (проспект им. Ленина, 215), но в плохом состоянии. Пролеткультская улица, до 1942 г. Она проходила параллельно нынешней Комсомольской, сейчас на этом месте жилые кварталы послевоенной застройки."Дом приезжих" на Тракторном заводе. Сохранился до сих пор (проспект им. Ленина, 215), но в плохом состоянии.

Проходная завода "Красный Октябрь", 1939 год Проходная завода "Красный Октябрь", 1939 год

Вид на посёлок тракторного завода и цирк, 1932-1941 гг. Сталинградский цирк был открыт 1932 году и рассчитан на 3000 зрителей. Во время Великой Отечественной войны частично разрушен. Нижняя часть здания была впоследствии использована для строительства рынка Тракторозаводского района. Вид на посёлок тракторного завода и цирк, 1932-1941 гг. Сталинградский цирк был открыт 1932 году и рассчитан на 3000 зрителей. Во время Великой Отечественной войны частично разрушен. Нижняя часть здания была впоследствии использована для строительства рынка Тракторозаводского района.

10 апреля 1941 г., вид на Комсомольский сквер 10 апреля 1941 г., вид на Комсомольский сквер

Pastvu

https://ru.rbth.com/watch/1859-stalingrad-before-wwii

