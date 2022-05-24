Как Сталинград выглядел до Великой Отечественной

Хорошо известны фотографии Сталинграда, лежащего в руинах. Но знаете ли вы, каким знаменитый город был до прихода туда вражеских войск?
Даже те иностранцы, кто поверхностно знаком с историей Второй мировой войны, обязательно слышали имя этого советского города на Волге. Именно в Сталинграде Красная Армия сломала хребет вермахту и положила начало коренному перелому в мировом конфликте.Комсомольский сквер, 1937 г. ТАСС
Город заплатил за эту победу высокую цену — в результате ожесточенных уличных схваток, артиллерийских обстрелов и авиационных налетов один из самых быстрорастущих промышленных центров Советского Союза оказался в руинах.Памятник летчику Герою Советского Союза Хользунову. Blokadnik/pastvu.com
Свою историю героический город, первоначально называвшийся Царицыным, ведет с конца XVI века. Впервые он фигурирует в грамоте царя Федора Иоанновича от 1589 года как основанный для защиты русских земель от набегов степных кочевников. Со временем граница государства сместилась южнее, и находившийся на сосредоточении сухопутных и речных путей военный форпост постепенно превратился в крупный торговый центр.Нижняя Октябрьская улица и Октябрьская площадь. Трусов/pastvu.com
Гражданская война в России стала тяжелым испытанием для Царицына.
Обороняемый красными, он в период с июля 1918 года по октябрь 1919 года выдержал три крупных штурма со стороны белогвардейских войск. В дальнейшем он несколько раз переходил из рук в руки противоборствующих сторон. В итоге, в Царицыне были разрушены промышленные предприятия, вышли из строя канализация, водопровод и городская электростанция.Сталинград в 1932 году. Blokadnik/pastvu.com
Иосиф Сталин в качестве председателя Реввоенсовета Северо-Кавказского военного округа (орган военно-политического руководства объединениями Красной Армии) принял активное участие в обороне города. В 1925 году в честь этих заслуг Царицын был переименован в Сталинград.Гостиница «Большая Сталинградская». Blokadnik/pastvu.com
В том же году на Площади Павших Борцов Революции в центре города был открыт памятник Ленину. Прямо рядом с ним располагался символ старого Царицына — православный Александро-Невский собор, который будет взорван в 1932 году. Памятник «вождю мировой революции» проживет немного дольше, вплоть до уличных боев за город конца 1942 года.Площадь им. В.И. Ленина. Sputnik
В 1930 году в Сталинграде открылся первый в стране тракторный завод — один из крупнейших в Европе. Помимо тракторов, здесь было налажено производство легких танков Т-26 и знаменитых средних Т-34. В период войны работа в цехах не останавливалась вплоть до того момента, пока 13 сентября 1942 года на территорию завода не прорвались немецкие пехотные подразделения.Готовая продукция Сталинградского тракторного завода. Иван Шагин/Sputnik
Краевой драматический театр имени Максима Горького был культурным центром Сталинграда. Здание, построенное еще в период Российской империи, было сильно повреждено в ходе боев и восстанавливалось в течение почти семи лет.Краевой драматический театр имени Максима Горького. prostislav1/pastvu.com
Вплоть до разрушительного налета немецкой авиации 23 августа 1942 года Центральный универмаг города считался одним из самых красивых в стране. В конце Сталинградского сражения подвал здания облюбовал штаб 6-й армии во главе с Фридрихом Паулюсом. Здесь 31 января 1943 года фельдмаршал и был взят в плен советскими войсками.Центральный универмаг. Личный архив Л.А.Кочетковой/pastvu.com
Одним из самых видных зданий в городе была паровая мельница, до революции 1917 года принадлежавшая семье предпринимателей из поволжских немцев по фамилии Гергардт. В 1942 году железобетонный каркас и толстые стены позволили советским войскам превратить ее в важный пункт обороны, прикрывающий пути к Волге. После войны полуразрушенную мельницу решили не сносить и не реставрировать, оставив ее как памятник тем страшным и героическим событиям.Мельница Гергардта. Общественное достояние
В бывшем доме купца Воронина, ставшем в советскую эпоху Дворцом Пионеров, было все, что нужно городской молодежи: музыкальные комнаты, балетная студия, лаборатория юных натуралистов, клуб юных моряков и многое другое. После войны сильно поврежденное здание было снесено.Дворец пионеров. Blokadnik/pastvu.com
На Привокзальной площади города располагался фонтан «Бармалей», посвященный одноименной стихотворной сказке Корнея Чуковского. Он представлял собой композицию из шести детей, водящих хоровод вокруг крокодила. В ходе Сталинградской битвы этот фонтан прославился на весь мир благодаря необычным и характерным фотографиям военных корреспондентов: радость на детских лицах резко контрастировала с мрачными руинами окружавших площадь домов.Фонтан «Бармалей» на фоне Музея обороны Царицына имени товарища Сталина. pstvora/pastvu.com
Вот еще фотографии с сайта Pastvu. Детский дом организации Межрабпом, бывший дом Миллера. После революции в нём разместился ТЮЗ. Здание серьёзно пострадало во время войны, но не рухнуло, и до 1960-х стояло заброшенным, а потом его снесли. Дом стоял рядом с нынешней парковкой ТРЦ "Пирамида"."Дом с лебедями", построенный в 1920-х годах (угол улиц Мира и Ленина). Он тоже пострадал во время войны, и его восстановили в сильно изменённом виде.Физиотерапевтический институт им. Семашко, 1925-1942 гг.Здание Горсовета, 1925-1942 гг. Сейчас в нём расположен Волгоградский областной краеведческий музей.Музей обороны Царицына, конец 1920-х годов.На месте клумбы в 1930 году был построен знаменитый фонтан.Вокзал после перестройки 1931 года.Сталинградский ТЮЗ, 1930-1941 гг.Дом коммунальщиков, 1937-1941 гг. Здание было разрушено во время Сталинградской битвы.Площадь Павших Бойцов, 1937-1938 гг. В верхней части снимка видны руины собора Александра Невского, взорванного в 1932 году.С другого ракурса.Государственное издательство, 1930-е годыАлександро-Невский собор и памятник Ленину на площади Павших Борцов. Соседствовали они, как вы уже поняли, недолго. Собор уничтожили в 1932 году, а памятник был разрушен во время войны.
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