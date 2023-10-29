Об ошибке полковника Николая Майданова

Это было написано в канале Специального назначения.

Это был один из лучших вертолетчиков тех времен. Но все люди живые и могут ошибаться. 29 января 2000 года борт 325-го вертолетного полка полковника Майданова имел задачу высадить РГСпН 691-го отряда 67-й бригады спецназа ГРУ в горной части Чечни, а именно в Аргунском ущелье. Группа же имела задачу выдвинуться в район Итум-Кале и вести наблюдение. Вылетели. Надо заметить, что с этой группой бердчан экипаж Майданова работал не раз, но в тот день что-то пошло не так. Для некоторых это «что-то» оказалось роковым. Непонятно что тогда случилось, но на замечания «правака» что группу нужно высаживать в таком-то квадрате, Майданов отвечал, что ему-то знать лучше. И увез группу за 19 километров от запланированной точки высадки. Но много говорят об ошибке разведки с квадратом высадки. Теперь это не столь важно. Группа была высажена в районе села Харсеной (Шатойский район, именно здесь спустя 3 недели погибнут 25 разведчиков 2-й бригады с Пскова), между Харсеноем и Итум-Кале по прямо почти 19 километров, совсем не тот район, карт местности нет. Группу вывезли «за обрез» карты.

Высадившись, личный состав по приказу командира группы занял круговую оборону. Сориентировавшись, командир разослал в две стороны парные дозоры. В эти же минуты радист начал «качать» связь с батальоном, и практически сразу началось. Дозоры вернулись с «духами на плечах», единственное, что успела передать на базу группа, это что находится в незапланированной точке высадки, карты нет, приняли бой. Тут кстати говоря случился один интересный эпизод. Командир группы будучи выпускником НВВКУ знал фарси, в первые минуты боя он закрачил на фарси «Что вы делаете, здесь свои!», и это сработало, боевики решив что стреляют действительно по своим прекратили огонь. Это позволило группе разорвать контакт, и занять позиции для дальнейшего боя. Примерно 40 минут группа отбивалась, сидя в круговой обороне, было получено сообщение что ни арта, ни авиация помочь не может т.к. не знает местоположение разведчиков, после этого было принято решение на отход. Собрались перед небольшим обрывом, внизу река, через которую и было принято решение отходить. Тут надо отдать должное заместителю командиру группы прапорщику Александру П., который зрело оценив обстановку смог собрать группу в кучу, и не потеряв управления отдавал команды. Все его решения в дальнейшем смогли спасти группу.

Командир группы в «головняке», замыкает отход прапорщик, «замок» группы. Перемещаясь вниз по намеченному маршруту ранение, получили три разведчика: сам группник в бедро, снайпер рядовой Филатов в руку (чудом спасли в госпитале) и пулеметчик рядовой Лесин в живот. Отходили на юг, в ту сторону, откуда прибыли. Позже выяснилось, что группа была высажена в укрепрайон который, по сути контролировался арабами. Стоит так же упомянуть, что из всей группы при отходе забрать свои РДшки смогли только пулеметчики. На месте боя остались еда, теплые вещи, патроны, винтовка ОСВ-96.

В это время на базу вернулся вертолет Майданова, тут же ему было сообщено, что группу спецназа он высадил совсем не там. Чертыхнувшись, полковник осознав свою ошибку на правах ком.полка взял другой борт и полетел напоиски разведчиков. Полковник Майданов принял единственно возможное в тот момент решение - вернуться и забрать десантников. Это удалось сделать, но по пилотам вертолетов работали снайперы. Одна из пуль попала в панель приборов и, срикошетив, ударила в область сердца командира. В момент набора высоты полковника ранило еще и в шею, задев важнейшие артерии. Несмотря на тяжелое состояние, он не выпустил ручку управления и почти довел вертолет до аэродрома. Николай Майданов скончался от потери крови за несколько мгновений до приземления, машину посадил второй пилот.

10 марта 2000 года полковник был удостоен звания Героя России посмертно. Николай Майданов погиб в возрасте 43 лет, не дожив до очередного дня рождения, 7 февраля, всего неделю с небольшим. Похоронен легендарный ас на Аллее Героев Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге, рядом с боевыми товарищами, погибшими в Чечне.

Но вернемся к группе спецназа. В Таргиме в это время несколько групп батальона сидели в готовности на вылет, с задачей вытянуть группу. Сидели и слушали несколько частот, в ожидание новостей. Прошел доклад, что такой-то 200, как позже выяснилось речь шла о полковнике Майданове, вертолет которого был обстрелян, сам он получил ранение в результате которого погиб в кабине своего вертолета, посмертно ему было присвоено звание Героя России. Тут же прошел следующий доклад, что одна из групп вылетает вытаскивать экипаж Майданова, который совершил посадку в поле, не долетев до Таргима. Операция, в которой помимо групп из Бердска, принимали участие офицеры поисково-спасательной службы СКВО началась.

В первый день уходившую группу обнаружить с воздуха не удалось. На поиск уходили несколько вертолётов Ми-8 под прикрытием двадцатьчетверок. Пара со спецназовцами шла ниже, в то время как один из бортов с группой находился выше, в готовности спуститься и высадить бердчан для вытаскивания своих, усилив помощь на земле. На второй день, 30 января, группу все же обнаружили. Уходившие от преследования разведчики сначала думали, что по связи на них пытаются выйти боевики, дошло до того что один из спецназовцев сидящих в вертолете по связи с замком группы на земле рассказывал какая у него дома собака. Это сработало, и вертолеты вышли на позиции группы, в это время боевики были не так далеко, и буквально шли следом. Ситуацию осложняла сама местность, которая была преимущественно лесистая, и не удавалось обнаружить подходящую поляну для посадки борта. Вниз по тросу спустился подполковник Жуков (ПСС СКВО), назад же в вертолет затянули раненого пулеметчика Лесина. Вообще же сам Жуков, а точнее его вид позже вызывал удивление как у тех кто был внизу, так и у тех кто был в вертолетах. Жуков который отправился на вылет с оружием (АК+ГП) и надетой РПСке, спустился вниз «голый». В это время по «восьмеркам» был открыт огонь. Жуков отдал приказ вертолетам уходить на базу, сам же остался внизу с группой, чтобы он имел хоть какую-то огневую мощь ему дали ПКМ Лесина. При этом он пытался подгонять группу, что и без того действовало на нервы разведчикам которые уже больше суток уходили от преследования по снежным горам. Уже потом, в вертолетах насчитают несколько десятков пулевых отверстий.

К 4 утра, 31 января группа вышла на точку, заняли круговую, стали ждать. В 7 утра вертолеты вновь вышли на группу, начался финальный этап трехдневной операции. На точку вышли три Ми-8 и два Ми-24 для прикрытия. Вниз спустился еще один офицер ПСС – капитан Могутнов. Стали обвязывать разведчиков для подъема в вертолет, только обвязывали слишком мудрено, теряя время (так потом вспоминали спецназовцы). В это время по вертолетам вновь был открыт огонь, боевики были примерно в 100-200 метрах от точки эвакуации. В одном из бортов позже на базе насчитали 48 попаданий, из редуктора выливалось масло. «Духи» добавляли из РПГ, гранаты врезались в кроны деревьев. И снова подполковник Жуков отдал команду вертолетам уходить. На земле остались он, Могутнов и разведчик Бегленко вооруженный ВАЛом.

Уводить оставшихся на земле начал Бегленко, начали уходить в сторону оврага, при этом оставались следы на снегу. Спустились в овраг, разведчик кинул в сторону преследовавших «духов» гранату. Разрыв, крик, значит кого-то задело. В запасе оставалось несколько магазинов на Вал, да три гранаты. Как вспоминал контрактник Бегленко, оставшиеся гранаты он решил раздать ПССникам (которые уже были ранены в руки). И тут с высоты вниз упала граната, которая, по словам Жукова так и не взорвалась. Уйти тройке все равно не удалось. Плен.

«От***дили нас конечно прилично» - , вспоминал потом разведчик Бегленко. Все трое попали в плен к отряду Салаудина Темирбулатова по кличке «Тракторист», который спустя 1.5 месяца был задержан в результате спецоперации силами спецназа ФСБ. Изначально Жукова хотели обезглавить, пока не нашли у него в кармане удостоверение, из которого следовало что он входит в штаб СКВО. Казнь отложили, зато сержант Бегленко, которому как и всем доставалось, порывался не только отомстить «духам», но и устроить побег. По словам подполковника Жукова ему приходилось сдерживать порывы спецназовца. Во время поиска попавших в плен, на входе в Аргунское ущелье был обстрелян Ми-24, получив сильные повреждения, экипаж направил вертолет прямо на позицию боевиков. Майору Алексею Завитухину и капитану Андрею Кириллину были посмертно присвоены звания Героев России.

Жукову предлагали принять ислам, через связь навести на засаду своих, «вызывали» на допрос и сержанта Бегленко. На все вопросы он отвечал, что он обычный солдат из пехоты, в ответ на это Темирбулатов показывая на Вал орал «Пи***шь ты, спецназовец ты!». В те дни командир боевиков в том районе Арби Бараев хотел обменять Жукова на своего брата. Обмен был назначен на 20 февраля (уже 3 недели как в плену), но незадолго до назначенного часа по району был нанесен арт.удар. Обмен сорвался. В это время боевики, которые были выбиты с Грозного искали пути отхода через горы Аргунского ущелья. В середине февраля началась операция в районе Борзоя проводимая силами 56-го ДШП и группами 67-й ОБрСпН, по сути до пленных было рукой подать. Но кто знал...

К концу месяца Темирбулатов «продал» Жукова Руслану Гелаеву, капитана Могутнова и сержанта Бегленко передали старейшинам села Вашиндарой, которые позже вывели их показав на дорогу в сторону Борзоя, и со словами «Там ваши, идите» отпустили их. Жуков же продолжая, находится в плену у Гелаева оказался в Комсомольском, отряд которого был «сброшен» с гор десантниками 56-го полка. Вскоре там началась масштабная операция по ликвидации отряда «Черного ангела». Рано утром 20-го марта боевики пошли на прорыв из села, подгоняя впереди себя пленных, шел там и Жуков. Шли по руслу реки Гойта, где вскоре попали под огонь одного из отрядов федеральных сил. 4 пули попали в подполковника. Его нашли бойцы СОБРа, которые переправили вертолетом на Ханкалу, где раненому была оказано вся необходимая помощь. За эти события, которые развернулись в течение последних месяцев подполковнику Жукову было присвоено звание Героя России. Март 2000-го. Первые часы после освобождения из плена. Март 2000-го. Первые часы после освобождения из плена. Март 2000-го. Первые часы после освобождения из плена. Доставили в критическом состоянии. По словам военврача центрального госпиталя СКВО Владимира Шачкина, Александр «был расстрелян в буквальном смысле этого слова. У него были две остановки сердца, клиническая смерть».

Но, вопреки всему, Жуков выжил. И не только выжил, но и вернулся на службу! На койке в Ростовском окружном госпитале Александр Петрович провел более полугода. Хотя врачи опасались за жизнь офицера, он не только выжил, но и отказался от инвалидности и изнуряющими тренировками вернул себя в строй после 8 месяцев лечения в госпиталях. Герой России Александр Жуков: "Служу Отечеству!"

23 февраля 2001 года в Кремле подполковнику Жукову была вручена Золотая Звезда Героя Российской Федерации.

Мемориальная доска установлена в поселке Стрелецкий Орловского района, Орловской области на здании Орловского технического колледжа.

Командир РГСпН был награжден орденом Мужества по итогу тех событий. Ну а заместитель командира группы прапорщик Александр П., который с первых минут боя, и до возвращения на базу благодаря своему опыту и мужеству спас группу по мнению офицеров и прапорщиков отряда был достоен звания Героя России. Но как это часто бывает, своей звезды он не увидел.

Позже, командир группы опубликовал письмо в газете, где поблагодарил всех участников тех событий: «Хочется поблагодарить всех, кто принимал в этой операции участие. И особенно - своих бойцов. Они - герои, хотя звание Героя России за те события получил только подполковник Жуков. Если бы не их сила воли, то некого было бы спасать и еще десять матерей лишились бы своих сыновей.». Позже он станет преподавателем в НВВКУ.

В начале марта 2000-го года сводный 691-й отряд бердской бригады ГРУ вернулся домой, вернулся без потерь, отработав и выполнив все боевые задачи. А впереди бердчан ждали новые бои, потери, успешно выполненые боевые задачи, в том числе те, которые вошли в учебники спецназа ГРУ. И порезанные звезды Героев тоже ждали впереди.

По итогам активной фазы второй кампании в Чечне, с сентября 1999-го по лето 2000-го минимум 4 прапорщика и офицера бригады должны были получать звания Героев России, но тогда, точно также как и сейчас, штабы руководствовались своей логикой.

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