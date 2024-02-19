Петербургское АО «Реал», являющееся частью бизнес-империи украинского олигарха и нациста Коломойского, продолжает зарабатывать деньги в Петербурге с попустительства чиновников администрации Беглова. Наше издание узнало, как жители Северной столицы стали вынужденными спонсорами украинских националистов.



Санкт-Петербургский филиал акционерного общества «Ретал» существует с 2004 года и специализируется на производстве пластиковой упаковки для товаров массового потребления. Выгодный дочерний бизнес московской компании «Петрус», которая, впрочем, не скрывает в своей бухгалтерской отчетности, что заработанные в России деньги уходят в столицу Кипра Лимассол, в международный холдинг «Ретал Индастриз». Огромное предприятие, с филиалами помимо России, в 12 странах Евросоюза, Великобритании и США. В отличии от многих других европейских компаний, холдинг «Ретал Индастриз» не ушел из России после начала СВО, и продолжает хорошо зарабатывать в нашей стране производя упаковку для товаров. Например, в 2022 году, выручка российского подразделения холдинга составила 24 млрд рублей, весомая часть заработана в Петербурге.



Есть у «Ретал Индастриз» филиалы и на Украине, во Львове, Киеве и в городе Днепре (бывший Днепропетровск), считающийся вотчиной украинского олигарха-нациста Игоря Коломойского. Интересно, что офис «Ретал Украина» в Днепре, расположен на улице Богдана Хмельницкого, рядом с другими известными бизнесами Коломойского. Впрочем, связь нациста Коломойского с кипрским «Ретал Индастриз» российские журналисты установили еще в 2022 году. Издание «Дельта» рассказывало что президентом «Ретал Индастриз», является партнер Игоря Коломойского — бизнесмен из Днепра Анатолий Мартынов, которому принадлежат также холдинги «Оптимусагро Трейд» и «Щедро», имеющие прямую связь с ГК «Приват». Петербургский филиал «Ретала» до апреля 2021 года принадлежал ООО «Пет.Рус», которой владел офшор Мартынова.



Запутанные связи бизнесов Коломойского и его партнеров, спрятанные в международных оффшорах, вероятно направлены на то, чтобы максимально запутать концы, ведущие к Игорю Коломойскому. Известно, что начиная с 2014 года он тратит миллионы долларов ежегодно на поддержку украинских националистических батальонов, восемь лет кошмаривших жителей Донбасса, а с февраля 2022 года противостоящих российской армии. Однако, несмотря на то, что журналисты рассказали о петербургском кровавом бизнесе Коломойского еще осенью 2022 года, никаких попыток проверить финансовые потоки АО «Ретал» чиновниками Смольного не предпринято, компания продолжает зарабатывать в Северной столице, а доходы через головной офис в Москве отправлять в кипрский офис Коломойского.





Впрочем, администрация губернатора Александра Беглова, известна своей лояльностью к украинским олигархам-нацистам и их родственникам. Например, осенью 2022 года, директором государственного выставочного комплекса «Манеж» Беглов назначил Анну Ялову, близкую родственницу олигарха Петра Порошенко, бывшего президента Украины, развязавшего в 2014 году бойню на Донбассе. На ту же Ялову, как тогда разобрались журналисты, незадолго до начала СВО Петр Порошенко переписал часть своих российских активов.

https://polit-expert.ru/politika/80968-kak-ukrainskij-nacist...