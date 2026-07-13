Прогулки по Москве, ч. 88. История Большого театра

Большой театр знают все. Но кто его основал — почти никто. Не государство, не царица и не великий меценат. Театр построил английский фокусник, который приехал учить физике будущего императора, а деньги вложил московский прокурор, который разорился ещё до открытия театра. 28 марта 1776 года им выдали «привилегию» — и с этого дня отсчитывается история главного театра России.

Прокурор с амбициями монополиста

Князь Пётр Васильевич Урусов был московским губернским прокурором — человеком, далёким от театра по должности, но не по темпераменту. С 1772 года он держал в Москве русский театр и устраивал «воксалы» — платные вечера с музыкой, ужинами и фейерверками. К 1776-му решил пойти дальше: получить монополию на все публичные увеселения города. Развлечение публики в лондонском «воксале» — Сценка в Воксхолл-Гарденс, около 1779 года, автор — Томас Роуландсон

Челобитная Екатерине II сработала. 28 марта 1776 года Урусов получил «привилегию»: быть единственным содержателем всех театральных представлений в Москве на 10 лет. В обмен — обязательство в течение 5 лет возвести каменный театр. Он знал, чем рискует: его предшественник, полковник Гротти, разделял привилегию до Урусова и ушёл в долги. Урусов это знал — и всё равно подписал. Эрмитажный театр при Екатерине II. Иллюстрация из журнала «Нива».

Первые спектакли шли в арендованном доме графа Воронцова на Знаменке — там, где сейчас стоит музыкальная школа им. Гнесиных. Труппа из 43 человек играла оперы, драмы и балеты на одной сцене, составляя единый коллектив без чёткого разделения по жанрам.

Компаньон: фокусник из Лондона

Майкл Джордж Меддокс (в России — Михаил Егорович Медокс) приехал в Россию в 1766 году по личному приглашению, переданному воспитателем наследника Н. Майкл Меддокс — английский инженер, эквилибрист и антрепренёр, построивший первое здание Большого театра.

В Лондоне он работал в театре «Хэймаркет». По некоторым данным, его прибыль за один сезон достигала 11 000 фунтов стерлингов — на 2 500 фунтов больше, чем зарабатывал знаменитый актёр Дэвид Гаррик в те же годы. Урусов взял его компаньоном: Медокс вложил деньги и взял на себя организацию дела. Современный вид на Знаменку, одну из старейших улиц в Москве где с 1776 по 1780 дом в деревянной пристройке дома Воронцовых, работал театр Медокса и Урусова

Пожар, разорение и рекорд скорости

В феврале 1780 года пристройка дома на Знаменке сгорела. Убытки составили около 80 000 рублей — огромная сумма для частного предприятия. Страхового общества в Москве тогда не существовало, покрывать потери пришлось из собственного кармана. Урусов не справился: в марте 1780 года он продал свою долю Медоксу за 28 500 рублей. Это покрыло лишь часть долгов. Петровский театр — первое здание будущего Большого. Акварель В. Сенькова, 1781–1786 гг. Здание простояло до 1805 года, когда его уничтожил пожар.

Медокс не отступил. На Петровской улице он купил участок и поручил строительство архитектору Христиану Розбергу. Трёхэтажное кирпичное здание с белокаменными деталями поднялось за 5 месяцев. Обошлось в 130 000 рублей серебром — на 50 000 больше сметы. 30 декабря 1780 года Петровский театр открылся прологом «Странники» и пантомимическим балетом «Волшебная школа». Слово «Большой» театр получит лишь в XIX веке.

Что было внутри

Зал Петровского театра вмещал от 800 до 1 500 зрителей: партер, 3 яруса лож и галерея — «раёк» для простого народа. В 1787–1788 годах к зданию пристроили маскарадный зал-ротонду с 24 колоннами и 42 хрустальными люстрами. Диаметр ротонды — 35,6 метра. В день открытия «Московские ведомости» писали, что театр «превосходит почти все знатные Европейские театры». Разрез и план Петровского театра: партер, три яруса лож и галерея. В 1787 году здание дополнила ротонда с 42 хрустальными люстрами.

Репертуар складывался из русских и итальянских комических опер, балетов и драматических постановок. На этой сцене в 1783 году сыграли «Недоросль» Фонвизина — цензура долго не пропускала пьесу, и Медоксу пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться разрешения. Шли Шекспир, Мольер, Бомарше, Гольдони. Представление в лондонском театре Sadlers Wells в 1805 году.

Чем кончилось для обоих

Медокс держался дольше Урусова, но долги перевесили. В 1789 году он передал театр под управление Опекунского совета Воспитательного дома. В 1796 году истёк срок личной привилегии, и театр вместе с долгами окончательно перешёл в казённое ведение. Медоксу назначили пожизненную пенсию в 3 000 рублей. Умер он в 1822 году в Тульской губернии — не в Москве и не в Лондоне. Князь Урусов упокоился в Донском монастыре. Именно с него Грибоедов списал в «Горе от ума» любителя крепостного балета.

Урусов разорился раньше. Он вошёл в историю ещё и потому, что Грибоедов вспомнил о нём в «Горе от ума»: монолог Чацкого о вельможе, который «на крепостной балет согнал на многих фурах» крестьянских детей, — предположительно, именно о нём. Имена обоих основателей к 1825 году, когда на том же месте открылось новое здание по проекту Осипа Бове, уже почти забыли. Большой Петровский театр по проекту Бове открылся 6 (18) января 1825 года прологом «Торжество муз». Он занял место сгоревшего театра Медокса.

Театр, который горел — и не исчезал

За 250 лет Большой театр пережил несколько пожаров и столько же возрождений. Первое здание Розберга сгорело в ноябре 1805 года. Театр Бове 1825 года сгорел в марте 1853-го — огонь бушевал 3 дня. Новое здание архитектора Альберта Кавоса открылось в августе 1856-го, к коронации Александра II. Именно тогда появилась знаменитая квадрига Аполлона работы скульптора Петра Клодта — высотой 6,5 метра. Пожар 1853 года уничтожил театр Бове за 3 дня. В огне погибли костюмы, декорации, архив и часть нотной библиотеки. Этот пожар уничтожил почти всё, кроме каменных стен и колоннады. Архитектор Альберт Кавос восстановил театр, сохранив дух Бове. В 1856-м он открылся оперой Глинки «Иван Сусанин».

В 1856 году зал специально выстроили как гигантскую скрипку. Деревянные панели из резонансной ели пошли на отделку стен, железный потолок заменили деревянным. Это шло вразрез с нормами того времени — зато дало один из лучших акустических результатов в мире. В XX веке эту уникальность не сохранили. Реконструкция 2005–2011 годов её отчасти восстановила — и обошлась она в 700 миллионов долларов. О реконструкции поговорим ниже. В первые годы советской власти Большой театр находился под угрозой сноса. 25 августа 1921 года Анатолий Луначарский прислал В.И. Ленину письмо и попросил принять его как можно скорее, чтобы решить вопрос с театрами. Однако В.И. Ленин принимать его не стал. Вместо этого он послал телефонограмму: «Все театры советую положить в гроб. Наркому просвещения надлежит заниматься не театрами, а обучением грамоте». Ай да Ленин, ай да сукин-сын. И дальше будем поклоняться "величию"?

К счастью А. Луначарский требование выполнять не спешил. В итоге по его докладу Совет народных комиссариатов согласился сохранить Большой театр.

В советскую эпоху его сделали главной сценой страны: сюда переводили лучших артистов, ставили самые успешные спектакли. А зрительный зал Большого театра после реконструкции 2011 года вмещает около 2 500 зрителей. Акустику восстановили по историческим чертежам.

Отдельного упоминания достойна квадрига Аполлона. Квадрига Аполлона — работа скульптора Петра Клодта, 1856 год. Высота группы — 6,5 метра. Она стала символом театра после последнего пожара. Больше 150 лет эта колесница украшает историческое здание театра. Скульптурная группа высотой 6,5 метров была создана по модели скульптора Петра Карловича Клодта. Как уже говорилось выше, в 1856 году архитектор Императорских театров Альберт Кавос восстановил сгоревшее здание Большого театра. Новая квадрига Аполлона украсила портик театра. Для её создания было решено использовать листовую медь.

Каждый из коней квадриги имеет свою символику:

первый конь по имени Эритрей олицетворяет восход Солнца;

второй — Эфоп, что означает «пылающий»;

третий конь, Ламп, символизирует «сияние»;

а четвёртый, Филогей, представляет собой заход Солнца.. В начале прошлого века скульптурная группа пострадала из-за осадки фундамента. В 1941 году при налете фашистской авиации квадрига Аполлона была существенно искорежена осколками бомб. От полного уничтожения скульптурную группу уберегло лишь то, что взрыв произошел в толще фасадной стены, - это во многом ослабило ударную волну. Тем не менее, кони и колесница понесли серьезный урон, осколок от бомбы попал в голову Аполлона. Реставраторы сразу же приступили к восстановлению композиции. Композиция проходила реставрацию в 1958 и 1992 годах, а самая значительная работа по восстановлению была выполнена в 2010 году. После восстановления скульптуры Аполлона мастера выполнили реставрацию колесницы, фигур коней и опорных узлов крепления скульптур. Обновленная квадрига покрыта несколькими слоями специального защитного состава. Сегодня невозможно себе представить Москву без общественного транспорта: метро, трамваев и автобусов.

До революции же эту функцию выполняла «армия» извозчиков, которых, например, в 1914 году насчитывалось около 16 тысяч. И это с учетом того, что границы города находились в пределах Воробьевых гор на юге и Петровского парка на северо-востоке. Да и жителей в Первопрестольной, вместе с пригородами, было всего-то около 1,8 миллиона.

Основной наплыв извозчиков приходился на осень-зиму, когда крестьяне из окрестных губерний, закончив работы в полях, отправлялись в Москву на своих повозках и санях на заработки.

Время было промозглое и холодное, когда и тулуп не спасал от непогоды, да и печку-то не включишь, как на современных автомобилях. Вот и приходилось «водителям кобылы» пропускать стопку-другую для "сугреву".

Тогда-то и появилась в Москве шутка про трезвого извозчика, которого можно было найти… над колоннадой Большого театра. Да, речь о скульптуре бога Аполлона, лихо управляющего четверкой лошадей. Но вскоре москвичи нашли и второго «трезвого извозчика». Здесь речь шла уже о богине Нике, венчающей Триумфальную арку, которая сегодня стоит на Кутузовском проспекте.

Эпоха извозчиков закончилась в Москве незадолго до Великой Отечественной войны. Так, еще в 1939 году в столице насчитывалось 56 «ломовых», перевозивших на телегах грузы, и лишь один перевозил пассажиров.

В 2005–2011 годах была проведена масштабная реконструкция, сохранившая исторический облик и улучшившая техническое состояние. Фотограф Макс Мастеров побывал в те времена на стройплощадке в центре Москвы, на Театральной площади, где велась реконструкция Большого Театра. Далее фото и рассказ самого фотографа.

Историческое здание построенное еще в первой половине 19-го века много раз восстанавливалось и перестраивалось. В этот раз масштабы реконструкции, которая началась в 2005 году, довольно внушительные: теперь под зданием театра расположено огромное подземное пространство, в котором размещается сцена и будут оборудованы склады декораций.

Так выглядел фронтон главного театра страны во время реконструкции. Советский герб под сводом крыши уже поменяли на двухглавого орла, а под специальной накидкой мирно стоят знаменитые лошади в упряжке. Так же их можно увидеть на сторублёвой купюре Вид на фасад со стороны Театральной площади Главный вход в театр. Выглядел не очень презентабельно, не так ли? Колонны Большого Театра практически не затрагиваются реконструкцией - их просто покрасят и укрепят в некоторых местах Вот мы и в театре. Это холл. Здесь сохранилось много элементов интерьера театра - лепнина на потолке и стенах. Все это предстоит аккуратно убрать и выстроить заново Вот одна из двух лестниц, ведущих из холла вглубь театра. А так выглядел театр внутри. Это - помещение репетиционной сцены. Благодаря современным технологиям, театр получил в свое хозяйство огромное подземное пространство, где собственно и разместилась эта сцена Также под землей теперь будут оборудованы склады декораций для нужд театра. По своим объемам они будут позволять хранить декорации для 4-5 ближайших спектаклей Сейчас работы по выемке грунта уже закончены и театр стоит, опираясь на эти бетонные столбы с металлическими стержнями А в то время, когда еще велась выемка грунта, большой театр опирался на 2,3 тысячи временных стальных колонн. По официальным данным - они гарантировали 100% надежность и устойчивость здания. По неофициальным - рабочие говорят, каждый день ждали, что театр просто сложится Здесь работают люди с чувством юмора, однако Сейчас от поверхности и до нижнего уровня есть несколько сквозных временных проемов. Они служат для спуска-подъема оборудования, стойматериалов. Трубы на фото - временная система вентиляции (организованна не хуже, чем в метрострое) Периодически на моем пути встречаются прикрытые сеткой-рабицей ямы - следы бывших временных опор театра Вид из актерского помещния на яму, которую будут использовать в дальнейшем для спуска декораций в хранилище Сейчас через эту яму спускают только строительные материалы и крупногабаритную строительную и отделочную технику А вот так сейчас выглядит здание Большого Театра внутри Перед нами - сцена. Сейчас как таковой сцены нет, так как еще не закончен монтаж подземной ее части Масштаб и размах работ отлично просматривается на этом фото Замена балки Работы по реконструкции еще очень много — часть материалов, вроде вот этих балок еще лежит на улице, дожидаясь своего часа. Работа в Москве имеют свою специфику, поэтому строительство идет не так быстро как хотелось бы. Но работа на месте не стоит и вот рабочие уже поднимают очередную конструкцию на крышу театра На крыше пока что не густо - идет вязка арматурных сеток, установка опалубки, монтаж несущих крепей От старой, оригинальной, части театра осталось, на самом деле совсем немного - несущие стены здания, фронтон, да и несколько корридоров, лестниц Вот еще кусочек оригинального театра. Лестница, построена еще при царе, а вот плитка уже при генсеках Большая часть сохранившихся деталей сделана из дерева - вот, например, борта балкона Эти барельефы еще дождутся своей очереди и отправятся на реставрацию. Уж больно напоминают подобные своды коридоров 4-го и 5-го этажей Большого Театра какой-нибудь исторический подвал XIX века в центре Москвы По прекрасной замысловатой лестнице можно подняться на любой из 9 этажей театра, а также на чердак На чердаке полным ходом идет укрепление конструкций крыши. К сожалению, к знаменитым лошадкам пройти не удалось - сейчас они наглухо закрыты металлическим колпаком, дабы не повредить их в процессе реконструкции кровли театра На этом всё

Интерьер одного из символов России - Большого театра - "одет" в сусальное золото. В 2012 году завершилась реставрация внутреннего убранства Большого театра, которая стала колоссальным проектом мирового уровня. Историческое здание Большого театра было закрыто на реконструкцию со 2 июля 2005 года.

В первые годы реализации проекта происходило тщательное изучение самого здания, сканирование его положения в пространстве, состояния его стен и фундаментов. И только осенью 2009 г. после многочисленных подготовительных работ огромное и сильно изношенное здание Большого театра было перенесено с временных опор на постоянный фундамент, и в театре началась масштабная реставрация. За последовавшие затем два года были выполнены рекордные объемы работы по восстановлению и реконструкции театра. Каждый день в здании работали свыше трех с половиной тысяч профессионалов, из них около тысячи — реставраторов. И еще тысяча специалистов трудилась на благо Большого в реставрационных мастерских за пределами театра.

Благодаря реставрации Большой театр во многом восстановил исторический облик, утраченный за годы советской власти. Зрительный зал и часть его анфилады обрели тот вид, в котором задумал их архитектор Большого театра Альберт Кавос. Залы бывшего императорского фойе восстановлены по состоянию на 1895 г., когда их интерьеры были изменены во время подготовки к торжествам, сопровождавшим коронацию императора Николая II. Под каждый воссоздаваемый или реставрируемый элемент интерьера создавался свой специальный проект, разрабатывалась отдельная документация по итогам многочисленных архивных и натурных исследований.

Усыпанные золотом ярко-малиновые драпировки внутренних помещений лож, различные на каждом этаже штукатурные арабески, живописный плафон «Аполлон и музы» — все это придает зрительному залу вид сказочного дворца. Восстановление декора зрительного зала Большого театра оказалось крайне сложной работой. После расчистки архитектурных украшений от позднейших слоев и неумелых реконструкций мастера реставрационного бюро воссоздали недостающие детали по технологиями 17-19 веков, а затем применили технологию золочения на полимент.

Специалисты реставрационного бюро Веры Бабич начали работы по восстановлению декора зрительного зала Государственного академического Большого театра России в конце 2009 года. Реставраторы восстановили в зрительном зале лепной декор из папье-маше. За годы существования театра эта гипсовая лепнина в боковых вестибюлях и кольцевых коридорах переделывалась многократно — композиции зачастую состояли из кусков самого разного времени.

В реставрации золотых интерьеров Большого театра было применено сусальное золото ТМ "Раритетъ" - одного из авторитетных производителей сусального золота и серебра на территории СНГ. Реставрация позолоты завершена, и театр принимает посетителей в сияющей золотом атмосфере. Каждый ярус Большого театра имеет свой индивидуальный рисунок. Чем ниже ярус, тем гуще его рельефна декорация, скомпонованная из элементов, присущих архитектуре эпохи Возрождения, стилям Барокко и Рококо. Для восстановления утраченных элементов были изготовлены специальные модели, по которым делали отливки из папье-маше. Для этого с куска авторского лепного декора «снимали» нужную форму и по этому слепку делали гипсовую модель, а затем – плотную «чистовую» форму для отливки элемента декора. Восстановлены старинные росписи и ткани, золочение интерьеров выполняли вручную 156 мастеров, использовав более 4,5 кг золота. Белое фойе над входом в театр (16 на схеме вверху). Сюда в 1941 году во время авианалета попала авиабомба. Интерьер фойе восстановлен таким, каким он был в 1856 году. На стенах и потолке — роспись в технике «гризайль»: она выполняется в разных оттенках одного цвета и создает впечатление выпуклых лепных изображений. Снова появились большие зеркала — с их помощью Кавос увеличивал зрительный объем помещения. Вместо одной люстры со стеклянными шарами появились три хрустальных.

Была отреставрирована и собрана заново Главная люстра, освещающая зрительный зал.

Диаметр этого трехъярусного сооружения составляет 6,5 метра, а высота – 8,5 метра. Вес стального каркаса с латунными элементами — около 1860 кг. Вместе с хрустальными элементами люстра весит около 2,3 тонн. Для украшения люстры в 1863 году было изготовлено 15 тысяч хрустальных подвесок, весом более 260 кг. Однако за время эксплуатации значительная часть хрустального убранства была повреждена и утрачена. Когда в 2006 году началась реставрация люстры, из 24 тысяч хрустальных элементов реставраторам пришлось восстанавливать более 13,5 тысяч деталей. При реставрации каркаса пришлось полностью расчистить сохранившуюся позолоту и нанести её заново. В XIX веке люстра была газовой — в конструкции до сих пор сохранились трубки и вентили. Специалисты провели динамические и весовые испытания различных элементов люстры. Теперь она выглядит вот так

Обновлённый зрительный зал теперь вмещает 1768 зрителей и признан одним из лучших в мире по акустике. А дальше просто фото разных времен Знаменитые хрустальные люстры Большого театра. Они чудом уцелели во время Второй мировой войны.

В 1941 году на театр упала бомба, однако по счастливой случайности именно в этот момент люстр в театре не было. Ровно за день до этого их по ошибке забрали на реставрацию. Главный фасад — торжественный ампир: восьмиколонный портик, фронтон с барельефами, квадрига Аполлона над входом. https://bigpicture.ru/bolshoj-teatr-osnoval-anglijskij-fokus...

https://susalnoe.ru/obekty/restavraciya-bolshogo-teatra.html

https://drugoi.livejournal.com/3530762.html

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Семь знаменитых московских высоток

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