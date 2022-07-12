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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Продолжу выставлять фото, взятые с разных каналов Телеграма.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Первые дни специальной операции на Украине. Сотрудники спецназа Росгвардии с боем проходят Гостомель, для последующего выхода на местный аэродром.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Пейзажи Гостомеля. И трофейный бронеавтомобиль VartaНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Коллективное фото участников оркестра, одно из направлений работы на Луганщине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Коллективное фото одного из наших музыкальных штурмовых отрядов.

От Вагнера. Помимо Евгения Пригожина, который получил Звезду Героя России закрытым указом Президента, различных государственных наград удостоились бойцы ЧВК «Вагнер» и ССО Минобороны. 
Кроме того, принято решение создать фонд для покупки и последующей выдачи  квартир на юге России и в Крыму для военнослужащих народной Милиции ЛДНР, бойцов ЧВК «Вагнера» и ССО после окончания спецоперации. 
Жилой фонд будут выделять в качестве сертификата (подобного существующему жилищному сертификату для военнослужащих) на уже готовую к проживанию квартиру особо отличившимся бойцам и командирам подразделений. 
За ЧВК «Вагнер» с огромным интересом наблюдают все разведки мира и представители спецназа США, Великобритании, Израиля, Ирана и Канады, так как тактику ведения городского боя, реализуемого бойцами оркестра имени Бати Пригожина, все признают прорывной и максимально эффективной.

Безусловно, во всех военных академиях мира будут изучать методики «Вагнеров» по прорыву глубоко эшелонированной обороны и зачистки в плотной городской застройке. https://t.me/c/1626866857/1099Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Пацаны, кошмарившие укров возле н.п. Краснополье и Долгенькое. Брали три укрепа при поддержке авиации.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Снайпер

 

После войны, когда появится больше времени, мы будем заниматься увековечиванием памяти об этом конфликте.
Уже ведётся подобная работа: фильмы "Турист", "Гранит", "Солнцепёк", памятники в Горячем Ключе и Сирии — все это сделано на частные деньги одного всем известного новоиспеченного героя России,
и при вашей поддержке все это будет продолжаться.
О подвигах "музыкантов" и братишек из кадровых подразделений должны все помнить и знать.
24 февраля стало новой датой в истории РФ. https://t.me/c/1626866857/1089Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Спецоперация на Украине как повод помнитьНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Вагнер идет на Артемовск.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Пацаны рядом с небольшим, но важным для разгрома противника в Лисичанске посёлке Волчеяровка. Этот населённый пункт теперь освобождён.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Пацаны рядом с небольшим, но важным для разгрома противника в Лисичанске посёлке Волчеяровка. Этот населённый пункт теперь освобождён.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Глупо отрицать, что в ВС РФ есть потери. Специальная военная операция медленно, но верно достигает своих целей именно благодаря не военной технике, не крылатым ракетам, а людям, которые оплачивают победу своей кровью.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Дядя Юра, как его называют коллеги, работает бок о бок с местными докторами. Уезжать не собирается, потому что уверен «Россия начнёт возрождаться с Донбасса».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13И благодаря военным медикам удаётся сохранить людские жизни: если бы не развернутый на полную мощь военно-медицинский аппарат, потерь было бы куда больше. На передовой они спасают жизни не только военнослужащих, но и гражданских, собственноручно вытаскивая попавших под обстрелы мирных жителей и удерживая их в нашем мире.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Московский хирург, депутат Госдумы РФ Бадма Башанкаев, который с группой медиков приехал помогать  лечить жителей ДНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Донецк. Медосмотр пленного. А так в-на Окраине фашизма нет.

Aliis inserviendo consumor (лат.Светя другим, сгораю) — эти слова принадлежат голландскому врачу Николасу ван Тюльпу. Ещё в XVII веке он предложил сделать их девизом самоотверженных врачевателей, а символом врачей сделать горящую свечу. И если мы говорим про российских военных врачей, то это именно тот девиз, который максимально точно описывает их подвиг в зоне проведения специальной военной операции. https://t.me/rybar/34839

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Военнослужащий армейского спецназа Вооруженных сил России.

О деятельности подразделений и частей специального назначения ВС РФ широкой общественности практически неизвестно. В поле зрения обывателя бригады спецназа попадают зачастую тогда, когда их используют наравне с пехотой. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Российский спецназ в Тошковке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Российский спецназ в Тошковке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Российский спецназ в Тошковке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Российский спецназ в Тошковке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Российский спецназ в Тошковке.

На деле это лишь верхушка айсберга: группы специального назначения берут «языков», устраивают диверсии на критически важных объектах инфраструктуры противника, действуют в качестве передовых авиационных и артиллерийских наводчиков. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ПЯ сотрудника СпН Росгвардии после прилета. В момент попадания пистолет находился в набедренной кобуре.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ПЯ сотрудника СпН Росгвардии после прилета. В момент попадания пистолет находился в набедренной кобуре.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Военнослужащие ССО Вооруженных сил России. Зона СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Военнослужащие армейского спецназа Вооруженных сил России на Донбассе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Военнослужащие ССО Вооруженных сил России. Зона СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Военнослужащий ССО вооружённых сил России на территории металлургического комбината им. Ильича в Мариуполе.

Подразделения специальной разведки не просто качественно работают за передним краем — они там живут. Согласно положениям мобилизационных документов, как только группа уходит на выполнение боевой задачи, должен начинаться процесс формирования и обучения группы на замену — потому как по умолчанию считается, что группа не вернётся. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Сотрудники спецназа России в Херсоне.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Сотрудники ЦСН ССО МО России на территории Алчевского металлургического комбината, ЛНРНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ССО МО России в порту Мариуполя и на въезде в город.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ССО МО России в порту Мариуполя и на въезде в город.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ССО МО России в порту Мариуполя и на въезде в город.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ССО МО России в порту Мариуполя и на въезде в городНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ССО МО России на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ССО МО России на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ССО МО России на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ССО МО России на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ССО МО России на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ССО МО России на территории металлургического комбината «Азовсталь» в МариуполеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ФСБ РоссииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ФСБ РоссииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ФСБ РоссииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ФСБ РоссииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЦСН ФСБ России

И это лишний раз подчёркивает серьёзность выполняемых военной разведкой задач. https://t.me/rybar/34840

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Современные конфликты в Сирии и на Украине лучше всего охарактеризовать как противостояние артиллерии. Применяются высокоточные боеприпасы, разрабатываются и внедряются комплексы разведки, управления и связи, реализуется принцип разведывательно-ударного контура. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13И если на наводчиков на местах, а также расчеты БЛА возложена задача по подаче первичной информации, то именно на уровне расчета того или иного орудия работа двух предыдущих звеньев доводится до логического завершения. 

Российские артиллеристы прошли обкатку во время сирийской кампании. На Украине они получили возможность показать свои знания на практике.

Сегодня пусковые установки реактивных систем залпового огня, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, миномёты и артиллерийские орудия составляют основу огневой мощи противоборствующих сторон. Какой бы ни была точной авиация, каким бы ни был мощным огонь танковых войск и мотострелков, именно ракетные войска и артиллерия могут полностью метр за метром выжечь абсолютно любой укрепрайон противника. https://t.me/rybar/34841

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа минометного расчета по ВСУ. Камышеваха.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа минометного расчета по ВСУ. Камышеваха.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа минометного расчета по ВСУ. Камышеваха.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа минометного расчета по ВСУ. Камышеваха.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа ПВО в Белгородской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа расчета 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б» сил ДНР по авдеевскому укрепрайону.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа расчета 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б» сил ДНР по авдеевскому укрепрайону.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа расчета 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б» сил ДНР по авдеевскому укрепрайону.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа расчета 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б» сил ДНР по авдеевскому укрепрайону.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа расчёта самоходного миномёта Тюльпан калибром 230ммНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа расчёта самоходного миномёта Тюльпан калибром 230ммНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа расчёта самоходного миномёта Тюльпан калибром 230ммНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа расчёта самоходного миномёта Тюльпан калибром 230ммНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа российской артиллерии по промышленной зоне завода Азот в Северодонецке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа САУ Малка и Тюльпан и танка Т-80Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа САУ Малка и Тюльпан и танка Т-80Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа САУ Малка и Тюльпан и танка Т-80Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Работа САУ Малка и Тюльпан и танка Т-80Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Прилеты под Харьков.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Защитники Донбасса наступают на СлавянскНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Кадры разрушений частных домов в Белгороде после ночных взрывовНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Обстрел Белгорода 3.07.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Обстрел Белгорода ночью 3.07Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Разлёт Искандеров из под Белгорода по целям на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Разлёт Искандеров из под Белгорода по целям на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Российская артиллерия разгромила 92-ю бригаду ВСУ под ХарьковомНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Российская гаубица в районе Изюма.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Российские артиллеристы мстят за погибших боевых братьев отправкой 152мм приветоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Резервисты Народной милиции ДНР с трофеями в районе Светлодарска.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Репортаж с южной части фронта о работе российского расчёта БПЛА Орлан-10.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Репортаж с южной части фронта о работе российского расчёта БПЛА Орлан-10.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Репортаж с южной части фронта о работе российского расчёта БПЛА Орлан-10.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Очередная группа добровольцев покинула Международный аэропорт Грозного и отправилась на Донбасс.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Очередная доставка  грузов от ООО Вече, волонтеры.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Очередная доставка от ООО Вече

Большой сбор МОО Вече по заявкам подразделений Народной Милиции ЛДНР и подразделений ZVO, выполняющих задачи на разных направлениях СВО.

Необходимо:

1. БПЛА - класса Mavic 2 Zoom, Mavic 3 combo, Mavic 2 Enterprise Advanced - 200 шт.
2. Тепловизионное оборудование - HIKMICRO, Pulsar Helion 2 и др - 200 шт.
3. БПЦС 10х40 с дальномерной сеткой - 300 шт.
4. Зрительная труба Veber 25-75x100 Pro - 200 шт.
5. Зрительная труба Veber 25-75x70 - 200 шт.)
6. Коллиматорный прицел ВОМЗ - 300 шт.
7. Дальномер Vortex Ranger 1800, с подсветкой - 50 шт.
8. Дальномер Leupold RX-2800 TBR/W, дальность 2560м  - 20 шт.

Обмундирование и бронезащита:
1. Бронежилет армейский 6б45  - 500 шт.
2. Шлем армейский 6б47 500 шт.
3. Комплект стрелок армейский - 500 шт.
4. Спальник армейский - 2000 шт.
5. Форма ВКБО  лето - 2000 шт.
6. Берцы с кардурой Лето 2000шт. 
7. Масхалат Мох  - 2000 шт.
8. Индивидуальные армейские медаптечки - 2000 шт.

Реквизиты МОО Вече (https://t.me/MOOVeche) для помощи защитникам Донбасса и подразделениям Z V О:

Карта Сбера 5469380039842876 Игорь К.
Карта Сбера 4276380166806872 Владимир О.
и по номеру телефона +79037001243 Владимир О. или по этому номеру через СБП.
ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811

По всем вопросам: пишите на почту OrlovLDNR@yandex.ru или по телефону +79037001243 (вотсап или телеграм) или  +79060372855 (вотсап или телеграм @Ispanecw) Пишите нам в наш чат-бот @WarDonbass_Bot - мы всегда на связи.

Для юридических лиц - на счет МОО Вече:

Наименование организации — МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОХРАНЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ВЕЧЕ»
ИНН организации — 7719288461
КПП организации — 771901001
Номер расчётного счёта — 40703810400000003521
Банк — ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
БИК Банка — 044525411
Корреспондентский счёт 30101810145250000411
Назначение: Благотворительное пожертвование

В криптовалюте:

Bitcoin: 37H83MoupRuDHcyDc1rXXuTfWLbjBbM2EB
Ethereum: 0xa08ffd7867dd9eae13c1146857d35733172e349c
Litecoin: MTv2rKT9ytMQ92rTbh6MjUQuxwSJnDJjcM
USDT erc20: 0xa08ffd7867dd9eae13c1146857d35733172e349c
USDT trc20: TVgmLnekExPiQgkJK6JGAQ8YxUSDPR5MJj

Канал МОО Вече со всеми отчетами https://t.me/MOOVecheНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Группа «Земляне» перевела больнице в Горловке 8 миллионов рублей!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13В Тулу после выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения операции на Украине вернулся отряд спецназа Росгвардии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13В Тулу после выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения операции на Украине вернулся отряд спецназа Росгвардии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13В Тулу после выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения операции на Украине вернулся отряд спецназа Росгвардии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13В Тулу после выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения операции на Украине вернулся отряд спецназа Росгвардии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13В Тулу после выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения операции на Украине вернулся отряд спецназа Росгвардии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Тула встречает своих героевНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Тула встречает своих героевНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Встреча солдат Росгвардии вернувшихся по ротации из зоны СВО. Нижний Новгород.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Встреча солдат Росгвардии вернувшихся по ротации из зоны СВО. Нижний Новгород.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Встреча солдат Росгвардии вернувшихся по ротации из зоны СВО. Нижний Новгород.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Встреча солдат Росгвардии вернувшихся по ротации из зоны СВО. Нижний Новгород.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Военнослужащие Росгвардии вернувшиеся домой в Калужскую область после выполнения боевых задач в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Военнослужащие Росгвардии вернувшиеся домой в Калужскую область после выполнения боевых задач в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Военнослужащие Росгвардии вернувшиеся домой в Калужскую область после выполнения боевых задач в зоне проведения операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13А это Змеиный остров, эвакуация наших ВСНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13А это Змеиный остров, эвакуация наших ВС 29 июняНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13А это Змеиный остров, эвакуация наших ВС 29 июня.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Кадры эвакуации подразделений ВС РФ с острова Змеиный 29 июня.

Некоторые фото освобожденных из пленаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Один из возвращенных домой по обмену.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Освобожденные из плена ДНРовцыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Освобожденный из плена российский военнослужащийНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Вручение госнаград росгвардейцам в Харьковской областиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Госнаграды вручили росгвардейцам в Харьковской областиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Вручените награды жене погибшего Александра Анатольевича ФроловаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Награждение героев на передовойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Вот так выглядит памятная медаль «Участнику специальной военной операции», учреждённая Федеральной службой войск национальной гвардии России.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил золотую звезду Героя Российской Федерации воину из Бурятии Балдану ЦыдыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Награждение Группе ОтважныхНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Награждение группе ОтважныхНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Награждение Военнослужащих.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Перед награждениемНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Виды Лисичанска с территории завода Азот.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Виды Лисичанска с территории завода Азот.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Окраины Лисичанска со стороны позиций группировки Отважных.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Окраины Лисичанска со стороны позиций группировки Отважных.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Окраины Лисичанска со стороны позиций группировки Отважных.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Батальон Призрак перерезал трассу Лисичанск-Горское.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13В каких условиях даётся победа!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЛисичанскНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЛисичанскНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЛисичанскНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЛисичанскНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЛисичанскНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13ЛисичанскНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Стела при въезде в Лисичанск теперь такаяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Боец 6-го казачьего полка им. Платова НМ ЛНР водружает Знамя Победы над Лисичанском.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Боец 6-го казачьего полка им. Платова НМ ЛНР водружает Знамя Победы над Лисичанском. Луганская Народная Республика полностью освобождена от украинского оккупанта!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Бойцы специального полка полиции имени Героя России А. Кадырова и 6-го казачьего полка имени Матвея Платова водрузили знамя Победы!И это событие тоже имеет пусть и не прямое, но косвенное отношение Спецоперации. Помните вот эту страхолюдину?Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13"Алёнушка" до СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13А вот теперь настоящая Алёнушка!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13В Нововоронеже установили новый памятник Аленке. Он заменил предыдущую версию, которая полтора года назад вызвала недовольство местных жителей.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13Довольные жители

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