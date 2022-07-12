Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Продолжу выставлять фото, взятые с разных каналов Телеграма. Первые дни специальной операции на Украине. Сотрудники спецназа Росгвардии с боем проходят Гостомель, для последующего выхода на местный аэродром. Пейзажи Гостомеля. И трофейный бронеавтомобиль Varta Коллективное фото участников оркестра, одно из направлений работы на Луганщине. Коллективное фото одного из наших музыкальных штурмовых отрядов.

От Вагнера. Помимо Евгения Пригожина, который получил Звезду Героя России закрытым указом Президента, различных государственных наград удостоились бойцы ЧВК «Вагнер» и ССО Минобороны.

Кроме того, принято решение создать фонд для покупки и последующей выдачи квартир на юге России и в Крыму для военнослужащих народной Милиции ЛДНР, бойцов ЧВК «Вагнера» и ССО после окончания спецоперации.

Жилой фонд будут выделять в качестве сертификата (подобного существующему жилищному сертификату для военнослужащих) на уже готовую к проживанию квартиру особо отличившимся бойцам и командирам подразделений.

За ЧВК «Вагнер» с огромным интересом наблюдают все разведки мира и представители спецназа США, Великобритании, Израиля, Ирана и Канады, так как тактику ведения городского боя, реализуемого бойцами оркестра имени Бати Пригожина, все признают прорывной и максимально эффективной.

Безусловно, во всех военных академиях мира будут изучать методики «Вагнеров» по прорыву глубоко эшелонированной обороны и зачистки в плотной городской застройке. https://t.me/c/1626866857/1099 Пацаны, кошмарившие укров возле н.п. Краснополье и Долгенькое. Брали три укрепа при поддержке авиации. Снайпер

После войны, когда появится больше времени, мы будем заниматься увековечиванием памяти об этом конфликте.

Уже ведётся подобная работа: фильмы "Турист", "Гранит", "Солнцепёк", памятники в Горячем Ключе и Сирии — все это сделано на частные деньги одного всем известного новоиспеченного героя России,

и при вашей поддержке все это будет продолжаться.

О подвигах "музыкантов" и братишек из кадровых подразделений должны все помнить и знать.

24 февраля стало новой датой в истории РФ. https://t.me/c/1626866857/1089 Спецоперация на Украине как повод помнить Вагнер идет на Артемовск. Пацаны рядом с небольшим, но важным для разгрома противника в Лисичанске посёлке Волчеяровка. Этот населённый пункт теперь освобождён. Пацаны рядом с небольшим, но важным для разгрома противника в Лисичанске посёлке Волчеяровка. Этот населённый пункт теперь освобождён.

Глупо отрицать, что в ВС РФ есть потери. Специальная военная операция медленно, но верно достигает своих целей именно благодаря не военной технике, не крылатым ракетам, а людям, которые оплачивают победу своей кровью. Дядя Юра, как его называют коллеги, работает бок о бок с местными докторами. Уезжать не собирается, потому что уверен «Россия начнёт возрождаться с Донбасса». И благодаря военным медикам удаётся сохранить людские жизни: если бы не развернутый на полную мощь военно-медицинский аппарат, потерь было бы куда больше. На передовой они спасают жизни не только военнослужащих, но и гражданских, собственноручно вытаскивая попавших под обстрелы мирных жителей и удерживая их в нашем мире. Московский хирург, депутат Госдумы РФ Бадма Башанкаев, который с группой медиков приехал помогать лечить жителей ДНР. Донецк. Медосмотр пленного. А так в-на Окраине фашизма нет.

Aliis inserviendo consumor (лат.Светя другим, сгораю) — эти слова принадлежат голландскому врачу Николасу ван Тюльпу. Ещё в XVII веке он предложил сделать их девизом самоотверженных врачевателей, а символом врачей сделать горящую свечу. И если мы говорим про российских военных врачей, то это именно тот девиз, который максимально точно описывает их подвиг в зоне проведения специальной военной операции. https://t.me/rybar/34839

Военнослужащий армейского спецназа Вооруженных сил России.

О деятельности подразделений и частей специального назначения ВС РФ широкой общественности практически неизвестно. В поле зрения обывателя бригады спецназа попадают зачастую тогда, когда их используют наравне с пехотой. Российский спецназ в Тошковке. Российский спецназ в Тошковке. Российский спецназ в Тошковке. Российский спецназ в Тошковке. Российский спецназ в Тошковке.

На деле это лишь верхушка айсберга: группы специального назначения берут «языков», устраивают диверсии на критически важных объектах инфраструктуры противника, действуют в качестве передовых авиационных и артиллерийских наводчиков. ПЯ сотрудника СпН Росгвардии после прилета. В момент попадания пистолет находился в набедренной кобуре. ПЯ сотрудника СпН Росгвардии после прилета. В момент попадания пистолет находился в набедренной кобуре. Военнослужащие ССО Вооруженных сил России. Зона СВО. Военнослужащие армейского спецназа Вооруженных сил России на Донбассе. Военнослужащие ССО Вооруженных сил России. Зона СВО. Военнослужащий ССО вооружённых сил России на территории металлургического комбината им. Ильича в Мариуполе.

Подразделения специальной разведки не просто качественно работают за передним краем — они там живут. Согласно положениям мобилизационных документов, как только группа уходит на выполнение боевой задачи, должен начинаться процесс формирования и обучения группы на замену — потому как по умолчанию считается, что группа не вернётся. Сотрудники спецназа России в Херсоне. Сотрудники ЦСН ССО МО России на территории Алчевского металлургического комбината, ЛНР ЦСН ССО МО России в порту Мариуполя и на въезде в город. ЦСН ССО МО России в порту Мариуполя и на въезде в город. ЦСН ССО МО России в порту Мариуполя и на въезде в город. ЦСН ССО МО России в порту Мариуполя и на въезде в город ЦСН ССО МО России на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. ЦСН ССО МО России на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. ЦСН ССО МО России на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. ЦСН ССО МО России на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. ЦСН ССО МО России на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. ЦСН ССО МО России на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе ЦСН ФСБ России ЦСН ФСБ России ЦСН ФСБ России ЦСН ФСБ России ЦСН ФСБ России

И это лишний раз подчёркивает серьёзность выполняемых военной разведкой задач. https://t.me/rybar/34840

Современные конфликты в Сирии и на Украине лучше всего охарактеризовать как противостояние артиллерии. Применяются высокоточные боеприпасы, разрабатываются и внедряются комплексы разведки, управления и связи, реализуется принцип разведывательно-ударного контура. И если на наводчиков на местах, а также расчеты БЛА возложена задача по подаче первичной информации, то именно на уровне расчета того или иного орудия работа двух предыдущих звеньев доводится до логического завершения.

Российские артиллеристы прошли обкатку во время сирийской кампании. На Украине они получили возможность показать свои знания на практике.

Сегодня пусковые установки реактивных систем залпового огня, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, миномёты и артиллерийские орудия составляют основу огневой мощи противоборствующих сторон. Какой бы ни была точной авиация, каким бы ни был мощным огонь танковых войск и мотострелков, именно ракетные войска и артиллерия могут полностью метр за метром выжечь абсолютно любой укрепрайон противника. https://t.me/rybar/34841

Работа минометного расчета по ВСУ. Камышеваха. Работа минометного расчета по ВСУ. Камышеваха. Работа минометного расчета по ВСУ. Камышеваха. Работа минометного расчета по ВСУ. Камышеваха. Работа ПВО в Белгородской области. Работа расчета 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б» сил ДНР по авдеевскому укрепрайону. Работа расчета 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б» сил ДНР по авдеевскому укрепрайону. Работа расчета 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б» сил ДНР по авдеевскому укрепрайону. Работа расчета 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б» сил ДНР по авдеевскому укрепрайону. Работа расчёта самоходного миномёта Тюльпан калибром 230мм Работа расчёта самоходного миномёта Тюльпан калибром 230мм Работа расчёта самоходного миномёта Тюльпан калибром 230мм Работа расчёта самоходного миномёта Тюльпан калибром 230мм Работа российской артиллерии по промышленной зоне завода Азот в Северодонецке. Работа САУ Малка и Тюльпан и танка Т-80 Работа САУ Малка и Тюльпан и танка Т-80 Работа САУ Малка и Тюльпан и танка Т-80 Работа САУ Малка и Тюльпан и танка Т-80 Прилеты под Харьков. Защитники Донбасса наступают на Славянск Кадры разрушений частных домов в Белгороде после ночных взрывов Обстрел Белгорода 3.07. Обстрел Белгорода ночью 3.07 Разлёт Искандеров из под Белгорода по целям на Украине. Разлёт Искандеров из под Белгорода по целям на Украине. Российская артиллерия разгромила 92-ю бригаду ВСУ под Харьковом Российская гаубица в районе Изюма. Российские артиллеристы мстят за погибших боевых братьев отправкой 152мм привето Резервисты Народной милиции ДНР с трофеями в районе Светлодарска. Репортаж с южной части фронта о работе российского расчёта БПЛА Орлан-10. Репортаж с южной части фронта о работе российского расчёта БПЛА Орлан-10. Репортаж с южной части фронта о работе российского расчёта БПЛА Орлан-10. Очередная группа добровольцев покинула Международный аэропорт Грозного и отправилась на Донбасс. Очередная доставка грузов от ООО Вече, волонтеры. Очередная доставка от ООО Вече

Большой сбор МОО Вече по заявкам подразделений Народной Милиции ЛДНР и подразделений ZVO, выполняющих задачи на разных направлениях СВО.

Необходимо:

1. БПЛА - класса Mavic 2 Zoom, Mavic 3 combo, Mavic 2 Enterprise Advanced - 200 шт.

2. Тепловизионное оборудование - HIKMICRO, Pulsar Helion 2 и др - 200 шт.

3. БПЦС 10х40 с дальномерной сеткой - 300 шт.

4. Зрительная труба Veber 25-75x100 Pro - 200 шт.

5. Зрительная труба Veber 25-75x70 - 200 шт.)

6. Коллиматорный прицел ВОМЗ - 300 шт.

7. Дальномер Vortex Ranger 1800, с подсветкой - 50 шт.

8. Дальномер Leupold RX-2800 TBR/W, дальность 2560м - 20 шт.

Обмундирование и бронезащита:

1. Бронежилет армейский 6б45 - 500 шт.

2. Шлем армейский 6б47 500 шт.

3. Комплект стрелок армейский - 500 шт.

4. Спальник армейский - 2000 шт.

5. Форма ВКБО лето - 2000 шт.

6. Берцы с кардурой Лето 2000шт.

7. Масхалат Мох - 2000 шт.

8. Индивидуальные армейские медаптечки - 2000 шт.

Реквизиты МОО Вече (https://t.me/MOOVeche) для помощи защитникам Донбасса и подразделениям Z V О:

Карта Сбера 5469380039842876 Игорь К.

Карта Сбера 4276380166806872 Владимир О.

и по номеру телефона +79037001243 Владимир О. или по этому номеру через СБП.

ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811

По всем вопросам: пишите на почту OrlovLDNR@yandex.ru или по телефону +79037001243 (вотсап или телеграм) или +79060372855 (вотсап или телеграм @Ispanecw) Пишите нам в наш чат-бот @WarDonbass_Bot - мы всегда на связи.

Для юридических лиц - на счет МОО Вече:

Наименование организации — МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОХРАНЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ВЕЧЕ»

ИНН организации — 7719288461

КПП организации — 771901001

Номер расчётного счёта — 40703810400000003521

Банк — ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА

БИК Банка — 044525411

Корреспондентский счёт 30101810145250000411

Назначение: Благотворительное пожертвование

В криптовалюте:

Bitcoin: 37H83MoupRuDHcyDc1rXXuTfWLbjBbM2EB

Ethereum: 0xa08ffd7867dd9eae13c1146857d35733172e349c

Litecoin: MTv2rKT9ytMQ92rTbh6MjUQuxwSJnDJjcM

USDT erc20: 0xa08ffd7867dd9eae13c1146857d35733172e349c

USDT trc20: TVgmLnekExPiQgkJK6JGAQ8YxUSDPR5MJj

Канал МОО Вече со всеми отчетами https://t.me/MOOVeche Группа «Земляне» перевела больнице в Горловке 8 миллионов рублей! В Тулу после выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения операции на Украине вернулся отряд спецназа Росгвардии. В Тулу после выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения операции на Украине вернулся отряд спецназа Росгвардии. В Тулу после выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения операции на Украине вернулся отряд спецназа Росгвардии. В Тулу после выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения операции на Украине вернулся отряд спецназа Росгвардии. В Тулу после выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения операции на Украине вернулся отряд спецназа Росгвардии. Тула встречает своих героев Тула встречает своих героев Встреча солдат Росгвардии вернувшихся по ротации из зоны СВО. Нижний Новгород. Встреча солдат Росгвардии вернувшихся по ротации из зоны СВО. Нижний Новгород. Встреча солдат Росгвардии вернувшихся по ротации из зоны СВО. Нижний Новгород. Встреча солдат Росгвардии вернувшихся по ротации из зоны СВО. Нижний Новгород. Военнослужащие Росгвардии вернувшиеся домой в Калужскую область после выполнения боевых задач в зоне проведения операции на Украине. Военнослужащие Росгвардии вернувшиеся домой в Калужскую область после выполнения боевых задач в зоне проведения операции на Украине. Военнослужащие Росгвардии вернувшиеся домой в Калужскую область после выполнения боевых задач в зоне проведения операции на Украине. А это Змеиный остров, эвакуация наших ВС А это Змеиный остров, эвакуация наших ВС 29 июня А это Змеиный остров, эвакуация наших ВС 29 июня. Кадры эвакуации подразделений ВС РФ с острова Змеиный 29 июня.

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