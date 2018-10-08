Сталинская диктатура рубля - как СССР преодолел сильный доллар

Историки уверяют, что Россия должна гордиться даже печальными страницами своей истории. Фото: РЕН ТВ

В июне этого года во Франции должен был состояться громкий судебный процесс, которого, затаив дыхание, ждали все историки мира. В канун битвы при Ватерлоо должны были посмертно судить Наполеона. Правда, суд этот перенесли по неизвестным причинам. Российские историки предполагают, что этот процесс перенесли, чтобы не разразился грандиозный скандал. Ведь Наполеона французы на суде с большей долей вероятности могли оправдать. Удивительно, однако Наполеон — самый популярный политический деятель Франции, которого считают чуть ли ни национальным героем Республики, сделавшим страну великой державой. Именно его могила находится в почетном месте — в Доме инвалидов в самом центре Парижа, а по всей стране ему установлены сотни памятников. Кроме мемориалов, французы построили и десятки музеев Наполеона. И это при том, что Наполеон был одним из самых кровавых правителей Франции. Но, несмотря на тот ущерб, который Наполеон нанес Европе, европейцы его не осуждают, зато на полном серьезе тираном, диктатором и убийцей они называют Иосифа Сталина.

Они даже вознамерились судить почившего советского правителя. Специально для этого они создали организацию под названием "Платформа европейской памяти и совести", в которую вошли чуть ли ни все страны Евросоюза. Задача этой организации — собрать доказательства нового Нюрнберга. По сути десятки историков работают над тем, чтобы уравнять нацизм с коммунизмом.

Историк Николай Лисовой считает, что россиян будто специально заставляют стыдиться своей истории и своего бывшего правителя.

На протяжении многих десятилетий нас заставляют стыдиться того, что главой нашего государства был Сталин. Нас, в отличие от французов, у которых был кровавый Наполеон, заставляют постоянного стыдиться этого эпизода истории. Но если внимательно и беспристрастно изучить документы, то выяснится, что Иосиф Сталин сумел сделать Россию великой. В 30-е годы Советский Союз преобразился. Всего за несколько лет в стране появились заводы-гиганты, электростанции, магистрали. В 20-40-х годах прошлого века наша страна построила больше 9 тысяч крупных предприятий. Из отсталой сельской страны всего за несколько лет СССР стал промышленно развитым. До сих пор многие экономисты не понимают, как абсолютно нищая страна, без кредитов, без технологий, имея минимум научных и квалифицированных кадров, вдруг стала экономической сверхдержавой всего за несколько лет.

Но многие историки уверяют, что недалекость Иосифа Сталина — миф. На самом деле, Сталин был умнейшим человеком своего времени. Долгие годы Иосифа Сталина и за рубежом, и в постсоветской России обвиняли в том, что он провел свою индустриализацию на костях. Его обвиняли, что, создав лагеря, Сталин получил бесплатную рабочую силу, которая и помогла сделать страну промышленной. Многие историки говорят: лагеря у нас, конечно же, были. Это, без сомнения, печальная страница нашей истории. Но обвинять нас в тех страшных репрессиях больше других любят почему-то американцы, которые делали тоже самое.

В США в самый разгар Великой депрессии тысячи фермеров умирали от голода. Американское раскулачивание для подъема национальной экономики началось с того, что банки попросту выгнали всех фермеров со своих земель за неуплату аренды.

Все эти люди устремились на заработки в города, где царила безработица. А после бывших фермеров сослали на общественные работы. В месяц работникам платили по 30 долларов. 25 из которых вычитались как подоходный налог. Пяти долларов на семью хватало примерно на такой же паек, как и заключенным сталинского ГУЛАГа. Именно так США удалось поднять свою экономику после великой депрессии.

Получается, что в Америке примерно в то же самое время, что и у нас, были свои собственные ГУЛАГи, о которых американцы помалкивают. Удивительно, но тираном и деспотом Сталина на Западе считали не всегда. В мультфильмах 40-х годов американцы изображали Сталина смешным и усатым, но побеждающим главного злодея — Гитлера. В то время Сталина и русских на Западе уважали, мало того многие западные деятели культуры говорили о нем с восхищением.

"На самом деле современники Иосифа Виссарионовича не могли его не уважать. Когда однажды, по-моему, в Ялте, на переговорах Черчилль сказал: "Но надо еще учесть интересы Римского Папы", — Сталин вынул трубку изо рта и спросил: "Папа? А сколько дивизий у папы?" Вся передовая интеллигенция Европы, да и всего мира ориентировалась на Советский Союз и на коммунистическую идеологию, как на передовое учение, на передовое общество, на будущее. Сталин был хорошим, а СССР был союзником Запада ровно до тех пор, пока Сталин в 1944 году не отказался подписать знаменитое Бреттонвудское соглашение, сделав тем самым первую и единственную попытку освободиться от доллара", — поясняет историк Лисовой.

Бреттон-Вудские соглашения означали, что мерилом богатства всех государств становилось не золото, а валюта одной из стран. А именно — доллар США. И Сталин отказался идти у США на поводу. "Самое большее — 4 рубля" — такую цену через несколько лет Сталин определил для доллара. При том, что США предложили Советам покупать их деньги по 53 рубля. Однако Сталину такой курс показался грабительским. Он совсем отказался от доллара и впервые в истории привязал рубль к чистому золоту. Это позволило СССР не зависеть от США ни экономически, ни политически.

Простить такой несговорчивости Сталину не могли. И вскоре он превратился в деспота и тирана, а СССР — в "империю зла".

После такой антисталинской пиар-кампании американский президент Трумэн, который поначалу открыто симпатизировал Сталину и называл его "чертовски умным", вдруг стал нелестно отзываться о советском теперь уже диктаторе.

С тех пор прошло много лет, но и сегодня имя Сталина не дает покоя западным писателям и журналистам. Так, недавно американский еженедельный журнал "Time" назвал Сталина миллиардером, "контролировавшим одну из крупнейших экономик мира". На западе о баснословных богатствах Сталина давно ходят легенды. Сталинская дача, отделанная золотом, антиквариат и даже царские слитки. Все это, по версии американцев, в своих запасниках скрывал Сталин. Можно было бы и поверить западным историкам. Ели бы не одно "но".

"При таком невероятном авторитете, который он имел во всем мире, при том планетарном значении, которое имела его фигура, он был абсолютнейший бессребреник", — говорит бывший сотрудник разведки КГБ СССР Арсен Мартиросян.

Во время описи имущества у вождя советов было обнаружено всего 6 кителей, 10 брюк, 4 шинели и 5 курительных трубок. В спальне была найдена сберегательная книжка, в ней записано 900 рублей. Больше у Сталина ничего не было.

Украинцы теперь тоже Сталина ненавидят, видимо, пытаясь подражать западным кураторам. На одном из развлекательных шоу Сталин представлен идиотом и бездельником, который не знает, как бы развлечься. Он корчит рожи, падает со стула, надувает из своей курительной трубки мыльный пузырь. И это украинцам кажется смешным. При том что если бы не было Сталина, не было бы никакой Украины. Эксперты говорят, что антисталинские и недавно появившиеся антипутинские информационные кампании — это всего лишь способ давления на Россию. Врагом всего человечества, диктатором, мечтающим построить тоталитарный режим, рискует стать любой руководитель нашей страны, который отваживается идти против США или Евросоюза.

Антисталинская кампания, по мнению отечественных историков, не только политизирована, но и далека от науки. Эксперты не исключают, что Сталина и в дальнейшем будут демонизировать.

Многие историки убеждены: антисталинизм и антикоммунизм — всего лишь маска для русофобии. Пугая сталинской эпохой, кровавым прошлым, нам пытаются привить чувство ущербности, научить стыдиться своей истории. И все это лишь с одной целью: сделать невозможным национальный подъем. Конечно, Сталин, как и любой политик, не святой, но ничуть не хуже того же Наполеона, которым так гордится Франция. Он не больший злодей, чем Трумэн, который разбомбил Хиросиму и Нагасаки. И не хуже японского Хирохито, сравнивать с которым его по кровожадности даже язык не поворачивается. Вы удивитесь, но Сталин предвидел, что после смерти его имя будут поливать грязью, и потому в одном из разговоров как-то сказал своему маршалу авиации Александру Голованову: "После моей смерти... на мою могилу неблагодарные потомки навалят кучи мусора, но через много лет ветер истории их развеет".

http://ren.tv/novosti/2015-10-05/stalinskaya-diktatura-rubly...

