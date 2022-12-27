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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Параллели между 1945 годом и сегодня
В Усть-Цилемском районе 1 сентября открыли памятник герою России Владимиру Носову. Монумент установили рядом со школой в селе Коровий Ручей. Именно там родился и вырос гвардии-капитан.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Последний бой гвардии капитана произошёл 26 марта. Когда противник, численно превосходя российских военнослужащих, перешёл в наступление под прикрытием артиллерии. Возникла угроза окружения. Гвардии капитан Владимир Носов получил приказ оказать помощь морским пехотинцам. В ходе ожесточённого боя под пулемётным огнём он профессионально и хладнокровно руководил личным составом. Под молниеносной контратакой российские военнослужащие сорвали наступление врага. Сводное подразделение под командованием Владимира Носова обеспечило выход из окружения российским военнослужащим, что сохранило им жизнь, но сам командир получил смертельное ранение.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34За отвагу, самоотверженность и верность военному долгу Указом Президента России уроженцу Республики Коми присвоено звание Героя России посмертно. Владимир Носов стал первым Героем России на Балтийском флоте в ходе специальной военной операции на Украине.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34В честь Владимира Носова назван новейший противодиверсионный катер, который этим летом вошёл в состав Балтийского флота. 
https://uhta.bezformata.com/listnews/geroyu-rossii-vladimiru...

Школе в Мурманской области присвоили имя Героя России майора Михаила ПоповаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Печенгской школе № 5 присвоили имя Героя России майора Михаила Попова, военнослужащего отдельной мотострелковой бригады Северного флота, который в настоящее время принимает участие в специальной военной операции. В торжественной церемонии приняли участие представители командования Северного флота и армейского корпуса, а также губернатор Мурманской области.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34
«Мне посчастливилось лично познакомиться с Михаилом, это было летом, когда я был у наших бойцов. Герои в лице и Михаила, и Сергея Бойко, в лице других наших бойцов, к сожалению, часть из них награждены посмертно, учились здесь. И теперь в этой школе учатся их дети. Дорого осознавать и понимать, с какой самоотверженностью работают наши ребята на передовой, как велика их храбрость и мудрость. Все эти люди для нас – герои, они пишут новую мировую историю. Мы гордимся Михаилом, гордимся всеми нашими бойцами, которые сегодня дарят нам будущее», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Сам герой присутствовать на церемонии не смог, но записал видеообращение, в котором поблагодарил учителей за то, что привили любовь и уважение к истории своей страны. «Я вас не подвёл и обещаю не подвести впредь. Присвоение моего имени школе – большая честь и огромная ответственность. Обещаю честно и верно служить нашей Родине», – заверил Михаил.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Михаил Попов принимает участие в специальной военной операции с 4 мая 2022 года. Под командованием капитана Попова группа бойцов трое суток выдерживала противостояние с превосходящими силами украинских националистов, уничтожив 150 боевиков и два их танка. За проявленные мужество и героизм капитан Попов награжден Золотой звездой Героя России, также ему досрочно присвоено звание майора.      
https://t.me/mod_russia/22558

Мемориальная доска в честь погибшего участника СВО Рената Ачапова появилась в Горно-Алтайске.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Её установили на здании школы, где учился боец. Он был старшим разведчиком 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, в июле погиб в ЛНР.
Указом Путина Ачапов посмертно награждён орденом Мужества.
https://t.me/rabotaembrat/5039

РОЛИК
Русское лихо: лесные призраки из 10 обр СпН — арт команды "Рыбаря" в поддержку специальной военной операции Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 3410 отдельная бригада специального назначения за время выполнения специальных задач в зоне СВО отметились в разных регионах Украины.
Они вели разведку целей и выведение из строя критически важных объектов в Харькове, внесли свой вклад в защиту переправы в Изюме.
Лесные призраки из "десятки" вели бои в лесопосадках по обе стороны реки Ингулец в Херсонской области и отражали попытки диверсионно-разведывательных групп противника выйти в тыл российским войскам.
https://t.me/rybar/41899

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Оказывается, находясь в американской тюрьме, Виктор Бут занимался рисованием.
Одна из картин была посвящена товарищу Сталину.
https://t.me/boris_rozhin/72577

Профессиональная художница Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34За все годы у меня не купили ни одну батально-историческую картину, я зарабатывала деньги на преподавании и на свои учительские доходы арендовала помещения для выставок в Москве, оплачивала транспорт, хранение, полиграфию, мастерскую и продолжала рисовать(рисует в основном на военную тему). 
И вот вчера, подписчица этого канала сделала первое пожертвование! Это первая финансовая помощь в моей биографии художника-баталиста. 
Пожертвование это частично покроет расходы на изготовление цифровой копии картины «Взятие аэродрома Антонов», ее в подарок попросили наши бойцы. 
Оригиналы остаются у меня для выставки, которую я хочу провезти по госпиталям! 
https://t.me/hudojnikZ/26

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Картина "Крейсер Красный Кавказ. Высадка десанта 1942 г." настолько большая (3 метра) и её было так сложно возить на выставки, что я нарисовала версию поменьше 1 метр 50 см. Этой картине повезло поучаствовать в большем количестве выставок.
Картина нарисована со слов живого участника-ветерана этого кровопролитного боя, моего двоюродного дедушки. 
https://t.me/hudojnikZ/28

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Всем кто берет на себя грех обвинять меня в "пиаре на войне" и писать что я воспользовалась случаем, публикую мою биографию за 2010 год, когда я ещё была студенткой 4 курса. 
Всегда была и буду служить нашему Отечеству, хоть меня никто и не призывал. Я сама пришла и очень давно. 
Спасибо всем, кто в моем лице поддерживает военно-патриотическое искусство наших дней. На мольберте новая картина о наших ребятах.
https://t.me/hudojnikZ/52
Это именно она нарисовала картину  посвященную экипажу Су-24М, командиру Антонову Александру Сергеевечу, штурману Никишину Владимиру Николаевичу направившим свой самолёт в скопление вражеской техники. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34
https://t.me/hudojnikZ/53
Авторская репродукция на холсте "Взятие аэродрома Антонов 24 февраля 2022г" приехала к "Архангелам спецназа". На фото  не только моя картина но и шеврон от  художника @dazbastadraw специально разработанный для Архангелов.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Все это бережно хранится у ребят.
https://t.me/hudojnikZ/55

А я представлю часть ее картин.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Ангел Донецка. 2022г Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Возвращайтесь с победой, мужики! 2022г. Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Взятие аэродрома Антонов 24 февраля 2022 г.Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наши идут. 2022г Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Портрет Магомеда Нурбагандова — героя Российской Федерации. Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Владимир – собиратель земель русских. 2022г. Елена Бегма Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Студия Елены

Как нейросеть видит Путина. Просили нарисовать и вот что она выдалаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34ещеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34нда... образно, однако!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34И вот еще.
Несколько шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Шеврон от Росичей и доктора ХилаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34А вот шеврон с той стороныНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Ну и традиционно немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Zа правильную ёлочку!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34И на этом сегодня все. 
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