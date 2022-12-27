Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 34

Параллели между 1945 годом и сегодня

В Усть-Цилемском районе 1 сентября открыли памятник герою России Владимиру Носову. Монумент установили рядом со школой в селе Коровий Ручей. Именно там родился и вырос гвардии-капитан. Последний бой гвардии капитана произошёл 26 марта. Когда противник, численно превосходя российских военнослужащих, перешёл в наступление под прикрытием артиллерии. Возникла угроза окружения. Гвардии капитан Владимир Носов получил приказ оказать помощь морским пехотинцам. В ходе ожесточённого боя под пулемётным огнём он профессионально и хладнокровно руководил личным составом. Под молниеносной контратакой российские военнослужащие сорвали наступление врага. Сводное подразделение под командованием Владимира Носова обеспечило выход из окружения российским военнослужащим, что сохранило им жизнь, но сам командир получил смертельное ранение. За отвагу, самоотверженность и верность военному долгу Указом Президента России уроженцу Республики Коми присвоено звание Героя России посмертно. Владимир Носов стал первым Героем России на Балтийском флоте в ходе специальной военной операции на Украине. В честь Владимира Носова назван новейший противодиверсионный катер, который этим летом вошёл в состав Балтийского флота.

https://uhta.bezformata.com/listnews/geroyu-rossii-vladimiru...



Школе в Мурманской области присвоили имя Героя России майора Михаила Попова Печенгской школе № 5 присвоили имя Героя России майора Михаила Попова, военнослужащего отдельной мотострелковой бригады Северного флота, который в настоящее время принимает участие в специальной военной операции. В торжественной церемонии приняли участие представители командования Северного флота и армейского корпуса, а также губернатор Мурманской области.

«Мне посчастливилось лично познакомиться с Михаилом, это было летом, когда я был у наших бойцов. Герои в лице и Михаила, и Сергея Бойко, в лице других наших бойцов, к сожалению, часть из них награждены посмертно, учились здесь. И теперь в этой школе учатся их дети. Дорого осознавать и понимать, с какой самоотверженностью работают наши ребята на передовой, как велика их храбрость и мудрость. Все эти люди для нас – герои, они пишут новую мировую историю. Мы гордимся Михаилом, гордимся всеми нашими бойцами, которые сегодня дарят нам будущее», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Сам герой присутствовать на церемонии не смог, но записал видеообращение, в котором поблагодарил учителей за то, что привили любовь и уважение к истории своей страны. «Я вас не подвёл и обещаю не подвести впредь. Присвоение моего имени школе – большая честь и огромная ответственность. Обещаю честно и верно служить нашей Родине», – заверил Михаил. Михаил Попов принимает участие в специальной военной операции с 4 мая 2022 года. Под командованием капитана Попова группа бойцов трое суток выдерживала противостояние с превосходящими силами украинских националистов, уничтожив 150 боевиков и два их танка. За проявленные мужество и героизм капитан Попов награжден Золотой звездой Героя России, также ему досрочно присвоено звание майора.

https://t.me/mod_russia/22558

Мемориальная доска в честь погибшего участника СВО Рената Ачапова появилась в Горно-Алтайске. Её установили на здании школы, где учился боец. Он был старшим разведчиком 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, в июле погиб в ЛНР.

Указом Путина Ачапов посмертно награждён орденом Мужества.

https://t.me/rabotaembrat/5039

РОЛИК

Русское лихо: лесные призраки из 10 обр СпН — арт команды "Рыбаря" в поддержку специальной военной операции 10 отдельная бригада специального назначения за время выполнения специальных задач в зоне СВО отметились в разных регионах Украины.

Они вели разведку целей и выведение из строя критически важных объектов в Харькове, внесли свой вклад в защиту переправы в Изюме.

Лесные призраки из "десятки" вели бои в лесопосадках по обе стороны реки Ингулец в Херсонской области и отражали попытки диверсионно-разведывательных групп противника выйти в тыл российским войскам.

https://t.me/rybar/41899

Оказывается, находясь в американской тюрьме, Виктор Бут занимался рисованием.

Одна из картин была посвящена товарищу Сталину.

https://t.me/boris_rozhin/72577

Профессиональная художница Елена Бегма За все годы у меня не купили ни одну батально-историческую картину, я зарабатывала деньги на преподавании и на свои учительские доходы арендовала помещения для выставок в Москве, оплачивала транспорт, хранение, полиграфию, мастерскую и продолжала рисовать(рисует в основном на военную тему).

И вот вчера, подписчица этого канала сделала первое пожертвование! Это первая финансовая помощь в моей биографии художника-баталиста.

Пожертвование это частично покроет расходы на изготовление цифровой копии картины «Взятие аэродрома Антонов», ее в подарок попросили наши бойцы.

Оригиналы остаются у меня для выставки, которую я хочу провезти по госпиталям!

https://t.me/hudojnikZ/26

Картина "Крейсер Красный Кавказ. Высадка десанта 1942 г." настолько большая (3 метра) и её было так сложно возить на выставки, что я нарисовала версию поменьше 1 метр 50 см. Этой картине повезло поучаствовать в большем количестве выставок.

Картина нарисована со слов живого участника-ветерана этого кровопролитного боя, моего двоюродного дедушки.

https://t.me/hudojnikZ/28

Всем кто берет на себя грех обвинять меня в "пиаре на войне" и писать что я воспользовалась случаем, публикую мою биографию за 2010 год, когда я ещё была студенткой 4 курса.

Всегда была и буду служить нашему Отечеству, хоть меня никто и не призывал. Я сама пришла и очень давно.

Спасибо всем, кто в моем лице поддерживает военно-патриотическое искусство наших дней. На мольберте новая картина о наших ребятах.

https://t.me/hudojnikZ/52

Это именно она нарисовала картину посвященную экипажу Су-24М, командиру Антонову Александру Сергеевечу, штурману Никишину Владимиру Николаевичу направившим свой самолёт в скопление вражеской техники.

https://t.me/hudojnikZ/53

Авторская репродукция на холсте "Взятие аэродрома Антонов 24 февраля 2022г" приехала к "Архангелам спецназа". На фото не только моя картина но и шеврон от художника @dazbastadraw специально разработанный для Архангелов. Все это бережно хранится у ребят.

https://t.me/hudojnikZ/55

А я представлю часть ее картин. Ангел Донецка. 2022г Елена Бегма Возвращайтесь с победой, мужики! 2022г. Елена Бегма Взятие аэродрома Антонов 24 февраля 2022 г.Елена Бегма Наши идут. 2022г Елена Бегма Портрет Магомеда Нурбагандова — героя Российской Федерации. Елена Бегма Владимир – собиратель земель русских. 2022г. Елена Бегма Студия Елены

Как нейросеть видит Путина. Просили нарисовать и вот что она выдала еще нда... образно, однако! И вот еще.

Несколько шевронов Шеврон от Росичей и доктора Хила А вот шеврон с той стороны Ну и традиционно немного юмора Zа правильную ёлочку! И на этом сегодня все.

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