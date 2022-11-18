Россия продолжает троллить запад. И ведь получается!

Сколько было воплей, что у нас украли 300 млрд баксов, что мы навсегда расстались с золотовалютными запасами, что у нас всё своровали и теперь мы нищие и т.д. Западенцы расписывали эту картину со всех сторон дополняя её страшными красками и деталями. Но, что-то пошло не так.

Берём семечки, чаёк с пряниками, садимся по удобнее. Погнали.

С 1990 года ещё со времён СССР нас посадили в долларовую кабалу. Мы могли печатать рубли только под обеспечение долларовыми активами. Рубль потерял стоимость и наполнение. Он по сути ничего не стоил, поэтому его и заклеймили позорным званием - деревянный. Для пущей важности нас вогнали в МВФ и окончательно подчинили ЦБ этой структуре. Мы обязаны были выполнять все инструкции МВФ и ЦБ Российской Федерации фактически перестал принадлежать России!

Выпуск рублей производился исключительно под золотовалютные запасы. А, следовательно, вся наша экономика стала катастрофически недофинансированной. При этом говорилось, что инвестировать в Российскую экономику могут иностранные корпорации и компании. Всё свелось к тому, что иностранцы скупили все наши производства, энергетическую сферу и влезли во все промышленные предприятия, составляющие критическую структуру государства.

Вот в таком незавидном положение к власти пришёл Владимир Владимирович Путин. Его обложили со всех сторон либерастами, законами, которые не давали вообще никакой свободы действий. В армии, силовых структурах царила разруха и разорение. Сплошь шло сокращение кадровых военных. Самостоятельности было ноль! Промышленности загибалась, тысячи предприятий разорились и закрылись.

Главный лозунг: Зачем производить, когда можно продавать нефть и газ, а на вырученные деньги купить все товары на западе. Запад нас накормит! Всех быстренько подсадили на кока-колу и жвачку. Одели в джинсы и пуховики. Основными ценностями стали деньги и шмотки. Все стали мечтать о квартире, машине, даче и куче бабла. Вот так мы и оскотинились.

Как из этого выбирался В.В.Путин - это отдельная большая история требующая специальной книги. Очень надеюсь, что когда-нибудь все эти секреты нам раскроют.

А пока вернёмся взад к нашим золотовалютным резервам. Их заморозили и считалось, что Россия без возможности проводить денежную эмиссию быстро придёт к финансовому коллапсу и доллар будет стоить 200 рублей. О чём не преминул объявить Байданутый. Правда ему об этом сказали ещё неделю назад. Но, склероз штука хитрая, когда вспомнил, тогда и ляпнул. А к тому времени бакс грохнулся со 143 рублей до 80, а потом и вовсе скатился к 50!

Наши остроумы потом шутили, что пранкеры Вован и Лексус втюхали Гудбайдэну кучу баксов за 200 рублей, сказали, что ему со скидкой по дешёвке и на вырученные рублики укатили кутить в Сочи. Он по утру, на полном серьёзе, и выдал новость! Все обхохотались…

Так что же произошло? С одной стороны, Владимир Владимирович швыранул всю западную финансовую систему через бедро, сказав, что теперь газ будет продаваться только за рубли! Доллары как-то сразу подешевели и до сих пор не могут вернуть обратно хоть какую-то приличную стоимость. Наши экспортёры всё мечтают, о баксах хотя бы за 75-80 рублей! Нифига не получается. Рубль стал непробиваемым!

С другой стороны, перед этим, Светлейший мило побеседовал с Набиуллиной и ласково объяснил, что оставит её у руля ЦБ ещё на один срок, но она станет паинькой и будет играть по его правилам, а не по правилам МВФ. Хотя перед мировым финансовым сообществом всё будет выглядеть пристойно и законно.

Так и происходит. Минфин и ЦБ в мае 2022, во всеуслышание заявляют, что никакой рублёвой эмиссии не будет. И вдруг ни с того ни с сего ЦБ начал выпускать рубли под конкретные правительственные программы, нацпроекты и насыщать ими экономику, которая на 50% недофинансирована. При этом деньги печатаем, а инфляция падает. Всё просто, это не вертолётные деньги, они не увеличивают денежную массу в конечном продукте, как если бы их раздали людям для увеличения спроса на товары. Тогда цены взлетели бы.

За пять месяцев три этапа эмиссии. Июнь - 630 млрд, июль - 1,2 трлн, октябрь - 259 млрд для пополнения ФНБ. Красотищщщща!!!

Ни американцы, ни ЕС, ни другие враги, ничего сделать с этим не могут. Кишка тонка. Последний писк выдал на днях Байбайден, всплакнув, что экономика России перестала быть рыночной. Ну, да, она перестала поставлять запланированные баксы в США. Рынок баксов из России сдох.

Так откуда деньги, Зин? Ой, Эльвира! А весь фокус в том, что ЦБ начал списывать цифирки в американском компьютере, где заморожены наши активы и под них печатать рубли! Ничего типа не нарушаем в законодательстве МВФ, просто никого не спрашиваем и берём своё! Золотовалютные запасы по отчётам ЦБ уменьшаются, а напечатанные рубли жёстко усиливают нашу экономику! Потому и рубль стоит, как вкопанный!

Баксы, лежащие на счетах в различных западных банках потихонечку плесневеют. Вообще баксы - странный предмет, они как бы есть, но их как бы уже и нет! Как мёд у Винни-Пуха. Мы их продали. Виртуально. При этом не взламываем банки, не воруем, не грабим. Изящненько получается. У нас ещё приблизительно 16 трлн рублей в запасе. Прикиньте какой профицит бюджета на несколько лет!

Допивайте чай. Прекрасного вам настроения на день и больше хороших новостей!

Благодарю за прочтение. Любите Богом хранимую Россию. Будьте светлы и счастливы.

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