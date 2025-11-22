Территория Героев...(190)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Ещё одним Героем России стал полковник Курабек Караев!

Курабек родом из Дербентского района Дагестана. Он ещё в школьные годы твёрдо решил связать жизнь с военной службой. С 2011 года в строю!

В зону СВО прибыл в первые же дни в звании майора, досрочно получил звание подполковника и полковника, что говорит об его исключительных качествах.

Дагестанец неоднократно проявлял мужество и решительность, отмечен двумя орденами Мужества, медалью «За храбрость» и именным оружием.

За выдающийся профессионализм, силу характера и верность Отечеству наш земляк дослужился до должности командира мотострелковой бригады, которая выполняет важнейшие задачи на самых сложных направлениях. Под его руководством бригада вела активные штурмовые действия, и благодаря грамотному командованию и применению современных тактических решений были освобождены несколько населённых пунктов.

Вот здесь можно посмотреть и послушать его интервью.

https://t.me/melikov05/4643

Младший лейтенант Иванов Анатолий Смекалка и мастерство таких лихих фронтовиков, как Анатолий Иванов, привели к тому, что противотанкистов стали называть снайперской артой переднего края. Его ПТРК безупречно поражает бронетехнику, огневые точки и командные пункты врага.

В боях за Работино Иванов точным ударом «Корнета» уничтожил британский танк «Челенджер-2», который натовцы считали «бессмертным».

Таких боевых эпизодов на счету Анатолия не счесть.

За воинский профессионализм, мужество и боевую доблесть ему присвоено звание Героя Российской Федерации. Мы об этом писали в 143 выпуске.

О подвигах смелого десантника можно прочитать в материале «Красной звезды».

https://t.

Гвардии капитан Горшков Владимир Командир мотострелковой роты гвардии капитан Владимир Горшков выполнял боевую задачу по зачистке и закреплению на ранее захваченных позициях противника.

Офицер в составе штурмовых групп лично выдвинулся к позициям. Проявив разумную инициативу, Владимир принял решение разделить основную группу на две части и скрытно провести личный состав к позициям. Прибыв на заданный рубеж, Горшков отдал приказ занять огневые точки и назначил группу прикрытия от атак вражеских БПЛА. После чего штурмовая группа перешла в наступление и смогла успешно зачистить опорный пункт противника от боевиков ВСУ, уничтожив более десятка украинских боевиков. Благодаря умелым и профессиональным действиям гвардии капитана Владимира Горшкова штурмовая группа выполнила поставленную задачу по освобождению от боевиков ВСУ указанного района и создала плацдарм для российских подразделений. https://t.me/rabotaembrat/10696 Лейтенант Безмылов Иван Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» под руководством лейтенанта Ивана Безмылова держит рубеж ПВО, обнаруживает и уничтожает вражеские беспилотники на подходе к позициям наших войск. Недавно бойцы перехватили дрон-разведчик «Шарк». Иван доложил о появлении цели, получил приказ на уничтожение и произвел пуск: цель была поражена на дальности порядка восьми километров и на высоте 1 700 метров. Работа расчёта лейтенанта Безмылова – это не только пуск по обнаруженной цели. Военнослужащие оснащены дрон-детекторами, с ними всегда следует группа прикрытия со стрелковым вооружением и ПЗРК. https://t.me/mod_russia/58531 Гвардии младший сержант Косогоров Степан Гвардии младший сержант Степан Косогоров проходит службу в должности радиотелефониста. Во время боевых действий на одном из тактических направлений его подразделение обеспечивало огневую поддержку штурмовым группам. Степан отвечал за стабильную связь между артиллерийскими расчётами и командным пунктом. В результате интенсивного миномётного обстрела противника линия связи была повреждена, что нарушило управление огнём. Проявив инициативу и мужество, Косогоров под непрерывным огнём преодолел опасный участок, обнаружил и устранил повреждение, восстановив связь. Благодаря его самоотверженности и решительным действиям связь была оперативно восстановлена, что позволило дивизиону успешно выполнить задачу по огневой поддержке наступающих подразделений. https://t.me/rabotaembrat/10707 Младший лейтенант Силищев Михаил Мотострелковое подразделение под командованием младшего лейтенанта Михаила Силищева в ходе обороны на важном тактическом направлении успешно отражало атаки противника. Несмотря на интенсивный артиллерийский обстрел и удары БПЛА, личный состав проявил стойкость и удержал позиции. Благодаря решительным действиям Силищева была уничтожена разведгруппа ВСУ, что сорвало попытку прорыва обороны. Во время повторной атаки Михаил организовал обманный манёвр: часть подразделения вышла во фланг и нанесла внезапный удар. В результате противник потерял до отделения личного состава, четыре БПЛА и три FPV-дрона и был вынужден отступить. https://t.me/rabotaembrat/10669 Гвардии рядовой Ершов Евгений Гвардии рядовой Евгений Ершов, старший механик-водитель САУ «Мста-С», во время наступления российских войск эффективно выполнял задачи по поражению артиллерийских батарей, танков и опорных пунктов противника. Во время контрбатарейной борьбы позиция машины попала под обстрел, однако благодаря умелым действиям Ершова САУ была своевременно выведена на запасную позицию, что обеспечило сохранность экипажа. Продолжая бой, Евгений уничтожил два приближающихся FPV-дрона и после израсходования боекомплекта оперативно вывел установку в исходный район. Профессиональные действия Ершова позволили сохранить технику и личный состав, а экипаж уничтожил несколько огневых точек и опорный пункт противника, способствовав продвижению российских подразделений. https://t.me/rabotaembrat/10670 Гвардии сержант Максимов Александр Гвардии сержант Александр Максимов служит заместителем командира взвода – командиром орудия гаубичной батареи. На одном из тактических направлений он выполнял задачу по подавлению огневых средств противника и поддержке наступающей пехоты. Во время работы у гаубицы Д-30 Максимов заметил приближающийся вражеский FPV-дрон. Немедленно открыв огонь из стрелкового оружия, он прикрыл орудие и расчёт, уничтожив дрон до его подлёта. Заряд сдетонировал на безопасном расстоянии, что позволило продолжить боевую работу. Благодаря оперативным и решительным действиям гвардии сержанта Александра Максимова атака противника была отражена, потери техники и личного состава предотвращены, а боевая задача выполнена в полном объёме. https://t.me/rabotaembrat/10708 Гвардии сержант Козырчиков Андрей Штурмовое подразделение под командованием гвардии сержанта Андрея Козырчикова получило задачу взять позиции противника на тактически важном направлении. Проведя разведку, Козырчиков определил маршрут выдвижения и лично вывел группу на рубеж атаки. Под обстрелом он координировал действия подчинённых и обеспечил быстрое продвижение вглубь обороны. В ходе штурма Козырчиков поразил огневую точку противника из гранатомёта. Продвигаясь дальше, штурмовая группа обнаружила в разрушенном здании семерых военнослужащих противника. Командир распределил цели, после чего подразделение плотным огнём и гранатами подавило их позиции. Благодаря решительным действиям и грамотному руководству Козырчикова задача была выполнена: подразделение продвинулось вперёд и закрепилось на новом рубеже, что создало условия для дальнейшего продвижения войск. https://t.me/rabotaembrat/10687 Гвардии ефрейтор Ознобишин Михаил На одном из тактических направлений в составе экипажа танка гвардии ефрейтор Михаил Ознобишин выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступательных действий мотострелковых групп. Прибыв на позицию, танкисты столкнулись с ожесточенным сопротивлением врага, который активно использовал минометы, гранатометы и пулеметы, затрудняя продвижение пехоты. Получив координаты целей противника, Михаил быстро сориентировался и открыл огонь из танкового орудия, что привело к уничтожению двух укрепленных опорных пунктов и пулеметного расчета. Благодаря профессиональным и оперативным действиям гвардии ефрейтора Михаила Ознобишина мотострелковые подразделения заняли опорные пункты, выполнив поставленную задачу. https://t.me/rabotaembrat/10673 Гвардии младший сержант Кузнецов Сергей Гвардии младший сержант Сергей Кузнецов выполнял задачу по доставке боеприпасов на передовые позиции российских подразделений. При подходе к точке выгрузки его машина попала под миномётный обстрел, однако Кузнецов сумел вывести транспорт из-под удара и своевременно доставить груз. На обратном пути автомобиль был поражён FPV-дроном противника. Понимая невозможность ремонта, Сергей замаскировал машину и присоединился к наступающим войскам. В ходе боя он уничтожил нескольких боевиков, а после взятия опорного пункта восстановил транспорт и эвакуировал раненых в госпиталь. Благодаря мужеству и самоотверженности гвардии младшего сержанта Кузнецова подразделения получили боеприпасы и смогли закрепиться на занятых рубежах, спасены жизни российских военнослужащих. https://t.me/rabotaembrat/10681 Гвардии младший сержант Вологжанин Артем При выполнении боевой задачи по освобождению одного из населенного пункта гвардии младшему сержанту Артему Вологжанину была поставлена задача - вывести подчиненный личный состав в указанный район и организовать занятие рубежа для дальнейшего наступления. Под Вологжанина штурмовая группа заняла позиции и перешла в атаку уничтожая противника. Оценив обстановку, Артём принял решение лично зачистить окоп, занятый группой боевиков. Приказав подчинённым обеспечить прикрытие, он стремительно ворвался в окоп. В короткой схватке Артём уничтожил пятерых боевиков и захватил двоих в плен. Продолжая наступательные действия, он обнаружил еще одну группу противника, укрывшуюся в руинах здания. Метким броском гранаты Артём уничтожил боевиков и расчистил путь штурмовой группе. Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии младшего сержанта Артёма Вологжанина, подразделение успешно выполнило боевую задачу по захвату и закреплению на заданном рубеже для дальнейшего наступления российских войск. https://t.me/rabotaembrat/10697 Гвардии рядовой Исхаков Руслан В одном из населенных пунктов гвардии рядовой Руслан Исхаков, действуя в составе штурмовой группы, выполнял задачу по овладению укрепленными пунктами противника. С наступлением темноты штурмовая группа начала наступательные действия. В ходе атаки на укрепленную позицию, Руслан заметил двух вражеских солдат, которые пытались незаметно уйти. Благодаря меткой стрельбе он их ранил, взял в плен и допросил. Сведения о расположении сил противника, их вооружении и хранилищах боеприпасов, оказались чрезвычайно ценными. Благодаря умелым действиям гвардии рядового Руслана Исхакова, штурмовая группа смогла удержать занятый рубеж и выполнить поставленную боевую задачу. https://t.me/rabotaembrat/10674 Гвардии лейтенант Куленков Сергей Штурмовое подразделение под командованием гвардии лейтенанта Сергея Куленкова выполняло задачу по захвату опорных пунктов противника. Перед атакой он детально проработал план, распределил задачи и сформировал штурмовые группы на основе разведданных. Во время наступления Куленков лично руководил действиями подчинённых, своевременно корректируя их и докладывая командованию. Получив ранение от удара FPV-дрона, офицер сохранил управление и довёл бой до победы. Благодаря мужеству и профессионализму гвардии лейтенанта Куленкова подразделение закрепилось на занятых позициях и вынудило противника отступить. https://t.me/rabotaembrat/10682 Гвардии старший сержант Вдовин Сергей Разведывательная группа под руководством командира отделения, гвардии старшего сержанта Сергея Вдовина, выполняла задачу по обследованию местности вблизи одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики.