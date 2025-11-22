Территория Героев...(190)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Ещё одним Героем России стал полковник Курабек Караев!
Курабек родом из Дербентского района Дагестана. Он ещё в школьные годы твёрдо решил связать жизнь с военной службой. С 2011 года в строю!
В зону СВО прибыл в первые же дни в звании майора, досрочно получил звание подполковника и полковника, что говорит об его исключительных качествах.
Дагестанец неоднократно проявлял мужество и решительность, отмечен двумя орденами Мужества, медалью «За храбрость» и именным оружием.
За выдающийся профессионализм, силу характера и верность Отечеству наш земляк дослужился до должности командира мотострелковой бригады, которая выполняет важнейшие задачи на самых сложных направлениях. Под его руководством бригада вела активные штурмовые действия, и благодаря грамотному командованию и применению современных тактических решений были освобождены несколько населённых пунктов.
Младший лейтенант Иванов АнатолийСмекалка и мастерство таких лихих фронтовиков, как Анатолий Иванов, привели к тому, что противотанкистов стали называть снайперской артой переднего края. Его ПТРК безупречно поражает бронетехнику, огневые точки и командные пункты врага.
В боях за Работино Иванов точным ударом «Корнета» уничтожил британский танк «Челенджер-2», который натовцы считали «бессмертным».
Таких боевых эпизодов на счету Анатолия не счесть.
За воинский профессионализм, мужество и боевую доблесть ему присвоено звание Героя Российской Федерации. Мы об этом писали в 143 выпуске.
О подвигах смелого десантника можно прочитать в материале «Красной звезды».
Гвардии капитан Горшков ВладимирКомандир мотострелковой роты гвардии капитан Владимир Горшков выполнял боевую задачу по зачистке и закреплению на ранее захваченных позициях противника.
Офицер в составе штурмовых групп лично выдвинулся к позициям. Проявив разумную инициативу, Владимир принял решение разделить основную группу на две части и скрытно провести личный состав к позициям. Прибыв на заданный рубеж, Горшков отдал приказ занять огневые точки и назначил группу прикрытия от атак вражеских БПЛА. После чего штурмовая группа перешла в наступление и смогла успешно зачистить опорный пункт противника от боевиков ВСУ, уничтожив более десятка украинских боевиков.
Благодаря умелым и профессиональным действиям гвардии капитана Владимира Горшкова штурмовая группа выполнила поставленную задачу по освобождению от боевиков ВСУ указанного района и создала плацдарм для российских подразделений.
Лейтенант Безмылов ИванРасчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» под руководством лейтенанта Ивана Безмылова держит рубеж ПВО, обнаруживает и уничтожает вражеские беспилотники на подходе к позициям наших войск.
Недавно бойцы перехватили дрон-разведчик «Шарк». Иван доложил о появлении цели, получил приказ на уничтожение и произвел пуск: цель была поражена на дальности порядка восьми километров и на высоте 1 700 метров.
Работа расчёта лейтенанта Безмылова – это не только пуск по обнаруженной цели. Военнослужащие оснащены дрон-детекторами, с ними всегда следует группа прикрытия со стрелковым вооружением и ПЗРК.
Гвардии младший сержант Косогоров СтепанГвардии младший сержант Степан Косогоров проходит службу в должности радиотелефониста.
Во время боевых действий на одном из тактических направлений его подразделение обеспечивало огневую поддержку штурмовым группам. Степан отвечал за стабильную связь между артиллерийскими расчётами и командным пунктом.
В результате интенсивного миномётного обстрела противника линия связи была повреждена, что нарушило управление огнём. Проявив инициативу и мужество, Косогоров под непрерывным огнём преодолел опасный участок, обнаружил и устранил повреждение, восстановив связь.
Благодаря его самоотверженности и решительным действиям связь была оперативно восстановлена, что позволило дивизиону успешно выполнить задачу по огневой поддержке наступающих подразделений.
Младший лейтенант Силищев МихаилМотострелковое подразделение под командованием младшего лейтенанта Михаила Силищева в ходе обороны на важном тактическом направлении успешно отражало атаки противника.
Несмотря на интенсивный артиллерийский обстрел и удары БПЛА, личный состав проявил стойкость и удержал позиции. Благодаря решительным действиям Силищева была уничтожена разведгруппа ВСУ, что сорвало попытку прорыва обороны.
Во время повторной атаки Михаил организовал обманный манёвр: часть подразделения вышла во фланг и нанесла внезапный удар. В результате противник потерял до отделения личного состава, четыре БПЛА и три FPV-дрона и был вынужден отступить.
Гвардии рядовой Ершов ЕвгенийГвардии рядовой Евгений Ершов, старший механик-водитель САУ «Мста-С», во время наступления российских войск эффективно выполнял задачи по поражению артиллерийских батарей, танков и опорных пунктов противника.
Во время контрбатарейной борьбы позиция машины попала под обстрел, однако благодаря умелым действиям Ершова САУ была своевременно выведена на запасную позицию, что обеспечило сохранность экипажа.
Продолжая бой, Евгений уничтожил два приближающихся FPV-дрона и после израсходования боекомплекта оперативно вывел установку в исходный район. Профессиональные действия Ершова позволили сохранить технику и личный состав, а экипаж уничтожил несколько огневых точек и опорный пункт противника, способствовав продвижению российских подразделений.
Гвардии сержант Максимов АлександрГвардии сержант Александр Максимов служит заместителем командира взвода – командиром орудия гаубичной батареи.
На одном из тактических направлений он выполнял задачу по подавлению огневых средств противника и поддержке наступающей пехоты. Во время работы у гаубицы Д-30 Максимов заметил приближающийся вражеский FPV-дрон. Немедленно открыв огонь из стрелкового оружия, он прикрыл орудие и расчёт, уничтожив дрон до его подлёта. Заряд сдетонировал на безопасном расстоянии, что позволило продолжить боевую работу.
Благодаря оперативным и решительным действиям гвардии сержанта Александра Максимова атака противника была отражена, потери техники и личного состава предотвращены, а боевая задача выполнена в полном объёме.
Гвардии сержант Козырчиков АндрейШтурмовое подразделение под командованием гвардии сержанта Андрея Козырчикова получило задачу взять позиции противника на тактически важном направлении. Проведя разведку, Козырчиков определил маршрут выдвижения и лично вывел группу на рубеж атаки.
Под обстрелом он координировал действия подчинённых и обеспечил быстрое продвижение вглубь обороны. В ходе штурма Козырчиков поразил огневую точку противника из гранатомёта. Продвигаясь дальше, штурмовая группа обнаружила в разрушенном здании семерых военнослужащих противника. Командир распределил цели, после чего подразделение плотным огнём и гранатами подавило их позиции.
Благодаря решительным действиям и грамотному руководству Козырчикова задача была выполнена: подразделение продвинулось вперёд и закрепилось на новом рубеже, что создало условия для дальнейшего продвижения войск.
Гвардии ефрейтор Ознобишин МихаилНа одном из тактических направлений в составе экипажа танка гвардии ефрейтор Михаил Ознобишин выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступательных действий мотострелковых групп.
Прибыв на позицию, танкисты столкнулись с ожесточенным сопротивлением врага, который активно использовал минометы, гранатометы и пулеметы, затрудняя продвижение пехоты. Получив координаты целей противника, Михаил быстро сориентировался и открыл огонь из танкового орудия, что привело к уничтожению двух укрепленных опорных пунктов и пулеметного расчета.
Благодаря профессиональным и оперативным действиям гвардии ефрейтора Михаила Ознобишина мотострелковые подразделения заняли опорные пункты, выполнив поставленную задачу.
Гвардии младший сержант Кузнецов СергейГвардии младший сержант Сергей Кузнецов выполнял задачу по доставке боеприпасов на передовые позиции российских подразделений. При подходе к точке выгрузки его машина попала под миномётный обстрел, однако Кузнецов сумел вывести транспорт из-под удара и своевременно доставить груз.
На обратном пути автомобиль был поражён FPV-дроном противника. Понимая невозможность ремонта, Сергей замаскировал машину и присоединился к наступающим войскам. В ходе боя он уничтожил нескольких боевиков, а после взятия опорного пункта восстановил транспорт и эвакуировал раненых в госпиталь.
Благодаря мужеству и самоотверженности гвардии младшего сержанта Кузнецова подразделения получили боеприпасы и смогли закрепиться на занятых рубежах, спасены жизни российских военнослужащих.
Гвардии младший сержант Вологжанин АртемПри выполнении боевой задачи по освобождению одного из населенного пункта гвардии младшему сержанту Артему Вологжанину была поставлена задача - вывести подчиненный личный состав в указанный район и организовать занятие рубежа для дальнейшего наступления.
Под Вологжанина штурмовая группа заняла позиции и перешла в атаку уничтожая противника.
Оценив обстановку, Артём принял решение лично зачистить окоп, занятый группой боевиков. Приказав подчинённым обеспечить прикрытие, он стремительно ворвался в окоп. В короткой схватке Артём уничтожил пятерых боевиков и захватил двоих в плен.
Продолжая наступательные действия, он обнаружил еще одну группу противника, укрывшуюся в руинах здания. Метким броском гранаты Артём уничтожил боевиков и расчистил путь штурмовой группе.
Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии младшего сержанта Артёма Вологжанина, подразделение успешно выполнило боевую задачу по захвату и закреплению на заданном рубеже для дальнейшего наступления российских войск.
Гвардии рядовой Исхаков РусланВ одном из населенных пунктов гвардии рядовой Руслан Исхаков, действуя в составе штурмовой группы, выполнял задачу по овладению укрепленными пунктами противника.
С наступлением темноты штурмовая группа начала наступательные действия. В ходе атаки на укрепленную позицию, Руслан заметил двух вражеских солдат, которые пытались незаметно уйти. Благодаря меткой стрельбе он их ранил, взял в плен и допросил. Сведения о расположении сил противника, их вооружении и хранилищах боеприпасов, оказались чрезвычайно ценными.
Благодаря умелым действиям гвардии рядового Руслана Исхакова, штурмовая группа смогла удержать занятый рубеж и выполнить поставленную боевую задачу.
Гвардии лейтенант Куленков СергейШтурмовое подразделение под командованием гвардии лейтенанта Сергея Куленкова выполняло задачу по захвату опорных пунктов противника. Перед атакой он детально проработал план, распределил задачи и сформировал штурмовые группы на основе разведданных.
Во время наступления Куленков лично руководил действиями подчинённых, своевременно корректируя их и докладывая командованию. Получив ранение от удара FPV-дрона, офицер сохранил управление и довёл бой до победы.
Благодаря мужеству и профессионализму гвардии лейтенанта Куленкова подразделение закрепилось на занятых позициях и вынудило противника отступить.
Гвардии старший сержант Вдовин СергейРазведывательная группа под руководством командира отделения, гвардии старшего сержанта Сергея Вдовина, выполняла задачу по обследованию местности вблизи одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики.
Во время движения по маршруту военнослужащие обнаружили двух раненых бойцов с осколочными повреждениями, полученными в результате артиллерийского обстрела. Вдовин оперативно оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в тыловой район.
После отправки раненых командир изменил маршрут, чтобы не раскрыть расположение группы, и продолжил выполнение задачи. В ходе дальнейшей разведки были выявлены позиции противника, по которым Вдовин скорректировал артиллерийский огонь, обеспечив продвижение штурмовых подразделений в глубину обороны.
Благодаря инициативным и профессиональным действиям гвардии старшего сержанта Сергея Вдовина удалось спасти жизни российских военнослужащих и успешно выполнить боевую задачу разведывательной группы.
Военнослужащий Хурдаков СергейВ районе одного из населенных пунктов подразделение под командованием Сергея Хурдакова выполняло задачу по штурму укрепленного опорного пункта противника в многоэтажном здании.
Лично возглавив одну из штурмовых групп, он первым ворвался в здание, где противник оказывал ожесточенное сопротивление. Метким броском гранаты Сергей дезориентировал противника, после чего ликвидировал троих боевиков.
Во время зачистки территории начался артиллерийский обстрел. Один из снарядов разорвался рядом. Несмотря на полученные ранения, Хурдаков проявил исключительное мужество. Обнаружив в укрытии опорного пункта двух гражданских, он вынес их из охваченного пламенем здания.
Благодаря решительным действиям Сергея Хурдакова, удалось взять опорный пункт без потерь среди личного состава и спасти жизни мирных жителей.
Гвардии младший сержант Лисицин ОлегГвардии младший сержант Олег Лисицин выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции в должности слесаря ремонтного взвода (специальных работ) ремонтной роты.
За время участия в специальной военной операции неоднократно проявил мужество и отвагу при выполнении боевых задач.
На одном из тактических направлений Лисицин действовал в составе ремонтно-эвакуационной группы и вел доставку запасных частей для восстановления техники, а также ее эвакуации в район восстановления.
В ходе выполнения боевой задачи по маршруту движения группа Лисицина несколько раз подверглась массированной атаке FPV-дронов. Будучи опытным водителем, Олег, рискуя своей жизнью, смог вывести автомобиль из-под атаки вражеских БПЛА, доставив запасные части для восстановления эвакуируемой техники. В результате комплекса ремонтно-эвакуационных мероприятий и грамотных действий военнослужащего повреждённая техника была эвакуирована в безопасный район без критических повреждений для дальнейшего восстановления.
Благодаря решительным и отважным действиям гвардии младшего сержанта Олега Лисицина в условиях постоянного огневого воздействия со стороны противника, поставленные задачи были выполнены без потерь среди личного состава.
Гвардии сержант Сафин ВалерийГвардии сержант Валерий Сафин, заместитель командира взвода, получил задачу выбить противника из опорного пункта и обеспечить продвижение российских подразделений вглубь его обороны.
Перед штурмом он провёл рекогносцировку, выбрал скрытый маршрут для подхода группы и лично возглавил выдвижение. Это позволило избежать потерь при выходе к позиции противника.
Подойдя незаметно, Сафин выявил расположение огневых точек, распределил задачи между бойцами и дал команду на атаку. Подавив гранатами основные позиции, штурмовая группа ворвалась в опорный пункт. В результате боя было ликвидировано восемь противников, а объект — взят под контроль. После занятия позиции Сафин организовал её оборону до подхода основных сил.
Грамотное планирование и руководство сержанта Сафина обеспечили успешное выполнение боевой задачи и дальнейшее продвижение подразделений на направлении.
Гвардии старший сержант Волков СергейГвардии старший сержант Сергей Волков проходит военную службу по контракту в должности командира боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» реактивного артиллерийского взвода реактивной артиллерийской батареи.
За период участия в специальной военной операции Волков многократно проявил личное мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.
На одном из тактических направлений СВО находясь на позиции в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня «Град», Волков выполнял боевую задачу по уничтожению огневых точек и укреплений ВСУ в лесополосе.
Находясь в районе ожидания, расчет боевой машины подвергся атаке ствольной артиллерии противника, в результате чего была повреждена военная техника, а также получил ранение руки старший наводчик расчета. Оценив обстановку и характер повреждения боевой машины, Сергей организовал оказание первой помощи наводчику и своевременную доставку раненого до ближайшего медучреждения, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Затем Волков оперативно переместил боевую машину и расчет на запасную позицию. С новой позиции, произведя точные расчеты, он лично навел орудие и произвел залп по противнику. В результате контрбатарейной борьбы был уничтожен вражеский миномет и до 10 боевиков ВСУ.
Благодаря оперативным действиям и грамотному руководству гвардии старшего сержанта Сергея Волкова было нанесено поражение укрепленным огневым точкам неонацистов, что позволило нашим подразделениям продвинуться на более выгодные рубежи и закрепиться на освобожденных позициях.
Гвардии лейтенант Синячкин АндрейЭкипаж танка Т-72 под командованием гвардии лейтенанта Андрея Синячкина обеспечивал огневую поддержку штурмового подразделения на укреплённом опорном пункте противника. Синячкин грамотно организовал выдвижение машины и занял заранее подготовленную огневую позицию. Во взаимодействии с оператором БПЛА он корректировал огонь и направлял действия наводчика, оперативно перенося огонь по активным целям.
Экипаж выполнил девять выстрелов, уничтожив опорный пункт и группу противника. После завершения огневой работы танк оказался под атакой FPV-дронов, однако командир своевременно принял решение об отходе из зоны поражения.
Слаженные действия экипажа обеспечили нанесение значительного урона противнику и способствовали продвижению штурмовых подразделений.
Гвардии ефрейтор Самматов ДмитрийНа одном из тактических направлений в составе экипажа танка гвардии ефрейтор Дмитрий Самматов выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих штурмовых подразделений.
Прибыв на позицию, танкисты столкнулись с ожесточенным сопротивлением врага, затруднявшим продвижение штурмовых групп. Получив координаты противника, Дмитрий быстро сориентировался и открыл огонь из танкового орудия, уничтожив два укрепленных опорных пункта и пулеметный расчет.
Благодаря профессиональным и оперативным действиям Дмитрия Самматова штурмовые подразделения заняли опорные пункты, выполнив поставленную задачу.
Гвардии младший сержант Томко ЮрийКомандир расчёта ударных дронов гвардии младший сержант Юрий Томко проводил разведку района, чтобы выявить перемещения живой силы, укрытия и позиции техники противника.
Во время выполнения задачи, управляя разведывательным дроном, он обнаружил приближающуюся технику и высадку десанта — восемь боевиков. Быстро оценив обстановку и определив точные координаты, Томко приказал расчёту подготовить ударные FPV-дроны для уничтожения цели.
Слаженная работа операторов БПЛА под его руководством позволила уничтожить технику с десантом, а также замаскированные антенны-ретрансляторы, обеспечивавшие дальность связи вражеских беспилотников.
Решительные и профессиональные действия гвардии младшего сержанта Юрия Томко предотвратили сосредоточение противника и сорвали его попытку организовать штурм российских позиций.
Гвардии сержант Левенко РоманГвардии сержант Роман Левенко, старший разведчик разведроты, выполнял задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на передовые позиции в районе одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Передвигаясь в составе мотоциклетной группы обеспечения, он попал в засаду.
Под перекрёстным огнём военнослужащие заняли оборону в лесополосе. Оценив ситуацию, Левенко решил нейтрализовать пулемётную точку противника. Скрытно приблизившись, он метко забросил гранату, уничтожив расчёт, после чего использовал трофейный пулемёт для подавления других позиций.
После попытки противника отступить группа открыла прицельный огонь и ликвидировала нападавших. Затем военнослужащие продолжили выполнение своей задачи, обеспечив доставку грузов на передовые позиции.
Благодаря профессионализму и решительным действиям Левенко атака была отражена, а снабжение подразделений — обеспечено своевременно.
Гвардии сержант Шаталов ИванГвардии сержант Иван Шаталов, водитель-санитар медротастр, входил в эвакуационную группу, выполнявшую задачу по вывозу раненых между населёнными пунктами Донецкой Народной Республики. Получив приказ забрать пострадавших с передовой, он вместе с санитаром выдвинулся на санитарном автомобиле.
По дороге Шаталов заметил приближающийся FPV-дрон. Резким манёвром и ускорением он ушёл с линии удара и направил машину к лесопосадке, скрыв её рельефом местности. Пока санитар отслеживал и уничтожал дрон, Иван замаскировал автомобиль.
После нейтрализации беспилотника группа продолжила выполнение задачи, эвакуировала четырёх раненых, оказала первую помощь и доставила их в медбатальон.
Благодаря быстрым и грамотным действиям Шаталова эвакуация прошла успешно, а раненые были своевременно доставлены к врачам.
Гвардии ефрейтор Чупин КонстантинГвардии ефрейтор Константин Чупин в составе штурмовой группы получил задачу уничтожить укреплённую пулемётную позицию противника, препятствующую продвижению подразделений. При выходе к рубежу атаки группа попала под артиллерийский огонь и понесла потери, однако Чупин организовал эвакуацию раненых и продолжил выполнение приказа.
Добравшись до опорного пункта, он оказался под плотным пулемётным огнём. Сменив позицию, Чупин метким огнём подавил огневую точку, после чего атаковал укрепление с фланга гранатами. Противники укрылись в блиндаже и отказались сдаться. Точным броском гранаты он вывел их из строя и ликвидировал оставшихся.
Захваченную позицию Чупин удерживал семь суток, поддерживая связь с командиром роты и обеспечивая безопасность маршрутов продвижения, снабжения и эвакуации, что позволило подразделениям продолжить развитие наступления.
Доброволец Петров Денис«Ворчун» — с 2014 года доброволец Народного ополчения Луганской Народной Республики, участник обороны Луганска. Офицер Народной милиции ЛНР (2015—2023 гг.). Униформу и снаряжение Дениса Петрова можно увидеть на выставке «Новая Россия» в главном здании Музея современной истории России.
Денис считает свой боевой путь самым обычным для многих ополченцев. Однако, «Ворчун» — один из немногих здравствующих офицеров, кто стоял у самых истоков борьбы с несправедливостью в отношении населения Донбасса — сначала как офицер Народной милиции ЛНР, потом как участник СВО, заместитель командира 1-го мотострелкового батальона 4-й бригады НМ ЛНР.
По ссылке можно прочитать несколько историй из боевого пути Дениса Петрова и его сослуживцев в первые месяцы проведения специальной военной операции, когда легендарная 4-я бригада выбивала ВСУ с территории Луганщины.
https://dzen.ru/a/aRSF-huDNmQ-KAyTРядовой Алексей Федонькин удостоен медали «За отвагу». Награждение бойцов 27-й гвардейской мотострелковой дивизии прошло в зоне СВО. Алексей — разведчик, и эта медаль будет напоминать ему о том самом дне, когда вместе с боевыми товарищами он выполнял приказ: идти вперед, на штурм вражеского опорного пункта в лесополосе. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1812Младший сержант Марсель Минеев — заместитель командира зенитного артиллерийского взвода. Марсель и его расчёт ведут огонь из зенитных установок ЗУ-23-2 по ударным БПЛА. Его орудие эффективно справляется с FPV-дронами, «шарками», «дартсами», «свитчблейдами». Однажды сбили даже крупный ударный дрон ФП-2 с размахом крыла почти три метра, его обломки бойцы теперь хранят как трофей.
За личную смелость и профессионализм младший сержант Минеев награждён медалью «За отвагу» и медалью «За доблесть» II степени. См. видео по ссылке
Майор Комбаров АнатолийЗа три года в зоне СВО майор Анатолий Комбаров сменил немало командных должностей, был дважды ранен, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и двумя медалями «За отвагу».
7 февраля 2025 года, выполняя боевую задачу, вражеский дрон влетел в салон внедорожника, где находился Анатолий. После тяжелейшего ранения врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге вступили в борьбу за сохранение ему ноги.
«Выпишусь из госпиталя по выздоровлению, пусть даже прихрамывать буду, в академию постучусь», – говорит офицер, не теряющий оптимизма.
Несмотря на выпавшие испытания, майор Комбаров сохраняет твёрдое намерение продолжить службу и поступить в Общевойсковую академию Вооружённых Сил РФ.
Подробнее читайте в материале газеты «Красная звезда».
Старший участковый Вагизов ИльдарВывез людей из зоны обстрела. Подвиг старшего участкового из Татарстана Ильдара Вагизова
Летом 2023 года полицейский находился в служебной командировке в зоне проведения СВО. Оказался в центре событий, когда по Рыково боевики нанесли ракетный удар.
Рискуя жизнью эвакуировал 53 человека, среди которых было 13 детей (четверо из них младше одного года), а также четверо инвалидов, неспособных передвигаться самостоятельно.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Евгений родился 8 марта 1991г. в Краснодарском крае Красноармейского района в посёлке Первомайском, в семье рабочих. Он был единственным ребёнком.
Учился в СОШ 33 поселка Первомайском.
Когда Евгению исполнилось 14 лет погиб его отец. Когда в школе были каникулы, Евгений, вместо того чтобы играть со сверстниками, работал на стройке подмастерьем.
В 2007 году Евгений вместе с матерью Бохоновой Татьяной Сергеевной переезжают на постоянное место жительство в город Анапу. Евгений устраивается на работу на яхты, морские прогулки. В 2011 году был призван на срочную службу ВВС г. Белгород. В 2012 году Евгений получил диплом профессионального частного охранника.
В 2016 г. женился и был очень счастлив в браке. Евгений всегда был очень заботливым сыном, мужем, отцом. Добрым и честным человеком. Всегда держал своё слово, мечтал быть военным. Совмещал две работы: в летний период это были яхты, основная работа - частным телохранителем.
Когда началась специальная военная операция, Евгений принял решение уволиться и подписать контракт в тайне от семьи.
За время прохождения службы во второй гаубичной артиллерийской батареи гвардии младший сержант Бохонов Евгений Владимирович зарекомендовал себя с положительной стороны как подготовленный, дисциплинированный и исполняющий свои служебные обязанности в полном обьёме военнослужащий. Принимал участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.
10 октября 2022 года при попытке противника прорваться через рубеж обороны, батарея вела по нему огонь. При ведении огня позиции батареи неоднократно подвергались артиллерийско-минометному обстрелу противника. От попаданий снарядов загорелось несколько машин. Осознавая какой ущерб подразделениям может принести взрыв машины с боеприпасами, Евгений принял решение эвакуировать горящую машину в безопасное место. При эвакуации горящию машину с боеприпасами, получив осколочные ранения и ожоги, гвардии младший сержант Бохонов Евгений Владимирович погиб...
Ценой своей жизни он спас своих товарищей и позиции орудий.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии младший сержант Бохонов Евгений Владимирович награжден орденом Мужества (посмертно).
В МБОУ СОШ 33 открыли Парту Героя в честь выпускника школы Бохонова Евгения, погибшего в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Высажена ель в память о нём. Право высадить ель предоставили родным и близким.
Похоронен гвардии младший сержант Бохонов Евгений Владимирович на алее Славы в г-к Анапы.
https://t.me/WaltZ_of_the_ValkyrieS/3938Добында Семён Сергеевич
Рядовой
Гранатомётчик
г. Волгоград
https://t.me/geroisvorf/3978Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
Тукаев Александр Вадимович, родившийся 10 февраля 1992 года,
погиб 24 августа 2025 года при выполнении задания в зоне проведения Специальной военной операции.
Он был любимым сыном, дорогим внуком и племянником.
Доброволец Власов ОлесьОлесь (Олег) Сергеевич Власов,
уроженец Серова, Свердловская область,
родился 28 мая 1989 года в Красноярском крае и с малых лет вырос в Серове.
Обучался в школе № 20 и 128‑м училище.
По собственной инициативе заключил контракт с Минобороны и добровольно направился служить в зоне СВО.
Последний раз выходил на связь 30 мая 2025. О гибели военкомат сообщил 8 августа.
Военнослужащий Бухольцев ИльяКузнец из села Архангельское Илья Бухольцев погиб на СВО 30 июля 2023.
Награждён орденом Мужества посмертно.
Не живёт без кузницы село.
Горн с огнём пылает до конца.
Знал Илья — нужны на СВО
Золотые руки кузнеца.
Как подкову, сам ковал судьбу,
Возвращая БТРы в строй...
Хмурым его вспомнить не могу.
Улыбается — Илья Святой!
© Валерий Сухов, член Союза писателей России
Военнослужащий Пономарев СергейПономарев Сергей Николаевич,
уроженец города Котлас Архангельской области (родился 26 августа 1974 года),
погиб, исполняя воинский долг в зоне специальной военной операции.
Военнослужащий Дорожкин АлександрДорожкин Александр Игоревич, погибший в ходе специальной военной операции.
село Узуново, Московская область
Военнослужащий Ларионов ПавелЛарионов Павел Валерьевич, уроженец Верхнекамского округа, ПГТ Светлополянск, Кировская область
погиб, исполняя свой воинский долг в зоне специальной военной операции.
Штурмовик, 71 полк, штурмовая рота
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
13.05.2003 - 15.08.2024
Виктор Иванович Петров, известный среди товарищей как «Большой», погиб в ходе специальной военной операции 15 августа 2024 года.
Виктор добровольно подписал контракт с Вооруженными силами РФ в феврале 2024 года, сразу после окончания срочной службы. Он был зачислен в 71 полк, где служил в штурмовой роте.
С первого дня на передовой Виктор проявил себя как смелый и отважный боец. Он работал в эвакуационной группе, где его задачей было вытаскивать раненых и погибших с первой линии фронта. Его храбрость и самоотверженность не раз спасали жизни его товарищей.
Погиб во время выполнения боевого задания, когда Виктор был смертельно ранен вражеским дроном.
Военнослужащий Краснов ДенисКраснов Денис Юрьевич,
боец разведывательного спецназа 155-й бригады морской пехоты (4-я рота стрелкового батальона специального назначения), героически погиб 16.04.2025 в ходе выполнения боевого задания в рамках Специальной военной операции на Украине.
Денис, уроженец села Красный Яр, Самарской области, не просто отправился на фронт — он сразу был направлен в элитные подразделения, где исполнял задачи по освобождению территорий Курской и Белгородской областей.
Военнослужащий Ситников ДенисСитников Денис Александрович родился 23 июня 1980 года.
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
В ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции погиб 19 мая 2025 года.
Любимый сын, муж, брат и друг.
Доброволец Мочалин ЮрийМочалин Юрий Константинович, позывной «Фикса», родился 14 мая 1978 года в посёлке Суксун Пермского края.
Погиб 20 мая 2025 года, героически исполнив воинский долг в зоне проведения Специальной военной операции на Украине.
Юрий принял добровольное участие в защите Донецкой Народной Республики, действовал в составе 39-й штурмовой бригады на территории населённого пункта Ульяновка.
Военнослужащий Черевко РусланРуслан Иванович Черевко, проживавший в селе Становое Липецкой области,
погиб 1 июня 2025 года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции.
Ему было 52 года.
Доброволец Шклов АлександрШклов Александр Николаевич
село Оса, Иркутская область
23.04.1993 - 16.08.2024
В Осинском районе простились с 31-летним Александром Шкловым, погибшим в ходе специальной военной операции при выполнении боевой задачи в составе своего подразделения.
Александр начал свой жизненный путь в селе Оса, где и проживал всю жизнь. Его учебный путь начался в Харайской школе в 2000 году, продолжился в школе №1, после чего он начал трудовую деятельность.
Военную карьеру Александр начал 3 апреля, когда подписал контракт на службу и отправился в зону СВО в качестве добровольца.
Полковник Харечко АлексейХаречко Алексей Викторович родился в 1978 году.
Погиб 1 сентября 2022 года в Украине, на Запорожской АЭС в городе Энергодаре — подорвался на мине во время выполнения служебно‑боевых задач в рамках специальной военной операции.
Он занимал должность старшего офицера.
Военнослужащий Журавлёв АндрейЖуравлев Андрей, родившийся 16 августа 1995 года в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа, с ранних лет проявлял себя как трудолюбивый и увлечённый человек.
Андрей окончил местную школу, а с 2012 по 2015 годы учился в Радужнинском политехническом колледже, получив специальность оператора по добыче нефти и газа и исследованию скважин.
До начала учёбы в колледже он пробовал себя в различных профессиях: работал дворником в управлении образования города Радужного и курьером. Практику проходил в компании «Варьеганнефть», а позднее трудился в петербургской компании «Раритет Интернейшнл», которая занимается оптовыми продажами. Андрей увлекался машинами и мототехникой, был открытым и доброжелательным человеком.
Осенью 2022 года он был мобилизован и отправился на службу в рамках Специальной военной операции. В августе 2024 года Андрей пропал без вести, и в течение нескольких месяцев родные и близкие надеялись на лучшее.
В декабре 2024 года стало известно, что он погиб.
Военнослужащий Вахов ИгорьВахов Игорь Витальевич
Разведчик разведывательного взвода наблюдения разведывательной роты
Простились с Игорем Витальевичем Ваховым,
который героически погиб, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции.
Игорь родился 6 мая 1975 года в селе Горбуновское, Свердловская область.
После школы работал в сельском хозяйстве, служил в инженерных войсках в Калуге и зарекомендовал себя как компетентный и ответственный военнослужащий.
После армии Игорь Витальевич получил профессию электромеханика и электромонтёра, работал в различных сферах, включая вневедомственную охрану в Тюмени.
3 октября 2022 года, в рамках частичной мобилизации, был призван на военную службу и отправился на специальную военную операцию.
10 августа 2023 года Игорь получил первое осколочное ранение, а в январе 2024 года был контужен.
При выполнении боевой задачи 17 августа 2024 года Игорь Витальевич погиб.
У него осталось трое детей
Военнослужащий Смирнов АндрейСмирнов Андрей Алексеевич,
командир отделения из села Большое Сорокино Тюменской области,
героически погиб, защищая Родину в ходе специальной военной операции.
13 августа 2025 года — командир не вернулся с выполнения боевого задания.
Военнослужащий Клыков ТимурКлыков Тимур Васильевич, родившийся 19 апреля 1990 года в Пензе, погиб 4 августа 2025 года.
Подробнее сведения о месте и обстоятельствах гибели уточняются.
Рядовой Кузнецов СергейКузнецов Сергей Александрович,
уроженец города Улан‑Удэ, родился 14 августа 1977 года.
Учился в средней школе № 17 (город Улан‑Удэ). После окончания школы работал на станции технического обслуживания.
В 1995 году был призван в ряды Российской армии, а после демобилизации продолжил службу на СТО.
Весной 2025 года в звании рядового направлен на СВО, где 26 мая 2025 года трагически погиб при выполнении служебно‑боевых задач.
Сергей запомнился близким как добрый, отзывчивый и улыбчивый человек. Он был женат, у него остались мать и дочери.
Военнослужащий Шевченко МаксимПГТ Октябрьское, Крым
Шевченко Максим, посвятивший жизнь службе и работе на благо страны, отдал свою жизнь в ходе Специальной военной операции на Украине.
За проявленное мужество и стойкость он был удостоен государственной награды — Ордена Мужества.
В память о Максиме в его родном посёлке Октябрьское на здании школы, где он учился, будет установлена памятная табличка.
Военнослужащий Рябчиков АлексейРябчиков Алексей Игоревич, позывной «Брамс»,
родился в городе Ульяновск 20 декабря 1993 года.
Детство и юность Алексея прошли в Ульяновске. Он окончил среднюю школу № 8, после чего поступил в профессионально-техническое училище, где обучался на оператора ЭВМ. В период учёбы проявил себя на конкурсе «Технологии XXI века», заняв призовое место. Получив диплом, Алексей отслужил срочную службу в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации в составе Воздушно-Десантных Войск.
Вернувшись к мирной жизни, он трудился, строил планы, был надёжной опорой для семьи и близких. Однако с началом Специальной военной операции на Украине Алексей не остался в стороне и добровольно вступил в ряды ЧВК «Вагнер». В составе 20-го штурмового отряда он получил назначение на должность командира.
Погиб 24 января 2023 года в районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики при выполнении боевого задания в ходе ожесточённых боёв.
За личное мужество и отвагу Рябчиков Алексей Игоревич награждён рядом государственных и ведомственных наград:
медалью «За Отвагу»,
наградой «Чёрный Крест» и
медалью «За взятие Соледара».
Старшина Бальжинимаев ТумэнБальжинимаев Тумэн Батомункуевич, уроженец села Цаган-Челутай Могойтуйского округа Забайкальского края, родился 2 января 1968 года.
После окончания Цаган-Челутайской средней школы Тумэн прошёл срочную службу в рядах Советской Армии, где дослужился до звания старшины. Вернувшись домой, трудился водителем, затем в посёлке Новокручининский работал в МЧС водителем пожарной машины. В 1999 году переехал на станцию Степь, где продолжил трудиться водителем-механиком в воинской части.
В 2000 году Тумэн создал семью, вместе с супругой воспитал сына и дочь. В 2006 году он вернулся в родное село и продолжил работу в учреждении «Забайкалпожспас» водителем пожарной машины. С 2021 года проживал с семьёй в посёлке Могойтуй. Перед уходом в армию трудился слесарем на котельной воинской части.
В июле 2024 года он подписал контракт и отправился на фронт. Сослуживцы и близкие вспоминают его как сильного, смелого и отзывчивого человека, который всегда был готов прийти на помощь. Всё свободное время Тумэн уделял детям, был заботливым отцом и надёжной опорой для семьи.
Погиб 7 января 2025 года в ходе выполнения боевых задач в рамках Специальной военной операции на Украине.
У Бальжинимаева Тумэна Батомункуевича остались супруга, сын и дочь.
Военнослужащий Груданов ЕвгенийГруданов Евгений, уроженец города Шумерля Чувашской Республики, 20.08.1996 г.р.,
погиб, выполняя свой воинский долг в рамках Специальной военной операции.
Доброволец Бардахчиян АршакВ зоне СВО погиб депутат от КПРФ
Бардахчиян Аршак Аршалуйсович.
Он, будучи действующим депутатом в с. Чалтырь Мясниковского района, добровольцем ушёл на фронт. Аршак всегда был неравнодушным человеком с активной жизненной позицией.
Когда областные власти решили расположить самый крупный в области мусорный полигон в 2 километрах от х. Веселый Мясниковского района, Аршак поддержал жителей Весёлого, один из первых ринулся защищать нашу плодородную Донскую землю от экологической катастрофы.
Он оранизовывал митинги, сбор подписей, вместе с жителями дежурил, чтоб не допустить технику на строящийся полигон..., но большие деньги и беспринципность должностных лиц сделали свое дело.
Аршак был настоящим человеком, душой болел за благополучие родной земли, всегда проявлял инициативу и в нужный момент делал шаг вперед, не отсиживаясь за спинами других.
Сержант Чебоненко ИгорьЧебоненко Игорь Владимирович
Штурмовик
Азов, Ростовская область
28.01.1974 - 27.03.2025
Позывной Чеба, подписал контракт, считал, что это его Долг.
В ходе выполнения боевой задачи, когда сержант, командующий их группой, убежал, Чеба взял на себя командование и повел в бой.
При взятии вражеского блиндажа в ДНР, п.Новоалександровка, Чеба оставил наверху сослуживца и пошел брать блиндаж один. В ходе выполнения боевой задачи был 3 раза ранен, но продолжал бой. На третьем ранении в шею Чеба сказал сослуживцу Байкалу, чтоб он уходил, и Чеба продолжит этот бой. Когда Байкал ушел, Чеба открыл свой самый длительный огонь и уничтожил вражеский блиндаж оставив там свою жизнь.
Доброволец Стародубов МаксимСтародубов Максим АлександровичВ школе № 20 Туапсинского района, где учился казак Максим Стародубов, погибший в ходе специальной военной операции, открыли мемориальную доску и провели памятный митинг.
Максим Александрович Стародубов состоял в хуторском казачьем обществе «Северный Кордон» Лазаревского РКО города Сочи с 2013 года. Он работал в казачьей дружине по охране общественного порядка, был одним из основателей добровольного пожарного общества и поискового отряда, в которых сам и участвовал.
Ранее Максим Александрович проходил службу в пограничных войсках, поэтому, не раздумывая, решил принять участие в специальной военной операции. Был там дважды в составе кубанских казачьих добровольческих отрядов.
Максим Стародубов погиб 14 ноября 2022 года в ходе выполнения боевых задач на Марьинском направлении в Донецкой Народной Республике.
Сержант Верятинский АндрейАндрей Владимирович Верятинский, «Дрон», пулемётчик, сержант морской пехоты.
13.01.1989 – 10.11.2023
Андрей Верятинский родился в семье офицера советской милиции. Отец большую часть времени проводил на службе и много внимания сыну уделить не мог. Однако и без пристального родительского контроля, парень показал стремление к учебе, окончил школу практически на «отлично», всего с одной четверкой. Он с детства был настойчивым и добивался цели, которую себе ставил.
После школы, Андрей с лёгкостью поступил в Ростовский железнодорожный институт, успешно его окончил. Пошёл служить в армию. Попал на ЧФ, в Севастополь, в 810 ОБМП.
Служил также прилежно, как и учился.
Демобилизовался в звании сержант, военно-учетная специальность – «снайпер».
После армии парень пошел работать по гражданской специальности, устроился на железную дорогу, женился, стал отцом двух сыновей.
Андрей тяжело переживал гибель близких друзей и знакомых в зоне СВО и не мог стоять в стороне. Летом 2023 года он пришел в 177 опмп, заключил контракт и поехал на фронт помогать пацанам.
10 ноября, сражаясь в ожесточенном бою на Херсонском направлении, Андрей погиб. Получив множественные осколочные ранения от артиллерийского обстрела, он продолжил вести огонь по наступающему противнику.
Там, где была позиция Андрея и его боевых товарищей, враг не смог продвинуться ни на метр.
По решению родственников Орден Мужества, к которому представлен Андрей, вручили его старшему сыну.На доме, где родился и вырос Андрей Верятинский, открыли мемориальную доску.
Военнослужащий Богданов АлександрБогданов Александр Михайлович,
родившийся 14.12.2004 года, был воспитанником ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству» — центра помощи детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Также он занимался боксом в отделении МБУ ДО «СШ “Богатырь”». Александр родом из города Волхова, Ленинградской обл.
Осенью 2023 года он был призван на срочную службу и попал в морскую пехоту в Республике Крым. Вскоре после этого он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Его характер отличался исполнительностью, трудолюбием и готовностью прийти на помощь тем, кто в ней нуждался.
Александр погиб 28.05.2024, оставив после себя светлую память о своем мужестве и преданности.Мы стремимся сохранить память о нём: установим памятник на его могиле и мемориальную доску на фасаде детского дома, где он жил и воспитывался.
Младший сержант Белкин МаксимЗам. командира взвода, командир орудия
г. Орёл
Белкин Максим Викторович родился он 1 августа 1991 года.
Закончив с отличием гимназию и институт экономики, он выбрал путь военного.
После службы — и особенно в Сирии, где проявил себя на «отлично» — он вернулся к исполнению своего долга в составе специальной военной операции, мечтая защищать родину.
15 августа 2024 года Максим Викторович погиб, выполняя боевые задачи в ходе боёв в селе Евгеновка Ясиновского района ДНР.За проявленную доблесть, мужество и верность долгу ему посмертно были вручены многочисленные награды:
медали «За боевые отличия»,
«За воинскую доблесть»,
участника военной операции в Сирии
участника миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике,
Георгиевский крест,
медаль участника Специальной военной операции,
орден Мужества.
Мастер бригады Гранкин ИгорьЭлектрослесарь Бондарь ЮрийСотрудники «Белгородэнерго» — мастер бригады Игорь Вячеславович Гранкин и электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Юрий Владимирович Бондарь — удостоены орденов Мужества посмертно.
Указ подписал Президент Российской Федерации.
Игорь Вячеславович и Юрий Владимирович погибли в результате ракетного удара ВСУ, помогая вернуть электричество в дома жителей Белгорода после предыдущего обстрела.
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Песня «Батя» Вячеслава Некрасова!
Песня особого назначения «Батя» родилась из глубоко личной трагедии автора текста Павла Малороднова.
Композитор Александр Самойлов написал музыку, а юный певец Вячеслав Некрасов впервые исполнил песню на финале конкурса Движение Газманов Родники «Родники. Дети».
