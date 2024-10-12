«Жаль, что так рано приходится расставаться с жизнью. Повоевали немного».

Героический подвиг экипажа Т-34 «Челябинский пионер» В годы Великой Отечественной народ Советского Союза поднялся на борьбу с захватчиками. «Все для фронта — все для победы», — гласил лозунг военных лет. Одним из способов помощи Красной Армии стал сбор средств на постройку самолетов и бронетехники.

Сегодня вспомним про танк Т-34 «Челябинский пионер», построенный на средства юных тружеников тыла. Во время Курской битвы «Тридцатьчетверка» героически погибла.

История танка началась с инициативы пионеров 34-й школы Челябинска. Следуя примеру старших братьев — комсомольцев, они начали сбор средств на постройку танка «Челябинский пионер». Вскоре к ним присоединились учащиеся других школ.

В 1943 году необходимая сумма в 283 тысячи рублей была собрана. В марте состоялась торжественная передача построенного танка в боевую часть. Именной Т-34 передали лучшему экипажу 244-й бригады Уральского добровольческого корпуса.

Командовал «Челябинским пионером» молодой

Он родился в 1923-м году в Ростове-на-Дону, окончил 9 классов, учился в школе ФЗО и техникуме. Вот что вспоминала его сестра Надежда:

В 19 лет Павел был призван в Красную Армию. Бучковского направили в танковую школу, он окончил ее с отличием и был зачислен в состав Уральского добровольческого корпуса. Лейтенант не имел боевого опыта, но он в совершенстве владел материальной частью.

Сохранились письма Бучковского, вот что он писал про торжественную передачу танка:

«Рос он смелым, храбрым, имел много хороших друзей. Однажды, когда он работал на заводе, в цехе вспыхнул пожар. Павлик не растерялся, несмотря на большую опасность, бросился тушить огонь. На нем загорелась одежда, нечем было дышать, но он не отступил».«Дорогая мамочка!Посылаю тебе эту открытку, которую мне подарили челябинские пионеры в честь вручения боевой машины, на которой крупными буквами написано: «Челябинский пионер». Должен тебе сказать, что этим именем я очень горжусь. И я во время вручения танка дал клятву, что в первом же бою оправдаю доверие челябинских пионеров. Можете поверить мне. Мамочка! Святой клятвы мы не нарушим».

Механиком-водителем Т-34 был старший сержант Василий Гаврилович Агапов. Он родился в 1914 году в городе Златоуст под Челябинском. Василий работал машинистом паровоза на местном металлургическом заводе. В 1938 году он участвовал в конфликте у озера Хасан. За отличие в боях против японцев Агапов был награжден орденом Красного Знамени.

В феврале 1943 года началось формирование Уральского добровольческого корпуса. Техника для этой части создавалась рабочими танковых предприятий сверх плана, чтобы не снижать нормативный выпуск продукции. Его основу составили работники заводов, отказавшиеся от брони и готовые отправиться на фронт. Было подано больше 100 тысяч заявок. Количество желающих превышало штатную численность, конкурс на место составлял 12 человек. Василий Агапов имел боевой опыт и высокую правительственную награду, скорее всего поэтому его было решено зачислить в состав корпуса.

Заряжающим танка был рядовой Михаил Герасимович Фролов. Он родился в 1916 году в деревне Прялая Балка под Царицыном (позже переименован в Сталинград). Михаил в 30-е годы активно участвовал в коллективизации сельского хозяйства, был членом первой комсомольско-молодежной бригады колхоза «Ленинский путь».

По призыву комсомола Михаил ушел на строительство Сталинградского тракторного завода. После начала войны он был эвакуирован в Челябинск, где работал токарем механического цеха № 1 опытного производства. Как и десятки тысяч своих товарищей, он тоже подал добровольную заявку на вступление в ряды корпуса и отказался от брони.

Должность стрелка-радиста занимал рядовой Василий Иванович Русанов. Он был одногодка командира, также родился в 1923 году. Василий был родом из-под Вологды, село Губина. Когда началась Великая Отечественная, он просился на фронт, но его не взяли из-за возраста.

Тогда Русанов ушел в партизаны. Парень пробыл там недолго: тяжело заболел воспалением легких. Его отправили в тыл, где после лечения он стал работать слесарем на предприятии «Аргази-строй» под Челябинском. Когда Василий узнал о формировании добровольческого корпуса, то подал заявление.

После подготовки летом 1943-го года Уральский добровольческий корпус отправился на фронт. 27 июля он вступил в бой на северном фасе Курской дуги. Танкисты были введены в прорыв на Орловском выступе.

31 июля «Челябинский поинер» получил задачу — сокрушить немецкую оборону у деревни Борилово. Лейтенант Павел Бучковский командовал взводом из нескольких машин. В ходе атаки уцелела только его «тридцатьчетверка». Танкисты успешно разгромили немецкие позиции в прифронтовой полосе, уничтожили десятки вражеских солдат. Немцы перебросили на место атаки взвода противотанковую батарею. Бучковский успел укрыть Т-34 в овраге и продолжил бой.

На помочь «Челябинскому пионеру» командование отправило танковый взвод лейтенанта Ивана Тарадымова (1923-12.08.1943). Однако пробиться к Бучковскому не удалось. Один танк был сразу подбит, остальные дважды пытались проскочить через открытый участок, но не смогли: гитлеровцы держали подходы к Бучковскому под перекрестным огнем.

Добраться до «тридцатьчетверки» смог только взвод автоматчиков младшего лейтенанта Михейкина. Они окопались возле танка и заняли оборону. Вскоре немцы при поддержке минометов перешли в контратаку. Экипаж «Челябинского пионера» и автоматчики отразили ее. Место первого боя Уральского добровольческого танкового корпуса. Орловская область, село Борилово, фотография 1970 года

К вечеру противник начал новое наступление. На этот раз он привлек огонь более тяжелой артиллерии, обрушившей на советские позиции шквал снарядов. После этого немецкая пехота пошла в атаку. Враг стремился окружить автоматчиков и Т-34.

Наши разгадали замысел врага и решили прорываться к основным силам. Во время маневра танк неожиданно влетел в глубокую воронку и застрял. Экипаж решил остаться в «тридцатьчетверке», по рации Павел Бучковский докладывал:

«Веду бой с пехотой, боеприпасы кончаются. Будем драться до последнего. Лейтенант П. Бучковский».

На следующий день советские войска провели атаку и отбросили немцев у деревни Борилово. Когда советские танки, разгромив фашистов, прорвались к «Пионеру», он был уже мёртв. Гусеницы у танка были порваны, ствол пулемёта погнут, броня в нескольких местах пробита, исцарапана пулями и осколками снарядов. Вокруг танка валялись трупы фашистов, четыре разбитых пушки, две миномётных батареи, исковерканные пулемёты. На почтительном расстоянии, опустив хоботы пушек к земле, стояли два сожжённых танка. Это была работа «Пионера». В стволе пистолета лейтенанта Бучковского лежала записка. Танкисты писали: «Дорогие товарищи по оружию! Нам очень тяжело расставаться с жизнью. Но война есть война, и мы умираем с полным сознанием выполненного долга перед Родиной. Просим вас передать нашим друзьям, подарившим нам боевую машину, что их наказ и свою клятву уральцам мы выполнили. Жаль, что воевали мало. Уничтожайте врага, гоните его на запад без устали, пока мир не будет спасен от фашизма. Мстите врагу. Бучковский, Агапов, Русанов, Фролов». Это завещание, вспоминали ветераны бригады, зачитывалось во всех подразделениях. Весть о гибели комсомольского экипажа невыразимой болью отозвалась в сердцах воинов, наполнив их жгучей ненавистью к фашистам. Комсорг роты, командир танка Павел Бучковский был посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Так геройски погиб экипаж танка «Челябинский пионер» в боях на Орловско-Курской дуге. В 1970-е годы в память о его героизме учащиеся челябинской школы № 39 собрали средства на строительство трактора и тоже назвали его «Пионер».

Описание подвига из наградного листа на Бучковского Павла Ивановича (орфография и пунктуация сохранены) с представлением к награде орденом Красного Знамени (награжден орденом Отечественной войны I степени):

«Лейтенант Бучковский 31 июля 1943 г. в бою в районе Борилово показал себя смелым командиром взвода. Он со своим взводом прорвался вглубь обороны противника. Своим о г н ё м он у н и ч т о ж и л 1 пулемет противника и более 100 солдат и офицеров противника.

Танк засел в овраге. Он не покинул танк, продолжал разить врага о г н ё м. 31 июля 43 г. героически п о г и б вместе со своим экипажем на поле боя с м е р т ь ю храбрых.

За храбрость и мужество достоин п о с м е р т н о й награды ордена «Красное Знамя».