Что дальше делать с Украиной? Воевать? Мириться? Лечить? Кормить? Игнорировать? Оккупировать?

Мужики, когда-либо служившие в Советской армии, обязательно помянут недобрым словом своего «сержанта гриценко», потому что самый страшный зверь для молодых солдат — сержант с фамилией, оканчивающейся на «-юк» или «-ко». В любой роте младший командный состав был почти поголовно из южных областей европейской части СССР. Именно про него слагались анекдоты типа «крокодилы летают, но низэнько-низэнько».

Я попал в армию сразу офицером. Получил в подчинение пару прапоров и десяток сержантов с южными фамилиями, и никак не мог понять, кто этих хлопцев выдвинул в командиры? Техника сложная — спецсвязь. Половина роты — бывшие студенты радиотехнических вузов и техникумов — русские, белорусы, евреи, армяне... Грамотные. А командуют ими — «петренки» и «парасюки» с восемью классами сельской школы.

Потом понял — дело в ментальности. Настоящих провинциальных украинских украинцев отличает от всех нас потрясающая жизненная энергия, которую они употребляют на проникновение в начальство. На всех уровнях, от младшего командного до высшего партийно-хозяйственного... Со своим же младшим командным составом я хлебнул горюшка. Тупые, ленивые, неумелые. А понтов — выше крыши...

Такие украинцы — особый народ. Их узнаешь мгновенно по поведению, по манере говорить — эдакое изначальное превосходство над всеми и полное отсутствие рефлексии.

Га! Лучше всего его сформулировала юная киевская девочка в своем стишке: «Вы — огромные, мы — ВЕЛИКИЕ». Они — просто «великие», доказательств нэ трэба. В интернете сие качество называется «ЧСВ» — чувство собственного величия. Другое дело, что их ЧСВ крепко замешано на комплексе неполноценности, суть от этого не меняется.

Потому когда на территории Украины был затеян эксперимент под названием «Построим НЕ Россию», семена упали в благодатную почву. Лучшего места для постройки чего-нибудь с приставкой «НЕ», найти трудно. Кстати, сама Россия первые годы после распада Союза тоже увлеченно строила «НЕ себя», но потом — очухалась. А Украина до сих пор предается этому делу со всей своей жизненной энергией.

Вам удивительны генетические изыскания украинцев на предмет, кто из нас — «настоящие славяне»? И мне удивительны. Какая, к черту, разница, чья прабабка с кем переспала? А они усердно это исследуют. Не так давно в пылу спора мой старый киевский приятель (не самый глупый) указал, что я — безродная помесь монголо-татарина с угро-финном, а он — чистокровный славянин. И это всерьез! Это — ЧСВ.

С таким же безумным ЧСВ украинцы сочиняют собственную историю. Начиная от динозавров и заканчивая событиями недельной давности. Все эти «древние укры», все находки, что Христос и Будда были украинцами — вполне всерьез. И современные заклинания: «мы имеем лучшую армию в Европе», «наша победа под Дебальцево войдет в учебники по военному делу» — тоже всерьез. Объяснять, что их «лучшую армию» разгромили несколько разрозненных партизанских отрядов, нет смысла. Получишь в ответ: а зато наши «киборги» замочили пятьдесят дивизий ваших бурятских спецназовцев. Лалалала!

Следует сказать, что ЧСВ украинцев до недавних пор орально стимулировала сама Россия. Русские всегда увлеченно поливали грязью собственную историю - в советское время - дореволюционную, в постсоветское - революционную. До сих пор поливают. А раз мы — говнюки, значит они — великие! Логично? А как Россия холила и лелеяла убогую украинскую экономику! Рынки — открыты, заказы гарантированы, за энергоносители можно не платить даже те копейки, которые за них просят. Дать в долг — пожалуйста. Младенец, когда вокруг него скачет вся семья, тоже считает себя «великим».

Ну и конечно, на невиданную высоту украинское ЧСВ задрали «наши западные партнеры». Все эти эротические танцы вокруг «европейского выбора», «демократического пути», «революции достоинства»... обещания «поддержать в борьбе», «принять в семью», дать стопитьсот миллиардов... Рукопожатия, объятия, поцелуи от всамделишных президентов и премьер-министров... Тут у кого хочешь крышу снесет. Вспомним, совсем недавно и русский народ ссал кипятком, видя, как обжимаются с «партнерами» Горбачев и Ельцин. А кто без греха? Сейчас — отмаливаем.

Но случай с украинским ЧСВ уже клинический, его не отмолишь. Он точно войдет в учебники — медицинские. Последний раз такое «величие» наблюдалось в гитлеровской Германии. Правда, за немцами стояла сильнейшая экономика и действительно лучшая армия мира. А украинской бодливой корове бог рогов не дал. И не даст. Впрочем, и немцы по своим рогам получили образцово-показательно. Стали тихие, ласковые, хорошо доятся.

Время от времени я слышу горестные воздыхания: упустили, мол, Украину. Надо было хорошего посла туда назначить, а не никчемного Зурабова. Да еще разных семинаров-конференций за дружбу проводить побольше. Тогда бы не скатился наш братский народ в бандеровщину...

А я уверен, что все делалось правильно. Надо было наконец дать им попробовать построить «НЕ Россию». А как бы они иначе узнали, что в результате получится НЕ государство, НЕ экономика, НЕ народ, НЕ субъектность и даже НЕ адекватность. Ведь украинское ЧСВ возникло не вчера. Этому явлению лет эдак полтораста. И поддрачивали его все кому не лень. Начиная с австрияков и заканчивая советскими руководителями, которые щедрой рукой дарили им русские земли и баловали.

То, как сейчас ведет себя с Украиной Россия — лучшее из возможного. Ничего личного, никаких «братских» ути-пути. Все строго по прейскуранту, как при капитализме. Заплатили — получили. Что, гроши кончились? Ваши проблемы — сходите поколядуйте в Европу или к Обаме... Сухой и вежливый игнор. Европа с Америкой еще слегка тетешкают неразумное дитя майдана, но уже с брезгливым выражением лица. Ох, не станут помогать украинцам их ляхи.

Всем очевидно, что проект «НЕ Россия» провалился с треском. Проедено и просрано все. В долг просто так уже не дают. Границы для массового переселения в Швейцарию сорока миллионам «це-европейцев» не открывают... Есть, правда, идея, что, дескать, война на востоке сплотила украинскую нацию: героические военные побратимы, бескорыстные волонтеры, все как один...

Полная чушь! Никогда гражданские войны, а тем более войны позорно проигранные, не сплачивали наций. Их «нация» призывного возраста сейчас сотнями тысяч бежит к «клятому ворогу» в Россию, чтобы не попасть под очередную мобилизацию-могилизацию. А «бескорыстное волонтерство» по большей части — доходный бизнес.

В украинском языке есть такое пожелание недругу: «Щоб тебе пидняло та гепнуло». Не просто гепнуло, а сначала — подняло, дабы побольнее. ЧСВ украинцев в данный момент находится в стратосфере. И тем сокрушительнее оно гепнется. А когда величие рухнет — тогда с ними можно будет и пообщаться, через какое-то время. Тут главное — не спешить. Терпеливо дождаться полной фрустрации. Чтоб даже надежды на возврат «величия» не было. И ускорять не следует. Они сами себя доконают. Что там ни делается — все к лучшему!

Кстати, именно с активного снижения ЧСВ я и начал в армии воспитывать своих сержантов. Собирал бойцов в аппаратной и командовал: «Сержант Гриценко, покажите своим подчиненным, как правильно откалибровать ВЧ-канал по ФЧХ. Не умеете? Рядовой Уябаев (был у меня умница татарин с такой веселой фамилией), научите сержанта». И безродный монголо-татарин учил своего тупого командира, славянина голубых кровей. Под мои злые шуточки и унизительное ржание коллектива.

При регулярности и методичности подобные уроки действуют безотказно. Украинцы-то — ребята, по сути, неплохие, вот «величие» их испортило. Но думаю, это дело поправимое...

Юрий Алексеев

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