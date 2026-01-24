Москва в те времена, когда не была столицей

Зачастую при просмотре изображений современной столицы у зрителя возникает множество вопросов: в каком виде сохраняется архитектура города, как устроена его дорожно-транспортная система и, главное, удобен ли этот город для жизни людей… Старые фотографии Москвы оказывают противоположный эффект — они излучают теплоту, вызывая у зрителя ностальгию и прочие сантименты.

Виды знакомых улиц и переулков, с одной стороны, создают ощущение совершенно иной, отличной от нашей и полностью забытой жизни, а с другой — они наполнены особой атмосферой. Несмотря на более чем вековой возраст, старые фотографии города удивительно «живые».

Наиболее успешно и масштабно запечатлеть Москву начала прошлого века удалось знаменитому российскому общественному деятелю, коллекционеру и фотографу Эмилию Владимировичу Готье-Дюфайе. Сегодня мы хотели бы показать вам несколько его замечательных работ. Поварская улица. Филипповский переулок. Вид на Крестовоздвиженский переулок, справа усадьба Бутурлиных, она же усадьба Р.И. Воронцова, 1910-е годы. Вид на Знаменку от Пашкова дома. Вдали, справа, виден въезд в усадьбу Бутурлиных. Улица Знаменка, вид на Моховую улицу, Кремль и дом Пашкова (слева). Вид на главный дом усадьбы Бутурлиных с угла Знаменки и Крестовоздвиженского переулка. Вид на Кузнецкий мост от Петровки. Смоленская-Сенная площадь. Смоленский рынок. Вид с Пречистенки на Царицынский (Чертолький) переулок. Церковь Троицы в Зубово. Плющиха. Сивцев Вражек. Собор Василия Блаженного. Шереметевский (теперь Романов) переулок. Сущёвский вал. Ворота входа в Александровский сад. Покровка. Красная площадь — тогда еще с трамвайными путями. Поливка улиц на Театральной площади.

В 17 веке в Москве между Воздвиженкой и Никитской находилась Кисловская слобода. Здесь жили люди, которые занимались тем, что заготавливали соленья к царскому столу. Чаще всего это были капуста и огурцы.

Сейчас об этом напоминают Кисловские переулки.

Коллекция, созданная Готье-Дюфайе, хранится в фонде Государственного Музея архитектуры имени Щусева. Всего в коллекции насчитывается около 500 снимков старой Москвы. Отдельные знатоки утверждают, что мастер сделал около 700 снимков, так что вполне возможно — нас еще ожидают новые открытия. Долгоруковская улица в 1905 году Ильинские ворота, 1906-1910 года Московское Зарядье и Старый Москворецкий мост, 1890 - е годы Третьяковский проезд в Китай-городе, Москва. 1884 год из альбома Найденова Улица Маросейка в 1914 год Цирк Альберта Саламонского, 1904-1910 Часовня Александра Невского. Москва, 1891 г Чудов и Вознесенский монастыри московского кремля 1909 Чудов монастырь. Церковь Михаила Архангела. Московский Кремль, 1880-е. Школа в Малом Козловском переулке, 1895 год Щукино, 1914 Эта фото сделана в 1912 году в районе Китай-. Здесь можно увидеть Владимирские ворота Китай-города, церковь Владимирской иконы Божьей Матери и часовню св Пантелеймона Юго-западный угол Кремля, Арсенал, Московский губернский архив старых дел и Новый дворец. Москва, 1852 г Юнкера у Боровицких ворот Московского Кремля. 1917 год Кремлевская набережная. Москва. 1890-1900 гг.

Кремлёвская набережная — это одна из старейших и центральных набережных Москвы, расположенная вдоль южной стены Московского кремля. Это первая каменная набережная в городе, с которой открываются знаменитые виды на кремлёвские башни, Красную площадь и Храм Василия Блаженного. Набережная проходит между улицей Ленивка и Васильевским спуском и является популярным местом для прогулок. Сейчас в Московском метро существует «Бюро забытых вещей» — место, куда можно обратиться, если в вагоне была оставлена какая-то вещь. Такая проблема существовала и в дореволюционной Москве. Вот заметка из «Газеты-Копейки» от 1909 года, с перечнем забытых вещей в Московском трамвае:

«Вчера управление Московского трамвая представило в городскую управу любопытный список забытых в вагонах и до сих пор не востребованных вещей за время с июня 1908 года по октябрь 1909 года. Между прочим, забыто пассажирами трамвая 1130 зонтиков, 105 тросточек, 120 резиновых галош, 103 пары обуви, 46 муфт, 34 фуражки, 16 корзин с вещами, один штык, три обручальных кольца, двое мужских карманных часов, шесть дамских часов, три золотых браслета, один золотой жетон с эмалью, один черепаховый лорнет, пять золотых медальонов и одна пара брюк. Ввиду отсутствия места для хранения этих вещей управление трамвая просит разрешения продать их с вольного торга». Панорама московского Кремля 1852 года. Панорама московского Кремля 1852 года.

Биржа труда и Городская народная столовая на Хитровом рынке. Москва Хитровская площадь (также известная как Хитров рынок или Хитровка) расположена в Москве, в Басманном районе Центрального административного округа, на территории Белого города (урочище Кулишки).

Площадь занимает место где до 2010 года стоял дом 11а по Подколокольному переулку, между Подколокольным, Певческим, Петропавловским и Хитровским переулками (название последнего было восстановлено в 1994 году). До 1917 года эта площадь относилась к Мясницкой части Москвы.

Площадь была создана и передана городу в 1824 году генерал-майором Н.З. Хитрово, который взял на себя все расходы и заботы по благоустройству этой части Москвы после пожара 1812 года. Название площади связано с именем её основателя.

Альбом зданий, принадлежащих Московскому Городскому Общественному Управлению. Москва, 1913. т.1. Новые торговые ряды. Женщины возле торговых рядов на Красной площади, г. Москва, 1900 год

Фотограф: Самуэль Гопвуд Вид с Театральной площади на Китай-город. Москва. 1884 год

Автор фото: Гравюра Шерер Набгольц и К в Москве.

Источник: Найденов. «Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений», страница 45. Наводнение 1908 года известно всем, но Москву топило и в другие годы. Так выглядели низменные части города в 1895 году, в дни весеннего половодья. На фото Берсеневская набережная. На Покровке, 1913 Сапожник на улицах города, 1910-е На Красной площади, 1902 На остановке трамвая, 1913 Трамвай — один из самых старых видов общественного транспорта в Москве, первая электролиния открылась в апреле 1899. Сретенские ворота, 1912 На Лубянской площади, 1885 На Лубянской площади, 1882 Водовозы на Малой Царицынской улице, 1900 Дом Аплаксиной на Мясницкой улице, 1914 Проезд к Смоленскому рынку, 1913 Верхние городские ряды, 1883-1886 Воскресный торг у Сухаревой башни, 1914 На Каланчёвской площади, 1914 Московский извозчик отдыхает в Копьевском переулке, 1908 Охотный ряд получил свое название ещё в те времена, когда здесь разрешено было торговать дичью, приносимой подмосковными охотниками... Ходили охотники, обвешанные утками, тетёрками, зайцами. У баб из корзин торчали головы кур и цыплят, в мешках визжали поросята... На мостовой перед палатками сновали пирожники, блинники, торговцы гречневиками, жаренными на постном масле. Сбитенщики разливали, по копейке за стакан, горячий сбитень... Летом сбитенщиков сменяли торговцы квасами, и самый любимый из них был грушевый.

Из книги Гиляровского «Москва и Москвичи» Пожарный автомобиль в Неглинном проезде, 1914 Оживлённый Третьяковский проезд, 1890 Велосипедисты в Сокольниках. Марафон, 1915. 47 верст 350 сажень (50,9 км) Тверская улица, вид от Газетного переулка к Охотному ряду, 1913 На Тверской площади, 1910 У Большого театра, 1883 Активная жизнь Охотных Рядов, 1910-е Тушат пожар на Тверской, 1910 На Воробьевых горах, начало XX века Почётный гражданин города Москвы В. А. Фридлейн на пороге своего дома на Бахметьевской улице, 1915 Пробка на Моховой, конец 1890-х годов Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. В дальнем углу вокруг горячих железных ящиков стояла постоянная толпа, жующая знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем... На хорошем масле, со свежим фаршем пятачковый пирог был так велик, что парой можно было сытно позавтракать. Их завёл ещё Иван Филиппов, основатель булочной, прославившийся далеко за пределами московскими... Чёрный хлеб, калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к царскому двору.

Из книги Гиляровского «Москва и Москвичи» Модная улица Кузнецкий мост, 1895

