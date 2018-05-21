План Путина в конкретных задачах

Проработанность и адресность многих пунктов указа говорит нам, что это не просто набор общих слов, а результат обратной связи с регионами страны. Вскоре после церемонии инаугурации Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Первым делом указано усиленно размножаться и не сметь умирать ранее 78 лет от роду.

Нет, серьёзно, ни один правитель не может всего. Создать условия может – и в указе прописано:

- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

- снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

- улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и так далее.

Но не будет же Путин ещё и заниматься оплодотворением ваших жён, если вы сами детей не заводите? И он не может за вас вести здоровый образ жизни, не курить и заниматься спортом. Это вы тоже должны сами делать, если хотите жить долго и поменьше болеть.

И не надо мне втирать про «чтобы рожать детей, нужно больше денег». Враньё это. Прадед мой, Кузьма, жил в гораздо худших условиях, чем подавляющее большинство современных россиян. И русско-японскую пережил, и Первую мировую, и гражданскую войны, и голод. Что не помешало ему заделать моему деду семерых братьев. Причём настолько добротно заделал, что деду моему, Михаилу Кузьмичу, уже под девяносто, а как начнёт на даче лопатой махать, так не угонишься.

Так что здоровьем и размножением за вас государство не будет заниматься, это вы уж сами соизвольте.

Впрочем, я отвлёкся. Давайте обратно к стратегическим задачам России.

Следующей задачей поставлено сделать экономику России пятой по величине в мире. По этому поводу дурачок Навральный уже проехидничал, что «Можно бесконечно смотреть, как Путин приказывает сделать экономику России пятой в мире». Дурачок ведь не в курсе, что по ВВП (с учётом ППС, паритета покупательной способности) Россия УЖЕ достигла шестого места, и отстаёт от пятого, на котором Германия, на какие-то 0,1%.

Чтобы преодолеть это незначительное отставание и предписывается ускорить технологического развития Российской Федерации, увеличив количество организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа, а также обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (что мы и видим, например, на успешном внедрении электронных услуг в ЖКХ, налогах, медицине, образовании и других отраслях).

С целью реализации всех перечисленных целей правительство до 1 октября 2018 года должно создать национальные программы (проекты) по таким направлениям:

- демография;

- здравоохранение;

- образование;

- жильё и городская среда;

- экология;

- безопасные и качественные автомобильные дороги;

- производительность труда и поддержка занятости;

- наука;

- цифровая экономика;

- культура;

- малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

- международная кооперация и экспорт.

Я почему про рождаемость и здоровый образ жизни так подробно заговорил? Потому что по всем остальным направлениям государство может закрыть вопросы своими усилиями, а по этим двоим без посильной помощи населения не обойтись.

Проработанность и адресность многих пунктов указа говорит нам, что это не просто очередной набор общих слов, а результат обратной связи с регионами страны (во многом обеспеченной с помощью активистов ОНФ).

Например, «реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учётом сводных расчётов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду» или «сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализация проекта по сохранению озера Байкал, а также мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры» – такая детализация явно обеспечена в результате докладов ОНФ. И таких проработанных пунктов в Указе большинство.

Во всех действиях Путина видны отсутствие сиюминутной торопливости (как, например, в регулярных метаниях Трампа) и выверенная продуманность многолетних долгосрочных стратегий.

Отдельно для тех, кто любит рассказывать, что «Новый Шёлковый Путь приказал долго жить» хочется процитировать несколько пунктов программы:

- строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай»;

- увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов;

- развитие Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн. тонн;

- сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации до семи дней, и увеличения объёма транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре (sic!) раза;

- формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров;

- увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 млн. тонн;

- увеличение пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна.

Всё это, безусловно, делается исключительно потому, что НШП уже никому не нужен, ога.

Пока «малолетние дебилы»(тм) всех возрастов десятилетиями повторяют одни и те же мантры про «передовой Запад» и «отсталую Рашку», Россия медленно, но уверенно входит в пятёрку самых больших экономик мира, составляя надёжный тандем с первой экономикой мира (и это не США!) и реализуя проекты, рассчитанные на десятилетия плодотворного сотрудничества.

Богатство России не строится на надувании финансовых пузырей на фондовых биржах или на грабеже колоний (у нас их никогда не было). Мы не рассказываем, какие мы самые успешные, старательно делая вид, что не замечаем бомжатников на центральных улицах крупных городов (как это делают американцы). Наше богатство – физическое, сделанное своими руками, настоящее. Может не такое блестящее, но зато и не надувное.

Некоторое время назад за лужей поспешили провозгласить американское столетие. Врёте, господа пиндосы, это столетие будет нашим!

Александр Роджерс

Опубликовано https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-plan-putina-v-konkretnyih-zadachah/