Красиво жить не запретишь

Роман Алехин:

Цены на газ в России должны вырасти до уровня, позволяющего обеспечивать финансирование проектов газификации и реализации крупных инвестиционных проектов, заявил представитель компании "Газпром" Алексей Сахаров на заседании Комитета Госдумы по энергетике. Если несколько лет назад разговоры о рыночном ценообразовании на внутреннем газовом рынке воспринимались как рассуждения об отдаленных перспективах развития, то сейчас речь идет о насущном, без чего работать дальше будет проблематично.

Если говорить о достижении экономически обоснованного уровня тарифов, то это предполагает их рост в разы. При чем для населения они вырастут гораздо сильнее, чем для промышленности, — Российская газета.

Если рассматривать такое заявление в рамках стратегии войны, то его нельзя назвать иначе, как предательство.

Такое заявление представителя Газпрома - это лучший удар во внутренней политике, который могли бы задумать наши враги в рамках общей военной стратегии. И обратите внимание - Сахаров акцентированно бьёт и по народу, и по бизнесу. И он не просто говорит о гипотетическом росте, а акцентирует на росте в разы.

И это все происходит на фоне попыток Трампа в информационном поле принудить Владимира Путина к сдаче своих позиций по Украине, озвученных летом 2024 года.

Во-первых, хочется узнать у менеджмента Газпрома: а вы за кого в этой войне?

Во-вторых, хочется посоветовать Газпрому - не об увеличении цен для промышленности и людей думать, а об уменьшении аппетитов ТОП-менеджмента, сокращении издержек, а может быть и откатов, на посредниках и дивидендов. А то ведь, когда растут слишком аппетиты элит, народ может и указать им их место, что много раз было в истории...

Но все же совсем непонятно: куда смотрит внутрипол и специалисты по безопасности, ведь такое заявление во время войны - это чёткая информационная диверсия, направленная на развитие протестных настроений. Неужели никто не изучал базовых трудов по теории войны и стратегии?

РИА "Катюша":

Просто паразиты

Роман, желание переложить ярмо санкций с корпорации на народ, подняв цену на газ в разы и сделав ее неподъемной для пенсионеров, многодетных семей, семей, чьи мужья-кормильцы погибли на фронте, особенно в провинции, что моментально выведет их на улицы – это, все-таки не диверсия.

Да, не нужно изучать социальные технологии, чтобы понять, что превращение "народного достояния" в поставщика продукта для богатых, который они добывают из недр страны, принадлежащей ее народу, да еще в тяжелое для нее время, вызовет социальный взрыв и сильно ударит по власти – корпорация государственная, значит виновато государство, а государство у нас всегда Путин.

Но это не диверсия. Это попытка сохранить безбедную жизнь для сотен, а то и тысяч паразитов. О чем не говорит "Газпром", попав в тяжелое время, не продает непрофильные активы?

Хотя почему тяжелое? Газпром представил отчет по МСФО за 9 месяцев 2024 г. Чистая прибыль за январь – сентябрь выросла в 2,8 раза в годовом выражении (г/г) , до 990 млрд руб. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи (дивидендная база), на конец отчетного периода составила 842 млрд руб.

Ладно, нужны деньги на развитие так продайте ненужное, как говорил Кот Матроскин. "Ведомости" сообщают, что напрямую от «Газпрома» клубу ежегодно поступает 30,6 млн евро по базовому спонсорскому контракту. По курсу на конец мая 2021 г. это около 2,7 млрд руб. Еще 11,5 млн евро (около 1 млрд руб.) по действующему соглашению ежегодно приходит от дочерней компании «Газпром межрегионгаз». Итого, 3,7 млрд рублей в год экономии. А если распродать дорогих игроков, то можно наскрести еще 170 млн евро или 17 млрд 272 млн рублей.

Но это не все, есть еще и компания "Газпром-медиа", которая владеет НТВ, ТНТ, ТВ-3, Comedy Club Production, Ред Медиа, Ритм Медиа, Централ Партнершип, Матч ТВ, Авторадио, Юмор FM. Общая цена активов 6,7 млрд руб (март 2020). А сами "Газпром-медиа" владеет принадлежащий "Газпрому" "Газпромбанк" с уставным капиталом в 206,8 млрд руб (2020 год, МСФО).

Даже если не трогать банк, хотя почему не трогать, непонятно, "Газпром" легко находит 25 млрд рублей на свои программы, просто перестав содержать дорогих и сверхдорогих паразитов. Ведь все это, как и многое другое, государственная корпорация приобрела в тучные годы, когда деньги лелись рекой и никому даже думать не хотелось про инвестирование и санкции. А теперь оплату ТНТ и "Юмор ФМ предлагается переложить на бабу Варю из Твери.

Может господа депутаты спросят своих избранников, хотят ли те смотреть ТНТ и ТВ-3, а также покупать очередного дорого бразильца в "Зенит" и платить за это тройную цена за газ? И лучше спросить, потому что, читая комментарии "благодарного населения", если их не спросит власть и не уймут аппетиты дармоедов, то спрашивать будут сами люди. В том числе и оставшиеся без жилья куряне, которым поднимут цены на съемное жилье, так как вырастут тарифы.

И на закуску, как сообщил доктор политических наук , профессор МУПИ Игорь Скурлатов, себестоимость кубометра газа составляет около 5 копеек. В розницу Газпром отпускает населению его от 6 до 10 рублей за куб., то есть в 100 раз дороже, как и их коллеги-олигархи, бенефициары по монетизации нефти, руды, леса и иных природных ресурсов.

Так что нет здесь умышленной диверсии. Есть желание продолжать сидеть на шее ее народа, кормить за счет ресурсов страны толпы бездарных дармоедов-клоунов, которые тебя будут в глаза возносить, а за глаза поливать дерьмом, а также продолжать весело отмечать праздники в Куршавелях.

Вот что здесь – "старая Россия" пошла в атаку за своих богов – за деньги. Все, как и предполагали. Так и должно было случиться, теперь выбор за властью – готова ли она меняться и операться на народ, который за нее умирает или обратно в 90-е, но с + миллионом прошедших ад войны и не защитивших свои семьи от "Газпрома".

Все, что нужно знать о российских олигархах и о русско-украинской войне, которая СВО и вроде для всех, но не для каждого,- говорит Роман Алёхин В Сочи появится первый в России насыпной остров за 1 трлн. рублей.

Особенно этой новости порадовались в курском приграничье.

Знаете, в чем у нас проблема элит? В том, что они хотя строить сами себе памятники, типа этого и считать их главным своим активом. Но жизнь у нас изменится, когда придут элиты, которые будут считать главным активом людей, свой народ и работать на то, чтобы народ им воздвигал памятники в благодарность за улучшение жизни людей.

Чтобы отстроить все дома в приграничье Курской области, думаю, что надо не более 200-250 миллиардов, в Белгороде гораздо меньше.

Да-да, друзья, тема острова в Сочи за триллион - это не про инвестиции и про войну тоже. Все зависит от того - с какого порожка вы смотрите на это.

Тут коллеги из Теле Стрим решили собрать точки зрения по поводу моего поста про остров и вышку в Сочи, так как есть не только версия моя - турбопатриота или Z-патриота, как нас называют, а совсем другая.

Ряд коллег парируют мне парируют мне, что сравнивать восстановление домов и строительство в Сочи острова и небоскреба - абсурдно.

Да, я даже с ними спорить не буду, так как это реально абсурдно.

Вот только контекст важен и важно уметь подняться выше ситуации. И чем выше ты поднимаешься, тем большая картина тебе видна.

А контекст в двух смыслах:

- у нас идет война;

- нам нужно восстанавливать целые населенные пункты (а это не только дома);

- НАТО готовится к войне, которая может начаться примерно через 4-5 лет - это экспертная позиция, основанная на глубоком анализе;

- наши сограждане в Курской, Белгородской, Брянской и других областях потеряли всё. И это не только про дома, но и про работу и вообще нормальную жизнь.

Теперь давайте добавим условия: у нас есть тот, кто может инвестировать триллион, второе условие, которое не обязательное по сути, этот инвестор - девелопер.

Стратегия государства, которое воюет или может быть втянуто в войну, должно подчиняться военной стратегии. Да и вообще - государство не может развиваться без стратегии, потому что без стратегии оно стагнирует и разрушается в итоге, как и любое дело.

Стратегия такого государства, как Россия, особенно с опытом СВО и пониманием, что война с большой вероятностью может повториться, должна учитывать войну.

Стратегия такого государства должна подчиниться военной стратегии своей с пониманием военной стратегии возможного противника. Например, логистические маршруты должны строиться так и их пропускная способность должна расширяться на тех направлениях, где возможен удар или откуда надо будет подвозить орудия, солдат, снаряды. Соответственно, самые чувствительные заводы надо строить там, где их не достанет БПЛА или где это будет проблематично, так как будет предусмотрена возможность быстрого развертывания обороны. Ну то есть работающий завод микроэлектроники к окончанию третьего года войны в Брянской области - это нестратегично. И т.д.

Кроме того, есть понимание, что страны не будет лет через 50, если у нас будет такой же демографический тренд. То есть через 50 лет даже воевать не надо будет.

Для чего и для кого этот остров делает инвестор к 2030 году?

Теперь рассмотрим триллион инвестиций в рамках стратегии, с указанными рисками.

Инвестор может сейчас вложиться в строительный бизнес в Курской области, который окупится быстро, начиная от именно строительства и заканчивания производством стройматериалов. Кроме того, он сразу может создать целые поселки для работников, подтягивая сюда людей из других регионов. А поселки - это семьи и рождение детей. Кроме того, населенный регион - это и защита, особенно если изменят закон "Об оружии", кстати, противник изменений не в Думе.

И это не только про Курскую область!

Ну и опять же, я писал две стратегии жизни: самому построить башню-памятник, который нужен будет только богатеям и станет памятником мамоне или сделать для людей, а значит вложиться в социальный бизнес и построить себе "дворец" и "небоскреб" на небесах?

Знаете, один из богатейших людей - Генри Форд когда-то сказал что-то вроде: жизнь становится бессмысленна, если не верить, что за ней что-то есть. И мудрый человек сделает все, чтобы, если он вернется на Землю в следующей жизни, то она была лучше.

Сделает ли Землю лучше этот остров с отелем для миллионеров? Для меня ответ очевиден!

А если будет повтор войны, то он даже вряд ли оттянет на себя ракету, потому что бессмысленно бить в тех, кто продаст себя любому, кто заплатит больше