1. Королева Елизавета помещена под «домашний арест» после сенсационного Рождественского Послания. 2. Тайная власть королевы Елизаветы II. 3. Секс в Королевской семье. Запрещенный фильм в Англии

Королева Елизавета помещена под «домашний арест» после сенсационного Рождественского Послания

Королева Елизавета была помещена под “домашний арест” королевской семьей и ей не разрешается появляться в общественных местах, после ее попытки вскрыть глобальную сеть “темных сил” во время записи ее Рождественского Послания, утверждает источник из Би-би-си, сообщает "Руссинфо".

В этом Послании Королева перечисляла имена известных деятелей, которые виновны в “самых страшных преступлениях против нашего народа и наших детей.” Королева попросила прощение за то, что скрывала эти факты и не рассказала об этом раньше, и просила своих подданных понять и простить ее, так как она это скрывала просто чтобы обеспечить собственное выживание.

Старший сьемочной группы Би-би-си и дворцовые советники прервали запись ее Послания после того, как Королева сказала, что 2017 год станет “годом убоя, подобного которому мы не видели со времен Второй Мировой Войны“, потому, что злобные силы глобальной элиты уже все подготовили для достижения своих целей в этой войне. Сотрудники Би-би-си были в шоке Рождественское Послание было прервано и старший сьемочной группы Би-би-си срочно связался с директором.

Как сообщает инсайдер, директор после разговора с руководителями Би-би-си сказал им, что Королева “в последнее время слишком часто раскрывает рот” и что “мы должны забыть все, что мы только что услышали, и покончим с этим. ” “Он сказал, чтобы не было скандала.” Старший управляющий Дворца связался с принцем Чарльзом и наследник престола сказал, что сейчас “решит проблему.” Понятно, что решение проблемы предусматривает взятие под “домашний арест” королеву Елизавету, что фактически лишает ее появления на публике.

Наследники Елизаветы поместили ее под «домашний арест» Через несколько часов , после обеда, съемочной группе сообщили, что королева Елизавета будет записывать “чистый” второй дубль Рождественского Послания. После записи этого второго «чистого» дубля Послания, были отменены все ее традиционные публичные выступления.

Рождественская речь Елизаветы II в 1953 году Окленд, Новая Зеландия будущая королева Елизавета II будущей королеве 10 лет

http://yournewswire.com/queen-elizabeth-house-arrest-christm...

собаки королевы

за рулём

Виндзор, их сыном Джеймсом, виконтом Северном, а также с Саванной и Айлой Филипс, дочерьми Питера Филлипса. По правилам королевского портрета

2. Тайная власть королевы Елизаветы II

Возможно, не все знают, что королева Елизавета обладает полным иммунитетом к судебному преследованию. Или что у нее есть личный придворный поэт, который получает зарплату вином. Или что ей принадлежат все британские лебеди, а правительство Австралии она может отправить в отставку в полном составе.

Королева Елизавета обладает такими полномочиями, которые обычному человеку и во сне не могли присниться.

Лебеди. Британская королева официально владеет всеми лебедями на "определенных участках Темзы и ее притоках", но на деле любой немаркированный лебедь, оказавшийся в другом месте, помимо Темзы, может оказаться собственностью Елизаветы. Власти ежегодно проводят кольцевание "королевских" птиц, но, понятное дело, всех отследить нереально.

Рыба. Вся живность в водах вокруг Великобритании - будь то дельфины, киты или осетры, принадлежат Королеве по закону от 1324 года. Закон гласит, будучи выловленными в пределах 5 км от берегов Британии, улов принадлежат Короне. . Вся живность в водах вокруг Великобритании - будь то дельфины, киты или осетры, принадлежат Королеве по закону от 1324 года. Закон гласит, будучи выловленными в пределах 5 км от берегов Британии, улов принадлежат Короне.

В 2004 году полицией был задержан рыбак, выловивший 10-фунтового осетра во время нереста. Обвинение ему было предъявлено от лица королевы.

Водительские права. Фактически у королевы есть водительские права, выписанные на ее имя. Но согласно законодательству, они для нее не обязательны. Так же как и номерной знак на машине. Для справки, королева научилась вождению во время Второй Мировой войны, она работала шофером на санитарной машине.

В 1998 году королева очень удивила короля Саудовской Аравии (тогда еще принца), когда прокатила его по окрестностям. Не ожидая подвоха, наследный принц сел на сиденье рядом с водителем, переводчик сел позади него, а королева под недоумевающими взглядами арабов забралась на водительское место, вставила ключ в зажигание и начала катать гостей. В Саудовской Аравии женщинам запрещено водить машину, а уж от старенькой королевы и подавно никто такого не ожидал. Принц очень нервничал, когда королева разогналась на узких шотландских улочках. Через переводчика он умолял королеву сбавить скорость и вести осторожнее.

В отличие от остальных членов королевской семьи, у Елизаветы нет паспорта, т.к. паспорт выписывается "от имени королевы". Не смотря на это, королева все равно путешествует по всему миру без бюрократических ограничений.

У Королевы два дня рождения. Фактически, она родилась 21 апреля. Но официально вся Великобритания празднует ее рождение в июне. По королевскому кодексу, дни рождения всех монархов празднуются не в день их фактического рождения. Празднества предпочитают проводить летом, с салютом и парадом.

У королевы есть свой денежный терминал. Он предоставлен одним из престижнейших банков Великобритании и находится в Букенгемском дворце. Используется больше для рабочих нужд, чем для личных.

Также у королевы есть свой придворный поэт. Его кандидатуру одобряет сама королева, и все работы придворного поэта автоматическим считаются "величайшим достижением нации". Когда эта должность впервые была установлена, поэту платили жалование в размере 200 фунтов и примерно 100 галлонов вина (около 400 литров). В настоящее время поэты работают за бочку хереса. Сейчас должность поэта занимает Кэрол Энн Даффи.

Королева обязана подписывать все законы. Ее подпись необходима, чтобы законопроект превратился в действующий закон. После того, как законопроект утверждается обеими палатами парламента, он отправляется к королеве во дворец для утверждения, так называемой "королевской санкции". Помимо "санкции" существует еще такой феномен как "королевское согласие", это разные вещи. Королева должна дать свое согласие, если законопроект каким-либо образом затрагивает интересы монархии. Без ее "согласия" такой законопроект не может даже обсуждаться в парламенте.

В основном, вопрос "королевского согласия" поднимается советом министров, чтобы заблокировать наиболее радикальные законопроекты оппозиционного блока.

По не так давно открывшимся данным, право вето использовалось королевой за последнее время не меньше 39 раз. Например, в 1999 году королева заблокировала законопроект о военных действиях в Ираке. В этом законопроекте парламент хотел, чтобы королева передала ему полное право контролировать военную операцию в Ираке. Так как проект затрагивал права монарха, королева по совету министров отклонила его, ссылаясь на акт "королевского согласия".

"Это откроет глаза всем, тем, кто считает, что королева - просто церемониальная фигура", - писалось в британских газетах.

На королеву не может быть заведено уголовное дело, так как обвинение обычно происходит от лица самой же королевы. Так же она не может давать показания в суде, быть свидетелем. В теории, английский монарх "не способен на плохие мысли и поступки", но в последние годы бытуют мнения, что иммунитет королевских персон надо ставить под вопрос.

По закону королева освобождена от уплаты налогов, но по факту она добровольно платит подоходный налог и налог на имущество.

До 2011 года королева обладала полномочиями распускать парламент и назначать досрочные выборы. Но после не так давно выпущенного закона о парламентских сроках досрочно распустить парламент она может только при поддержке 2/3 палаты общин.

Не смотря на то, что почти во всех своих решениях королева опирается на совет министров, есть одно исключение, которое позволяет ей брать власть полностью в свои руки. Только когда страна "в состоянии тяжелого конституционного кризиса", монарх может принимать решениях "без одобрения министров или вопреки им". Прецедентов пока еще не случалось, так что до конца не понятно, что на самом деле эта власть и эти решения будут из себя представлять.

Австралия. Как королева Австралии, Елизавета обладает полным правом уволить весь австралийский парламент. Прецедент был в 1975 году, когда ставленник Елизаветы в Австралии, генерал-губернатор сэр Джон Керр уволил премьер-министра, а через три часа - и весь парламент.

Церковь. Как глава английской церкви, королева имеет право назначать епископов и архиепископов. Но в настоящее время она не полностью использует это право, предпочитая принимать решение, согласуя их с премьер-министром.

Ну а теперь список самых одиозных прав британской королевы.

1. Город Хангерфорд (Зап. Беркшир) обязуется преподносить королеве красную розу взамен на ловлю рыбы в близлежащих районах (вся рыба, как мы знаем, принадлежит монарху)

2. Герцог Атолла обязан предоставлять монарху розы по первому требованию. Последний раз такое случалось во время правления королевы Виктории, и количество и цвет роз неясен.

3. Когда монарх проезжает/проходит мимо замка Кидвелли (Уэльс), хозяин замка обязан предоставить ему телохранителя в полном рыцарском облачении. Сейчас выполнение этого обязательства усложняет то, что замок давно превратился в руины.

4. Маркиз Эйлсбери должен всякий раз, когда монарх проезжает через его владения, трубить в охотничий рог. Последний раз это случалось в 1943 году.

5. Некоторые землевладельцы по стародавним законам должны платить монарху оброк за свои наделы, своеобразный исторический налог. Но мерки этого налога весьма необычны:

- владелец замка Сохлемур должен в канун Нового Года поставить на праздничный стол три бокала красного вина для любимой бабушки Джеймса IV Шотландского (1474-1513 гг)

- владелец Фоулиса по первому требованию монарха обязан слепить снежный ком в разгар лета

- город Глостер платит за пользование королевскими землями огроменным пирогом с угрем

- герцог Веллингтон обязан преподносить в дар 19 июня до полудня французский триколор в честь годовщины битвы при Ватерлоо

Правление Елизаветы стало самым долгим за всю историю Британии. Не так давно она отобрала пальму первенства у своей прабабки, королевы Виктории.

За время жизни Елизаветы сменилось 16 премьер-министров Великобритании, 15 президентов США и 12 президентов Франции.

Наследство. Несмотря на активно публикующиеся статьи о том, что королева хочет в обход старшего сына Чарльза передать корону любимому внуку Уильяму, такой исход маловероятен. Сам принц Уильям уже прокомментировал эти слухи, что "это даже не обсуждается".

Королеве Елизавете уже 90 лет, и все британцы с ужасом осознают, что скоро ее правление может окончиться. Чем грозит Британии смерть Елизаветы II?

Первые 12 дней - время между смертью и погребением - вся Британия будет погружена в траур. Британской экономике будет нести миллиардные убытки: на этот период будут закрыты все банки и фондовая биржа. Сами похороны и последующая коронация наследника будут объявлены национальными праздниками, организация которых тоже ударит по карману страны (по предварительным сведениям, стоимость похорон/коронации может обойтись от 1,2 до 6 миллиардов фунтов).

На неопределенное время закроются все комедийные шоу/каналы, в Британии изменится национальный гимн (Боже, храни королеву! станет уже не актуально)...

По многочисленным опросам британцев, они сам не знают, как будут жить без королевы, и заявляют, что после ее смерти настанет "смутное время". Не удивительно, если учесть, что большая часть населения Великобритании родилась уже во время правления Елизаветы. Другого монарха на ее месте им сложно вообразить.

Спасибо за внимание! Надеюсь, было не очень скучно :)

Автограф принцессы Елизаветы и принца Филиппа герцога Эдинбургского на Рождественском поздравлении. Из личной коллекции

3. Секс в Королевской семье. Запрещенный фильм в Англии Тайны сексуальной жизни королевской семьи.

Опубликовано: 17 апр. 2015 г.