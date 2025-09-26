Мы из Советског...
Одесские катакомбы

Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, ДлиннопостВсе знают Одессу наземную, но мало кто слышал, что есть Одесса и подземная. Та, что скрыта от людских глаз. А между тем, подземная Одесса - это тысячи и тысячи километров тоннелей на глубине 30-40 метров. Если сложить всю длину тоннелей одесских катакомб, то получится расстояние от Москвы до Новосибирска.
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, ДлиннопостПримерно такое расстояние
Или как туда и обратно, от Москвы до Екатеринбурга.
Одесские катакомбы - это не просто подземелья, это целый мир, скрытый от глаз посторонних. Их история окутана тайнами и легендами, которые передаются из поколения в поколение.
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, ДлиннопостОдесские катакомбы
Но эти катакомбы хранят больше секретов, чем вы можете себе представить. Вот некоторые из тайн, которые прячутся в темноте.
Как появились одесские катакомбы
Несколько миллионов лет назад происходили карстовые разломы и образовывались полости на том месте, где стоит современная Одесса. Туда захаживали животные, чьи кости обнаруживают и по сей день. Бежали тысячелетия и там начали селиться люди. Сначала тоннели были в длину всего несколько километров, но в 19 веке Российская Империя затеяла огромную стройку, поэтому под городом начали разрабатывать каменоломню, извлекая ракушечник (использовали, как строительный материал).
Так катакомбы превратились в многокилометровые ходы. Из добытого известняка строили дороги и дома в Одессе.
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, ДлиннопостКто жил в катакомбах и для чего их использовали
На протяжении своей истории катакомбы были домом для многих людей. В разные времена здесь находили убежище контрабандисты, беглые преступники, партизаны и даже обычные жители города.
 Многие называют Одессу подземной дорогой жизни.
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, ДлиннопостВо время Великой Отечественной войны катакомбы стали важным стратегическим объектом. Партизанские отряды, действовавшие на Украине в те годы, использовали их как базу для операций против немецких оккупантов. Благодаря сложной структуре и многочисленным выходам, катакомбы позволяли устраивать схроны с оружием и перемещаться из одной части города в другую, помогая совершать диверсионные вылазки против немцев.
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, Длиннопост
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, Длиннопост
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, Длиннопост
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, ДлиннопостСегодня одесские катакомбы представляют собой сложную систему коридоров, тоннелей и пещер, вырытых вручную. Стены и потолки состоят из известняка. Высота некоторых помещений достигает нескольких метров, а ширина позволяет свободно передвигаться даже группе людей. Внутри царит вечный холод и темнота.
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, ДлиннопостКуда ведут катакомбы?
Подземные ходы простираются на сотни километров под городом и областью. Они соединяют различные районы Одесской области и выходят к морю. Многие входы в катакомбы до сих пор неизвестны, и исследователи продолжают находить новые тоннели и помещения.
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, Длиннопост
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, Длиннопост
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, ДлиннопостОпасности
Когда человек спускается в одесские катакомбы, его охватывает особое, ни с чем не сравнимое чувство тревоги. С каждым шагом вниз, по узким, извилистым коридорам, воздух становится всё более тяжёлым и появляются звуки шипения.
Это змеи. Много змей. Они укрываются в пещерах, это их дом.
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, ДлиннопостВ одной книге партизанских воспоминаний, опытный партизан описывал, что там и так всегда много змей, но, когда Красная Армия освобождала жемчужину у моря, и по всему городу были слышны взрывы снарядов и канонада, змеи испугавшись массово заползали в катакомбы.
Зрелище то еще, но большинство из них не ядовитые. В Одессе живёт два вида ужей, два вида полоза и гадюка Никольского. Последняя ядовита.
Как появились знаменитые одесские катакомбы, длиной 3000 км. Кто в них жил и какие они таят опасности? Познавательно, Украина, Одесса, Научпоп, Военная история, 20 век, Ученые, Планета, Земля, Факты, Цивилизация, География, Прошлое, Вокруг света, Планета Земля, ДлиннопостОдин из обитателей катакомб - это желтобрюхий полоз, который иногда забредает туда. Это самая крупная змея в Европе. Катакомбы в Одессе считаются самыми длинными в мире.
Пишет блогер general-kosmosa;
Невероятно огромная система подземных лабиринтов построенная руками человека тянется далеко за пределы города.Фотография: Подземелья Одессы №1 - BigPicture.ruДля расстройки Одессы нужен был строительный материал. Под землей в этом районе находятся масштабные залежи ракушечника, который является отличным строительным материалом. Камень добывали шахтным способом, хаотично и кто как хотел. В результате под землей образовался огромный бессистемный лабиринт длиной свыше 3000 километров. Так или иначе с остатками шахт связаны и другие подземные сооружения Одессы.
Первым делом мы залезли в дренаж. Это огромная подземная система, здесь пересекаются тюбингованные туннели туннели построенные Киевским метростроем, заброшенные бомбоубежища, старинные штольни и заброшенные каменоломни. На фото остатки вагонетки которая использовалась при строительстве дренажа.Фотография: Подземелья Одессы №3 - BigPicture.ruТак выглядит Одесское мини-метро, построенное Киевским метростроем в 60х годах. Жаль по нем не ездят поезда. Фотография: Подземелья Одессы №4 - BigPicture.ruМестами свод дренажа не моноличен и просто выдолблен в пласте ракушечника. Фотография: Подземелья Одессы №5 - BigPicture.ruРазъезд в разные стороны, в том числе и к стволу. До поверхности около 40 метров.Фотография: Подземелья Одессы №6 - BigPicture.ruФотография: Подземелья Одессы №7 - BigPicture.ruПостепенно привычный тоннель заканчивается и переходит в старинную штольню, местами подтопленную кристально чистой вкусной водой. Фотография: Подземелья Одессы №8 - BigPicture.ruМестами вдоль стен попадаются не совсем понятного назначения трубы. Фотография: Подземелья Одессы №9 - BigPicture.ruВыход из старинной штольни в заброшенное бомбоубежище. Фотография: Подземелья Одессы №10 - BigPicture.ruВ заброшенных выработках некогда возвели защитное сооружение. Оно давно заброшено и разрушено, на стеллажах можно встретить истлевшие остатки старых моделей противогазов. Фотография: Подземелья Одессы №11 - BigPicture.ruВторой выход из убежища в дренаж. Фотография: Подземелья Одессы №12 - BigPicture.ruОстатки бесхозной советской утвари гниют в подземном ходу. Уникальное место, заброшенные и забытые огромные подземелья то-ли винного то-ли коньячного завода. Здесь тоже есть выходы в заброшенные шахты, но сами шахты заполнены пульпой. Пульпа это смесь воды и песка которую заливают в каменоломни через скважину чтобы строить наверху здания не опасаясь просадки грунта. Фотография: Подземелья Одессы №13 - BigPicture.ruОгромный зал, в котором раньше стояли огромные бочки. Фотография: Подземелья Одессы №14 - BigPicture.ruБочки в основном разобраны, видимо кто-то продал железные обручи на чермет. Фотография: Подземелья Одессы №15 - BigPicture.ruНо некоторые особо большие бочки еще стоят. Хотя еще три года назад, таких бочек на этом месте было две Фотография: Подземелья Одессы №16 - BigPicture.ruОстатки непонятной вентиляции, возможно здесь выращивали грибы.Фотография: Подземелья Одессы №17 - BigPicture.ruМасштабный зал с колоннадой по центру. Здесь хранились бочки помельче, все они разобраны. Фотография: Подземелья Одессы №18 - BigPicture.ruУжинаем в подземном дворце. Фотография: Подземелья Одессы №19 - BigPicture.ruТеперь это просто дрова. Фотография: Подземелья Одессы №20 - BigPicture.ruНочевали мы в огромной системе заброшенных бомбоубежищ под центральной частью Одессы. Укрепленные и оборудованные штольни тянутся на много километров. Раньше эта система была гораздо больше, но из-за строительства новых домов часть ходов залили пульпой. Фотография: Подземелья Одессы №21 - BigPicture.ruВсе выработки укреплены специальными колоннами либо подпорными стенами из бетона в которых проделаны отверстия для прохода людей. Фотография: Подземелья Одессы №22 - BigPicture.ruВ этом месте находился старинный шахтерский выход на поверхность. Фотография: Подземелья Одессы №23 - BigPicture.ruИз некоторых бомбоубежищ есть выходы в здания на поверхности. Выглядит это как обычная лестница в парадном которая спускается глубоко под землю.Фотография: Подземелья Одессы №24 - BigPicture.ruФотография: Подземелья Одессы №25 - BigPicture.ruВ этом месте во время добычи камня шахтеры обнаружили природную пещеру которой около 5 миллионов лет. Фотография: Подземелья Одессы №26 - BigPicture.ruКогда-то давно вода разъела сеть трещин, таким образом образовав природную пещеру. Фотография: Подземелья Одессы №27 - BigPicture.ruФильтро-вентиляционная система в одном из бомбоубежищ.Фотография: Подземелья Одессы №28 - BigPicture.ruФотография: Подземелья Одессы №29 - BigPicture.ruФотография: Подземелья Одессы №30 - BigPicture.ruФотография: Подземелья Одессы №31 - BigPicture.ruА это наш подземный лагерь.
Вот такая прогулка по части катакомб, а все их обойти просто невозможно!
Было множество попыток составить карты катакомб. Но из-за периодических обрушений, ни одной точной карты всех катакомб нет. Есть только некоторые изученные участки.
