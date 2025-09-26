Опасности



Когда человек спускается в одесские катакомбы, его охватывает особое, ни с чем не сравнимое чувство тревоги. С каждым шагом вниз, по узким, извилистым коридорам, воздух становится всё более тяжёлым и появляются звуки шипения.Это змеи. Много змей. Они укрываются в пещерах, это их дом.