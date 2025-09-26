Все знают Одессу наземную, но мало кто слышал, что есть Одесса и подземная. Та, что скрыта от людских глаз. А между тем, подземная Одесса - это тысячи и тысячи километров тоннелей на глубине 30-40 метров. Если сложить всю длину тоннелей одесских катакомб, то получится расстояние от Москвы до Новосибирска.
Одесские катакомбы
Но эти катакомбы хранят больше секретов, чем вы можете себе представить. Вот некоторые из тайн, которые прячутся в темноте.
Как появились одесские катакомбы
Несколько миллионов лет назад происходили карстовые разломы и образовывались полости на том месте, где стоит современная Одесса. Туда захаживали животные, чьи кости обнаруживают и по сей день. Бежали тысячелетия и там начали селиться люди. Сначала тоннели были в длину всего несколько километров, но в 19 веке Российская Империя затеяла огромную стройку, поэтому под городом начали разрабатывать каменоломню, извлекая ракушечник (использовали, как строительный материал).
Так катакомбы превратились в многокилометровые ходы. Из добытого известняка строили дороги и дома в Одессе.
Во время Великой Отечественной войны катакомбы стали важным стратегическим объектом. Партизанские отряды, действовавшие на Украине в те годы, использовали их как базу для операций против немецких оккупантов. Благодаря сложной структуре и многочисленным выходам, катакомбы позволяли устраивать схроны с оружием и перемещаться из одной части города в другую, помогая совершать диверсионные вылазки против немцев.
Сегодня одесские катакомбы представляют собой сложную систему коридоров, тоннелей и пещер, вырытых вручную. Стены и потолки состоят из известняка. Высота некоторых помещений достигает нескольких метров, а ширина позволяет свободно передвигаться даже группе людей. Внутри царит вечный холод и темнота.
В одной книге партизанских воспоминаний, опытный партизан описывал, что там и так всегда много змей, но, когда Красная Армия освобождала жемчужину у моря, и по всему городу были слышны взрывы снарядов и канонада, змеи испугавшись массово заползали в катакомбы.
Зрелище то еще, но большинство из них не ядовитые. В Одессе живёт два вида ужей, два вида полоза и гадюка Никольского. Последняя ядовита.
Один из обитателей катакомб - это желтобрюхий полоз, который иногда забредает туда. Это самая крупная змея в Европе. Катакомбы в Одессе считаются самыми длинными в мире.
Пишет блогер general-kosmosa;
Невероятно огромная система подземных лабиринтов построенная руками человека тянется далеко за пределы города.Для расстройки Одессы нужен был строительный материал. Под землей в этом районе находятся масштабные залежи ракушечника, который является отличным строительным материалом. Камень добывали шахтным способом, хаотично и кто как хотел. В результате под землей образовался огромный бессистемный лабиринт длиной свыше 3000 километров. Так или иначе с остатками шахт связаны и другие подземные сооружения Одессы.
Первым делом мы залезли в дренаж. Это огромная подземная система, здесь пересекаются тюбингованные туннели туннели построенные Киевским метростроем, заброшенные бомбоубежища, старинные штольни и заброшенные каменоломни. На фото остатки вагонетки которая использовалась при строительстве дренажа.Так выглядит Одесское мини-метро, построенное Киевским метростроем в 60х годах. Жаль по нем не ездят поезда. Местами свод дренажа не моноличен и просто выдолблен в пласте ракушечника. Разъезд в разные стороны, в том числе и к стволу. До поверхности около 40 метров.Постепенно привычный тоннель заканчивается и переходит в старинную штольню, местами подтопленную кристально чистой вкусной водой. Местами вдоль стен попадаются не совсем понятного назначения трубы. Выход из старинной штольни в заброшенное бомбоубежище. В заброшенных выработках некогда возвели защитное сооружение. Оно давно заброшено и разрушено, на стеллажах можно встретить истлевшие остатки старых моделей противогазов. Второй выход из убежища в дренаж. Остатки бесхозной советской утвари гниют в подземном ходу. Уникальное место, заброшенные и забытые огромные подземелья то-ли винного то-ли коньячного завода. Здесь тоже есть выходы в заброшенные шахты, но сами шахты заполнены пульпой. Пульпа это смесь воды и песка которую заливают в каменоломни через скважину чтобы строить наверху здания не опасаясь просадки грунта. Огромный зал, в котором раньше стояли огромные бочки. Бочки в основном разобраны, видимо кто-то продал железные обручи на чермет. Но некоторые особо большие бочки еще стоят. Хотя еще три года назад, таких бочек на этом месте было две Остатки непонятной вентиляции, возможно здесь выращивали грибы.Масштабный зал с колоннадой по центру. Здесь хранились бочки помельче, все они разобраны. Ужинаем в подземном дворце. Теперь это просто дрова. Ночевали мы в огромной системе заброшенных бомбоубежищ под центральной частью Одессы. Укрепленные и оборудованные штольни тянутся на много километров. Раньше эта система была гораздо больше, но из-за строительства новых домов часть ходов залили пульпой. Все выработки укреплены специальными колоннами либо подпорными стенами из бетона в которых проделаны отверстия для прохода людей. В этом месте находился старинный шахтерский выход на поверхность. Из некоторых бомбоубежищ есть выходы в здания на поверхности. Выглядит это как обычная лестница в парадном которая спускается глубоко под землю.В этом месте во время добычи камня шахтеры обнаружили природную пещеру которой около 5 миллионов лет. Когда-то давно вода разъела сеть трещин, таким образом образовав природную пещеру. Фильтро-вентиляционная система в одном из бомбоубежищ.А это наш подземный лагерь.
Вот такая прогулка по части катакомб, а все их обойти просто невозможно!
Было множество попыток составить карты катакомб. Но из-за периодических обрушений, ни одной точной карты всех катакомб нет. Есть только некоторые изученные участки.
https://bigpicture.ru/podzemelya-odessy/
https://travelforfun.org/ru/2018/tajny-podzemnoj-odessy-prot...
https://masterok.livejournal.com/11954542.html
https://pikabu.ru/story/kak_voznikli_znamenityie_odesskie_ka...
