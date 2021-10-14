Подвиг старшего лейтенанта Латенко

В начале Великой Отечественной войны сразу несколько выдающихся советских летчиков предложили руководству страны создать элитные авиачасти для завоевания господства в воздухе. Комплектовать их решили из летчиков испытателей и лучших летчиков строевых полков.
Созданные особые 401-й и 402-й авиаполки под командованием Героев Советского Союза Степана Супруна и Петра Стефановского, стали широко известны еще в начале войны. Весте с этими, с элитными истребительными авиаполками формировались и полки ударной авиации, про боевую работу которых информации куда меньше, а ведь из 10 авиаполков особого назначения сформированных после приказа от 27 июня 1941, только 3 были истребительными. Два полка были вооружены новейшими пикировщиками Пе-2.
18 Пе-2 410-го полка, уже 5 июля 1941 сели в Смоленске, потом перебазировались в Витебск, нанося удары по немецким плацдармам и наступающим дивизиям. Но после почти полного уничтожения ПВО Витебского аэродрома, командование 8-го корпуса Люфтваффе решило поставить жирную точку на советском аэродроме.
30 "Дорнье"-17Z 2-й бомбардировочной эскадры, вылетели на бомбардировку советского аэродрома и уничтожили бомбами 40 самолетов на земле.
А дальше произошло то, во что поверить сложно даже сейчас, однако это подтверждается немецкими документами на 100%. Латенко резко набрал высоту и с превышения сбросил на строй очередной группы немецких бомбардировщиков все свои бомбы. Два немецких бомбардировщики взорвались прямо в воздухе.
Подробнее Михаил Тимин расскажет в видео. Все документы и фотографии покажет.
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