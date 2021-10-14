Подвиг старшего лейтенанта Латенко

Об этом подвиге мы знаем только из немецких документов. Видимо этот эпизод так поразил немцев, что скрывать они его не стали. Об этом подвиге мы знаем только из немецких документов. Видимо этот эпизод так поразил немцев, что скрывать они его не стали.

В начале Великой Отечественной войны сразу несколько выдающихся советских летчиков предложили руководству страны создать элитные авиачасти для завоевания господства в воздухе. Комплектовать их решили из летчиков испытателей и лучших летчиков строевых полков.



Созданные особые 401-й и 402-й авиаполки под командованием Героев Советского Союза Степана Супруна и Петра Стефановского, стали широко известны еще в начале войны. Весте с этими, с элитными истребительными авиаполками формировались и полки ударной авиации, про боевую работу которых информации куда меньше, а ведь из 10 авиаполков особого назначения сформированных после приказа от 27 июня 1941, только 3 были истребительными. Два полка были вооружены новейшими пикировщиками Пе-2.

18 Пе-2 410-го полка, уже 5 июля 1941 сели в Смоленске, потом перебазировались в Витебск, нанося удары по немецким плацдармам и наступающим дивизиям. Но после почти полного уничтожения ПВО Витебского аэродрома, командование 8-го корпуса Люфтваффе решило поставить жирную точку на советском аэродроме.



30 "Дорнье"-17Z 2-й бомбардировочной эскадры, вылетели на бомбардировку советского аэродрома и уничтожили бомбами 40 самолетов на земле.

К этому моменту в 410-й числилось только 4 исправных Пе-2 и два из них попробовали взлететь - это были самолеты Александра Латенко и Михаила Чернышенко. Экипаж Латенко взлететь смог!

А дальше произошло то, во что поверить сложно даже сейчас, однако это подтверждается немецкими документами на 100%. Латенко резко набрал высоту и с превышения сбросил на строй очередной группы немецких бомбардировщиков все свои бомбы. Два немецких бомбардировщики взорвались прямо в воздухе.

Подробнее Михаил Тимин расскажет в видео. Все документы и фотографии покажет.