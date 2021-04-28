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«Байрактаров» не будет? В шароварном стане царит растерянность

«Байрактаров» не будет? В шароварном стане царит растерянность

В субботу, 25 апреля, президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи в 1915 – 1923 годах. То, что признание состоится, стало известно заранее, из публикации в издании Bloomberg. В статье говорится, что накануне официального выступления, между Байденом и Эрдоганом состоялся напряжённый и нелицеприятный телефонный разговор.

До Байдена ни один американский президент, упоминая массовые убийства армян османами, старался не употреблять слово «геноцид», заменяя его переведённым с армянского языка эвфемизмом «Большая резня», который почему-то не сильно коробил турецких партнёров.

В Турции на слова Байдена отреагировали очень жёстко: от некоторых официальных и полуофициальных лиц посыпались предупреждения, что США тем самым «толкают Турцию в объятия Москвы» и прогнозы «теперь-то отношения между союзниками и стратегическими партнёрами испорчены всерьёз и надолго».

В ответ, Эрдоган во всеуслышание объявил геноцид армян «ложью» и в тысячу первый раз озвучил официальную версию массовой гибели армянского населения на территориях подконтрольных Османской империи: «это были военные потери, а кроме армян гибли и турки». В исторические подробности гражданин султан предпочёл не вдаваться.

«Байрактаров» не будет? В шароварном стане царит растерянность

Разговоры о признании геноцида армян правительством США стали циркулировать с началом похолодания турецко-американских отношений после неудачной попытки военного переворота летом 2016 года.

Однако после обострения отношений «стратегических партнёров», связанных с конфронтацией в Сирии, военных действий турецкой армии против союзных США сирийских курдов-анархистов и, особенно, контракта с поставками турецкой армии российских комплексов С-400, в Вашингтоне произошли политические подвижки в сторону признания армянского геноцида.

Конгресс США принял резолюцию о признании событий 1915 – 1923 годов геноцидом. Вскоре свою версию документа одобрили и члены Сената. Тогда же обе палаты парламента США одобрили законопроект о наложении санкций на Турцию в связи с признанием геноцида.

Обе резолюции были декларативными и имели всего лишь рекомендательный характер, однако стали для Анкары жёстким тычком в больное место. В логове Эрдогана долго не могли успокоиться и возмущённо шамкали, будто «Вашингтонский обком» идёт на поводу у «террористов-гюленистов» и даже подняли ответную волну, публикуя материалы об истреблении индейцев на Диком Западе с прибаутками «За Чингачгука ответите!»

Интересна сама природа обострённой реакции Эрдогана и его соратников на признание геноцида армян другими государствами. Массовые убийства происходили во время Первой Мировой войны и некоторое время после неё, когда человечество ещё не выработало конвенций о законных и незаконных методах ведения войны и преступлений против человечности. К тому же, обратного действия законы и конвенции не имеют.

Инициаторами геноцида были высшие чиновники государства, которого давно не существует – Османской империи – и современной Турции вряд ли придётся платить и каяться за преступления, совершённые в старой «тюрьме народов», тем более, что всех главных идеологов и организаторов «Большой резни» уконтрапупили армянские боевики из националистической организации «Дашнакцутюн».

По всей видимости, пока Турцией управляли кемалисты, проводившие политику светскости и сближения с Западом, расчёсывание старых грехов не имело для них большого значения. Эрдоган, напротив, старается побыстрее списать наследие Ататюрка в архив, возрождая пантюркизм, бывший одной из «скреп» Османской империи.

«Байрактаров» не будет? В шароварном стане царит растерянность

Возрождение «Большого Турана» должно быть идеализировано и максимально очищено от преступлений прошлого – иначе не стоит городить огород.

Несомненно, что признание геноцида армян Сонным Джо крепко бьёт по перспективам «Большого Турана», заставляя усомниться и даже отвернуться от турецких интеграционных проектов потенциальных стран-участников, в которых правительства носятся с «многовекторностью» и чутко держат нос по ветру, дующему из Вашингтона.

Спустя два дня после заявления Байдена, обозначились наиболее интересные последствия.

В Турции на полном серьёзе объявили, что две базы ВВС, «Инджирлик» и «Кюреджик» активно используемых США и НАТО, должны быть полностью очищены от иностранного присутствия в течение 15 суток и взяты под контроль турецкой армией. Если это произойдёт, базы, вместе с американцами, будут очищены и от хранящегося в их арсеналах ядерного оружия.

Лидеры турецкой партии «Ватан» («Родина») внесли предложение в правительство о признании Крыма российским, а Абхазии и Северного Кипра – суверенными государствами. С этой целью должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном.

В свою очередь, перед Вовочкой Зеленским стоит сложный выбор: признать геноцид армян – значит похоронить выстроенные путём национального унижения и потерь тесные связи с администрацией Эрдогана. Поддержать Эрдогана – вызвать недовольство заокеанского сюзерена. Промолчать – выставить себя ссыклом и двурушником.

Вызвать недовольство у США – значит лишиться военной помощи и денежных подачек. Не исключено, и значительной политической поддержки.

Признать геноцид армян – для Киева равноценно потере контрактов на поставку заветных «байрактаров» и крах «Крымской платформы», в которой активно участвует Турция.

«Байрактаров» не будет? В шароварном стане царит растерянность

Впрочем, связанные с признанием геноцида армян санкции, автоматически означают серьёзные проблемы для «байрактаров».

Вопреки хороводам с пропагандистскими песнопениями вокруг «чудо-дронов» и «гения турецкой инженерной науки», «байрактары» есть ни что иное, как собранные из западного конструктора ударные беспилотники (неплохие, да!), где собственно турецкого совсем немного: корпус и программное обеспечение.

Год назад Турция уже столкнулась с прекращением поставок ряда ключевых узлов для «байрактаров» из Канады и Франции, которые не сумела компенсировать собственным производством. Соответственно, дальше будет только хуже.

Таким образом, Вовочка либо полностью лишится поставок «байрактаров», либо «байрактары» ему будут присылать, собранные из узлов, закупленных на Алиэкспрессе. Впрочем, для украинского военпрома это не в новинку.

Признание российского Крыма Турцией стало бы мощным ответным плевком в лицо коллективному Западу, а для Украины – утрату последних надежд на «деоккупацию» и глубокий раскол с бывшим союзником. Заметно, что в шароварном стане царит растерянность от конфликта союзников по НАТО. Как правильно реагировать, на Банковской не знают, но объектом нападок в очередной раз выбрали Россию.

Нести чушь из украинского зомбоящика приглашены различные «эксперты».

Весьма показательным стало интервью генерал-лейтенанта ВСУ Вилена Мартиросяна, данное в эфире телеканала «Наш».

Не обременённый знаниями и не особо обезображенный интеллектом украинский генерал армянского происхождения на голубом глазу заявил, что «россияне будут кусать локти, что не они, а Байден, признал геноцид армян».

Очень жаль, что бравому украинскому генералу никто не рассказал о признании и осуждении Россией геноцида армян в Османской империи на парламентском уровне ещё в 1995 году, с опубликованием соответствующего документа.

Всего же, армянский геноцид признают 23 страны, включая Россию, Германию, Францию, Канаду, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Чехия, а также Европарламент. Теперь к этому списку присоединились и США. Так что кусать локти россияне точно не будут.

Несмотря на заверения Байдена, что признание геноцида сделано им в ходе выполнения предвыборных обещаний и соблюдения прав человека, однако от всего этого за версту несёт политиканством. Ясно и ежу, что будь режим Эрдогана более покладистым, откажись от российских С-400 в пользу «Пэтриотов» – и нет никаких проблем с геноцидом и нарушением прав человека в Османской империи и в современной Турции. А так, Вашингтон лишний раз лицемерно дал понять, что борьба за права человека – универсальный рычаг для наказания неугодных и средство для достижения политических целей.

«Байрактаров» не будет? В шароварном стане царит растерянность

Пана Эрдогана от всей души поздравляем. Признание США геноцида армян делает его режим и возглавляемое им государство политическим изгоем, парией. Для Запада и его сателлитов, во всяком случае. А посему, наделав глупостей и гадостей, наломав дров на российском направлении, от него потребуется максимум осторожности и такта, чтобы с ним продолжило иметь дело руководство нашей страны.

https://www.politnavigator.net...

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