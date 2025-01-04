Когда же голову включат?

Коммунизм принесенный СССР в немалое* число стран мира, оказался очень разнообразным в части соответствия национальной специфике "облагодетельствованных" народов. Коммунистическое правительство в Германии и Камбодже было очень непохоже.

Но у коммунизма оказалось нечто общее - везде и во всех странах он принял отчетливо националистические формы.

Особенно счастье привалило китайцам, которые благодаря маоистскому националистическому марксизму смогли объединить свою страну, восстановить государство и фактически заново сконструировать китайскую нацию, деградировавшую в XVIII-XIX веках и, уже казалось потерявшую будущее, списанную политиками всего мира в утиль. В первой половине ХХ века натурально считалось, что Китай - это несостоявшееся государство, которое не имеет никаких перспектив и обречено на крах. Думаете почему власть КПК так прочно держится в капиталистическом Китае? Да потому что это не столько марксисты, сколько, использующие красную риторику.

Поэтому в большей части соцстран у коммунистического периода есть по итоговым результатам некоторые достоинства. Даже в относительно развитой ГДР, казалось бы не нуждавшейся в социалистических экспериментах, коммунизм фактически законсервировал классическое пруссачество и в результате спас его от либеральной диктатуры современного мира. Сейчас именно бывшие социалистические Пруссия, Мекленбург и Саксония являются электоральной базой для правых партий Германии.

Короче, относительно повезло всем... кроме русских. Только русским достался коммунизм в его самом гнусном, абсолютно антинациональном и совершенно антирусском, русофобском варианте. При этом именно русские оплачивали весь банкет по всему миру.

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* - Примерно 50 стран мира в разные периоды своей истории были причислены к "странам социалистической ориентации". Все они получали от СССР военную помощь, ресурсы, товары, советников и безвозвратные кредиты, щедро ПРОЩЕННЫЕ РФ уже в 2000-х годах.

https://t.me/aeternahistoria/3118

В Екатеринбурге узбекское генконсульство договорилось с местными чинушами о трудоустройстве 500 узбеков. Так обычно национальные государства и поступают - защищают интересы представителей своей нации. Увы, у русских своего государства нет, защитить нас некому, поэтому вопросики если и обкашливаются, то без учёта нашего голоса.

https://t.me/c/2050257270/2540

"Инвестиции были направлены в сельскохозяйственную, горнодобывающую, промышленную и энергетическую отрасли".

Фича тут в другом. На первом месте по инвестициям всё равно Китай. Причём экономические дела китайцы делают без открытия своих границ для миллионов диких кишлачных муджахидов и двойного гражданства.

https://t.me/russkiegramoty/54276

Это какая-то форма дани? Россию на счётчик поставили и угрожают новыми "Крокусами"?

Напомним, только в этом году таджики жестоко убили свыше 150 русских людей. Сжигали, резали, насиловали, топили.

И обязательно убьют ещё.

https://t.me/russkiegramoty/54278

«В ужасном состоянии спортзал в МБОУ Кагальницкая СОШ! Крыша течёт, плесень и дыры на стенах. В помещении холодно, дети занимаются в куртках, дышат этой влажностью, вдыхают плесень, а потом болеют! Просьба обратить внимание», - сообщает подписчица паблика "Это Ростов!"

Все деньги ушли на таджиков.

https://t.me/russkiegramoty/54281

Для тех, кто забыл как выглядит кулешовская больница. Все деньги ушли таджикам.

https://t.me/russkiegramoty/54285

Но есть и хорошие новости

"С 2018 года регионы России потратили из своих бюджетов более 60,7 миллиардов рублей на оказание медицинской помощи мигрантам, НЕ имеющим полисов медицинского страхования. В числе лидеров - Москва (более 42 миллиардов рублей), Санкт-Петербург (более 4 миллиардов), ХМАО (2,2 миллиарда), Курганская область(1,7 миллиарда) и Краснодарский край (более миллиарда)".

https://t.me/russkiegramoty/54092

"Таджикистану выделена одна из самых высоких квот в мире - тысяча мест в российских вузах."

Конкретно эти места - это места, украденные у школьников России и русских ребят из других государств. Просто спущенные в унитаз. Для сравнения: квота Казахстану, откуда в Россию едет учиться в основном русская молодёжь, всего 700 мест... Для диких кишлачных таджиков, ничего общего с русскими не имеющих, на 300 мест больше.

Причём русские бы учились как положено. В том числе и для того, чтобы остаться в России, быть хорошим специалистом и приносить стране пользу. Таджики в большинстве своём учиться будут через пень-колоду. Их будут тупо тащить. Преподавателям и руководству пофиг на их результаты, но не пофиг на "иностранное" место - вуз него деньги из бюджета получает. Пример таджика из медицинского (!) вуза Самары, еле-еле говорящего по-русски и радостно получающего удостоверение соотечественника, можно посмотреть здесь. Печальное зрелище.

И всё вместе это складывается в историю болезни, которую позже будут изучать квалифицированные психиатры, специалисты по девиациям и сексопатологи. Это ж надо было так - установить односторонние фелляционные отношения с самой дерусифицированной и первобытной постсоветской республикой, которую из ментального Средневековья не смогли вытащить даже всей интеллектуальной, экономической и идеологической мощью СССР. У которой в свежем анамнезе - кровавейший геноцид русских. И до кучи миллионами запустить её максимально чуждое, враждебное русскому и шире - российскому народу население в нашу страну.

Где они снова с удовольствием повторяют геноцид и насилие над русскими, просто как по кайфу растянув их во времени. И ведь их можно было сколько угодно юзать в чисто экономических целях. Завозя на стройки, не выпуская за их пределы и жёстко контролируя возвращение домой после окончания контракта. Но нет. Сотен тысяч смертей от привезённого таджиками афганского героина оказалось мало. Эту чудовищную отраву решили влить смертельной дозой прямо в вены страны, в её общество.

И это - не ошибка. Это нечто большее, граничащее с историческим преступлением, колоссальный масштаб которого ещё, к преогромному сожалению, предстоит оценить нашим детям. И для начала они будут платить за это потерей душевного комфорта и ощущения безопасности. То есть самого важного, что может дать родная страна.

https://t.me/russkiegramoty/54279

Заявление Путина об увеличении числа бюджетных мест в российских вузах для студентов из Таджикистана неудачно сразу с нескольких точек зрения.

Первое. В то время, как число бюджетных мест для российских студентов сокращается, их увеличивают для иностранцев. Тут даже не имеет значения, из какой именно страны. Даже из КНДР или с Кубы - всё равно недопустимо.

Второе. Это делается сразу после выделения денег Таджикистану на школы и театр. И это в то время, как в Москве "оптимизируют" музыкальные и художественные школы, школы искусств. А в Хабаровске криворукие мигранты из Средней Азии спалили театр.

Третье. В учебниках истории Таджикистана Россию называют "колонизатором'". Таджикистан не поддерживает Россию в СВО, и сближается с нашими противниками из НАТО. Таджиков всё чаще ловят на поддержке Украины.

Четвёртое. Граждане Таджикистана устроили чудовищный теракт в "Крокусе". Они не вылезают из сводок тяжких преступлений. И их ещё учить за счёт российских налогоплательщиков?

Пятое. Обучение в наших вузах редко когда делает таджикских студентов проводниками интересов России на родине. Они используют её как трамплин, чтобы потом продолжить обучение в Китае или Европе. Я в РГГУ постоянно это вижу и слышу.

Пусть в крайне ограниченном количестве учатся за деньги - как любые другие иностранцы. Нечего отбирать места у российских студентов. И пусть их проверят так же, как проверяют при въезде в Россию граждан Украины.

К сожалению, президент опять поставил внешнюю политику выше внутренней. Подчинил ей интересы сотен тысяч студентов. Это недопустимо само по себе. Не говоря уже о том, что такую поблажку делают стране, которая ничем не показывает своё расположение к России.

К сожалению, Владимир Владимирович всё ещё живёт иллюзией некоего единого постсоветского пространства. Которого давно уже нет. 33 года прошла с момента распада СССР, целое поколение выросло без него...

А в "мягкую силу" играют иначе. В том числе и применительно к Таджикистану. Для неё нужен привлекательный образ России. А не образ места, куда Таджикистан СПЛАВЛЯЕТ своих исламистов и бандитов. И иных худших представителей своей страны. Притом, что лучшая часть таджикского общества смотрит совсем не на Россию...

И самое последнее. Данное заявление точно не добавит Путину популярности в российском обществе. Напротив, оно её опустит, а вкупе с иными заявлениями и действиями подобного - существенно подорвёт. Раньше в окружении президента за этим следили. Теперь система, похоже, дала сбой...

https://t.me/vadimvts1/8945

"Заххок" Владимира Медведева. Книга о событиях в Таджикистане начала 90-х. Эту книжку нужно сегодня читать всем. Потому что в ней детально описано общество, в котором ещё недавно жили люди, едущие к нам сегодня. Когда мы видим у себя таджиков, уверена, что большинство из вас даже в самых смелых фантазиях не представляет себе, из какого реально уклада, из какого быта и какого менталитета приехали к нам эти работники. Обязательно прочитайте этот точный и честный взгляд на таджиков и, как говорил мой бывший муж, Таджикию. Архаичность сознания, совершенно феодальный уклад, примитивный мистицизм, крайне точно подмеченная писателем фиксация народа на анально-фекальной теме, зоофилия, какое-то совершенно языческое поклонение половым органам как символам плодородия.

"А ты с козой играл?"

"Кто с ослицей играет, у того кер будет, как у осла".

"Какой мудрый человек, слава керу твоего деда!" (это реальная присказка из фольклора).

"Приставал как-то внук к своей бабушке: дай, дай! Она череп козы между ног зажала..."

"Знаю мужика, который с арбузом играть любил, арбуз на бахче разогреется, тёплый, как кус у женщины".

Это нужно знать, когда вы их видите. Знать, как люди росли. Например, что значительная их часть - горные дехкане, у которых учиться было не принято. К 90-х даже сквозь советское сито прошло много людей, которые, будучи рождёнными после Великой Отечественной, имели всего 1-3 класса образования. А в гражданскую войну в 90-е несколько лет не ходили в школу. Рождённые в конце 70-х во множестве остались в Таджикистане без оконченного школьного образования, рожденные в 80-х могли пойти в первый класс в 11-12 лет и к пятнадцати завершить обучение.

Роман Медведева даст вам исчерпывающие данные о том, чем и как жили в Таджикистане люди, из какого быта, традиций они к нам приехали. Скажу так: эту книгу нужно внимательно прочитать, чтобы осознать, насколько на самом деле тяжёлое преступление совершило наше государство, допустив бесконтрольную иммиграцию из Таджикистана. Но нам она интересна прежде всего тем, что ещё не отрезвлённых заставляет прийти в себя и понять, что мы сегодня в России получили миллионы людей, родившихся и выросших в стране, которая ещё сто с небольшим лет, до советской власти, жила в классическом феодальном обществе, раздираемая клановыми войнами и эпидемиями.

Но, главное, что за 70 лет советской власти феодализм искоренить не удалось и после её падения Таджикистан вновь погрузился в феодальные распри. Роман блестящий, один из лучших современных наших романов. И, вновь повторю, крайне полезный. Читайте, чтобы понимать, кто живёт с нами рядом".

https://dzen.ru/a/ZOBadKTaMEvw-mlv

Пару слов от живущего в Киргизии. Это короткий очерк про ваши налоги, россияне, и о том, что о них думает конечный получатель - Киргизская Республика.

Читая новости из Киргизии и России, я заметил интересный перекос: несмотря на получаемые огромные субсидии от России, правительство Киргизии регулярно делает недружественные выпады в сторону русской истории республики и выступает за исключение того, что связывает республику с русским прошлым. Чтобы вы понимали, вот сводки новостей за 2022-2023 гг. из России и Киргизии - почувствуйте, как говорится, разницу.



Заголовки российских новостных порталов:

▪️За последние годы Россия оказала Кыргызстану помощь на 100 млн. долларов по линии Всемирной продовольственной программы.

▪️ Россия выделила $10 млн на поддержку бюджета КР и $8 млн для МЧС КР.

▪️ За счет России в Кыргызстане построят девять школ.

▪️ Глава МИД Киргизии заявил, что 47 тыс. мигрантов страны выведут из черного списка России.

▪️ Трудовые мигранты перевели из России в Киргизию свыше $1,83 млрд (за 8 месяцев 2022 года).

▪️ Более 500 кыргызстанцев смогут получить бесплатное образование в России (в 2023г.).

▪️ Студенты из Кыргызстана получили доступ к ОМС в России (получили бесплатно с 2023г.).



Заголовки киргизских новостных порталов:

▪️ "Срочно переименовать". Спикеру парламента не нравятся советские названия районов Бишкека.

▪️ В Кыргызстане возмущены реакцией Москвы на призывы о переименовании районов Бишкека.

▪️ Депутаты отказались слушать доклад чиновников на русском языке.

▪️Кыргызстан уменьшил часы в школах на русский язык и литературу.

▪️ Парламент КР принял в первом чтении законопроект о государственном языке, госорганы должны перейти на кыргызский.



Очень странное отношение к русским, не находите? На момент развала союза в Киргизии проживало порядка 900 тысяч русских, это более 20% от всего населения страны. Как это часто тогда бывало, республика "национализировалась", а русским не досталось ни своего анклава, ни автономий.

Многие поколения русские люди трудились, тратили свою жизнь, молодость и силы, как позже стало понятно, на благо чужой республики, а после стали инородцами в некогда своем отечестве.

Причём все антирусские инициативы идут из самых верхов власти республики. Много вопросов вызывает поведение некоторых членов правительства Киргизии.

Почему получая от России значительную финансовую помощь и поддержку, вместо "спасибо", правительство Киргизии раз за разом выдает вот такие демарши в сторону русского населения страны, будто и не жило оно здесь никогда? Какая-то односторонняя дружба получается. Так быть не должно. Относясь к России без должного уважения - как к кормовой базе, дружбу не построить.



Еще несколько вещей, о которых хотелось, чтобы вы знали:

▪️Почти все ГСМ в Киргизию поступают из России. Импорт происходит по льготным ценам (без взимания пошлин), в результате чего топливо на заправках Киргизии продается дешевле, чем в России.

▪️ В 2017г. Россия списала Кыргызстану долг в размере $240 млн.

▪️Мигранты вывозят из России долларовую массу эквивалентную 1/4 ВВП Киргизии (в 2021г. это $8.5 млрд). В 2021 году объем денежных переводов трудовых мигрантов из России в Кыргызстан составил около $2,6 миллиарда. Это сравнимо с объемами всех доходов в бюджет страны.

▪️"Газпром" РФ взял на себя обязательство по долгам "Кыргызгаза", которые оценивались в $40 миллионов. Благодаря сотрудничеству с Россией, цена на голубое топливо в Кыргызстане одна из самых низких среди стран-импортеров в мире.

▪️После военного столкновения Киргизии с Таджикистаном в 2022г., Россия выделила Киргизии $1,5 млн на восстановление жилых объектов и объектов инфраструктуры, пострадавших от разрушений".

https://t.me/russkiegramoty/50875

В РФ зафиксировали наивысший за 18 лет уровень преступлений террористического характера

За последние полгода было совершено более 1,6 тысячи преступлений террористической направленности.

С 2006 по 2023 год этот показатель не доходил и до 1,4 тысячи преступлений, заявили в МВД.

И нам явно мало кишлачников.

Новые меры по борьбе с дефицитом кадров. Россия планирует привлечь трудовых мигрантов... из Афганистана Такая договоренность была достигнута на ПМЭФ, где побывала делегация талибов. Важно, что афганцев будут направлять только в те регионы, которые имеют статус республик — например, Чечня и Татарстан.

Пока интерес к афганцам проявляют сельскохозяйственные предприятия. Также пока стороны не сообщали о том, когда афганцы начнут приезжать в Россию на заработки.

В начале года уже была новость про десант из 10 тыс. работников из Кении, которые приезжают в Россию. Они могут работать как в сфере логистики, на стройках и производствах, так и в медицинском и образовательном секторах.

https://t.me/bolecon/4343

А вот вам циферьки.

Только за последнюю неделю РФ выделила более 100 миллионов долларов на гуманитарные (не критическая помощь), а также «культурные» проекты в странах СНГ. Оплата учебников, театров, поездок, форумов, круглых столов, еще форумов, выставок, путешествий, еще выставок, детского питания, круп, воды, электроэнергии, списанные долги, бесплатное обучение и сотни, если не тысячи других позиций, оплачиваемых за счет федерального бюджета РФ.

Т.е., если по-русски, за наш счет.

Напомню, одна из самых прорывных программ последних 30 лет — возвращаемая ступень от SpaceX, стоила жалкие 500 млн. долларов и уже окупила себя в десятки раз.

Говорю это вам, дабы вы понимали грандиозные, умопомрачительные масштабы открытого вредительства в РФ, слившей весь свой потенциал в бл...кие театры в Таджикистане, бл...кие мундиале, бл...кие саммиты, ублюдские кубки, ублюдские выставки, ублюдские Олимпиады, ублюдские игры, ублюдские программы адаптации и не менее позорную внешнюю стратегию под названием «потерпим, авось и повезет». Ну да, а народ копейки собирает на волонтерскую помощь нашим бойцам.

ТРИЛЛИОНЫ СЛИТЫ В НИКУДА.

P.S: Дабы была ясна финансовая емкость вредительских проектов.

Только на одну б... Олимпиаду в Сочи, найух никому не нужную, бл... зимнюю Олимпиаду в бл... субтропиках РФ потратила 50 миллиардов долларов.

Еще раз, 50 000 000 000 долларов, по нынешнему курсу это, вдумайтесь,

5 350 000 000 000 рублей, или 100 программ SpaceX.

СТО.

А теперь вспомните количество саммитов, кубков, форумов и прочего мусора, в 99% случаев не имеющего выхлопа.

Осознавайте масштабы слива государственных денег на ветер.

https://t.me/russiainmymind/16397