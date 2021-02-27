Журналисты-шпионы, или Как западные разведки курируют некоторые СМИ

Иностранные спецслужбы лишились двух важных помощников внутри России – собственных дипломатов и прозападных НКО. Теперь они переориентировались на работу с журналистами.

Не сказать, что подробное расследование РИА ФАН о существовании разветвлённой шпионской сети среди российских журналистов сильно удивило.

Вот поставим себя на место западного разведчика, а точнее – руководителя разведки. Есть Россия, стратегический противник, который решительно и окончательно определился в этой роли. Разведке нужно противника донимать самыми разными способами: во-первых, выпытывать секреты, во-вторых – влиять на внутреннюю ситуацию. Как это обычно делается?

Секрета нет: главный соратник разведчика – дипломат. Точнее, часто это одно и то же лицо. Но вот беда – все про это знают, Россия к западным дипломатам строга и пристрастна, они все под контролем и опекой. Много не нашкодишь.

Далее, агентура из местных – главным образом, ячейки, созданные под «зонтиком» дочерних организаций ЦРУ и его коллег: благотворительных фондов, всевозможных «организаций диалога», выдавателей научных грантов и так далее, не говоря уже о конторах по Святой Правозащите и Заботе о Правах Человека. Всё шло просто замечательно, но лишь до определённого момента – принятия закона о запрете иностранного финансирования для НКО. И лафа кончилась.

А как быть? Дело-то делать надо. Спросят у начальника разведки другие начальники: а как разрабатывается российское направление – и что ему отвечать?

Мычать в ответ?

Нет, конечно! Потому что остаётся ещё одна категория крайне полезных и удобных граждан, услугами которых можно воспользоваться – разумеется, предварительно завербовав их. А вербовать их легко и приятно, они сами часто идут на контакт, да и сама их деятельность словно создана, чтобы прикрывать разведывательную и подрывную работу иностранной разведки.

Это, как вы уже догадались, журналисты. Чем отличается технически журналист от разведчика? Да ничем! И тот, и тот везде суют свой нос, выпытывают, следят, разоблачают, ищут и создают скандалы. Разница совсем маленькая: журналист делает это в интересах своего издания, а шпион – в интересах чужого государства. Но… что если чужое государство просто-напросто КУПИТ издание? Вуаля, и проблема изящно решена! Теперь журналист работает уже напрямую на интересы другой страны.

Именно так поступило ЦРУ, купив через подставных лиц со всеми потрохами «Проект.Медиа» и его создателя Романа Баданина. Точнее, создав его руками этот сайт и поставляя туда все «расследования». Цитаты говорят сами за себя: «Моя основная задача была – это подготовка визуального контента для его расследований. Сюда входила подготовка скриншотов, переписок, биллингов, фотографий, документов и иных материалов. Рома утверждал, что фактура реальная, просто они не могут выкладывать оригиналы, чтобы не спалить свои источники. У нас были образцы документов государственных структур и частных компаний, в которые я просто вбивал необходимую информацию».

То есть, информацию им сливали западные спецслужбы, давали также бланки российских документов для правдоподобия, и дальше на свет выходили «расследования» с самыми солидными документальными «фактами». На фальшивых бланках и с чужого голоса.

Тут нужно понять, какой это имеет смысл и ценность для иностранных разведок.

Первое: старая оппозиция откровенно провалила возложенную на ней миссию консолидации и организации протестных меньшинств – просто из-за склочности, жадности и мелочности. Но тут вспомнили (шутка) слова Ленина: «Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор». То есть, создание сети журналистов есть отличный задел на дальнейшую её трансформацию в сеть людей действия. Если кто помнит, так когда-то работала партия НБП – газета «Лимонка» была альфой и омегой и пропаганды, и организации. И, как можно убедиться, постепенно в России сеть оппозиционных медиа заменила сеть оппозиционных партий. В конце концов, сам Навальный и его ФБК – это, де-факто, именно «медиа», а не партия в старом смысле.

Второе: чем хороши медиа? Тем, что они позволяют решать политические вопросы без демонстрации политической программы. Никто не требует от СМИ, чтобы оно писало партийную программу, разрабатывало идеологию, планировало действия после прихода к власти. Но это и не нужно! Можно написать такую серию материалов, что у читателя и так возникнет полное интуитивное понимание, против чего и за что авторы проекта. То есть, получается «неполитическая политика». Политика-развлечение, политика-шоу. Очень современно! Заодно, и не подкопаешься: «Мы в домике, мы не партия, точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции» и т.п. А чуть тронешь: «Караул! Пострадала свобода слова! Вы препятствуете журналистской деятельности!».

Третье связано со вторым: посмотрите на основные материалы того же «Проект.Медиа», а точнее – «Проект.ЦРУ». Они связаны с самым тупым и грубым разжиганием социальной… не розни, нет, а зависти. «Золотые ёршики» (во время Евромайдана был аналогичный мифический «золотой унитаз» Януковича) и так далее – всё это примитивнейшая манипуляция для людей, которые мыслят исключительно в духе: если кому-то хорошо, то мне от этого непременно плохо. Наличие (мнимое) где-то «дорогущего» дивана просто травмирует таких людей и отлично заменяет все громкие политические лозунги. «У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает». Вместо апелляции к уму с какими-то политическими предложениями тут фактически апеллируют к тем же чувствам, которые вдохновляют погромщиков в США на «лутинг» (мародёрство).

Ну, и четвёртое: про обычный шпионаж под видом «журналистской деятельности» тоже забывать не стоит. Человечек может писать про «проблемы в армии», а попутно собирать служебную и секретную информацию. Ивану Сафронову привет!

Две головы шпионской гидре уже успешно отрубили. Пришла пора браться за третью.

P.S.

24 февраля президент России Владимир Путин отметил: «За 2020 год пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб». 423 шпиона! Интересно, сколько из них были с журналистскими корочками?..

