Легендарный профессор Богораз

В 1960 году в СССР на экраны вышел художественный фильм «И снова утро» режиссёра Геннадия Казанского. В центре сюжета была история хирурга, который, спасая из-под колёс поезда девочку, лишился ног. Преодолев связанную с этим депрессию и мучительные боли от тренировок, он вернулся к работе и продолжил спасать жизни людей – он проводил уникальные операции, часами стоя на протезах. Прототипом главного героя стал хирург Николай Богораз, с которым действительно произошла эта драма. Ему ампутировали обе ноги, и все считали это концом его медицинской карьеры. Но уже через две недели после операции он, передвигаясь на коляске, совершал обход больных, а через полгода оперировал, стоя на протезах.

В начале двадцатого века в Ростове, пожалуй, самым известным хирургом был Николай Алексеевич Богораз. Он вошел в историю отечественной медицины как пионер в имплантационной хирургии полового члена (фаллопластики). Но не только подобные операции делал Богораз. Это был хирург от Бога, хирург с большой буквы. Николай Алексеевич Богораз (до крещения – Генрих Менделевич (Максимилианович, Максимович) родился 13 февраля (по старому стилю 1 февраля) 1874 года в Таганроге, в семье учителя Менделя Богораза и его жены Анны Абрамовны.

При рождении мальчика назвали Генрих. Николаем же он стал после крещения в подростковом возрасте. Его отец происходил из раввинской семьи, и решение отойти от веры далось ему очень тяжело. Тем не менее в тогдашних российских реалиях лишь этот путь гарантировал его детям хорошее образование и возможность карьерного роста. Из-за осуждения родственников семье даже пришлось уехать из Таганрога, но дети ожидания отца не обманули: старший сын Владимир стал известным путешественником и писателем-этнографом, средний, Сергей, стал врачом. По его стопам решил пойти и младший – Николай, окончивший в 1892 году гимназию в Тифлисе с золотой медалью и поступивший в Петербургскую военно-медицинскую академию.

М.А.Гонтмахер в энциклопедии «Евреи на донской земле» пишет, что Богораз учился в гимназии в Таганроге. Затем в Тифлисской гимназии. В 1892 году поступил в Петербургскую военно-медицинскую академию. В студенческие годы участвовал в работе социал-демократического кружка, написал статью «О значении рабочего движения в России» для первого номера газеты «Рабочая мысль». Получив диплом с отличием, в 1897 году был мобилизован в армию и служил младшим врачом в пехотном полку. За участие в революционной работе среди солдат в 1898 году его арестовали и сослали под надзор полиции сначала в Елизаветполь (Гянджу), затем в Баку. Но участие в марксистских кружках никоим образом не сказывалось на врачебной практике. Именитые врачи отмечали профессионализм молодого хирурга, бравшегося за самые сложные операции, а пациенты – внимание и чуткость к их страданиям. Как пишет М.А.Гонтмахер в энциклопедии «Евреи на донской земле», с 1906 года Николай Алексеевич Богораз жил в Ташкенте, но вскоре переехал в Томск, где был принят на должность ассистента в хирургическую клинику профессора П.И. Тихова.

В 1909 году защитил диссертацию на степень доктора медицины. В 1910-1911 годах стажировался в лучших клиниках Германии, Австрии, Италии, Франции. В 1912 году был избран заведующим клиникой госпитальной хирургии Варшавского университета. В годы Первой Мировой войны переехал в Москву, а затем в Ростов-на-Дону, где с 1918 году заведовал клиникой госпитальной хирургии медицинского факультета эвакуированного из Варшавы университета, ставшего Донским университетом и прародителем Ростовского медицинского института (впоследствии медицинского университета). Брат Николая Алексеевича, Владимир, был известным российским ученым – этнографом. Он писал под псевдонимом Н.А.Тан. Член-корреспондент Академии наук СССР, был директором Музея истории религии и атеизма. Он - автор множества научных работ, статей, стихотворений, а также интересного сборника «Еврейское местечко в революции» (1926). В годы Гражданской войны Николай Алексеевич Богораз в Ростове пишет известную работу «О восстановлении разрушенного носа». С этого момента он начинает серьезно увлекаться восстановительной хирургией.

8 сентября 1920 года в жизни Богораза произошло событие, которое круто изменило его судьбу. Это событие стало серьезным испытанием его воли и характера. Николай Алексеевич Богораз спешил на консультацию в госпиталь. Но Большой Садовой улице у клинического сквера он вскочил в переполненный вагон трамвая и сорвался. Попал обеими ногами под колеса трамвая прицепного вагона. После этой травмы он потерял обе ноги. Очень интересно об этих печальном событии написано в книге известных ростовских хирургов П.П. Коваленко и И.И.Ваниева. Книга так и называется «Н.А.Богораз». Эта небольшая книжка была издана в 1978 году в серии «Выдающиеся деятели отечественной медицины и здравоохранения».

П.П.Коваленко и И.И.Ваниев пишут:

«Слово калека трудно сочетается с понятием хирург, так же как трудно представить плохо видящего летчика или потерявшего голос артиста. Работа хирурга – это многочасовое стояние за операционным столом. Здоровые ноги устают с годами, их болезни считаются профессиональными заболеваниями хирургов. Вернуться в профессию хирурга, лишившись ног, - поистине большой человеческий подвиг. Через две недели Николай Алексеевич делает обход, вернее, объезд на каталке, всех больных клиники. И уже через 6 месяцев после такой тяжелой травмы он, стоя за операционным столом, сделал первую операцию».

Более того, Николай Алексеевич Богораз как ученый и хирург, проанализировал все то, что с ним случилось. Он выступил на научно-медицинском обществе при Донском университете 13 марта 1921 года с докладом «Мысль об ампутации бедра». В этом докладе он представил собственные переживания и ощущения после перенесенных тяжелых операций. Это научное заседание превратилось в чествование Богораза. По Ростову ходили легенды, что Богораз сам руководил ампутацией своих ног. Но это не так. В книге П.П.Коваленко и И.И.Ваниева «Н.А.Богораз» приводится текст доклада Николая Алексеевича «Мысли об ампутации бедра». Благодаря этому докладу мы можем восстановить мельчайшие подробности той катастрофы. Богораз пишет:

«Все время меня преследовала неотвязная мысль о том, что мне самому необходимо осмотреть поврежденные части, но, по-видимому, наступило некоторое расслабление силы воли и этого, в высшей степени важного для меня, акта я не выполнил. Принесши в операционную, меня переложили на операционный стол и наложили на лицо хлороформную маску. Я помню только первый вздох и затем на мгновение крайне приятное чувство полного успокоения, физического и душевного. В мозгу перед потерей сознания мелькнула мысль, что я засыпаю удивительно скоро».

Итак, Николай Алексеевич Богораз руководить операцией не мог. Он перенес ее под наркозом. Богораза оперировал профессор Н.И.Напалков. Ему ассистировали профессор Н.В. Парийский, который сопровождал Николай Алексеевича от момента катастрофы до операционной и доктор Д.П.Мухин, который в тот день дежурил по клинике.

Профессор Н.В. Парийский вспоминал:

«Как очевидец событий могу сказать, что Николай Алексеевич упал головой по направлению к рельсам, но затем инстинктивно отбросил голову вместе с верхней частью туловища назад, причем ноги попали на рельсы. Все время он находился в полном сознании и обнаружил удивительное самообладание и мужество. Когда я схватил его левую ногу и сжал ее, чтобы остановить кровотечение, он сказал мне: «Возьмите повыше, так как я через платье взял слишком низкое место».

В 46 лет профессор Богораз остался без ног. Но Николай Алексеевич продолжал работать, оперировать на протезах. Вот как описывают распорядок дня Богораза П.П.Коваленко и И.И.Ваниев в книге «Н.А.Богораз». Профессор приезжал в клинику к 12 часам дня. Затем «близкие ученики выходили к нему навстречу и помогали подняться по ступенькам. Домой он возвращался вечером и в 20 часов ложился спать, просыпался за полчаса до полуночи. Приняв рапорт дежурного врача по телефону, садился заниматься до 4-5 утра и вновь спал до 9-10 часов. И так изо дня в день в течение всей жизни. Приблизительно такой стиль работы был почти у всех «богоразовцев». Профессор Н.А.Богораз среди ученых Донского государственного университета,1925г.

Известный ростовский хирург Г.С. Будагов интересно описал, как Богораз оперировал:

«Николай Алексеевич мыл руки сидя, и после того как был одет в стерильный халат, к нему подходили два одетых в стерильное ассистента, и он, опираясь на их предплечья, шел, раскачиваясь, выбрасывая вперед ноги. Стена из трех человек медленно продвигалась к операционному столу. Этот вынужденный ритуал производил впечатление. В аудитории воцарялась абсолютная тишина. Слышен были лишь скрип протезов. Николай Алексеевич чаще оперировал стоя, расставив ноги и опираясь животом на высоко поднятый операционный стол».

Доктор Будагов пишет также, что Богораза искренне любили больные, санитарки, медсестра, хирурги и ученики. У профессора было хорошо развито чувство юмора. Он любил шутить на работе, а дома сочинял юмористические стихи, пародировал друзей и знакомых. На застольях был неизменным тамадой. Хотя сам спиртного не пил. Говорят, страдал болезнью печени, поэтому пил минеральную воду. В свободное время Николай Алексеевич любил посещать театр и слушать старинные романсы. Богораз хорошо знал иностранные языки. Он свободно владел английским, французским и немецким языками. В 1936 году он осуществил прорыв в хирургии, в частности, в урологии. Профессор Богораз разработал операцию, имевшую мировый резонанс. Он разработал методику полного пластического восстановления мужского полового члена, способного к совокуплению, с использование реберного хряща. Еще до войны признанный ученый и хирург — Николай Богораз стал основоположником целого направления в реконструктивной (восстановительной) хирургии — генитальной пластики. Еще в 1910 году Богораз провел операцию трехлетнему ребенку, у которого в результате ожоговой травмы половой член оказался прикреплен к коже живота, на поверхность которого и происходило мочеиспускание. Опуская подробности, отметим, что малыш после хирургического вмешательства был избавлен от дефекта. В 1936 году он первым в мире реконструировал половой член — его пациенту в порыве ревности отрезала жена. Тогда уникальное хирургическое вмешательство Богораза не только спасло жизнь и здоровье молодого мужчины, но и семью. Пациент мог иметь детей и вести полноценную половую жизнь. Весь процесс хирургического вмешательства и лечения, опубликованный во всех научных изданиях мира, способен пробрать до мурашек и взбудоражить неподготовленную психику, поэтому ограничимся функциональным результатом через полгода после операции: «За прошедшие месяцы у пациента были половые акты, где он мог эякулировать несколько раз за ночь. Он в настоящее время женат, и его жена находится на 5-м месяце беременности. Его ощущения во время полового акта не отличаются от тех, что были до потери пениса. Его жена сообщала, что она полностью удовлетворена этим сексом». Осталась ли у спасенного та же жена или это была другая – неизвестно. Но вот его спаситель произвел первое в мире полное восстановление мужского полового органа и его функционала. Через два года Богораз сообщил уже о 16 подобных хирургических вмешательствах, опыт которых был перенят хирургами по всему миру. Это был настоящий прорыв в урологии. Но фаллопластика не стала единственной областью интересов профессора Богораза. В 1930-м он разработал методы «реплантации» верхней и нижней конечностей на сосудисто-нервном пучке, тем самым дав возможность в ряде случаев избежать полной ампутации конечностей. Занимался он и восстановительными операциями при заболеваниях органов грудной полости, развивал методы хирургии черепа, лица, уха. Опять-таки первым в мире успешно пересадил гипофиз недоразвитому 19-летнему юноше-карлику. Гипофиз был взят из тела умершего пациента – и успешная операция способствовала росту юноши на 15 сантиметров. Профессор Богораз с больным

В годы Великой Отечественной войны профессор Богораз вместе с сотрудниками кафедры эвакуировался из Ростова. В 1943 году он стал заведовать кафедрой факультетской хирургии II Московского медицинского института. Он был также ведущим хирургом Главного Военного госпиталя им. Н.Н.Бурденко.

В годы войны в госпитали ежедневно привозили тысячи изувеченных бойцов, и опыт Николая Алексеевича был востребован чрезвычайно. Поэтому он стал главным консультантом и ведущим хирургом Московского военного госпиталя (сегодня Главный Клинический Военный госпиталь им Н.Н.Бурденко).

Для понимания масштаба деликатной проблемы приведем цитату: «Во время Великой Отечественной войны огнестрельные ранения висячей и мошоночной части мочеиспускательного канала совместно с огнестрельными ранениями полового члена, мошонки и органов мошонки составляли 14,6%». (Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. – М.: Медгиз, 1955. – Т. 13, «Огнестрельные ранения и повреждения мочеполовых органов, костей таза и внебрюшинного отдела прямой кишки» – с. 37).

Искалеченные бойцы после восстановительных операций Н. А. Богораза женились, и их любимые женщины рожали им детей. Но самым вдохновляющим для солдат и офицеров был личный образ и опыт советского врача Богораза. «Пусть потеряны ноги, — говорил врач, — но остались глаза, чтобы наблюдать окружающий мир, явления. Остался мозг, чтобы систематизировать эти явления. Остались руки, чтобы творить эксперимент и внести еще хотя бы крупицу знания на благо человечества».

Таким же спокойным и уверенным был доктор Богораз, когда спас солдата с ампутированными ногами, пытавшегося выброситься из окна госпиталя. Николай Алексеевич молча показал ему свои протезы. Солдат закрыл окно и прожил долгую жизнь.

Николай Алексеевич Богораз за большой вклад в развитие хирургии и медицины был награжден орденами Ленина и Трудового Красного знамени. Он является лауреатом Сталинской премии первой степени, заслуженным деятелем науки РСФСР, заслуженным деятелем науки Узбекской ССР.

От клинической работы Николай Богораз отказался в 1947-м – сразу после смерти жены. Через две недели после этого у него случился инфаркт миокарда. В 1950-м за разработку методов сшивания сосудов, пересадки и восстановления органов ему была присуждена Государственная премия СССР. Повторный инфаркт в июле 1952-го оборвал жизнь всемирно известного хирурга – ему было 79 лет. Умер Николай Алексеевич 15 июля 1952 года в Москве. Был похоронен рядом с женой на кладбище «Введенские горы». Есть люди, о которых еще при жизни слагают легенды. К таким ярким личностям, несомненно, относится профессор Богораз. Каким мужеством надо обладать, чтобы оправиться после такой страшной трагедии. И будучи инвалидом, без ног, делать уникальные операции. Это настоящий подвиг. Жизнь профессора Богораза это пример того, как настоящая любовь к профессии может творить чудеса. Николай Алексеевич доказал, что для увлеченного и целеустремленного человека нет ничего невозможного.

http://rslovar.com/content/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0...

https://jewish.ru/ru/people/science/198896/