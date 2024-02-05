Московские прогулки, ч.11

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10 Город чудный, город древний,

Ты вместил в свои концы

И посады и деревни,

И палаты и дворцы!

Опоясан лентой пашен,

Весь пестреешь ты в садах:

Сколько храмов, сколько башен

На семи твоих холмах!..

Исполинскою рукою

Ты, как хартия, развит,

И над малою рекою

Стал велик и знаменит!

На твоих церквах старинных

Вырастают дерева;

Глаз не схватит улиц длинных…

Эта матушка Москва!

Федор Глинка

Интересную историю могут рассказать картины художников. Вот, наприет. «Парад Красной Армии».

Константин Юон.

1923 г.

Интересно то, что на том самом месте, где сегодня находится мавзолей Ленина, в 1920 г. стоял памятник «Рабочему».

Скульптура была творением Ф. Лехта и была посвящена памяти павшим героям Октябрьской революции.

Летние моменты из двориков Покровки Вот голубятня жива до сих пор. 21 век. А ведь это центр Метро китай-город. В XVII в. здесь пролегала «царская дорога», по ней царская семья ездила в Преображенское, Измайлово, Покровское-Рубцово. Моменты из двориков Покровки

Свято место пусто не бывает: Ленин, Сталин, Третьяков. Перед входом в Третьяковскую галерею стоит памятник её основателю — Павлу Михайловичу Третьякову. Кажется, что этот гранитный часовой охраняет вход в музейную сокровищницу вечно.

На самом деле это не так. С 1917 по 1939 гг. перед входом был установлен бюст В. Ленина. А после памятник И. Сталину.

45-этaжнaя жилaя cтeнa нa 1518 квapтир в Ceвepном Чepтаново Современная архитектура тоже умеет впечатлять… Но как-то не очень весело... собянинские поделки.

Варварка - одна из из первых улиц Москвы! Первое упоминание о Варварке датируется 1434 г. Улица простирается от стен Кремля до площади Варварские ворота. Достоверно не известны причины появления у улицы подобного названия. Историки к ним относят промысел по "варке" соли или хмельных напитков в этой местности, а также строительство в 14-15 вв. храма Святой Великомученицы Варвары.

До пожара 1812 г. на улице находились преимущественно деревянные здания, включая палаты бояр Романовых, построенных еще до момента получения ими царского статуса. В советское время улица переименовывалась в честь Степана Разина. Однако в 1993 г. ей вернули историческое название.

Погодинская изба Это одно из старейших сохранившихся деревянных зданий Москвы. Погодинской избе более 150 лет. Изба была построена в 1856 году и подарена Михаилу Петровичу Погодину крупным российским предпринимателем В. А. Кокоревым. Она была задумана как программное произведение "русского стиля" и выстроена в формах народного деревянного зодчества. Представляет собой высокий сруб со светёлкой второго этажа, украшен узорной пропильной резьбой. Фото 1909 года

Изба служила "древлехранилищем", где Погодин хранил исторические реликвии. Здесь собирались славянофилы - Самарин, Хомяков, Чижов. Это был видный литературный салон Москвы: тут постоянно бывали писатели и актеры - Н.В.Гоголь (бывал и работал - писал 1 том "Мёртвых душ", редактировал "Тараса Бульбу", а также праздновал именины), А.Н.Островский, Ф.И.Тютчев, П.Я.Чаадаев, М.Н.Загоскин, А.Ф.Писемский, Е.А.Баратынский, М.С.Щепкин, П.А.Вяземский, К.С.Аксаков, С.Т.Аксаков. Входа нет

Библиотека-Читальня им. А. С. Пушкина Библиотека основана по постановлению Московской городской думы в 1899 году к 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. С осени 1912 года и по сей день читальня располагается в усадьбе наследников купца Ф.Д. Мухина, признанной памятником истории и архитектуры федерального значения. Интерьеры особняка, сохранили исторический облик эпохи XIX века. Фонд насчитывает свыше 136 тысяч экземпляров книг, среди которых уникальные экземпляры — прижизненные издания сочинений А.С.Пушкина, а также актуальные новинки: художественная литература, нонфикшн, альбомы по искусству, современная поэзия и другие. В библиотеке на постоянной основе проводятся просветительские и культурно-досуговые мероприятия: экскурсии, концерты, встречи с писателями, спектакли, презентации книг, лекции, мастер-классы и организуются выставки.

Вход свободный

Спартаковская ул., 9, стр. 3,

Сентябрьский закат на Северном речном вокзале Сентябрьский закат на Северном речном вокзале В сентябре пешеходный мост установили между островом Балчуг и парком «Музеон»

История чудесного возникновения Сретенского монастыря! Во время нашествия Тамерлана в 1395 г. Владимирская икона Божией Матери была перенесена в Москву для защиты города от завоевателя. Именно в тот самый момент войска Тамерлана без видимых причин повернули обратно. В честь чуда на месте «сретения» (встречи) москвичами был основан Сретенский монастырь, давший имя улице Сретенке.

⠀Большая Лубянка, д. 17, с. 3

Набор бюстов в доме книги в Камергерском. На любой вкус. Неожиданный камешек на задворках Дворца пионеров на Воробьёвых. Ассоциация армянских юристов в Армянском переулке Москвы.

Алюминиевая чеканка на стадионе «Метеор» в Жуковском и прямо напротив раритетная советская вывеска «Спорткульттовары». Фонтан на Северном речном вокзале Одно утро около Москва-Сити. Фото Юрия Дегтярева. В середине сентября в ГУМе проходила выставка "Шёлковый путь" В середине сентября в ГУМе проходила выставка "Шёлковый путь"

Фонтаны в парке Победы на Поклонной горе Фото Игорь Костин

Ну и напоследок Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском районе. Мне до него 5 минут хотьбы И на сегодня прогулку завершили.