Москва в картинах

Ну что? Начнем? Александр Викторович Стародубов — российский художник, родившийся 30 октября 1959 года в Москве. Он начал профессионально заниматься живописью после 30 лет, после окончания МАИ, службы в армии и учёбы в Академии ракетных войск, став художником Старого Арбата. Его манера самобытна: сочетает реализм, импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм, символизм и элементы примитивизма, модернизма, постмодернизма.

Творчество отличается поэтичным, непринуждённым подходом к изображению реальности с налётом фантазии и волшебства. Стародубов сосредоточен на городском пейзаже, передавая атмосферу уходящей старой Москвы — узкие улочки, старинные особняки, романтика, ностальгия и светлая грусть.

Баррикады на Пресне во время Декабрьского вооруженного восстания в Москве 1905 года. Художник Иван Владимиров.

Василий Рождественский. Московский пейзаж. Стройка. 1936 г.

Скромное название картины появилось, надо думать позже, т.к. на картине явно изображено так и не оконченное строительство Дворца Советов на месте Храма Христа Спасителя. Эпохальная подразумевалась картина, но не вышло, пришлось сменить название на более скромное. Николай Крымов. Утро в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве. 1937 г. Михаил Гуревич. Пушкинская площадь. 1937 г.

Весь квартал слева снесен, ныне там просто сквер с фонтаном. Малоэтажная застройка справа снесена для строительства комплекса зданий газеты «Известия». Евгений Лансере. Волга у стен Кремля. 1937 г. Михаил Куприянов. Пушкинская площадь. 1943 г.

Ныне Пушкин стоит на противоположной стороне улицы, а квартал за ним снесен (ныне сквер с фонтаном). Дмитрий Налбандян.

Тверской бульвар.1958 г. Виктор Апфельбаум. Мокрая зима. 1958 г. Юрий Жданов. Вечер в Москве. 1955 г.

Ново-Песчаная улица на Соколе. Александр Герасимов. Улица Горького. 1959 г. Игорь Попов. У Киевского вокзала. 1970-1973 гг. Виктор Чулович. Москва. Белорусский вокзал. 1969-1972 гг. Любовь Решетникова. Масловка зимой. 1973 г. Ярослава Каплан. Осенью на Москве-реке. 1979 г.

Ныне здесь на стоит церетелевский памятник Петру. Татьяна Лившиц. Москва с Ленинских гор. 1977 г.

Москва художника Апфельбаума

















Москва художника Апфельбаума «Вид Кремля с западной стороны», начало 1820-х годов. Волохов Павел. Бумага, акварель. Спасская башня Московского Кремля на гравюре 1872 г. из "Журнала путешествий по миру" (Le Tour du monde) «Красная площадь», 1910 год. Николай Дубовской. Холст, масло. «Новый облик любимого города» (художник - Игорь Разживин) «Первый снег в Москве» (художник - Николай Соколов) «Московский переулок» (художник - Евгений Кузьменко) Алена Дергилева — московский художник, оживляющий застывшую в камне музыку своей родной Москвы. Ее работы часто называют «портретами домов». Глядя на них, кажется, что у каждого здания есть свой характер и судьба. «Москва. Кремль» художника Кузнецова Ю.М. "Старая Москва. Улица Арбат", 1912-12, М.М.Гермашов "Садовническая набережная в Москве", 2014-19, М.В.Порозина Боголюбов Алексей Петрович,1880,Вид Москвы с Бабьего городка Бодри Карл-Фридрих Петрович, 1852, Кремлевский дворец

И на сегодня все.