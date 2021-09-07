Я русский, а не "россиянин". И воевали мы с немцами, а не с "нацизмом"

Очень часто приходится слышать фразы, как советский народ победил фашизм, нацизм и прочие "измы". Для того, чтобы разные гитлеры больше не истребляли евреев или цыган, и не стремились провозгласить кого-то "высшей расой". А так ли это? Мои дед и бабушка (Царствие им небесное) прошли всю войну, получили множество орденов и медалей, но что-то я никогда не слышал от них, что они бились за условных цыган. Они шли в бой за свою землю, за свое Отечество. И плевать им было на всех цыган и евреев мира. Так же и немцы воевали не против "большевизма", а против русских. Ибо только русские стояли на пути господства "арийской расы".

Если я процитирую, что в жизни время от времени от души говорил (правда, не очень громко) мой дед, подполковник артиллерии, орденоносец и коммунист, про разных "смуглых соотечественников", то получился бы очень нетолерантный и совсем не интернациональный сборник ругательств. В стиле фильмов "Брат" и "Брат-2". А на вопросы о советском интернационализме дед только отмахивался.

Мы русские и мы должны этим гордиться. Потому что выдержали два великих вторжения и не только выдержали, но и финишировали после этих вторжений в Париже и в Берлине. У нас украли победу в Первой мировой войне, но и там мы тоже победили. Нас все время обвиняют в великодержавном шовинизме, но мы имеем на него право. Все войны Российской империи и Советского Союза вынес на своих плечах русский народ, все великие достижения тоже на счету русского народа, это даже грузин Сталин признавал.

При этом русские никогда не стремились унизить другие нации. И в Российской империи и при большевиках не ущемляли права национальных меньшинств. Конечно, было всякое, как черта оседлости или операция "чечевица", но подобные мероприятия были обусловлены объективными причинами. А на данных момент унижают только нас. Причем унижают свои же правители. Сначала обозвав "россиянами", потом облажавшись на Кавказе, а после лишив всех прав быть хозяевами родной земли.

Обращаюсь к толерастам, интернационалистам и политкорректным словоблудам всех мастей. Надоело ваше лицемерие. Давайте называть вещи своими именами. Русские воевали против немцев, французов, турок, шведов, а не против политических систем. И воевали за Россию, за право быть русскими и говорить по-русски на русской земле. И им было наплевать, что Наполеон, мягко говоря, не совсем психически здоровый человек с имперскими амбициями, а Гитлер сумасшедший нацист с манией величия (кстати, всегда удивляло, что Наполеона считают величайшим гением, а Гитлера исчадием ада, хотя практически они из одного теста). Почему-то во всех учебниках истории и исторической литературе мы видим такие словосочетания, как "русская армия", "русский посол", "русский город". И даже иностранцы на "русской службе" не стеснялись называть себя русскими, принимали православие и брали русские имена. При этом мусульманскому населению России никогда не навязывали нашу веру. Сейчас же почему-то стало стыдно называть что-то русским. Неполиткорректно, понимаешь.

Да, я националист, потому что считаю русских великим народом. Но при этом я не желаю зла ни одной нации мира, пока они не желают зла нам. Я просто хочу быть РУССКИМ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ! А не "россиянином" среди прочих "тожероссиян". Кстати, того же я желаю немцам в Германии, англичанам в Англии, французам во Франции, таджикам в Таджикистане, азербайджанцам в Азербайджане и всем-всем остальным.

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ! ХРАНИ НАС БОГ!

https://zen.yandex.ru/media/lezviebritvy/ia-russkii-a-ne-ros...