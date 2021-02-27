На выставке рассказали, кто стоял за событиями в Вильнюсе в 1991 года

ЦРУ США стояло за событиями в Вильнюсе в январе 1991 года, обучало и вооружало литовских националистов, а затем стало инициатором взрывов против советских военных - об этом говорится в материалах фотовыставки, открывшейся в среду в Общественной палате РФ.

Основу экспозиции под названием "Тридцать лет со дня событий в Вильнюсе в январе 1991 года. Правда и вымысел" составили многочисленные свидетельства очевидцев и документы разных лет.

"В конце 1990 года в Вильюнюс прибыла группа агентов ЦРУ. Руководили ей Андрюс Эйва (он же Эндрю Эйве, Андрюс Эйтавичюс) и Леонардо Хоф. Они сразу попали в близкое окружение Витаутаса Ландсбергиса [тогдашнего председателя Верховного Совета Литвы] и директора Департамента охраны края (ДОК) Аудрюса Буткявичюса", - говорится в материалах выставки.

Эйва был специалистом по боям в городских условиях и имел опыт партизанской и диверсионной работы в Афганистане, указано в документах. Как консультант правительства Литвы он изучал возможности организации "партизанского движения", выезжал в районы, закрытые для посещения иностранцами.

"В январе 1991 года Эйва занимался вооружением людей, защищавших здание литовского Верховного совета.

По его требованиям оборонявшимся раздали стрелковое оружие, взрывпакеты и даже самодельные "коктейли Молотова". После январских событий в Литве Эйва был инициатором серии взрывов в местах дислокации и проживания советских военнослужащих и их семей, лично руководил действиями боевиков в их столкновениях с подразделениями советской армии", - указано в материалах.

Согласно документам, с драматическими процессами в Литве был связан и еще один зарубежный "гость" - профессор из США Джин Шарп, так называемый отец "цветных революций".

"Литву он посетил еще в мае 1990 года. Общался с Буткявичюсом и его соратниками, давал им советы, вручал методическую литературу", - указывается в материалах.

Также рассказывается, что на ЦРУ работали еще некоторые близкие соратники Ландсбергиса - американка литовского происхождения, журналистка и переводчица Рита Дапкуте, которая стала руководителем местного Информационного центра, а также финансист Кестутис Урба.

"В окружении Эйвы в Вильнюсе еще тогда появился Евгений Дикий с Украины, позже лидер бандеровского батальона "Айдар"* и [ныне] пропагандист "ценностей Майдана". С отрядом украинских "студентов-добровольцев" он прибыл на помощь литовским "нацикам". То, чему они научились в 1991 году в Литве, было использовано в 2014 году на Украине. Много лет спустя Дикий вспоминал, что именно в Вильнюсе его научили делать "коктейль Молотова", - указывается в материалах выставки.

В 2014 году многие участники событий в Вильнюсе, как говорится в документах, "были замечены в трагических событиях киевского Евромайдана, а затем в составе националистических батальонов пошли "усмирять" жителей Донбасса".

Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990 года, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале следующего года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений.

В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра, по утверждению властей Литвы, погибли 14 человек, более 600 были ранены. Участники тех событий с советской стороны заявляли, что тогда имела место провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.

Генпрокуратура Литвы впоследствии возбудила уголовное дело о событиях 13 января 1991 года. Следствие утверждало, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств представлено не было.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по данному делу: назначены длительные сроки заключения, при этом значительная часть осужденных – граждане России. Двоих - граждан РФ Юрия Меля и Геннадия Иванова - судили очно. Остальных осудили заочно, поскольку они проживают на территории других государств (России, Украины и Белоруссии). Суд расценил действия всех осужденных силовиков как преступления против человечности.

В декабре 2020 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим, по оценке ведомства, заведомо неправосудный приговор более 50 россиянам по факту событий в Вильнюсе в 1991 году. Также СК РФ принял меры к организации международного розыска обвиняемых.

Как пояснил СК, в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам РФ, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР. В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с советским законодательством СССР, подчеркнул СК.

* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20210113/tsru-1592905407.html