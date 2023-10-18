Стихи с фронта и о фронте

Случай

­Село разбито, бой смертельный.

Зажат разведчиков отряд.

Вал пуль свинцовою метелью,

И ВСУ за рядом ряд.

Живых бойцов осталось трое,

И уж видать тропинку в рай.

БК минут на двадцать боя.

«Ну что, Андрюша, вызывай.

Сейчас поломятся с бронёю,

И как мы сможем совладать?»

Стекает время в пыль водою,

Видать, пора им помирать…

Андрей по рации связался,

Огонь на нас мол, так и так,

Да только голос вдруг сорвался:

Сквозь степь несётся русский танк!

А черти уж пошли в атаку,

И на село ползёт «броня».

По балкам и по буеракам

Пехота лезет, гомоня.

Вдруг взрыв, и «Брэдли» зачадила,

Потом разверзся сущий ад,

Вот «бэхе» башню набок сбило,

Вот свечкой полыхнул «Булат»^.

Свистя турбиной, дышит схваткой,

Внутри бедовый экипаж,

Летит сквозь дым «восьмидесятка»,

Атака, натиск и кураж.

«Карета подана, не ждали?

Давай поближе подгоню.

Быстрей, покуда не зажали,

Братишек мёртвых на броню!»

«Ну ты даёшь, как им навешал!

Прорвался прямо напролом!»

«Да повезло мне, враг опешил»,

Танк скрылся в мареве степном.

Он пёр вперед остервенело

Бесплотной тенью через дым,

Качая вправо или влево

Танк вёз разведчиков к своим.

Ссадил в тылу, сгрузили павших,

Пожали руки. «Ну, бывай,

А нам теперь от хат пылавших

Пора домой обратно, в рай.»

Разведчик прислонился к стенке:

«Скажи как звать то, командир?»

«Меня? Ну Дима, Лавриненко^^.

Давайте, парни, миру-мир!»

Захлопнул люк, вновь свист турбины

И танк растаял в тот же миг,

А в синем небе Украины

Лик Богородицы возник.

Вот так случается порою

Иначе чудом-не назвать:

Давно погибшие герои

Коль надо, в строй встают опять.

Воюют смело да умело,

И возвращаются в зенит,

Так значит, право наше дело

И значит, будет враг разбит…

Юрий Никитенко

Лег над пропастью русский путь.

И срывается в бездну даль.

Русский русского не забудь.

Русский русского не предай.

Не ступили бы мы за край,

Да подталкивают враги.

Русский русского выручай.

Русский русскому помоги.

Грелась тьма у моих костров.

Никого корить не берусь.

Но вставая из тьмы веков,

Русской силой держалась Русь.

Отслужила свое хлеб-соль.

Мир не стоит нашей любви.

Русский русскому, как пароль,

Имя нации назови.

Перешел в набат благовест.

И нельзя избежать борьбы.

Могут вынести русский крест

Только наши с тобой горбы.

Русским духом, народ, крепись

У последней своей черты.

Русский русскому поклонись.

Русский русского защити.

Душу русскую сохрани.

Землю русскую сбереги.

В окаянные эти дни

РУССКИЙ РУССКОМУ ПОМОГИ!

Леонид Корнилов

2003 г.

Тебе не надо умирать.

­Не надо ждать - когда ударят.

Не надо ждать - когда убьют

Среди цветов и едкой гари -

Когда на небо позовут.

Не надо ждать: «Спасайся, парень!» -

И так Господь тебя спасет

Без треволнений и испарин

В окопе узеньком найдет

И скажет: «Все нормально - коптер

Зависнет только… «Сохрани…»,-

Проси скороговоркой - что б ты

Остался с левой стороны

От взрыва «хаймерса» что справа

Раздастся… мы переживем

И этот бой и переправу…

Под снегом грязным и дождем -

Ведь на войне - зима иль осень -

Ты пишешь милой на ватсап

Холодной ночью или в восемь…

Уж утром… вспоминая сад.

А впрочем, кнопки только видно -

Здесь нет айфонов… Sony… Swift…

Письмо короткое… обидно -

Что только - рукописный шрифт

В окопе - только Божье слово…

Поэтому не надо ждать,

Когда ударят ночью снова -

Тебе не надо умирать.

Виктор Явич

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Не разбрасывайся обещаниями,

Поздно снятыми с языка, —

Это ниточка истощается,

К нам протянутая сквозь века.

Сквозь воздушное оперение

Зорких праведных соколиц,

Через жуткое оцепенение

Всех околиц и всех столиц.

Пусть надеждой твоей крамольною

Смерть с чащобою скреплена.

Копошатся в утробах паломники,

Опускается пелена.

Точно выстрел, сделанный исподволь,

Точно жажда, которой взалкал, —

Не закончится наша исповедь,

Слишком ноша её велика.

Отхлестав выраженьями резкими

Позапрошлую лютую страсть,

Осыпается древними фресками —

Наша боль, человечья напасть.

Мы, пришедшие в мир не тихонями,

Без надежды спасенье найти,

Наши страсти войною устроены

И разостланы на пути.

Одиночеством, искрою Божию —

Нам эпоха сердца обожжёт,

Обнажая всю суть и ничтожество,

Щёлкнет в лоб, поцелует в живот.

Каждый сам со своим малодушием

Поквитаться, увы, не спешил,

Но как мог сопричастность заслуживал,

А причастия не заслужил.

Ты послушай нас, старче, обглоданных,

Мы не псы и не сказочный миф —

Разношёрстной Империи подданных

Помянуть не забудь, Серафим, —

Возродимся опять незапятнанны,

Станем с мёртвыми в лучшем ряду,

Наши судьбы натянут канатами,

По которым герои пройдут.

Военный корреспондент Семён Пегов, автор Telegram-канала @wargonzo



Стихотворение это написал парень с позывным "Бархан".

Они сейчас под Работино.

Везде сейчас тяжело.

Там тяжело очень.



Молитва.

Я молюсь за парней,

И не важно какой они веры.

Тут у нас собрались

Буряты, калмыки, евреи.

С Дагестана парней очень много

Воюют на фронте.

И читают молитвы свои в блиндаже и окопе.

Я молюсь за парней,

Чтоб осколки их не задели.

Я молюсь за парней,

Чтоб пули в них не летели.

Вечерами, когда мы сидим под обстрелом.

Мы молитвы читаем свои,

И в каждого верим.

Тут татары, казахи и русские парни все вместе.

И молитвы читают свои, и поют свои песни.

Вот осталось у нас всего два человека,

А накаты идут, и конца, и края им нету.

Я молитву читаю свою за погибших братишек.

Я накат удержу, за меня я прошу помолитесь.

МОЛИСЬ О НЁМ

Там страшно... на передовой.

А твой – в окопе, под огнём...

Ты не готова стать вдовой?!

Молись о нём!

Пусть даже пять на одного,

Он на врага – броском, как рысь,

И лишь граната у него...

А ты молись!

Там после взрыва тишина...

А ты упрись зрачками в высь

И, натянувшись как струна,

Молись, молись!

Слетают птицы с голых крон...

Там смерть повсюду – день за днём...

А у него один патрон...

Молись о нём! –

Всего молитвами покрой –

Там под ногами грязь, как слизь,

Снаряды – в ход и пальцы в кровь!

Но ты молись!

Пусть врут, что без вести пропал,

Что в танке он сгорел живьём –

Надежды не гаси запал –

Молись о нём!

Так, Божьей милостью храним,

Хоть силы были не равны –

Вернётся твой герой живым

С любой войны!..

ЧЕБУРАШКА

https://vk.cc/cq38Da

Войной пошёл сражаться с теми, кто Россию называл с презрением:«ра́шка».

И слёзы, как вода сквозь решето,

Мне дочка подарила Чебурашку.

Мохнатый, домом пахнущий зверек.

Велела: «Отведи от папки бе́ды!

От пули и тоски чтоб уберёг,

Пускай живым придёт домой с победой».



Я год таскал его на рюкзаке.

Три месяца валялся с ним в палате,

Когда в последний бой на высоте,

Прикрыл бойца в разорванном бушлате.

Эх, плюш, пропахший по́том и войной,

Весь в бурых пятнах, в табаке и пы́ли.

В дороге наслаждаюсь тишиной,

Да вспоминаю, как судьбу делили.



И вот, навстречу нам она бежит.

Перрон поплыл, не видно электрички.

В далёких снах мечтал про этот миг -

В объятьях тонут бантики-косички.

Ах, эти ленточки – атла́сный шёлк.

На голове твоей - моя фуражка.

Вернулся. Это значит, что свой долг

Защитника - исполнил Чебурашка.

ПоZывной ЛЕДАЩЕВ

Обними меня прошу, обними,

Завтра снова идти нам в бой,

Да у смерти ты меня отними,

Обними меня, да укрой.

Обними меня прошу, обними,

Заскучал по твоим рукам,

От прилета ты меня отведи,

Дай прижаться к твоим губам.

Обними меня прошу, обними,

Поскорее б вернуться домой,

Ты покрепче меня держи

своей любящею рукой.

Письмо с фронта

Возвращайся живым, солдат!

Чей-то муж, отец или сын, или брат.

Ведь за каждого мы болеем душой,

Возвращайся живым домой!

Защищаешь ты нас от врага,

Не сломить тебя никому, никогда.

Знаем, выдержишь и вернёшься назад,

Возвращайся живым, солдат!

В холодных окопах, сырых блиндажах,

Но нет ни слезинки в суровых глазах.

О чём твои мысли, нам не понять,

И чувство тревоги хотим мы унять.

Пусть Бог с тобой будет на этом пути,

Все трудности с честью поможет пройти.

От вражеских пуль и мечей бережёт,

Страхи и боль стороной отведёт.

Мы будем молиться за наших ребят,

Ждать, верить, надеяться - подвиг Ваш свят.

ВОЗВРАЩАЙСЯ ЖИВЫМ, СОЛДАТ!

Стихотворение написала ученица 8 класса Амельченко Дарья. Забайкальский край, Балейский район, село Алия.

Военный корреспондент Семён Пегов, автор Telegram-канала @wargonzo

ТАНКИСТЫ

Над степью крик и кречеты,

Юродствует картечь —

Убийцы безупречные,

Израненная речь.

Измерены аршинами,

Истоптаны в грязи,

Пред мёртвыми мужчинами,

Смотри, не лебези.

Ведь в эту степь суровую

На подвиг и на марш,

На бой с шакальей сворою

Направлен экипаж.

И видит сны слоновии,

Укрывши хобота

Берёзами и хвоями,

Голодная арта —

За ним не наохотится,

Даёт за залпом залп

Из Винницы и Хортицы,

Такой базар-вокзал.

Ведь их увечья дикие

И шрамы на душе

В землянке с земляникою

Поженены уже.

Летят-поют, соколики,

Предчувствуя кураж,

Спортсмены, алкоголики

Идут на абордаж

С печалью залихватскою,

С досадою внутри

К поднявшимся над схваткою.

Ведь, что ни говори,

Попеременно бодрствуя,

На скорости и без,

Картечь, картечь юродствует

И сыплется с небес

Иголками и стружками,

Как неземная блажь,

Где с хвоями-подружками

Ночует экипаж,

Не соколы, не финисты

Соколики мои —

Все истины танкистами

Усвоены в пыли,

И все частушки сложены,

И басни сочтены

В бескружеве на ложеве

Бушующей войны.

Ты знаешь, как вскипает кровь,

Когда тебя "утюжат "Градом"?

Когда друзей теряешь вновь

И закрывать глаза им надо?

Ты знаешь, КАК себя сдержать

После обмена наших пленных?

Как не начать врага кромсать

За русских, зверски убиенных?

Ты знаешь, каково убить

И понимать, что ТАК должно быть?

И как себя остановить,

Не превращая боя в бойню?

... Не знаешь... Это знаю я.

И не по фильмам или книжкам.

Я не в укор, Душа моя.

Когда-то был и я мальчишкой,

Хоть брился по утрам уже

И зарабатывал прилично.

Но пусто было на душе.

.. Прости, браток, всё это - лично...

Ты знаешь, просто я устал,

Поговорить порой охота,

Чтобы ты тоже понимал

Про ВДВ и про пехоту,

Про то, как закипает кровь,

Когда тебя "утюжат" "Градом",

И то, что выше всех - Любовь,

И то, что мамы нету рядом...



09.08.2023

Я не знаю автора. Найдено в @wagner_group_pmc

Про тех кто плетёт сети в тылу,закупает медицину, ведут сборы:

Ты плети, плети рука, а я буду петь.....

Чтоб укрыла, сберегла парня моя сеть...

От чужих и злобных глаз, от старух с косой,

Ты, петелечка, зигзаг сбереги и скрой!

Ты верëвочка крепись, если ветер рвёт,

Под тобой, мальчишек, жизнь,

Кто их там спасёт, и накроет их крылом,

Как ладонью мать, и согреет их теплом,

Разрешив поспать.

И как верим, что смогли отвести беду,

Что солдатики мои, все домой придут!

Ты плети, плети рука.....

Обережью сеть

И еще стих оттуда же @wagner_group_pmc

Вы наш надежный,сильный Тыл.

До мурашек

"Мне вчера раскаты грома вновь напомнили о том

Как держали оборону, окопавшись за Днепром

Как в боях сгорела осень и на снег легла золой

Как стволы трехсотых сосен кровоточили смолой

Как блестели в лунном свете гильзы, вмерзжие в песок

Как мы прятались от смерти в колее лесных дорог

Как въедалась в лица копоть от буржуек и костров

Как весной вокруг окопов проросла цветами кровь

Мне вчера раскаты грома вдруг напомнили о том,

Как мы встретили Харона под Антоновским мостом

Он в тумане правил лодкой, разрезая гладь Днепра

На корме сидела тётка, нашей Родины сестра

Развращенная Европой и отвергнутая ей

На лице пожарищ копоть, на одежде... кровь детей." Стихотворение нашего брата из 7 гвардейской ДШД.

Если парашют твой не раскрылся, и отказал надежный запасной,

ты не разбился, слышишь, не разбился…

Еще минута жизни пред тобой!

И пусть их будет 20 или 30, а быть может и всего одна!

Ты должен драться, слышишь, драться;

И будет смерть тобой побеждена.

Я видел как нервущиеся ткани превращались в лоскутки,

И пальцы разодрав до крови,

Ломались кольца, шпильки и замки.

И это для меня свято, в этом я клянусь перед тобой!

Я буду драться, слышишь, драться,

Когда откажет даже запасной…

Автора не знаю. @wagner_group_pmc



Он немало дорог покорил.

В бездорожье не раз попадал,

Верность Родине честно хранил,

Долг Отечеству сполна отдал.

И в сплетеньях дорог фронтовых,

Неразлучен был с верным «конем»

Много верст отмахал столбовых

В непогоду, и ночью, и днем.

Будь же славен Отчизны солдат,

Настоящий военный шофер!

Ты достоин великих наград,

Всем смертям, бедам наперекор.

Мы вернёмся

Посвящается тем, кто сейчас сражается за России Мы однажды вернёмся туда,

Где родные глаза и руки.

Повезут нас вдаль поезда,

И настанет конец разлуке.

В наш любимый березовый край

Мы придем,как ни в чём не бывало.

Дома скажем войне: "Прощай".

И на стул присядем устало.

И тревоги военных дней

Мы оставим там, у порога,

Попросив России своей

Бесконечного мира у Бога.

Надежда Максимова

Он живой Прошептали: "Он живой"

У реки березы,

- Он живой, иди домой,

И не лейтесь слезы.

-Он живой, живой, живой, -

Эхо говорило.

-Он живой, любимый твой, -

Шелестела ива.

И шуршали: "Он живой"

Тропки и дороги,

- Он живой, желанный твой,

Не нужны тревоги.

- Точно знаю, что он жив, -

Флаг сказал Победы, -

- Он живой и он герой,

Как прадеды и деды,

Победит он вороньë,

Черноту разрушит,

Нашу Родину спасёт

И от мрака души.

Звёзды в бархате небес:

«Он живой» - шептали.

Солнце встало и с зарей

Унесло печали...

Скоро он домой придет,

Счастье возвратится,

А пока любимый твой

Лишь ночами снится...

Елена Алексеевна Раннель

Давно играю я со смертью в прятки,

Боюсь, вот-вот она меня найдёт

И иногда как будто для порядка

Она возьмёт, да и ко мне зайдёт.

Зайдёт, посмотрит на меня украдкой,

Готов ли я за ней уже идти,

А я всегда стараюсь без оглядки

Её сторонкой мимо обойти.

Как долго будет длиться, я не знаю

Моя игра с костлявою каргой,

Но с жизнью я ещё не порываю

Живых тех нитей, что всегда со мной.

И пусть те нити с каждым годом тоньше,

Они меня всё держат на плаву

И буду я ещё как можно дольше

Играть и впредь в смертельную игру.

Валентин Березин.

Другими нам не быть,

Другими мы не станем вовсе,

Ведь здесь идёт война

Не за медали точно.

Здесь все теряли брата,

И с злою силой мщенья

Мы сдвинули врагов,

Стреляя все в мишени.

Мы не в людей стреляли,

А во врагов народа.

Победу вместе ждали,

Но вновь ушла в атаку очередная рота...

Ушла недалеко, они нас с неба видят..

Мы Братцы не забыли и будем дальше бить их.

Вы там нас прикрывайте, небесные войска,

Мы за всё заплатим

Здесь этим мудакам,

Ведь мы должны Победу тем, кто на небесах,

Как били наши деды немецкий тот Рейхстаг!

И вот затихнет небо и будет тишина

И очень я надеюсь, что кончится война...

Но вот опять обстрелы кладут снаряды в дом.

В том доме жили дети и бабка с дедом в нём.

Мы все теряли братьев и видели мы смерть.

Но кто за всё заплатит ?

За этот страшный грех?

"Француз".

155-я отдельная ордена Жукова

гвардейская

бригада морской пехоты ТОФ

Памяти отца-основателя Курсов разведки Александра Волошина. Эти стихи родились со слов Сани… читаем и вспоминаем его…

Будут ли сегодня другие, не знаю, как Бог даст…

Комбат задачу поставил так,

Когда в палатку старлей зашёл:

- Смотри, разведка, на поле танк,

А это очень нехорошо.

С утра обшарят и в нём найдут

Двухсотых наших, поднимут вой,

Да похер с танком - НАС нету тут!

Давай, разведка, спасай, родной!

*

До их позиций ста метров нет,

Чихни под танком - накроют вмиг.

Ползти за трупами да при Луне -

Пи... ец, конечно... старлей привык.

Вернулся к группе, довёл до всех,

Какие плюшки и в чём ништяк.

Стоял просматриваемый на полосе

Из тех окопов подбитый танк.

*

- На всякий случай,- Спросил боец -

Впихнуть в разгрузку ещё БэКа?

- Наступит «всякий» - нам всем пи...ец,

- Я буду даже без рюкзака.

Два магазина и автомат,

А смысл больше с собою брать?

Сходить до танка, потом назад

Или остаться под ним лежать.

*

Ползли, как тени, едва дыша,

Казалось, сердце набатом бьёт,

Ясна задача, пора решать,

Старлею двадцать четвёртый год.

Там «печенеги» и там «Утёс»,

Три БээМПэхи - не наш расклад.

Надежда группы лишь на мороз,

Потише, сердце, стучи в набат.

*

Всё ближе парни к немой броне,

Из ТЕХ окопов дым сигарет.

А группа медленно в тишине

Ползёт за теми, кого здесь нет.

И звёзды в небе на танк глядят,

Что им, серебряным, до дрязг людских...

А в ТЕХ окопах тушняк едят

И ржут так громко, что слышно их,

*

Как будто нет этих метров ста.

Старлей бесшумно скользнул сквозь люк,

Запрыгнул в башню - она пуста,

И что же делать - подумай, друг.

А что тут думать - они под танк

Залечь успели, когда второй

Ударил точно в топливный бак...

Старлей скомандовал жестом «домой»...

*

Чуть откатились - давайте связь,

«Арахис» глушит, хоть бейся лбом.

Кто дал частоты, того б сейчас

На это поле под танк ползком.

Маршрут обратный трудней вдвойне,

Всех объяснений не перечесть,

Но вот сошлись на одной волне -

Что там со связью? Нормально, есть.

*

Старлей вернулся к утру пустым,

Считай - нарвался сам на разнос.

Здесь вывод ясен, слова просты,

Что нецензурные, то не вопрос.

Категорично в сердцах комбат

Хотел пожёстче, чтоб проняло,

Но, как всегда, получился мат

И про «уволю» лишь пара слов.

*

Кричал, у танка, мол, не бывал,

Мол, всё придумал ты, сукин сын,

И матерщинные снова слова -

К ним привыкаешь во время войны.

Старлея с кофе встретил замок -

Какие новости, командир?

Что - всё хреново? Сделай глоток,

Что в перспективе ждёт впереди?

*

Как так, не верят? Есть же наш фал -

Зря что ли резали ночью брезент?

Группник к комбату назад побежал,

Без разрешения под палаточный тент:

- Фал ведь до танка протянут сейчас,

И с беспилотника можно заснять,

Что этой ночью армейский спецназ

Был там и сделал, как надо всё, бл...ть!

*

Долго комбат ещё морщил свой лоб,

На фотографиях были видны

Танк, превращённый снарядами в гроб,

Фал до него и обратно следы.

Здесь совпадений с реальностью нет,

Выдумка всё после встречи под хмель.

Много старлеев таких по стране,

Кто уходил на задачу в метель.

*

©️ Сергей Ефимов